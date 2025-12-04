Европа опасается остаться с Россией один на один без поддержки США

Если в Тихом океане разразится кризис, сегодня вечером вы сразу же увидите, как бомбардировщики, танкеры, стратегические истребители, фрегаты противоракетной обороны, подводные лодки немедленно стягиваются к Тихому океану и оставляют нас, европейцев, одних перед лицом России.

Европа боится остаться один на один с Россией, если США перенесет свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион для противостояния Китаю. Об этом заявил начальник командования по трансформации Объединенных сил НАТО в Европе Пьер Вандье.США не потянут два конфликта, сил противостоять одновременно России и Китаю у американцев нет, несмотря на самый большой военный бюджет в мире. Поэтому США постепенно сворачивают свои операции в Европе, пытаясь если не подружиться, то хотя бы добиться нейтралитета России на случай кризиса в отношениях с Китаем. Если полыхнет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американских войск в Европе не будет, все они отправятся в Азию. И вот тогда Европа останется один на один с «российской угрозой».О том, что США больше волнует Китай, а не Россия, заявлялось уже не раз. Темпы роста экономики КНР, а также военной силы показывают, что через некоторое время Соединенные Штаты потеряют лидерские позиции. В Вашингтоне подчеркивают, что Китай реально угрожает «господству США», а этого американцы допустить не могут. Но, как предполагают эксперты, в этой гонке США проиграют, потому что они уже прошли пик своего могущества и неуклонно двигаются вниз. В то же время Китай только набирает темп, становясь мировым лидером.Так что США могут попробовать остановить КНР, пока у них еще есть для этого силы и средства. Лет через 10–15 будет уже поздно.