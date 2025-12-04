Европа опасается остаться с Россией один на один без поддержки США

Европа боится остаться один на один с Россией, если США перенесет свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион для противостояния Китаю. Об этом заявил начальник командования по трансформации Объединенных сил НАТО в Европе Пьер Вандье.

США не потянут два конфликта, сил противостоять одновременно России и Китаю у американцев нет, несмотря на самый большой военный бюджет в мире. Поэтому США постепенно сворачивают свои операции в Европе, пытаясь если не подружиться, то хотя бы добиться нейтралитета России на случай кризиса в отношениях с Китаем. Если полыхнет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американских войск в Европе не будет, все они отправятся в Азию. И вот тогда Европа останется один на один с «российской угрозой».



Если в Тихом океане разразится кризис, сегодня вечером вы сразу же увидите, как бомбардировщики, танкеры, стратегические истребители, фрегаты противоракетной обороны, подводные лодки немедленно стягиваются к Тихому океану и оставляют нас, европейцев, одних перед лицом России.


О том, что США больше волнует Китай, а не Россия, заявлялось уже не раз. Темпы роста экономики КНР, а также военной силы показывают, что через некоторое время Соединенные Штаты потеряют лидерские позиции. В Вашингтоне подчеркивают, что Китай реально угрожает «господству США», а этого американцы допустить не могут. Но, как предполагают эксперты, в этой гонке США проиграют, потому что они уже прошли пик своего могущества и неуклонно двигаются вниз. В то же время Китай только набирает темп, становясь мировым лидером.

Так что США могут попробовать остановить КНР, пока у них еще есть для этого силы и средства. Лет через 10–15 будет уже поздно.
  Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:18
    Не надо нас бояться, медведь шакала трогать не будет.
  Попуас
    Попуас
    0
    Сегодня, 15:19
    Поэтому США постепенно сворачивают свои операции в Европе, пытаясь если не подружиться, то хотя бы добиться нейтралитета России на случай кризиса в отношениях с Китаем
    ...нефть..газ втридорога.. wink
  Лимон
    Лимон
    +1
    Сегодня, 15:22
    Страшно гейевропейцам!)) Еще и ВВП подлил ,,масла в огонь,,на котором жарятся еврозадницы,тем что РФ хоть сейчас готова к конфликту с ЕС.)))
  NICK111
    NICK111
    0
    Сегодня, 15:23
    Если бы Европа опасалась остаться один на один, то уже вела бы себя по-другому.
    Наглость и самоуверенность Европы переплюнули даже хуцпу.
    Останавливаться на "достигнутом" они не собираются.
  Tusv
    Tusv
    0
    Сегодня, 15:23
    Ну как без поддержки. Что то остается. Трайденты с английских подлодок не отзывают, а открыть центры ядерных исследований на базе заводов Сименса Нам жестко воспрепятствует