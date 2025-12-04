Американские сенаторы пытаются остановить военную операцию США против Венесуэлы

Независимо от своей партийной принадлежности, американские сенаторы пытаются остановить военную операцию США против Венесуэлы. В группу недовольных внешней политикой главы Белого дома Дональда Трампа вошли демократы Чак Шумер, Тим Кейн, Адам Шифф и республиканец Рэнд Пол.

Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Конгрессмены внесли на рассмотрение в Сенат резолюцию, которая, в случае ее принятия, значительно ограничила бы возможности президента Трампа применять военную силу. Согласно документу, он сможет это делать лишь после объявления войны или при получении особого разрешения от законодателей. Это означает, что американский лидер может лишиться права на силовые действия против Венесуэлы, если на то нет позволения конгресса США.

Сенатор Шифф считает, что Трампу нельзя давать право самостоятельно действовать, не имея одобрения конгрессменов. И если предоставить ему полную свободу действий, он непременно втянет Америку в войну и подвергнет опасности тысячи граждан США.

Регламент американского Сената требует проведения голосования по данной резолюции в ближайшие дни, так как она касается военных полномочий главы государства.

Похожая резолюция уже вносилась в Сенат несколько месяцев назад, но она не получила одобрения. Это означает, что большинство республиканцев не идет против политики действующего главы Белого дома. Несмотря на это, инициаторы обещали повторно вносить такую резолюцию, даже после потенциального начала полномасштабных военных действий на территории Венесуэлы.

Ранее Трамп пригрозил начать наземную операцию в этой латиноамериканской стране.
  1. NICK111 Звание
    NICK111
    -2
    Сегодня, 15:31
    Не уверен, что Дон-миротворец что-то серьезное начнет.
    Попугать он умеет.
    Без сухопутной операции победы не будет. А это еще тот геморрр.
    Если Мадуро сдрейфит и сбежит, то и в сухопутной операции нет нужды.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:41
      Цитата: NICK111
      Не уверен, что Дон-миротворец что-то серьезное начнет.
      Попугать он умеет.
      Без сухопутной операции победы не будет. А это еще тот геморрр.
      Если Мадуро сдрейфит и сбежит, то и в сухопутной операции нет нужды.

      Вот... а с темы надо как то грамотно съехать, флот уже загнали и просто уйти, потерять репутацию. А так, был готов, но Конгресс не позволил.
    2. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 17:31
      Я не понимаю зачем трамп туда так настойчиво лезет. Сосредоточил там разведывательную и ударную авиацию, флот. Всем свистит что борется с наркотой. А там вроде нефти столько что саудиты и Россия отдыхают и нервно курят в сторонке. Так за что возня? Кто-то может внятно пояснить?
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:33
    Ранее Трамп пригрозил начать наземную операцию в этой латиноамериканской стране.

    И сразу получит Нобелевку ,как главный борец за мир
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 15:34
    Вот тебе и вся западная демократия в действии.
    Ещё дедушка Крылов описал её в бессмертных баснях "Квартет" и "Лебедь,щука и рак".
    Вот начнутся сейчас бесконечные соплежевания и прочие прения и суды и ,будем надеяться, военный процесс застопорился.
    А ведь мы все за мир! Или где? wassat
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: pudelartemon
      Вот тебе и вся западная демократия в действии.
      Ещё дедушка Крылов описал её в бессмертных баснях "Квартет" и "Лебедь,щука и рак".
      Вот начнутся сейчас бесконечные соплежевания и прочие прения и суды и ,будем надеяться, военный процесс застопорился.
      А ведь мы все за мир! Или где? wassat

      Мы с Вами на одной волне. Вы опередили меня постом.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    -2
    Сегодня, 15:35
    Вот она демократия во всей красе когда нет одой и твёрдой политики в отношении какого-то мероприятия и всё время шатания по ключевым вопросам и бюрократия, и топтание на месте. Вот он либерализм свободного мира описанный ещё в басне Крылова "Лебедь, рак и щука".
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -1
      Сегодня, 16:41
      Вас послушать, так нужна диктатура, а лучше - монархия, чтоб следующий правитель с детства усваивал линию партии? Впрочем, это я демагогически выдумал выводы за Вас. Ваш вывод какой?
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    -1
    Сегодня, 15:38
    Знающие люди говорят о том, что за войну с Венесуэлой "топит" не Трамп, а М. Рубио ( Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности).
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:43
    Всё широко белыми нитками у сенаторов и конгрессменов у США - не смерть трогать Венесуэлу ,когда Украина на грани катастрофы.Все силы на помощь Украине и против России.Трамп пытатся сдрыстнуть с Украины, ради Венесуэлы.Будет интересно - если у него получится ,пудрить мозги всем партнёрам ,какое-то время.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:01
      Всё шито белыми нитками ,как то так.
      P.S Трамп : отстаньте со своей Украиной, когда родина в опасности ,латинская наркомафия атакует.Сколько будет длиться этот спектакль?Пока обезьяна от передоза не сдохнет?
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 15:44
    Это он так мстит за то, что не дали ему Нобелевской премии wink
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 16:01
    Что-то мне кажется, Трамп вряд ли хочет начинать БД в Венесуэле, там другие силы за это топят активно.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -2
      Сегодня, 16:17
      Эти дгугие силы, избиратели и спонсоры президентов, активно топят за чужие недра, еще не доставшиеся им по каким-то причинам. Бредни про борьбу с наркотой они сочинили и подсунули старому клоуну. Неубедительно, но кого это волнует.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 16:12
    Американские сенаторы пытаются остановить военную операцию США против Венесуэлы

    Ну что ж, начали искать более менее достойный выход из сложившейся ситуации. Затея изначально была сомнительной, взять Мадуро на испуг не получилось, блеф провалился.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 16:43
      Почему же не получилось? Американская пресса уже несколько раз писала, что Мадуро сбежит из страны то ли через 48, то ли через 72 часа. Видите, как ему страшно?
  10. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 17:09
    В Венесуэле 40% безработных, получающих пособия и продуктовые пайки - на них никакой нефтянки не хватит. Но, видимо, воевать за Мадуро все равно никто не хочет.