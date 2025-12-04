Американские сенаторы пытаются остановить военную операцию США против Венесуэлы
Независимо от своей партийной принадлежности, американские сенаторы пытаются остановить военную операцию США против Венесуэлы. В группу недовольных внешней политикой главы Белого дома Дональда Трампа вошли демократы Чак Шумер, Тим Кейн, Адам Шифф и республиканец Рэнд Пол.
Об этом сообщает американский телеканал CBS.
Конгрессмены внесли на рассмотрение в Сенат резолюцию, которая, в случае ее принятия, значительно ограничила бы возможности президента Трампа применять военную силу. Согласно документу, он сможет это делать лишь после объявления войны или при получении особого разрешения от законодателей. Это означает, что американский лидер может лишиться права на силовые действия против Венесуэлы, если на то нет позволения конгресса США.
Сенатор Шифф считает, что Трампу нельзя давать право самостоятельно действовать, не имея одобрения конгрессменов. И если предоставить ему полную свободу действий, он непременно втянет Америку в войну и подвергнет опасности тысячи граждан США.
Регламент американского Сената требует проведения голосования по данной резолюции в ближайшие дни, так как она касается военных полномочий главы государства.
Похожая резолюция уже вносилась в Сенат несколько месяцев назад, но она не получила одобрения. Это означает, что большинство республиканцев не идет против политики действующего главы Белого дома. Несмотря на это, инициаторы обещали повторно вносить такую резолюцию, даже после потенциального начала полномасштабных военных действий на территории Венесуэлы.
Ранее Трамп пригрозил начать наземную операцию в этой латиноамериканской стране.
