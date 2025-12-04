Житель Львова в ходе проверки документов смертельно ранил сотрудника ТЦК

4 672 16
Житель Львова в ходе проверки документов смертельно ранил сотрудника ТЦК

На Украине, включая западные регионы, нарастает активное сопротивление «людоловам» Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В прессе и интернет-публикациях все больше сообщений и видео, где пойманные мужчины либо самостоятельно, либо при активной помощи неравнодушных прохожих и соседей успешно отбиваются от военкомов.

Постепенно сопротивление принудительной мобилизации перерастает в войну с жертвами среди военкомов. Во Львове на перекрестке улиц Ефремова и Японской вчера вечером местный житель в ходе проверки документов сотрудниками ТЦК выхватил нож и ударил одного из проверяющих. Затем мужчина применил газовый баллончик и попытался скрыться, но его задержала полиция.

По некоторым данным, 30-летний нападавший из числа бывших военнослужащих ВСУ, возможно, с посттравматическим синдромом. Не исключено, что это дезертир, который готов на все, чтобы его не вернули на фронт. Таких сейчас на Украине тысячи.

И совсем уже примечательно, что, по информации следствия, раненый сотрудник ТЦК являлся «ветераном антитеррористической операции» (АТО) на Донбассе. Он был доставлен в больницу с критическим ранением бедренной артерии, но спасти его не удалось — мужчина скончался. Судьба участника карательных операций против жителей Донбасса оказалась закономерной, наказание настигло его через несколько лет.

Ситуация беспредела военкомов настолько переходит все границы, что на нее вынуждены реагировать даже власти. На брифинге в Харькове уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что помещения ТЦК и СП не имеют статуса мест лишения свободы и не предназначены для удержания граждан.

Украинский омбудсмен подчеркнул, что, несмотря на подчиненность ВСУ, ТЦК и СП не обладают функциями, присущими правоохранительным органам. По словам Лубинеца, военкомы не вправе применять физическую силу, задерживать граждан, удерживать их без связи и изымать личные вещи, включая мобильные телефоны. Согласно Конституции, такие действия противозаконны.



Вот только тецекашники об этом «не знают», а на деле, им просто наплевать на Конституцию, попрание которой идет с самого верха, как и на общественное мнение. В такой ситуации только и остается, что убегать, прятаться, либо сопротивляться.

С другой стороны, нападение неизвестных в камуфляже без сопровождения полиции означает, что человек вправе на самооборону в допустимых пределах. Пусть не с применением ножа, но газовыми баллончиками или травматическим оружием с разрешением вполне можно пользоваться. Главное, чтобы в суде это было учтено. Вот пусть этим и займется омбудсмен ВРУ.

  1. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 16:19
    пойманные мужчины либо самостоятельно, либо при активной помощи ... отбиваются от военкомов.

    Приспосабливаются, кто как может. ТЦКашники скоро начнут усыпляющий газ применять. Очнулся, а уже в окопе.
    1. Маз Звание
      Маз
      -1
      Сегодня, 17:27
      Без ножа или двух на улицу не выхожу. Моло ли. А отвёртка всегда со мной.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 17:35
        Без ножа или двух на улицу не выхожу. Моло ли. А отвёртка всегда со мной.

        А отвёртка крестовая или плоская ? А чего ждёте ?
  2. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 16:27
    И кто ж в этом суде поверит этому хлопчику, что он облронялся от неизвестных в камуфляже? Теоретизировать легко, когда это не касается тебя. А на мамом деле асе эти ТЦКшники заявят, что как только они ему представились и прказали удостоверения, так он сразу и напал на них. И их голосов будет трое против его одного. Вот тебе и весь суд. Если ему еще дадут дожить до того суда.
    1. TEM Звание
      TEM
      0
      Сегодня, 16:37
      Спасение утопающих - дело рук самих утопающих ! Классика жанра ...
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 16:39
      Я вот легко могу поверить. Но мнение верующих перемалывается жерновами государственных структур.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 16:49
      У хлопчика выхода не было. Или в окоп /а потом в прикоп/ -или убежать и прятаться дальше -или ткнуть ТЦКшника и пойти по уголовке, посидеть до конца войны на нарах, а там глядишь власть переменится и может оправдают...
    4. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 17:30
      И кто ж в этом суде поверит этому хлопчику, что он облронялся от неизвестных

      Так суд если и будет то формальный и прямая дорога ему в штурмовики на передовую. Искупать так сказать кровью свою вину. А там как в анекдоте два путя.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +6
    Сегодня, 16:44
    Чудесная страна победившая разум и здравый смысл-
    "Трудно жить на свете бандерлогу Пете,
    Бьёт его по роже бандерлог Серёжа"
  4. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +2
    Сегодня, 16:45
    Он был доставлен в больницу с критическим ранением бедренной артерии

    Знал куда бить. good наверняка и типа как бы и случайно. Хотя за случайно врятли ему оформят.
    смертельно ранил

    Однозначно лед тронулся...
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 16:45
    был доставлен в больницу с критическим ранением бедренной артерии, но спасти его не удалось

    Профессионально зарезал.
  6. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 16:51
    В целом, ТЦК пока ещё справляются со своей задачей на отлов пушечного мяса - массовые сдачи ВСУк в плен и случаи бегства подразделений с позиций пока носят единичный характер.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:54
    Уже самую высококачественную , породистую хохлоту гребут , за що тады муйданили?
  8. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 17:09
    Так тем, к в ТЦК прямым текстом говорят, либо вы делаете план по отлову, либо сами идете в штурмовики. Вот они и стараются.
  9. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 17:18
    Ну вот чисто по человечески не хочется злорадствовать, но так и хочется спросить ТЦК:
    - какой ударил, какое смертельное ранение?
    - ведь по традиции, все происшествия в ТЦК - это "сам упал, поскользнулся, приступ эпилепсии, прихватило сердце, ударился головой", разве нет?
    - а все видео с фиксацией нападения, избиения в ТЦК и т.д. - это, как официально заявляли укровласти (сам читал) - это всего лишь фейки россиян с целью дискредитации, провокации" и т.д.
    Как то так...
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:26
    Все это напоминает ребенка, споткнувшегося об табуретку и вымещающего на ней свою обиду.