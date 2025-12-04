Житель Львова в ходе проверки документов смертельно ранил сотрудника ТЦК
На Украине, включая западные регионы, нарастает активное сопротивление «людоловам» Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В прессе и интернет-публикациях все больше сообщений и видео, где пойманные мужчины либо самостоятельно, либо при активной помощи неравнодушных прохожих и соседей успешно отбиваются от военкомов.
Постепенно сопротивление принудительной мобилизации перерастает в войну с жертвами среди военкомов. Во Львове на перекрестке улиц Ефремова и Японской вчера вечером местный житель в ходе проверки документов сотрудниками ТЦК выхватил нож и ударил одного из проверяющих. Затем мужчина применил газовый баллончик и попытался скрыться, но его задержала полиция.
По некоторым данным, 30-летний нападавший из числа бывших военнослужащих ВСУ, возможно, с посттравматическим синдромом. Не исключено, что это дезертир, который готов на все, чтобы его не вернули на фронт. Таких сейчас на Украине тысячи.
И совсем уже примечательно, что, по информации следствия, раненый сотрудник ТЦК являлся «ветераном антитеррористической операции» (АТО) на Донбассе. Он был доставлен в больницу с критическим ранением бедренной артерии, но спасти его не удалось — мужчина скончался. Судьба участника карательных операций против жителей Донбасса оказалась закономерной, наказание настигло его через несколько лет.
Ситуация беспредела военкомов настолько переходит все границы, что на нее вынуждены реагировать даже власти. На брифинге в Харькове уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что помещения ТЦК и СП не имеют статуса мест лишения свободы и не предназначены для удержания граждан.
Украинский омбудсмен подчеркнул, что, несмотря на подчиненность ВСУ, ТЦК и СП не обладают функциями, присущими правоохранительным органам. По словам Лубинеца, военкомы не вправе применять физическую силу, задерживать граждан, удерживать их без связи и изымать личные вещи, включая мобильные телефоны. Согласно Конституции, такие действия противозаконны.
Вот только тецекашники об этом «не знают», а на деле, им просто наплевать на Конституцию, попрание которой идет с самого верха, как и на общественное мнение. В такой ситуации только и остается, что убегать, прятаться, либо сопротивляться.
С другой стороны, нападение неизвестных в камуфляже без сопровождения полиции означает, что человек вправе на самооборону в допустимых пределах. Пусть не с применением ножа, но газовыми баллончиками или травматическим оружием с разрешением вполне можно пользоваться. Главное, чтобы в суде это было учтено. Вот пусть этим и займется омбудсмен ВРУ.
