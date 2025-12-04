«А волосяной покров измерять не будут?»: Франция на пороге климатической реформы

«А волосяной покров измерять не будут?»: Франция на пороге климатической реформы

Французское правительство решило отложить реализацию новой «климатической» инициативы. На самом деле, «климатических» инициатив Париж продвигает несколько. Среди прочего, это и «главная проблема зелёных» - «большое» поголовье крупного рогатого скота, который «испускает слишком много газов, нарушающих сбалансированное состояние атмосферы». Это может показаться какой-то шуткой. На самом деле, французские власти действительно озабочены тем, как же решить эту «нетривиальную климатическую задачу».

Наряду с этим было предложено контролировать граждан на предмет того, какую температуру в своих домовладениях они поддерживают.

Для реализации этой инициативы была предложена обязательная установка термостатов или термоконтроллеров в домах и квартирах. Цель одна – штрафные санкции для тех, кто, например, летом слишком активно пользуется кондиционером для охлаждения жилплощади, а зимой, наоборот, «выше нормы» нагревает в этой самой жилплощади воздух. Данные с «умных» термоконтроллеров должны автоматически поступать в контролирующие органы. Или же вариант - когда термостат сам определяет температуру, которую нельзя убавить или прибавить.

Эта мера наряду с «коровьими газами» вызвала шквал критики со стороны как рядовых французов, так и оппозиционных сил. А потому реализацию плана пришлось отложить. Пока – до 2030 года. Изначально оборудование планировалось в рамках обязанностей граждан устанавливать к 1 января 2027 года.

Бруно Ретайо, глава Республиканской партии Франции, по поводу инициативы заявил следующее:

Фантазия бюрократов не знает границ: теперь у нас должны быть обязательные подключенные термостаты. При таких темпах скоро введут проверку толщины свитеров, создадут комиссию по проверке энергоэффективности одеял и обяжут выращивать оптимальный волосяной покров на теле для снижения счетов за электроэнергию. Или, может быть, нам просто стоит перестать притеснять французов.

Стоимость термостата во Франции составляет до 250 евро, ещё как минимум в сотню евро обойдётся установка. И если домовладелец или арендатор жилья превышают значение температуры воздуха (зимой) или охлаждает помещение ниже показателя, который «определяется профильным ведомством», летом, то его ожидает резко возрастающий счёт за коммунальные услуги.

Хочется надеяться, что эта откровенно бюрократическая норма не будет перенята российскими законодателями под лозунгом «борьбы с изменением климата»…
  frruc
    frruc
    +1
    Сегодня, 16:22
    «выше нормы» нагревает в этой самой жилплощади воздух.

    Также стоит установить домашние газоанализаторы и обложить налогами выращивание бобовых культур.
  Wratch
    Wratch
    +3
    Сегодня, 16:24
    Эх,ну зачем такие статьи перепечатывать? Дурной пример заразителен! Это ж явная подсказка нашим идиотам-комунальщикам! Тепрь ссылаясь на опыт эуропы.....ждите.
    frruc
      frruc
      +3
      Сегодня, 16:26
      Wratch
      ссылаясь на опыт эуропы.....ждите.

      Ждать осталось недолго, первое повышение услуг ЖКХ намечена на 1.01.26.
    Eugen 62
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 16:33
      Эх,ну зачем такие статьи перепечатывать? Дурной пример заразителен! Это ж явная подсказка нашим идиотам-комунальщикам!
      У нас кое-где научились использовать тепло от горения этих газов. Я об этом написАл ниже. Так что бояться коммунальщиков не надо. Надо просто перенимать полезный опыт.
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 16:25
    Вот, особенно последняя цитата, совершенно в яблочко! Удивительно, как наши чинуши и коммерсанты еще не сообразили? Какой простор для поборов! Дух захватывает!
  Eugen 62
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 16:28
    большое» поголовье крупного рогатого скота, который «испускает слишком много газов

    Наряду с этим было предложено контролировать граждан на предмет того, какую температуру в своих домовладениях они поддерживают.
    Одно другому не мешает. В нашей стране кое-где уже давно используется тепло от бытовых пердячих газов для нагрева воды и отопления. Над очистными сооружениями собирается в специальные колпаки метан, который идёт потом на нагрев воды и отопление многоквартирных домов. Это ещё Ю. М. Лужков в Москве внедрял.
    То же самое можно сделать и с коровами. Собирать их газы в коровниках. Тогда, чем лучше поели животные, тем больше метана пойдёт на отопление жилья французов.
    Wratch
      Wratch
      -1
      Сегодня, 16:41
      Интересна технология сбора пердячих газов у коров.....? Как вы это видите?? Коровы со штуцерами в заду пердящие а мешки или подключенные к магистрали? Хотя продажа "пердячего газа" французам подкупает...)
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Eugen 62
      большое» поголовье крупного рогатого скота, который «испускает слишком много газов
      В нашей стране кое-где уже давно используется тепло от бытовых пердячих газов для нагрева воды и отопления.

      Так-то инициатива не новая. И исходила именно от французских футурологов (если мне не изменяет мой склероз - лень пруф искать).

      Лет 150 назад они говорили, что с ростом населения Земли, всё возрастающими потребностями в гужевом транспорте и поголовье КРС для прокорма через 100 лет цивилизация обречена на вымирания от того, что из-за этих самых газов дышать ему будет нечем.

      И тут изобрели автомобиль...
      Человечество, в прямом смысле слова, вздохнуло с облегчением, полной грудью... laughing

      Новое - хорошо забытое старое? laughing
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 16:56
        Если, опять оговорюсь, мне склероз не изменяет, информация из журнала "Техника - молодёжи" середины 80-х. Но не точно.
  Wratch
    Wratch
    0
    Сегодня, 16:29
    Навкрное на сайт забрел комунальщик..минус влепили...
    frruc
      frruc
      -1
      Сегодня, 16:34
      Wratch
      на сайт забрел комунальщик..минус влепили...

      Он не забрел, он сидит постоянно, а рабочее время как бы идет.
  Mouse
    Mouse
    +4
    Сегодня, 16:30
    Теперь я понимаю выражение- ни дыхнуть, ни пернуть.... wink
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:32
    ❝ «Главная проблема зелёных» - «большое» поголовье крупного рогатого скота, который «испускает слишком много газов, нарушающих сбалансированное состояние атмосферы» ❞ —

    — Это дело на самотёк пускать нельзя ...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:35
    Я уже предлагал как решить эту проблему .Отловить 100 буйных зелёных, обоих полов. Загнать в герметичное здание с газоанализаторами ,кормить и поить ,давать справлять нужду ,давать мыться .И всё под неусыпным контролем измерительные аппаратуры.
    После расшифровки показаний ,выписать всем диету .Вшить чип в тело для отоварки продуктами согласно только диете и отпустить на волю .Это бесовство как рукой снимет.
    Р.S В Норвегии одна дебильная фирма по производству короаьего молока., похвасталась в рекламе наши коровки после нашего х- средства уменьшили выделение метана на 2/3 .Через неделю продажи молока у этих идиотов упали на 2/3.Упс!!! И что у меня подозрение у этих бесноватых зелёных нет - детей. am Морду надо уже бить этим зелёным.
    frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 17:00
      tralflot1832
      Я уже предлагал как решить эту проблему .

      Этого недостаточно. Надо еще научно обосновать, подсчитать экономическую эффективность и оформить все документально, чтобы получать дивиденды.
    Kotofeich
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: tralflot1832
      Морду надо уже бить этим зелёным.

      Андрей, зеленые это только инструмент. hi
      tralflot1832
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:30
        Александр .Я в курсе как демократы и зелёные в Европе хотели устроить на планете " зелёный концлагерь".Но тут пришёл Трамп и всё сломал в США .Европа ему не подконтрольна - пусть резвятся.
  Бывший солдат
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 16:47
    обяжут выращивать оптимальный волосяной покров на теле для снижения счетов за электроэнергию.


    Начнем как всегда с запретов.
    Запретить парикмахерские.
    Запретить продажу бритв и эпиляторов. Особенно это касается женщин. laughing
    Поощрять выпуск и продажу средств стимуляторов волос.
    Лысых обложить налогом в 5% laughing
    Итд.
  AK-1945
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:49
    Хочется надеяться, что это откровенно бюрократическая норма не будет перенята российскими законодателями под лозунгом «борьбы с изменением климата»

    Вот этого я больше всего опасаюсь, у на любят перенимать опыт "продвинутых" (точнее двинутых) стран.
    tralflot1832
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 16:56
      В России Гринпис * не желательный иноагент.И Грета Тунберг обходит нас стороной.
  Fitter65
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:55
    Хочется надеяться, что это откровенно бюрократическая норма не будет перенята российскими законодателями под лозунгом «борьбы с изменением климата»…
    ВОТ!!!! А то некоторые"прогресивные" законодатели могут захотеть отличится. Как с пенсионным возрастом...
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:00
    Ха... вот проблема. smile
    Купил китайский термостат, пускатель в инете...выставил температуру и пользуйся на здоровье...делов то.
  Сергей Митинский
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 17:09
    Не сразу не вдруг ,но дойдет такая очередь и до России

    Что касается газов крупного рогатого скота, так эта проблема в Европе уже решается

    Поголовье скота будет сокращаться ,а животные белки для граждан ЕС будут заменятся белками насекомых.

    Уже там вовсю идут в школах эксперименты на азартных и любопытных школьниках с соответствующим школьным питанием , а разведение сверчков и личинок майского жука разрешено и рекомендовано специальной еврокомиссией

    Про эти инициативы в России не берусь предсказывать, а вот про тепло это пока рановато говорить

    Сперва необходимо в домах массово установить такие батареи, которые возможно регулировать вручную

    Так что это тот случай когда отсутствие прогресса и продвинутых технологий помогает в быту

    Пока во всяком случае
    Товарищ Берия
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 17:27
      Цитата: Сергей Митинский
      Про эти инициативы в России не берусь предсказывать, а вот про тепло это пока рановато говорить

      Сперва необходимо в домах массово установить такие батареи, которые возможно регулировать вручную


      Судя по всему вы живете еще в доме старой постройки. Все новые комплектуются батареями с кранами (автоматическими и ручными) для регулировки. Но идеал - индивидуальное отопление. Можно и отопительный сезон по времени регулировать, и температуру по комнатам тоже.
      Сергей Митинский
        Сергей Митинский
        0
        Сегодня, 17:42
        Видимо -да !
        Отстал от жизни )
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:18
    Среди прочего, это и «главная проблема зелёных» - «большое» поголовье крупного рогатого скота, который «испускает слишком много газов, нарушающих сбалансированное состояние атмосферы».


    Эко проблема, взять всех рогатых, и вырезать. (Поговаривают, что у Макарона рога ветвистые lol ).

    и вообще -мясо вредно, сосите сверчка. laughing
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:32
    А потому реализацию плана пришлось отложить. Пока – до 2030 года.


    Вроде как к 2030 году Европа с Россией воевать собралась? Теперь я понял, это они на халяву хотят обогреваться за счет наших мегатонн. laughing
  Grossvater
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:42
    Есть на опе шерсть! Мда! Маразм крепчал. Вообще, экологизм головного мозга - тяжёлое и опасное для окружающих заболевание.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:43
    Каждый сходит с ума по своему, НО, в данном конкретном случае это оказалось очень ЗАРАЗНО! fool