«А волосяной покров измерять не будут?»: Франция на пороге климатической реформы

Фантазия бюрократов не знает границ: теперь у нас должны быть обязательные подключенные термостаты. При таких темпах скоро введут проверку толщины свитеров, создадут комиссию по проверке энергоэффективности одеял и обяжут выращивать оптимальный волосяной покров на теле для снижения счетов за электроэнергию. Или, может быть, нам просто стоит перестать притеснять французов.

Французское правительство решило отложить реализацию новой «климатической» инициативы. На самом деле, «климатических» инициатив Париж продвигает несколько. Среди прочего, это и «главная проблема зелёных» - «большое» поголовье крупного рогатого скота, который «испускает слишком много газов, нарушающих сбалансированное состояние атмосферы». Это может показаться какой-то шуткой. На самом деле, французские власти действительно озабочены тем, как же решить эту «нетривиальную климатическую задачу».Наряду с этим было предложено контролировать граждан на предмет того, какую температуру в своих домовладениях они поддерживают.Для реализации этой инициативы была предложена обязательная установка термостатов или термоконтроллеров в домах и квартирах. Цель одна – штрафные санкции для тех, кто, например, летом слишком активно пользуется кондиционером для охлаждения жилплощади, а зимой, наоборот, «выше нормы» нагревает в этой самой жилплощади воздух. Данные с «умных» термоконтроллеров должны автоматически поступать в контролирующие органы. Или же вариант - когда термостат сам определяет температуру, которую нельзя убавить или прибавить.Эта мера наряду с «коровьими газами» вызвала шквал критики со стороны как рядовых французов, так и оппозиционных сил. А потому реализацию плана пришлось отложить. Пока – до 2030 года. Изначально оборудование планировалось в рамках обязанностей граждан устанавливать к 1 января 2027 года.Бруно Ретайо, глава Республиканской партии Франции, по поводу инициативы заявил следующее:Стоимость термостата во Франции составляет до 250 евро, ещё как минимум в сотню евро обойдётся установка. И если домовладелец или арендатор жилья превышают значение температуры воздуха (зимой) или охлаждает помещение ниже показателя, который «определяется профильным ведомством», летом, то его ожидает резко возрастающий счёт за коммунальные услуги.Хочется надеяться, что эта откровенно бюрократическая норма не будет перенята российскими законодателями под лозунгом «борьбы с изменением климата»…