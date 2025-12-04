Международная федерация самбо вынесла решение по флагу и гимну РФ и Белоруссии

Российские и белорусские самбисты, добиваясь высоких спортивных результатов, были лишены возможности выступать под своими национальными символами. Но теперь Международная федерация самбо (FIAS) в лице своего исполкома вынесла решение по флагу и гимну РФ и Белоруссии, которое наверняка порадует спортсменов из этих стран.

О том, что теперь российские и белорусские спортсмены смогут выступать на международных состязаниях под собственными флагами и со своими гимнами, рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев, сославшись на заявление президента федерации, являющегося гражданином РФ.

Чиновник заявил:

Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение укрепляет главный принцип спорта: он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений.

Во Всероссийской федерации самбо назвали данное событие «историческим для отечественного спорта». От имени спортсменов России и Белоруссии представители этой организации выразили благодарность международному сообществу за доверие и поддержку. Руководство ВФС уверено, что такое решение позволит расширить географию выступлений наших самбистов, укрепит их международный авторитет и откроет дорогу к выступлениям на Олимпиадах.

Свою благодарность выразил и лично президент ВФС Сергей Елисеев, возглавляющий также Европейскую федерацию самбо. Он назвал данный шаг восстановлением спортивной справедливости.
  1. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:53
    Это конечно не может не радовать, справедливость восстановлена. А что с остальными видами спорта? Какая работа ведется в этом направлении?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 17:05
      Цитата: AK-1945
      Это конечно не может не радовать, справедливость восстановлена.

      От имени спортсменов России и Белоруссии представители этой организации выразили благодарность международному сообществу за доверие и поддержку.
      В пояс им поклониться за это?

      Ещё Великий Тарасов сказал
      Нас никто не любит и поэтому объективного судейства не ждите. Побеждать нужно с явным преимуществом.
      Касается не только самбо, которое для меня родное, и не только хоккея - ЛЮБОГО спорта. Да и не только спорта...
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +2
        Сегодня, 17:08
        Тоже смутили ,эти "благодарности"... hi
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:12
          Цитата: Попуас
          Тоже смутили ,эти "благодарности"... hi
          Дегтярёв тут, панимашь, рассыпался в благодарностях...
          Был бы шеф его, Владимир Вольфыч, жив - он бы нашёл, как "благодарность" выразить...
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: AK-1945
      Это конечно не может не радовать, справедливость восстановлена

      Какая нафиг справедливость? FIAS это ваще кто? Кто ей ваще выдал полномочия? Болевой им на ноги до разрыва связок и сухожилий, чтоб имели бледный вид и макаронную походку
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:12
        Tusv hi ,вытянуть ногу на болевой это сильно,но ломать надо хребет,более доходчевее будет,слишком долго терпим и слишком много благодарим.
        1. Tusv Звание
          Tusv
          +1
          Сегодня, 17:19
          Цитата: Ропот 55
          вытянуть ногу на болевой это сильно

          Сильно это болевой сразу на две ноги. Но это для международной организации, кое в Самбо не шарят. Кстати Барановичи весьма титульный турнир в СССР был
  2. ettore Звание
    ettore
    +2
    Сегодня, 16:55
    о Всероссийской федерации самбо назвали данное событие «историческим для отечественного спорта». От имени спортсменов России и Белоруссии представители этой организации выразили благодарность международному сообществу за доверие и поддержку.

    И потекли, как быстро и легко, стоило слегка приласкать.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:56
    теперь российские и белорусские спортсмены смогут выступать на международных состязаниях под собственными флагами и со своими гимнами

    Хорошая новость...никакой нейтральности здесь не должно быть.
    Своя страна и свой флаг хорошая опора за спиной.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      никакой нейтральности здесь не должно быть.
      Изначально не должно было быть.
      Либо у тебя есть флаг, гимн и вся страна за твоей спиной, либо белый флаг, а за спиной папа, мама, шурин, сосед и болонка с попугаем...
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 17:14
        Очень люблю это вид спорта...когда то по молодости им занимался...заработал юношеский разряд...но главное получил отличную физическую и психологическую закалку.
        Исчез страх перед схваткой с противником...появилась уверенность в себе и понимание что силу надо применять только на благое дело.
        Считаю что все пацаны должны пройти через эту школу молодого бойца.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:37
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          заработал юношеский разряд...но главное получил отличную физическую и психологическую закалку.
          Я чуть серьёзней занимался, но не в этом. дело. А в том, что самбо действительно сделало из меня то, чем я являюсь сейчас. Пришёл в него из бокса, когда достиг своей планки, ушёл в дзюдо.

          У нас недалеко от школы был Спортивный Клуб Армии. Каждую осень, с началом учебного года, висели рядом с расписанием уроков объявления: "Объявляется набор мальчиков (...) года рождения в секцию (...)" Секции были на любой вкус - от стрельбы и хоккея до велоспорта и бокса. И главное - всё было бесплатно. Какую-никакую, третьего срока, но бесплатно давали форму и снарягу, в бассейн раз в неделю водили... Хочешь выступать в "Адидасе" или чешские коньки "Ботас" - показывай результат.
          А сейчас тот же хоккей - для детей учителя недоступен. Лет 15 назад уборщица в офисе рассказывала, что внуку на Новый год на хоккейную амуницию ввалила 85 тыр. и "это далеко не всё, что нужно и не совсем то, чего хотелось бы".
          Да и интересы у детворы поменялись. Какой балбес будет на тренировке 2 часа выматываться, если можно это время со смартфончиком на диване проваляться?

          У нас исчезло главное наше спортивное достижение - массовый спорт, детский спорт, культ здорового тела, в котором здоровый дух.
          Да, много, очень много пацанов выросли воспитанными как надо - война подтверждает. Но в подавляющем количестве случаев это заслуга семьи. Государство на это дело наплевало и поэтому в целом о здоровье нации лучше скромно промолчать...
  4. Tusv Звание
    Tusv
    +2
    Сегодня, 16:58
    Это что??? Какая нафиг международная организация может Нашего флага лишить? Международная организация Самбо это Это Мы и Мы должны лишать этих утырков Международного права бороться по правилам Самбо!!! Кстати правила Дзю-до имеет устойчивый крен в Наши правила. Тот же Вазари ( пол победы)превратился в Наши три по 4 бала (за явным преимуществом)
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 17:09
    Самбо (Самооборона без оружия)- советский, а затем российский вид единоборств.

    Выступать в нем под какой-то застиранной тряпкой - предательство памяти Анатолия Харлампиева, Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова, основателей борьбы самбо.
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 17:48
      Цитата: Товарищ Берия
      Выступать в нем под какой-то застиранной тряпкой

      Уточнение. Тряпка это FIAS. Пусть в дзюдо идут. А Самбо это подсечки, подхваты, висячки, броски с упором в живот, ножницы и запрещенная мельница. Кстати подхват под обе ноги в Дзюдо из Самбо пришел. И эти люди мне запрещают бороться в трусах в Самбистке в борцовках на круглом ковре под нейтральном флагом?
  6. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 17:10
    угу, чем больше военных успехов у России, тем больше чиновники от спорта "вспоминают" главные принципы спорта...Просто совпадение, разумеется...
  7. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 17:20
    чтото непонятно, исходя из того, что федерация самбо находится в РФ, РФ же и организована- до этого без флага выступали? ничего себе расклады...
  8. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 17:20
    В Международной федерации самбо большинство ключевых фигур представлены россиянами и представителями дружественных стран, по финансированию вероятно аналогично.
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 17:21
    Мда! Особенно если учесть, откуда родом этот вид борьбы...
    P.S. опередили уже.
  10. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 17:29
    Sono veramente contento per questa decisione saggia e soprattutto giusta. Dovrebbe essere così anche per tutti gli altri sport.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:32
    российские и белорусские спортсмены смогут выступать на международных состязаниях под собственными флагами и со своими гимнами
    "семья будет довольна" wink
    Что ещё сказать... посмотрим что, где и как дальше будет.
  12. Лучник Звание
    Лучник
    0
    Сегодня, 17:41
    Выступление под белым флагом, это позор и унижение своей страны