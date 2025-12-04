В Иране завершаются совместные антитеррористические учения стран-членов ШОС
Хотя Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), прежде всего, это экономический союз, объединяющий Россию, Таджикистан, Китай, Казахстан, Узбекистан и Киргизию, страны-члены большую работу проводят в части совместных действий в области обеспечения безопасности.
Одно из таких мероприятий завершается сегодня в Исламской Республике Иран (ИРИ). В провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны с 3 декабря проходят совместные антитеррористические учения компетентных органов стран-членов ШОС «Саханд-антитеррор-2025». Об этом сообщает Служба по связям с общественностью сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Вооруженных сил Ирана. Церемония закрытия учений состоится вблизи иранского Тебриза.
В учениях принимают участие 18 делегаций, представители региональных военных и силовых структур из стран объединения. Официальный представитель Министерства иностранных дел ИРИ Исмаил Багаи в ходе еженедельного брифинга особо отметил, что помимо стран-членов ШОС в совместных маневрах участвуют в общей сложности 14 государств. В частности, свою оперативную группу в Иран направила Республика Беларусь.
Представитель Иранского МИД подчеркнул, что проведение учений показывает, насколько Тегеран придает большое значение борьбе с международным терроризмом в сотрудничестве с широким кругом заинтересованных стран. Данные учения могут способствовать расширению международного сотрудничества в сфере безопасности, добавил Багаи.
Вчера «в бесшумном режиме» прошла командно-штабная часть учений, сообщил командующий тактической частью «Саханд-2025» генерал КСИР Нушад Абдари. Сегодня проходят основные учения с использованием боевых боеприпасов и в максимально реальных условиях. Задействована авиация и бронетехника. Фотоотчет с места проведения маневров публикует Информационное агентство Исламской Республики Иран (ИРНА).
Информация