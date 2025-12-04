Макрон предлагает Европе защитить Зеленского от возможного «предательства США»

Соединенные Штаты могут «предать Украину» в процессе мирных переговоров с Россией, поэтому Европе необходимо «защитить Зеленского». Об этом заявил Макрон в ходе телефонного разговора с лидерами других европейских стран, пишет немецкая пресса.Очередная утечка информации в Европе, неизвестные слили стенограмму состоявшегося в минувший понедельник телефонного разговора лидеров нескольких стран Европы на фоне переговоров России и США. Согласно опубликованной информации, в разговоре участвовали президенты Франции и Финляндии Макрон и Стубб, немецкий канцлер Мерц и генсек НАТО Рютте. Ну и Зеленский, куда уж тут без него.Основная тема разговора вертелась вокруг переговоров США и России, высказывалось мнение, что американцы могут «предать Украину», договорившись с Россией. Макрон высказал мнение, что США потребуют от Киева уступок в территориальном вопросе без предоставления гарантий безопасности. Поэтому было предложено «спасать Зеленского».Макрона поддержал Мерц, заявивший о необходимости Зеленскому «быть осторожным» в ближайшие дни, так как США начали игры не только с Украиной, но и Европой. А Стубб предложил не оставлять «нелегитимного» один на один с Россией и США. Вторил ему и генсек НАТО Рютте, пообещавший поддержку Украине.Также обсуждался вопрос замороженных российских активов. В Европе считают, что только они имеют право ими распоряжаться.

Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности. Для Зеленского существует большая опасность.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»