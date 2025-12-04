Макрон предлагает Европе защитить Зеленского от возможного «предательства США»
Соединенные Штаты могут «предать Украину» в процессе мирных переговоров с Россией, поэтому Европе необходимо «защитить Зеленского». Об этом заявил Макрон в ходе телефонного разговора с лидерами других европейских стран, пишет немецкая пресса.
Очередная утечка информации в Европе, неизвестные слили стенограмму состоявшегося в минувший понедельник телефонного разговора лидеров нескольких стран Европы на фоне переговоров России и США. Согласно опубликованной информации, в разговоре участвовали президенты Франции и Финляндии Макрон и Стубб, немецкий канцлер Мерц и генсек НАТО Рютте. Ну и Зеленский, куда уж тут без него.
Основная тема разговора вертелась вокруг переговоров США и России, высказывалось мнение, что американцы могут «предать Украину», договорившись с Россией. Макрон высказал мнение, что США потребуют от Киева уступок в территориальном вопросе без предоставления гарантий безопасности. Поэтому было предложено «спасать Зеленского».
Макрона поддержал Мерц, заявивший о необходимости Зеленскому «быть осторожным» в ближайшие дни, так как США начали игры не только с Украиной, но и Европой. А Стубб предложил не оставлять «нелегитимного» один на один с Россией и США. Вторил ему и генсек НАТО Рютте, пообещавший поддержку Украине.
Также обсуждался вопрос замороженных российских активов. В Европе считают, что только они имеют право ими распоряжаться.
Информация