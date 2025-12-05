Враг не прошел: День начала контрнаступления советских войск под Москвой
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.
Осенью 1941 года немецко-фашистские войска подошли к столице СССР столь близко, что могли в бинокли рассматривать улицы Москвы. Хотя затеянный Гитлером блицкриг и не удался, 7 ноября в 24-ю годовщину Октябрьской революции по Красной площади, вопреки планам фюрера, маршировали наши войска и бронетехника, сразу отправляясь на фронт, ситуация сложилась угрожающая.
Фактически в то время очень остро встал вопрос о самом существовании Советского Союза как государства. Ранее не знавшая поражений немецкая армия рассчитывала захватить советскую столицу, чего никак нельзя было допустить. В то, что Красная Армия не сумеет удержать Москву, верили даже союзники по антигитлеровской коалиции. Плохо они знали, как и сейчас, наш народ.
Вопреки всем прогнозам этого не произошло. Советские солдаты и командиры, защищавшие подступы к столице вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически и самоотверженно сражались буквально за каждый метр родной земли. Захватчикам, конечно, добавил проблем наш русский «генерал Мороз». Фашисты не рассчитывали на столь продолжительную военную кампанию. Солдаты вермахта привыкли к теплой европейской погоде, к сильным морозам оказалась неприспособленной и немецкая военная техника. Но всё решили наши воины, советский народ и гений высшего командования.
В небе и на земле врага громила наша авиация. На подступах к столице мощные прожекторы, управляемые расчетами женщин-москвичек, высвечивали и передавали с луча на луч бомбардировщики с крестами. Из темноты их сбивали истребители, снизу работали зенитчики. Многие ослепленные пилоты люфтваффе сбрасывали бомбы, так и не долетев до города, и в панике ретировались.
Всё время с начала Великой Отечественной войны в республиках СССР шла масштабная мобилизация, отбоя от добровольцев на призывных пунктах не было. С учетом донесений разведки о том, что союзная Германии Япония не намеревается открывать второй фронт, с востока на запад были переброшены дополнительные воинские части. Весь советский народ в тылу сплотился, работал не покладая рук днем и ночью под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!».
Настоящие чудеса логистических решений творили наши железнодорожники. С юга и востока на запад непрерывно шли эшелоны с военнослужащими и техникой. Навстречу следовали составы с эвакуированными людьми, ранеными и часто негабаритным оборудованием целых заводов.
И это при том, что в то время в азиатской части страны практически все железные дороги были однолинейными, развязки существовали только в узловых станциях и на отдельных участках. Для вражеской авиации «железка» и составы были приоритетной целью для бомбардировок. Справились. Никто никогда в мире не совершал до сей поры нечто подобное.
К началу зимы в прифронтовом тылу были сформированы значительные резервы. Ставка разработала план наступления. Первым 5 декабря в контрнаступление перешел Калининский фронт под командованием генерал-полковника Ивана Конева. Уже на следующий день двинулись войска Юго-Западного фронта, командовал которым ставший впоследствии легендарным генерал армии Георгий Жуков.
Зима тогда была не только очень морозной, но и снежной, что создавало проблемы не только немецким, но и нашим войскам. Однако несмотря на тяжелые условия, контрнаступление Советской Армии развивалось успешно. Уже 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем восточном фронте. Группа армий «Центр» противника получила задачу любой ценой удерживать районы, имевшие важное оперативное и военно-хозяйственное значение. Это было невиданное доселе для вермахта решение.
Во время советского контрнаступления под Москвой были проведены несколько локальных наступательных операций на различных направлениях, в итоге противник был выбит с занимаемых позиций. Так начался первый стратегический перелом в Великой Отечественной войне, миф о непобедимости немецко-фашистской военной машины начал рушиться.
Немецкие войска ожесточенно сопротивлялись, повинуясь изданному 16 декабря «стоп-приказу» Гитлера, которым предписывалось удерживать позиции «до последнего солдата». Однако в отличие от наших бойцов, стоявших насмерть под Москвой, выполнить его фашисты не смогли.
Во второй половине декабря успешно развивалось наступление советских войск правого крыла Западного фронта, которые 19 декабря вышли на рубеж рек Лама и Руза. Левое крыло Западного фронта и Брянский фронт 25 декабря вышли к Оке. Впервые с июня голосом Левитана озвучивались названия освобожденных, а не вынужденно оставленных, все новых населенных пунктов советской земли. Начавшаяся 5-6 декабря 1941 года контрнаступательная операция продлилась до весны 1942-го.
Цитата из публикации газеты «Красная Звезда» того времени:
До мая 1945 года было еще далеко, впереди предстояло множество масштабных и кровопролитных сражений. Но с этого момента наступление нашей армии остановить было уже невозможно. В результате общего наступления советских войск от Москвы враг был отброшен на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.
Об этих событиях не стоит забывать нынешним западным воинствующим русофобам, как бы они не стремились переписать вплоть до абсурдных искажений историю. Мы мирные люди, но всегда готовы ответить на агрессию врага. Как накануне предупредил особо рьяных европейских политиков и «военных стратегов», не скрывающих планов в очередной раз попытаться «победить Россию», президент РФ Владимир Путин, наша армия готова к войне с Европой хоть сейчас. Только вот для врага она точно окажется последней.
Вечная память погибшим героям, защитившим в тяжелое время Москву, всем советским воинам, одержавшим Победу в Великой Отечественной войне. Здоровья и долгих лет жизни ветеранам. Труженикам тыла отдельные слова благодарности. Мы помним и чтим ваши подвиги. Бойцы Вооруженных сил России в зоне спецоперации не словом, а делом доказывают, что нынешнее поколение достойно памяти героических предков.
