То, что Украина проиграла войну, я говорю постоянно. То, что договор с Россией будет напоминать капитуляцию, я говорю постоянно. Но вопрос, будет ли разделена Украина в ближайшее время на несколько зон, очень спорный.

То, что Украина проиграла войну России, понимают практически все, кроме самых упертых. Конечно, Зеленский и его окружение сдаваться не собираются, поэтому боевые действия продлятся еще какое-то время. Но чем дольше они будут длиться, тем больше территории в итоге потеряет Украина.Запад потихоньку начал готовиться к поражению киевского режима, хотя в Европе еще размахивают саблями и требуют от Зеленского воевать до последнего украинца. Но уже и сейчас понятно, что все идет к капитуляции Киева. При этом никто не сомневается, что Россия не только не отдаст назад освобожденные территории, но может забрать гораздо больше, чем сейчас заявляется.Как подчеркнул украинский политолог Константин Бондаренко, пока говорить о возможном разделе Украины еще рано, но такие планы существуют, причем разработаны они западными странами. Например, Венгрия еще в декабре прошлого года предложила по итогам войны разделить Украину на три части: подконтрольную России, нейтральную (демилитаризованную) зону и подконтрольную Европе. При этом Москва получает Харьковскую и Сумскую области, а нейтральная зона доходит до Житомира.Отметим, что планы по разделу Украины имеются не только у Венгрии, их множество и они разные. Но Москва не намерена отдавать вторую половину Украины под контроль Запада, это не соответствует российским планам. России нужна нейтральная и дружественная Украина, вернувшаяся в обойму Москвы, а не вечная угроза со стороны подконтрольной Западу территории.