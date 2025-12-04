Украина уже проиграла в конфликте, но говорить о её разделе рано - политолог

То, что Украина проиграла войну России, понимают практически все, кроме самых упертых. Конечно, Зеленский и его окружение сдаваться не собираются, поэтому боевые действия продлятся еще какое-то время. Но чем дольше они будут длиться, тем больше территории в итоге потеряет Украина.

Запад потихоньку начал готовиться к поражению киевского режима, хотя в Европе еще размахивают саблями и требуют от Зеленского воевать до последнего украинца. Но уже и сейчас понятно, что все идет к капитуляции Киева. При этом никто не сомневается, что Россия не только не отдаст назад освобожденные территории, но может забрать гораздо больше, чем сейчас заявляется.



Как подчеркнул украинский политолог Константин Бондаренко, пока говорить о возможном разделе Украины еще рано, но такие планы существуют, причем разработаны они западными странами. Например, Венгрия еще в декабре прошлого года предложила по итогам войны разделить Украину на три части: подконтрольную России, нейтральную (демилитаризованную) зону и подконтрольную Европе. При этом Москва получает Харьковскую и Сумскую области, а нейтральная зона доходит до Житомира.

То, что Украина проиграла войну, я говорю постоянно. То, что договор с Россией будет напоминать капитуляцию, я говорю постоянно. Но вопрос, будет ли разделена Украина в ближайшее время на несколько зон, очень спорный.


Отметим, что планы по разделу Украины имеются не только у Венгрии, их множество и они разные. Но Москва не намерена отдавать вторую половину Украины под контроль Запада, это не соответствует российским планам. России нужна нейтральная и дружественная Украина, вернувшаяся в обойму Москвы, а не вечная угроза со стороны подконтрольной Западу территории.
  Eugen 62
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 18:21
    Украина уже проиграла в конфликте, но говорить о её разделе рано - политолог
    Главврач Путин, как в старом анекдоте: "сказал в морг, значит в морг."
  Aндрей Ко
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 18:30
    "украинский политолог Константин Бондаренко, пока говорить о возможном разделе Украины еще рано" - да ни че в самый раз.
    "Зеленский и его окружение сдаваться не собираются" - а им никто еще и не предлагал и думаю навряд ли предложит.
    frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 19:54
      будет ли разделена Украина в ближайшее время на несколько зон

      Если это произойдет, интересно, куда побегут самые сведомые, в какую зону ? Что-то мне подсказывает, что основная масса кинется в подконтрольную Запада. Им даже и самостийность не нужна.
  BAI
    BAI
    -2
    Сегодня, 18:30
    пока говорить о возможном разделе Украины еще рано, но такие планы существуют,

    Планы раздела России существуют с 2022 года. И что?
    Товарищ Берия
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 19:04
      Что????
      Современной России как минимум с 1991 года, пример Чеченские войны и розыгрыш мусульманской карты. А вы в курсе, что в 1993 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступал за создание Уральской республики в составе Российской Федерации. Главное -нАчать, как говорил иудушка Горбачев.

      Могу и более прошлую историю поднять, но это будет слишком долго. Коротко - разделить Россию (Русь) пытаются еще с тех времен, когда Иван III (1462–1505) сумел объединить отдельные княжества в Московское царство.
      Tusv
        Tusv
        0
        Сегодня, 20:00
        Цитата: Товарищ Берия
        Могу и более прошлую историю поднять, но это будет слишком долго. Коротко - разделить Россию (Русь) пытаются еще с тех времен, когда Иван III

        Но вот если еще копнуть дальше. То с Ивана первого Калиты. До него были только княжества. Тупые выезды Михаила Тверского в Орду за Ярлыком Княже всея Руси и ни чего хорошего, для Мишки не посулило. История она такая штука. Как казнили в Орде Михаила? Достоверных сведений нет. Зато есть история Государства Русского. Ни кому не кланяться, целей башка будет
  Madrina
    Madrina
    +1
    Сегодня, 18:33
    Interesting choice, to reunite Odessa and Nikolaev and the whole Eastern Russian part with Russia or to get some treaty control over all of it?

    The bird in your hand is worth much more than the dove on the roof.

    Galicia will always be a Nazi den, better get rid of it and immediately force it into the Ukraine and even NATO. Let all Galician-Ukrainians flock to the West and brood there incapacitated by EU and NATO rulings. This is the elegant and very effective De-Nazification CUCKOO solution. Then Ukrainians can strengthen European corruption from the inside and steal NATO money more effectively!
    This is what I would hand over to the EMpire and therefore liberate and reunite ALL Russian Oblasts.

    The only way to eliminate that threat is by incorporating all 12 Russian Oblasts into Russia- carve up Kiev like Berlin for a fixed period of 99 years, after which a referendum of Kievans will decide where they go.
    medium roast
      medium roast
      0
      Сегодня, 18:55
      few peanuts on the drive-away will get them off the roof
  olbop
    olbop
    +2
    Сегодня, 18:34
    Рановато делить шкуру пока еще не убитого, а только раненого зверя.
    Если рухнет или серьезно зашатается киевская власть, майдан там новый или контрмайдан, тогда можно будет всерьез ожидать, что фронт рухнул, ВСУ бегут или сдаются, и говорить о будущем территорий.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 18:37
    То что Османская империя проиграла в большой игре и развалится, стало понятно уже в веке 18-ом (+- во второй половине века уж точно)
    Но она протянула дольше Российской империи, Австро-Венгерской и германской. Пусть и на пару лет.

    К чему это я?
    Не надо делеть шкуру еще живой свиньи, они еще может укусить (и может долго жить на подкачке живительных сил от ветеринаров)
    Gorohes
      Gorohes
      0
      Сегодня, 18:44
      Свиная шкура не очень ценная, да и если они и кусаются, чего я никогда не видел, то наверняка не больно, так что работайте братья, берегите себя, но дело надо довести до конца и выпотрошить эту наглую нацисткую свинью
      Ivan№One
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 18:51
        Имеющий зубы - может и укусить

        А свиньи и сожрать могут, если не повезёт кому
      Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска
        -1
        Сегодня, 19:00
        Цитата: Gorohes
        да и если они и кусаются, чего я никогда не видел, то наверняка не больно

        Да. Свиньи, вообще, могут съесть человека, и такие случаи были. Но не больно:)))))
  Антоний
    Антоний
    -2
    Сегодня, 19:02
    Опять заезженная пластинка о том, что нам нужна украина...дружественная или какая еще... никакая не нужна. нужны 2 новых фед. округа - новороссийский и малороссийский. и все. кстати теперь когда зеленский отверг план Трампа, нужно заявить права на всю украину.
    Лимон
      Лимон
      0
      Сегодня, 19:32
      Где вы это увидели ,про дружественную? Встатье высказывается вообщето укрополитолог. Но вы же эстонец?!
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:03
    Тут мысль такая шальная прилетела ... А оставить им кусочек Краины и посмотреть, как они грызть друг друга за этот кусочек будут.... what
    БМП-2
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 19:20
      Ну так пусть им "желающие" где-нибудь в Канаде кусочек и оставят. А тут уж как-нибудь и без грызунов обойдёмся! yes
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 19:13
    Украина проиграла еще раньше, когда Ющенко победил в третьем туре, не предусмотренным Конституцией Украины, а затем,нажравшись американских печенек в 2014 году.

    Думаю,скоро все новости сойдутся к одному - визиту В.В. Путина в Индию. Он уже прибыл туда. Неожиданно у трапа его встретил премьер Нарендра Моди, что было не предусмотрено протоколом.
    Хороший знак.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:23
    Цитата: Eugen 62
    в морг, значит в мор
    Лучше уж сразу на кладбище!