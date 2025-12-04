Австралийские вертолёты Tiger ARH нужны Киеву против российских «Гераней»

Киев хочет получить австралийские ударные вертолеты Tiger ARH, которые армия списывает в рамках перехода на американские AH-64E Apache. Канберра уже получила соответствующий запрос.

Киевский режим намерен получить от Австралии списанные вертолеты Tiger ARH. Представители Украины направили запрос правительству Австралии, которое как раз готовит к передаче очередной пакет военной помощи. В Киеве понадеялись, что австралийцы долго думать не будут и включат вертолеты в военную помощь. Однако в Канберре решили не торопиться и рассмотреть этот вопрос отдельно.



Несмотря на то, что вертолеты Tiger ARH выводятся из эксплуатации, технически они полностью исправны, а их ресурс рассчитан до 2040 года. К тому же ресурс можно продлить. Отказ австралийцев от многоцелевого разведывательно-ударного вертолёта Tiger ARH разработки франко-германского консорциума Eurocopter обусловлен некоторыми недостатками, выявленными в процессе эксплуатации. В принципе, вертолет критиковали еще на этапе закупки из-за постоянных сбоев в программном обеспечении, а также сложного обслуживания и частых поломок.

Украина же хочет эти вертолеты использовать исключительно как средство охоты на российские ракеты и дроны-камикадзе типа «Герань». Как заявляют в Киеве, с помощью вертолетов удается сбивать до 40% от общего числа перехваченных дронов. Особенно эффективно работают они на малых высотах.

Пока в Канберре решение не приняли, но в Киеве надеются, что в ближайшее время Австралия все же передаст вертолеты Украине. Желательно бесплатно и с доставкой в Европу.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:25
    Врят ли их просто так отдадут, австралия входит в Аукус и скорее одаст их союзнику по блоку, там Китай на горизонте, там нужнее!
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 19:29
    "Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл"(с) laughing
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Уарабей
      "Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл"(с) laughing

      Не, не так.
      "Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл."
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 19:33
        Да, точно, так правильнее))
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 19:52
          " Не рычи,я сказал не рычи!" ( с ). laughing
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 19:34
      Уарабей, им все нужно что плохо лежит. Особенно если "безвозмездно, то есть даром" hi
  3. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 19:30
    Откуда у ВСУ так много вертолетов, вот что важно. А наши эксперты тут пишут что вертолеты-ВСЕ, умерли как вид вооружения.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 19:34
      А сколько у ВСУ вертолетов?
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        +1
        Сегодня, 19:36
        Хватает видимо, еще десант в Покровск закинуть и смыться. Половину от сбитых Гераней тоже с вертолетов.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 19:37
          Ну раз просят, то видимо не хватает.
          1. dnestr74 Звание
            dnestr74
            +1
            Сегодня, 19:39
            На войне всегда мало оружия...
        2. Лимон Звание
          Лимон
          0
          Сегодня, 19:44
          Откуда инфа о половине сбитых ,,гераней,, с вертолетов? Помощником у Игната не работаете случайно?)))
          1. dnestr74 Звание
            dnestr74
            +1
            Сегодня, 19:52
            От украинцев, ну перестанете. .Еще в ЦИПСО меня запишите. Выше в статье, 40 процентов от общего количества сбитых. по их словам
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:30
    которые армия списывает
    Списанные вертолеты, списанному государству "Украина" wink
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 19:42
      +100 good ...................
  5. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:39
    "Хочет получить"(с) Хочет- получит, но не то чего хочет. sad
  6. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 19:52
    Российские Герани тоже хотят австралийские вертолёты Tiger ARH 😁
    Список уничтоженных украинских вертолетов, что то завис.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 19:58
    швайнерейху треба все! Это их кредо : Що не з'їм то понадкушую.