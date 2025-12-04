Вполне допускаю, что спустя некоторое время там потребуют от ВСУ не только уйти из Донбасса, но и из Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. Знаете, аппетит приходит во время еды.

В Киеве и Брюсселе грубо просчитались, думая, что Россия удовлетворится второстепенными уступками в рамках мирного процесса, завершив боевые действия по линии фронта. Москва ясно и четко показала, что стоит на максималистских позициях и отступать от них не намерена. Об этом говорят украинские эксперты.Союзники Зеленского из Европы попытались подсунуть России собственные условия завершения конфликта, но им ясно дали понять, что мнение Брюсселя Москву совсем не волнует. Кремль поочередно проигнорировал сначала предложения европейских стран, а потом все те уступки, которых добилась украинская делегация в переговорах с США. Москва ясно дала понять, что ее устроят только собственные условия.При этом Киев упустил свой шанс, считают эксперты, требования России могут ужесточиться уже в ближайшее время. Москва может себе это позволить, потому что ее армия, чтобы там не утверждали в Киеве, идет вперед и очень хорошо. Как предполагается, Россию уже не удовлетворят прежние предложения.Как заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, все идет к тому, что Москва вскоре откажется от жестов доброй воли и будет диктовать условия.Европа Зеленскому не поможет, Москва уже давно не обращает внимания на доносящиеся оттуда визги. А воевать с Россией у них духа не хватит, тем более после предупреждения Путина о готовности России «хоть сейчас».