Наши войска освободили Майское и подошли к Краматорску на дистанцию менее 10 км
5 3784
Из зоны проведения специальной военной операции приходят сообщения об освобождении очередного населённого пункта. На этот раз речь идёт о селе Майское в Донецкой Народной Республике.
Майское находится северо-западнее ранее освобождённого Часова Яра. При этом село расположено и на северо-западной оконечности так называемых Часов-ярских высот. Таким образом, можно констатировать, что противник потерял все основные высоты в окрестностях указанного города.
На этом же направлении Вооружённые силы России вошли и в другое село – Веролюбовку. Она расположена чуть более чем в 3 км от Майского. Юго-восточная и центральная части Веролюбовки уже перешли под контроль армии России.
С освобождением центра Веролюбовки российские войска сократили расстояние до Краматорска с юго-восточного направления. На данный момент от передовых позиций ВС РФ до южной окраины этого города дистанция составляет менее 10 км.
Соответственно, это даёт гораздо больше вариантов для нанесения огневого поражения противнику в черте Краматорска, включая варианты с артиллерией и FPV-дронами.
Минобороны России
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация