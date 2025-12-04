Наши войска освободили Майское и подошли к Краматорску на дистанцию менее 10 км

Из зоны проведения специальной военной операции приходят сообщения об освобождении очередного населённого пункта. На этот раз речь идёт о селе Майское в Донецкой Народной Республике.

Майское находится северо-западнее ранее освобождённого Часова Яра. При этом село расположено и на северо-западной оконечности так называемых Часов-ярских высот. Таким образом, можно констатировать, что противник потерял все основные высоты в окрестностях указанного города.



На этом же направлении Вооружённые силы России вошли и в другое село – Веролюбовку. Она расположена чуть более чем в 3 км от Майского. Юго-восточная и центральная части Веролюбовки уже перешли под контроль армии России.



С освобождением центра Веролюбовки российские войска сократили расстояние до Краматорска с юго-восточного направления. На данный момент от передовых позиций ВС РФ до южной окраины этого города дистанция составляет менее 10 км.



Соответственно, это даёт гораздо больше вариантов для нанесения огневого поражения противнику в черте Краматорска, включая варианты с артиллерией и FPV-дронами.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +8
    Сегодня, 20:42
    Таким образом, можно констатировать, что противник потерял все основные высоты в окрестностях указанного города.

    Отлично!!! good Краматорску похоже кирдык в ближайшем будущем. Удачи бойцам, берегите себя, вас дома ждут!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 21:11
      Краматорску похоже кирдык в ближайшем будущем.
      Не Краматорску а ВСУшникам в Краматорске. Смотрел недавно кино про Красноармейск, город намного меньше пострадал чем например Часов-Яр.
  2. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 20:54
    Если поставим Краматорск под уверенный контроль стволкой, РСЗО и FPV-дронами, то строить оборону города ВСУ будут практически под круглосуточным огневым воздействием.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 21:25
    Каждый день по нескольку хороших новостей, которых ранее по нескольку месяцев не было.
    Это уже темп наступления, который имеет место на гигантском фронте почти в 2000 км длиной.
    Это каток, который ровняет, и остановить его никто не может.