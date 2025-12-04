Четыре дрона «военного типа» якобы преследовали самолёт Зеленского в Дублине

Таинственные беспилотники неизвестного происхождения снова появились над Европой и даже пытались «воздействовать» на самолет Зеленского во время его визита в Ирландию. Об этом сообщает The Journal со ссылкой на источники.

По версии ирландского издания, четыре неизвестных беспилотника «военного типа» пытались проникнуть на охраняемую территорию аэропорта Дублина в то время, когда там должен был приземлиться борт с Зеленским. Однако самолет шел с опережением графика и на момент появления дронов уже совершил посадку.



Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, очень дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.


По версии издания, дроны прилетели с северо-востока Дублина и нарушили бесполетную зону аэропорта, созданную по маршруту посадки украинского самолета. Что это были за беспилотники и откуда они были запущены, никто не знает, полиция начала расследование, но ничего установить пока не удалось. Также утверждается, что эти же дроны после инцидента в аэропорту кружили над кораблем ирландских ВМС LÉ William Butler Yeats, развернутым перед прилетом Зеленского. Сбить их не удалось, потому что корабль «не имел зенитного вооружения».

Появление беспилотников произошло очень удачно, как раз в тот момент, когда в Европе уже начали стихать страсти по недавним «вторжениям» якобы «российских беспилотников». Видимо, кто-то решил подогреть эту тему, провернув эту провокацию. Так что можно ждать очередных публикаций с обвинениями России в «охоте на Зеленского».
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 20:46
    По версии ирландского издания, четыре неизвестных беспилотника «военного типа»

    Да не, это было два Кинжала, один Искандер и один Карлсон (он у них руководитель полётов)! После ирландского вискаря ещё и не такое привидится… фантасты блин!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 21:07
      Цитата: Охотовед 2
      … фантасты блин!

      что это были за беспилотники и откуда они были запущены, никто не знает,

      Куда улетели тоже никто не знает. Что же это такое, на военном корабле
      LÉ William Butler Yeats
      , который длиной 90 метров, не нашлось пулемета, а на аэродроме нет радаров, что бы понять куда улетели дроны.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +7
        Сегодня, 21:11
        Цитата: topol717
        не нашлось пулемета, а на аэродроме нет радаров, что бы понять куда улетели дроны.

        Я вам больше скажу, у этих нищебродов не нашлось не одного телефона с камерой чтобы запечатлеть эти краснозвёздные дроны! laughing Совсем плохо живут, бедно… crying
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 21:40
          Были там у всех телефоны с кучей мегапикселей, но у всех разрядились аккумуляторы. Это стандартная отмазка у какелов со времен начала СВО.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 21:16
        Цитата: topol717
        Куда улетели тоже никто не знает. Что же это такое, на военном корабле

        точно марсиане. Ответственно заявляю. Надоело слушать вой бандервы в эфире. laughing
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 21:36
          Цитата: Егоза
          .... .точно марсиане. Ответственно заявляю laughing

          Нет-нет, Елена, love не соглашусь с Вами. Ведь кто-то сказал, что видел надпись " РФ" wink
      3. AleksByk Звание
        AleksByk
        +1
        Сегодня, 21:35
        Наши Российские боевые и очень большие дорогие дроны - это дроны ниндзя - они берутся ниоткуда и уходят в никуда - не все могут это понять.. не только лишь каждый... wassat
    2. -ш- Звание
      -ш-
      +1
      Сегодня, 21:37
      ещё за ним летел лично Путин на Пегасе с голым торсом)...пока не кончился порошок
  2. Обычный Звание
    Обычный
    +10
    Сегодня, 20:47
    Какая занимательная история. Читаешь европейские новости и не понимаешь: то ли детектив прочел, то ли фантастику, то ли мелодраму. То они победить Россию собираются, то у них по территории аэропорта спокойно летают дроны военного назначения. А самое занимательно то, что они на глазок определяют стоимость дронов.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +3
      Сегодня, 21:11
      Цитата: Обычный
      они на глазок определяют стоимость дронов

      Почему на глазок? На них цена была написана, причем по-русски. laughing
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 21:15
      Так ничего сложного определить военный или нет дрон.
      Там на борту было написано: "Россия, охота на Зеленского".
    3. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 21:19
      "Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники". Не ну я не Станислав Садальский. Так красиво прошлогодний снег описать не могу, Но! Вылетающие из ниоткуда жуткие детища Гитлера у берегов Антарктиды звучат более убедительней
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:31
      Да ладно Вам. Если до самих ирландий долетел, то однозначно там движок от Буревестника был. Так что стоимость можно прикинуть. А если без шуток, пана Зеленского можно намного дешевле умертвить. Охранители из МИ-6 организуют передоз. Официальная версия будет "Новичок" от кровавой гэбни. Но беспилотники сейчас в моде. Все следуют моде.
      1. Tusv Звание
        Tusv
        0
        Сегодня, 21:44
        Цитата: Младший рядовой
        Официальная версия будет "Новичок" от кровавой гэбни.

        У термина "Кровавая Гэбня" есть и другие корни. Весьма и очень вежливые люди, от которой сам куда то спрыгнешь, не дожидаясь Новичка. Даже если Он твой друг
    5. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Обычный
      А самое занимательно то, что они на глазок определяют стоимость дронов.

      цена была определена точно. Там ярлык с ценой болтался. Перед запуском забыли срезать.
  3. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:48
    Четыре дрона «военного типа» якобы преследовали самолёт Зеленского в Дублине

    Серьёзно? belay
    4 дрона за самолётом? belay
    И скорости хватило? belay
    У самолёта посадочная больше чем у дронов максимальная. lol
    Может зе на самолёте за военными дронами нагличан гонялся? Ну, когда травка особая, там наверное и за чертями можно погоняться. wassat
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 20:49
    Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, очень дорогими

    Одно это доказывает, что дроны не российские! Ну, откуда у русских могут взяться "очень дорогие" дроны?
    кружили над кораблем ирландских ВМС LÉ William Butler Yeats, развернутым перед прилетом Зеленского.

    А после улёта Зеленчкого этот "корабль" свернут и уберут на полочку, от греха подальше, а то его гагары заклюют, без "средств ПВО" смогут...
  5. Седов Звание
    Седов
    +4
    Сегодня, 20:51
    Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, очень дорогими, военного назначения
    А ещё на дронах были нарисованы красивые красные звёзды..
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:53
    Явно в самолёте Зеленского все были обкуренные .Как в старом Морском анекдоте-байке - молодой рулевой в море на промысле капитану: что делать вокруг огоньки как в городе.Капитан - шпарь по главной улице!!!
  7. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 20:55
    Сказку надо назвать "НЮХ-Нюх и забористый Кокс. путешествие в Дупу"
  8. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 20:56
    Очень большие и очень дорогие дроны кружили над кораблем.
    Почитал я про него и обнаружил одно обстоятельство:
    "В сентябре 2023 года LÉ Уильям Батлер Йейтс участвовал в задержании сухогруза MV Мэтью, на борту которого было обнаружено 2253 кг (4967 фунтов) кокаина стоимостью 173 миллиона евро."
    Бедный кораблик до сих пор не отпустило!
  9. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 20:57
    Допустим, антидроновые РЭБ и ПВО не организовали, но почему нет ни фото, ни видео?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:01
    Явно это был регулируемый перекрёсток ,надеюсь светофоры не пострадали.У наркоманов всякое бывает.
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:24
    Таинственные беспилотники неизвестного происхождения снова появились над Европой

    На кого это рассчитано непонятно. Прям как частушка: "Над селом "фигня" летала серебристого металла, много стало в нашей дни неопознанной "фигни"". Других слов нет.
  12. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 21:27
    Наверно, проще поставщиков кокаина подкупить. Какой-нибудь естественный передоз recourse
    .
  13. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 21:45
    Это был очередной "спектакль" . Дроны наркофюрера нужны были, в надежде надавить на делегацию США, но облом вышел laughing Амеры домой полетели.