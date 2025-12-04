Четыре дрона «военного типа» якобы преследовали самолёт Зеленского в Дублине
Таинственные беспилотники неизвестного происхождения снова появились над Европой и даже пытались «воздействовать» на самолет Зеленского во время его визита в Ирландию. Об этом сообщает The Journal со ссылкой на источники.
По версии ирландского издания, четыре неизвестных беспилотника «военного типа» пытались проникнуть на охраняемую территорию аэропорта Дублина в то время, когда там должен был приземлиться борт с Зеленским. Однако самолет шел с опережением графика и на момент появления дронов уже совершил посадку.
Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, очень дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.
По версии издания, дроны прилетели с северо-востока Дублина и нарушили бесполетную зону аэропорта, созданную по маршруту посадки украинского самолета. Что это были за беспилотники и откуда они были запущены, никто не знает, полиция начала расследование, но ничего установить пока не удалось. Также утверждается, что эти же дроны после инцидента в аэропорту кружили над кораблем ирландских ВМС LÉ William Butler Yeats, развернутым перед прилетом Зеленского. Сбить их не удалось, потому что корабль «не имел зенитного вооружения».
Появление беспилотников произошло очень удачно, как раз в тот момент, когда в Европе уже начали стихать страсти по недавним «вторжениям» якобы «российских беспилотников». Видимо, кто-то решил подогреть эту тему, провернув эту провокацию. Так что можно ждать очередных публикаций с обвинениями России в «охоте на Зеленского».
