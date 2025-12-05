Гиперзвук от новичков: ракетный комплекс «Юйкунцзи-1000»
Вторая ступень ракеты «Юйкунцзи-1000»
Китай продолжает развивать гиперзвуковое направление и создавать перспективные системы ракетного вооружения. Недавно он представил очередную разработку такого класса — комплекс «Юйкунцзи-1000». Ракета и боевой блок из состава этого комплекса должны показывать высокие технические и боевые характеристики, позволяющие поражать разные цели. При этом наибольший интерес представляет тот факт, что проект разрабатывался частной компанией.
Новый игрок на рынке
В 2012 г. в Пекине начала работу частная компания Beijing Lingkong Tianxing Technology Co., Ltd. Основателями компании были несколько учёных, ранее работавших в разных университетах и занимавшихся ракетно-космическим направлением. На рынок компания вышла с торговыми марками Lingkong Tianxing и Space Transportation (кит. и англ. «Космические перевозки»).
В 2019 г. компания впервые произвела запуск ракеты-носителя собственной разработки. В дальнейшем этот проект получил развитие и показал новые результаты. В 2022 г. компания анонсировала разработку гиперзвукового пассажирского самолёта. В октябре 2024 г. состоялись первые испытания беспилотного демонстратора технологий. Работы по этому проекту продолжаются и создаются новые опытные образцы.
Опытная пусковая установка на полуприцепе
Как оказалось, несколько лет назад компания Lingkong Tianxing в закрытом режиме начала разработку гиперзвукового ракетного комплекса для вооружённых сил. За прошедшее время этот проект прошёл все стадии разработки и добрался до строительства и испытаний опытной техники.
«Алебарда, покоряющая небеса»
О новом ракетном комплексе впервые рассказали 25 ноября 2025 г. Компания-разработчик опубликовала видео, в котором показала опытный образец комплекса, старт ракеты и поражение условной цели на полигоне. Также раскрыли основные характеристики, особенности будущего боевого применения и т.д.
Комплекс получил громкое название «Юйкунцзи-1000» — «Алебарда, покоряющая небеса». Также используется сокращение YKJ-1000. Если изделие доведут до принятия на вооружение НОАК, возможно появление нового официального обозначения.
Компоновка пусковой установки
Сообщается, что компания «Линкун Тяньсин» разрабатывала новый комплекс самостоятельно. Она использовала собственные наработки по гиперзвуковой теме и ряд новых решений. С целью ускорения и упрощения работ активно применяются доступные на коммерческом рынке материалы, детали и агрегаты.
Проект YKJ-1000 дошёл до полноценных лётных испытаний, причём уже проведен как минимум один пуск с полной полётной программой и поражением наземной цели. Вероятно, испытания и доводка конструкции будут продолжаться. Сколько времени займут эти процессы, неизвестно.
Также под вопросом перспективы серийного производства и принятия на вооружение. Ракетные войска НОАК проявляют большой интерес к гиперзвуковым системам и в последние годы начали эксплуатацию нескольких таких образцов. Нельзя исключать, что новый комплекс от частной компании тоже найдёт своё место в частях.
Перевод в боевое положение
Комплекс и компоненты
В нынешнем виде YKJ-1000 представляет собой перемещаемый ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым оснащением. Он предназначается для поражения наземных или надводных целей на дальностях до 1300 км. Ключевым компонентом комплекса является гиперзвуковая боевая ступень, за счёт которой достигаются особые характеристики и боевые возможности.
Главный элемент комплекса — двухступенчатая ракета. Первая ступень выполнена в виде цилиндра с хвостовым оперением, а в качестве второй используется гиперзвуковой летательный аппарат. Габариты и масса ракеты неизвестны. Точно определить их по доступным материалам тоже не получится. Возможно, такую информацию опубликуют позже.
Основную часть первой ступени составляет твердотопливный ракетный двигатель. С его помощью ракета осуществляет взлёт, развивает необходимую скорость и выходит на расчётную траекторию. Головная часть ступени имеет крепления для установки гиперзвукового боевого оснащения.
Испытательный пуск
Боевая ступень построена по схеме «несущего фюзеляжа». Она имеет фюзеляж с заострённым носом и плоским днищем, продолжением которого являются плоскости минимального удлинения. Предусмотрено хвостовое оперение в виде двух разваленных в стороны килей.
Гиперзвуковая ступень имеет собственную двигательную установку. Из графических рекламных материалов следует, что это два жидкостных двигателя или один двухкамерный. Такая установка используется для дополнительного разгона после отделения от первой ступени и/или для поддержания скорости на траектории. По всей видимости, после выработки топлива летательный аппарат переходит в планирование.
По данным компании-разработчика, на траектории боевая ступень развивает скорость до 5-7 М, что соответствует основным требованиям к гиперзвуковым системам. Минимальная дальность пуска такого боеприпаса составляет 500 км. Максимальная — 1300 км.
Боевая ступень имеет автопилот и может оснащаться средствами поиска цели, например, радиолокационной головкой самонаведения. Утверждается, что летательный аппарат способен к активному маневрированию на траектории, вплоть до глубоких виражей и разворотов на 180°. В будущем планируется усовершенствовать систему управления. Она должна получить новые приборы обнаружения и программное обеспечение с искусственным интеллектом.
Поражение цели на полигоне
Способ поражения цели пока не уточняется. Возможно, гиперзвуковой летательный аппарат несёт боевую часть. При этом высокие скоростные характеристики позволяют наносить значительный урон цели только за счёт кинетической энергии.
В конструкции ракеты и комплекса широко используются доступные коммерческие агрегаты и детали. За счёт этого, в первую очередь, удалось сократить стоимость производства и эксплуатации. Согласно некоторым источникам, ракета YKJ-1000 стоит ок. 700 тыс. юаней (ок. 100 тыс. долларов).
В состав опытного комплекса «Юйкунцзи-1000» вошла контейнерная пусковая установка, перевозимая на полуприцепе. При помощи гидравлических домкратов она сгружается на грунт, после чего проводится необходимая подготовка. Внутри контейнера помещаются подъёмная рама для ракеты и стартовый стол. Запуск осуществляется из вертикального положения.
Очевидно, что это всего лишь экспериментальный образец с ограниченными возможностями. В дальнейшем, если проект получит развитие, может быть разработана полноценная самоходная пусковая установка по типу используемых в составе других ракетных комплексов. Её выполнят на одном из доступных многоосных шасси, оснастят подъёмным устройством и закрытым кожухом для ракеты.
Демонстрация поиска цели
Неожиданная новинка
Гиперзвуковые ракетные комплексы давно не являются новинкой. Подобная техника разрабатывается и испытывается в разных странах. Кроме того, целый ряд комплексов такого класса уже поступил на вооружение ведущих армий мира. В частности, свои образцы гиперзвукового оружия есть у Китая.
На этом фоне изделие «Юйкунцзи-1000» от компании «Линкун Тяньсин» не выглядит чем-то новым и примечательным в техническом отношении. Однако этот проект интересен по другой причине. Его разработала и довела до испытаний частная компания, основанная в начале прошлого десятилетия. Далеко не все молодые «стартапы» могут похвастаться подобными успехами. При этом следует учитывать, что речь идет о компании из Китая со всей его спецификой.
С точки зрения техники, комплекс YKJ-1000 принципиально не отличается от других современных разработок своего класса. Это мобильная (в перспективе) система с двухступенчатой ракетой, несущей гиперзвуковое боевое оснащение. Разработчики обещают достаточно высокие лётные и боевые характеристики и широкие оперативные возможности.
Демонстрация маневрирования над целью
Судя по опубликованным данным, перспективный комплекс и его основные компоненты подтвердили принципиальную работоспособность. Теперь ему предстоит пройти следующие испытания, в ходе которых будут показаны расчётные характеристики, требуемый уровень надёжности и т.д.
На проведение таких мероприятий и возможную доработку комплекса понадобится некоторое время. После этого новое изделие должно получить оценку вооружённых сил — они решат, следует ли принимать его на вооружение и ставить в серию. В случае положительного решения, «Юйкунцзи-1000» дополнит другие гиперзвуковые системы на вооружении НОАК.
Каким окажется будущее нового китайского ракетного комплекса, пока неизвестно. Однако этот проект уже привлёк внимание и показал, что гиперзвуковые технологии перестали быть прерогативой крупных организаций и компаний с большим опытом в ракетной технике. Дальнейшее развитие этой ситуации представляет особый интерес.
