Депутат Рады: Повышение зарплат нардепам ВРУ поможет не стать коррупционерами

Депутат Рады: Повышение зарплат нардепам ВРУ поможет не стать коррупционерами

По-настоящему «гениальное» объяснение предлагают украинцам по вопросу того, почему в момент, когда в бюджете не хватает средств на большинство социальных программ, решено повысить заработную плату депутатам Верховной рады. Напомним, что на Украине с января 2026 года депутаты ВРУ будут получать дополнительные выплаты, которые достигают 200 тысяч гривен в месяц. По текущему курсу, это примерно 370 тысяч рублей.

Украинский депутат Горбенко из партии «Слуга народа» на фоне портрета Трампа решил объяснить эти внушительные надбавки следующим образом:

Это антикоррупционная правка. По ряду депутатов возбуждены дела по коррупции. Они искали способны незаконного заработка. А новая правка поможет депутатам этого не делать, не оказаться коррупционерами.

Оказывается, всё так просто: чтобы не быть коррупционером, можно просто взять и проголосовать за увеличение самому себе объёмов государственных выплат.

Важно отметить, что сам нардеп Горбенко является кандидатом экономических наук. Через «доверенных лиц» продолжает управлять бизнесом, включая бизнес по производству автомобильных шин, получая таким образом крупные заказы по линии Минобороны Украины.

Тем временем НАБУ продолжает расследование коррупционных дел, в том числе по «плёнкам Миндича». Сам Миндич, который, по данным НАБУ, незаконно обогатился на десятки миллионов долларов за счёт предоставленной зарубежной помощи, Украину покинул. Только разыскивать его почему-то не спешат.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 21:15
    Это новость дня - анекдот, (ели написал, ржу)
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Aндрей Ко
      Это новость дня - анекдот, (ели написал, ржу)


      [/quote]Депутат Рады: Повышение зарплат нардепам ВРУ поможет не стать коррупционерами[quote]

      Ну, он не первый. Первым такую "мысль" выдал "на гора" б/у президент Ющенко. Ржали всей семьей. Не оскудевает хохляндия юмористами
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 21:36
        Вон оно чё! Тогда выходит, что Ермак и Ко как раз и хотели избавиться от тягостного осознания своей коррупционной сущности, накопив достаточно крупное состояние, но рановато попались - не дали им завершить процесс самоперевоспитания. request laughing
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 22:05
        Повышение зарплат нардепам ВРУ поможет не стать коррупционерами

        Конечно, конечно. Очень убедительно. what
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 21:17
    Настоящий патриот украины, за спиной у него фото Трампа… удивительно, что нет свечей и лампад.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 21:19
    Доказательство того что все депутаты одной крови.
    Помнится и унас в Думе тоже такие лозунги были.
    Да собственно и сейчас всё продолжается..
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:23
    Сколько волка не корми, а он будет смотреть в лес(народная мудрость).
  5. -ш- Звание
    -ш-
    +2
    Сегодня, 21:39
    по его логике врачи, учителя, работники ЖЭКа, и тд...одни поголовно взяточники
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 21:55
    Решительно взялись за противостояние соблазну коррупции депутаты Рады - не стали ограничивать себя в борьбе со злом, подняв выплаты в три раза. А могли бы и поднять планку, для пущего эффекту, но природная стеснительность помешала. lol
    МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Принятый парламентом Украины проект бюджета на 2026 год предусматривает увеличение выплат депутатам Верховной рады в три раза. Об этом сообщило издание "Страна".
  7. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 21:56
    Наверное просто решили набить карманы перед тем, как разбежаться по заграницам. Видимо, писец (северный пушной зверёк) уже подкрадывается незаметно.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 22:05
    При таком подходе я удивляюсь как они родную Украину по кусочкам не растащили и не распродали.