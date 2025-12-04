Это антикоррупционная правка. По ряду депутатов возбуждены дела по коррупции. Они искали способны незаконного заработка. А новая правка поможет депутатам этого не делать, не оказаться коррупционерами.

По-настоящему «гениальное» объяснение предлагают украинцам по вопросу того, почему в момент, когда в бюджете не хватает средств на большинство социальных программ, решено повысить заработную плату депутатам Верховной рады. Напомним, что на Украине с января 2026 года депутаты ВРУ будут получать дополнительные выплаты, которые достигают 200 тысяч гривен в месяц. По текущему курсу, это примерно 370 тысяч рублей.Украинский депутат Горбенко из партии «Слуга народа» на фоне портрета Трампа решил объяснить эти внушительные надбавки следующим образом:Оказывается, всё так просто: чтобы не быть коррупционером, можно просто взять и проголосовать за увеличение самому себе объёмов государственных выплат.Важно отметить, что сам нардеп Горбенко является кандидатом экономических наук. Через «доверенных лиц» продолжает управлять бизнесом, включая бизнес по производству автомобильных шин, получая таким образом крупные заказы по линии Минобороны Украины.Тем временем НАБУ продолжает расследование коррупционных дел, в том числе по «плёнкам Миндича». Сам Миндич, который, по данным НАБУ, незаконно обогатился на десятки миллионов долларов за счёт предоставленной зарубежной помощи, Украину покинул. Только разыскивать его почему-то не спешат.