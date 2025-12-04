Мобилизацию в Украине необходимо усилить, сегодня в стране ежемесячно мобилизуют порядка 30 тысяч человек, что покрывает только половину потребности армии.

У украинской армии критическая ситуация с личным составом, поэтому мобилизацию необходимо усилить. С соответствующим предложением выступил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.Украинские ТЦК работают круглосуточно, военкомы день и ночь таскают новых мобилизованных, но личного состава в ВСУ все равно не хватает. По словам Костенко, ежемесячно в стране ТЦК мобилизуют порядка 30 тысяч человек, но это не покрывает потребности армии, необходимо как минимум в два раза больше. Потери убитыми и ранеными, а также дезертирами сильно превышают количество «крепостных», которых ТЦК вылавливает на улицах.Поэтому Костенко и выступает за усиление мобилизации, понимая, что с такими темпами в ВСУ скоро воевать будет некому. Вот только вариантов усиления у Киева практически нет. Можно поснимать бронь с рабочих и массово загнать их в окопы, но тогда встанут остатки производства и прекратится поступление налогов в бюджет. Можно снизить мобилизационный возраст, но эффект будет временный, момент уже упущен, большинство молодежи сбежало за границу.Возможно, что киевский режим придумает что-то другое. Но уже сейчас понятно, что хунта намерена воевать, а не договариваться. Поэтому нужно доводить СВО до логического конца с полной капитуляцией режима, иначе никакого мира не будет.