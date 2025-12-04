В Киеве хотят усилить мобилизацию, ТЦК не могут покрыть потребности ВСУ

У украинской армии критическая ситуация с личным составом, поэтому мобилизацию необходимо усилить. С соответствующим предложением выступил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Украинские ТЦК работают круглосуточно, военкомы день и ночь таскают новых мобилизованных, но личного состава в ВСУ все равно не хватает. По словам Костенко, ежемесячно в стране ТЦК мобилизуют порядка 30 тысяч человек, но это не покрывает потребности армии, необходимо как минимум в два раза больше. Потери убитыми и ранеными, а также дезертирами сильно превышают количество «крепостных», которых ТЦК вылавливает на улицах.



Поэтому Костенко и выступает за усиление мобилизации, понимая, что с такими темпами в ВСУ скоро воевать будет некому. Вот только вариантов усиления у Киева практически нет. Можно поснимать бронь с рабочих и массово загнать их в окопы, но тогда встанут остатки производства и прекратится поступление налогов в бюджет. Можно снизить мобилизационный возраст, но эффект будет временный, момент уже упущен, большинство молодежи сбежало за границу.

Возможно, что киевский режим придумает что-то другое. Но уже сейчас понятно, что хунта намерена воевать, а не договариваться. Поэтому нужно доводить СВО до логического конца с полной капитуляцией режима, иначе никакого мира не будет.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:26
    Одно дело отловить ухилянта ,его надо ещё подготовить .А на это надо ещё и деньги.
    Не понял,так это были съёмки ТЦКашников не на Мосфильме?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 21:41
      Тралфлот,приветствую! Какое " подготовить"? Вы о чем?) На майдане они скакали, без " подготовки". А теперь- в чёрный мешочек,милости просим... Никакой жалости. Их уже Хрущев " пожалел", чудо кукурузное...(
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 21:54
      На неподготовленного, ровно как и на подготовленного, надо истратить боеприпас. Ну, чтобы экономику России дополнительно напрячь. Так что по демократическим понятиям какелам дохнуть полезно.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 21:27
    Можно депутатам и ТЦКшникам выдать медвежьи шапки и бросить на прорыв на Мирноград.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 21:52
      В Киеве хотят усилить мобилизацию

      В самом Киеве без проблем. Стоит только посетить ночные заведения и бары.
      1. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +1
        Сегодня, 21:58
        Цитата: frruc
        В Киеве хотят усилить мобилизацию

        В самом Киеве без проблем. Стоит только посетить ночные заведения и бары.

        У Куеве ночью у барах никохо нимаэ - бо нимаэ свiту!..
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 22:01
          Пауль Зиберт
          У Куеве ночью у барах никохо нимаэ - бо нимаэ свiту!..

          Та світ їм не потрібне .
  3. Седов Звание
    Седов
    +3
    Сегодня, 21:27
    Мобилизацию в Украине необходимо усилить, сегодня в стране ежемесячно мобилизуют порядка 30 тысяч человек, что покрывает только половину потребности армии.
    Называйте вещи своими именами - не мобилизацию, а маасовый отлов на убой. Там люди понимают, что это билет в один очень быстрый конец..
  4. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 22:04
    Помнится, Зелепупский, выступая по ТВ, важно заявлял жителям Донецка:" Кто еще понимает только по-русски, бегите! Я вам по хорошему говорю - бегите!" А вот теперь побежали жители совсем не Донецка, и те, кому можно, и те, кому теперь запретили. А ведь как грозно кричали сами и детей учили:" Смерть москалям! Москаляку на гиляку!" И чтоб с теми москалями воевать, силой их теперь тащат. Да это еще что! При всем при этом бегстве и нежелании идти воевать,, 51% из них заявляют, что они выйдут на акции протеста, если Зеленский согласится отдать территории Донбасса ради мира. О как ! Ну, чем тебе не коллективный Шариков, который :" На учет возьмусь, а воевать шиш вам".