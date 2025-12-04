Россия готова воевать «годами», несмотря на санкции Запада на нефть и газ

Россия готова воевать «годами», несмотря на попытки Запада перекрыть доходы от нефтегазового сектора. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью The National News.

Западные страны зря надеются на то, что смогут заставить Россию прекратить боевые действия, снижая цены на российскую нефть или газ, а также вводя различные санкции. Россия способна вести войну даже в таких условиях длительное время, пока поддерживаемый Европой киевский режим не примет российские требования.



Я не вижу серьезных трудностей для бюджета сейчас, даже в условиях войны. Правительство уверяет, что мы можем продолжать годами, оставаясь в такой ситуации.


По словам Келина, на сегодняшний день доходы России от продажи нефти и газа могут составлять 25-30%, в остальном бюджет пополняется из других источников, не связанных с нефтегазовым сектором. Поэтому введенные санкции хоть и будут болезненными на первых порах, но в итоге ни к чему не приведут. К тому же, как показывает практика, западные страны, накладывающие на Россию санкции, сами же их и обходят, чтобы закупать российские энергоресурсы.

Поэтому, если Европа и Украина не примут российские условия, наступление ВС продолжится с захватом еще большей территории. А следующие условия будут намного хуже, чем были. И Киеву их придется в какой-то момент принять.

А условия будущих переговоров будут гораздо хуже для украинцев. Сделка будет заключена в какой-то момент, но на наших условиях.
Информация
  1. mt3276
    mt3276
    -4
    Вчера, 22:20
    А простые люди могут продолжать годами терпеть? Легко рассуждать гос чиновникам, которые себе зарплаты установили по несколько миллионов рублей в месяц.
    Я не поклонник Советского Союза, но в те времена руководители боялись вести роскошный образ жизни. Чего не скажешь о сегодняшних "не имеющих аналогов" руководителей.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Вчера, 22:23
      Я не поклонник Советского Союза, но в те времена руководители боялись вести роскошный образ жизни.

      Правильно. И дома с двухуровневыми квартирами на Кутузовском по 150-200 "квадратиков" строили для народа. А Галька Брежнева скупала брюлики исключительно для Алмазного фонда.
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +2
      Вчера, 22:53
      А что случилось с простыми людьми?
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Вчера, 23:22
        Цитата: Обычный
        А что случилось с простыми людьми?

        Вероятно не достаётся баварское пиво с колбасками.
  2. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +3
    Вчера, 22:21
    Кстати, уже могли бы и озвучить некоторые пукты, которые уже ушудшились. Чтобы противной стороне была понятна динамика. Например требование вывести все войска из Одесской и Николаевской областей.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Вчера, 23:58
      Цитата: Павел_Свешников
      Кстати, уже могли бы и озвучить некоторые пукты, которые уже ушудшились. Чтобы противной стороне была понятна динамика. Например требование вывести все войска из Одесской и Николаевской областей.

      Или вывести войска со всей территории Украины. wink laughing
  3. Madrina Звание
    Madrina
    +7
    Вчера, 22:26
    This needs to be seen through.
    NATO fights Russians for 11 years now- and all Models show that in 2028 there is no Ukraine anymore- dissolved.

    Russia's GDP grows even this year at 4x faster than that of the EU's.
    Russian real incomes have increased considerably over the past 5 years.

    And Russia for the first time becomes fully self sufficient across the full economic spectrum- a fantastic transformation.

    At the same time the SMO also is a catalyst to the manifestation of BRICS the guarantor of a multipolar world of sovereign states.

    Such transformations take 5-10 years.

    Once the SMO is completed after 6 years the empire will be stopped in its 35 year expansion, confined and bound by BRICS - this current era of Hot Anarchy ended, and a Golden Age will be possible.


    The Ukraine was just the last straw and trigger that was inevitable. No system can rampage across the globe and expand forever without clashing with other great systems. This is the law of nature.

    The European imperial models cost us 750 years of development over the last 500 years as it strangled innovation by excluding 90% of human minds from the development of human civilization.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Вчера, 22:28
    Чего переживать то ,добыча нефти не падает а растёт уже 9,8 млн баррелей в день ( с западного сайта,а те с опек+) ,с газом несколько труднее .Цена нефти обрушилась с начала года с 80$ до 60$.Как упала так и поднимется .Всё нефтетрейдеры ждут пока мы победим Европу.Вообще нечего переживать Для настроения ,ледокол проекта 22220 " Сибирь" удачно припарковался в Певеке.12 лет назад в Певеке была разруха и тлен и одна легковая машина на город Нива синий, марку не знаю но с огромными колёсами.А сейчас смотрим ,на автостоянку у подъездов. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Вчера, 22:37
      Фото второго помощника капитана ледокола Сибирь Кирилла Разина .И эта " машина " на рейде имеет экипаж 54 человека.И не просто так она там оказалась.Круглогодичная навигация .
  5. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Вчера, 22:41
    А как же с главным ресурсом любой войны на земле- людьми? Россия это не СССР.
  6. Велизарий Звание
    Велизарий
    -8
    Вчера, 22:50
    Иногда лучше жевать чем говорить. Впрочем, может быть ,гражданин посол агент Ми-6.
    1) С точки зрения международного права это чистая логика террориста..Я ввалился в чужой дом ,убиваю там всех подряд и грожу что буду убивать там всех годами, а все жители дома мои заложники. Поэтому они должны со мной "заключить сделку" и отдать мне пару комнат в этом доме. И тогда я перестану их убивать и будет у нас мир.
    Это не просто не работает,это работает строго наоборот. После таких заходов никто никаких сделок с такими чудесными людьми заключать не будет. Уж за 4-то года эту простую истину можно было понять.
    2) С точки зрения реал-политики бесконечная война русских с русскими( по определению гр Путина) это и есть цель Великобритании. Для них это просто праздник какой-то Так что они тут могут только бурно поаплодировать.
    3) И наконец с точки зрения реальности- гр посол живущий с Лондоне ,конечно,может воевать и годами ,и никакие санкции ему не страшны, а вот насчет остальных граждан часть которых богаты настолько,что нанимаются на войну ,чтобы семья хоть гробовые получила, я вот вовсе не уверен.
    Впрочем- с другой стороны ," чем хуже, тем лучше". Так что -больше ада гр. посол.
    1. flint Звание
      flint
      +6
      Вчера, 23:26
      На счёт жевать чем говорить это скорее к вам laughing т. е. Россия террорист, а всякие американцы и европейцы уничтожившие Югославию, Сирию, Ливию, Ирак это прямо таки ангцы божьи, несущие свет и демократию во всём мире laughing Только вот почему то во всём мире их почему то террористами и убийцами никто не считает. А на счёт дома - нынешнюю ситуацию можно нарисовать и в другом житейском варианте: живете вы в своей квартире, а ваш родственник вдруг и говорит, а можно одна комната будет моей, вы по доброте душевной выделяете ему комнату, помогаете ему всячески жить, но в один прекрасный момент он заявляет, что либо продаёт эту комнату или сдаёт мигрантам - вот радость для вас laughing Ну и приходится ему дать по рогам чтобы образумился.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        -2
        Вчера, 23:50
        Цитата: flint
        т. е. Россия террорист

        Не Россия террорист,а с точки зрения международного права , то что высказывает гр посол идеально подходит под логику террориста. Вообще если бы его работа заключалась в том,чтобы демонизировать русских и представить Россию. в виде некоего исчадия ада, тогда -да, он идеально справился со своей работой. Но его работа заключается несколько в ином- не вредить России, или хотя бы не вредить собственному начальству.
        Цитата: flint
        нынешнюю ситуацию можно нарисовать и в другом житейском варианте:

        Ваша аналогия не работает. В ней вы сами отдаете комнату,но она остается вашей (иначе как бы вы могли "давать по рогам"). А в реальности- был общий дом ,но пришли либерал-патриоты и разделили его на 15 частей взаимно признав ,что это отдельные квартиры.
        И как Украина не может указывать России или там Туркмении, что ей делать, и как ей жить,так и РФ не может это делать. Украина не может произвольно отжимать территорию РФ, или любой из республик (тем более отжимать вооруженной силой), и РФ не может этого делать.
        Уж кто-кто ,а гр. посол такие элементарные истины знает.
    2. urik62 Звание
      urik62
      +2
      Вчера, 23:31
      Перед этим люди из других комнат гнобили и убивали людей из одной комнаты с краю потому что те не хотели с ними жить по многим причинам. Просто большой сосед из другого дома пришёл на помощь этим людям из той комнаты и начал наводить порядок во всем доме.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Вчера, 23:54
        Цитата: urik62
        Перед этим люди из других комнат гнобили и убивали людей из одной комнаты с краю потому что те не хотели с ними жить по многим причинам

        Мой первый пункт был с точки зрения права . А то,что Вы пишете это просто упражнение в риторике.
    3. urik62 Звание
      urik62
      +1
      Вчера, 23:33
      А ещё один сосед с другой стороны лужи дал много оружия и начал стравливать людей в этом доме, заставляя их убивать друг друга.
      1. atakan Звание
        atakan
        0
        Вчера, 23:49
        Да не с Украиной надо воевать , а уничтожать верхушку того грейт стейт , сити , уолстрит .
        Наша страна ничего в этом направлении не делает , а про нас насочиняли стооолько , мы теперь хуже людоедов. А с людоедами не договариваются , их информационно расчеловечивают .
        А это делают против России уже лет 250.
    4. urik62 Звание
      urik62
      +2
      Вчера, 23:35
      После тридцати лет зомбирования граждане Украины уже не являются русскими ментально, так что тезис русские убивают русских не совсем работает.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Сегодня, 00:01
        Цитата: urik62
        После тридцати лет зомбирования граждане Украины уже не являются русскими ментально, так что тезис русские убивают русских не совсем работает.

        С этим к гр Путину. Это его тезис. А с "зомбированием" это к Кашпировскому
    5. urik62 Звание
      urik62
      -1
      Вчера, 23:37
      Насчёт посла, так работа у него такая, языком воевать.
    6. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 23:39
      Иногда лучше жевать чем говорить.
      Вот вам точно лучше жевать.
      С точки зрения международного права это чистая логика террориста..
      Вы про референдумы что то слышали? Это как раз с точки зрения права. А с точки зрения житейской, это все надо было еще в 2014 году завершить. Ибо эта фашистская мразь 8 лет бомбила русских людей в Донецке.
      С точки зрения реал-политики бесконечная война русских с русскими( по определению гр Путина) это и есть цель Великобритании.
      Бесконечной войны не будет.
      а вот насчет остальных граждан часть которых богаты настолько,что нанимаются на войну ,чтобы семья хоть гробовые получила, я вот вовсе не уверен.
      Вы точно с территории России пишите? Еще совсем недавно в 2024 году, из каждого утюга говорили о катастрофической нехватке людей на заводах. Потом это все стихло, и да некоторые предприятия в 25 году перешли на 4х дневку, но в 20 и 21 годах при ковиде было намного хуже. Так что с вашими методичками вы не по адресу.
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Вчера, 22:59
    Россия готова воевать «годами», несмотря на санкции Запада на нефть и газ.

    Как бы не патриотично это прозвучало, тот кто говорит что Россия может воевать годами сам то не воюет. Людей то мы где возьмем, люди не нефть из земли не накачаешь. Я уже очень многих из знакомых похоронил и я такой не один. А говорить из ютного кабинета или квартиры любой может.
    1. atakan Звание
      atakan
      -2
      Вчера, 23:41
      за пару дней на Владивостокском вокзале наблюдая увидел 5-7 инвалидов с ранениями ног и протезами.
      нет , ДОЛГО мы воевать не сможем . у меня и свояк так же "наступил" .
  8. tabex Звание
    tabex
    -2
    Вчера, 23:43
    Как легко распоряжаться здоровьем и жизнью сотен тысяч людей, если война никак не затронет его и его родных, деньги можно напечатать, а людей ещё клонировать не научились
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 23:54
    А на западе обосрались процитировав сначала полно ,а потом у через несколько часов она превратилась " Россия готова воевать с Европой ТЧК .Прямо сейчас уже нет.Россия силой освободит Донбасс и Новороссию превратилась - Россия силой освободит Донбасс.А по мелочам вообще мрак.Зассали полностью цитировать.
  10. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Вчера, 23:55
    Бахвальство. В реале для РФ разморозить активы и снять санкции сейчас гораздо важнее, чем присоединить ещё 4-5 тыс. кв. км руинированой и заминированной территории, малопригодной для проживания и бизнеса.