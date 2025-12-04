Я не вижу серьезных трудностей для бюджета сейчас, даже в условиях войны. Правительство уверяет, что мы можем продолжать годами, оставаясь в такой ситуации.

А условия будущих переговоров будут гораздо хуже для украинцев. Сделка будет заключена в какой-то момент, но на наших условиях.

Россия готова воевать «годами», несмотря на попытки Запада перекрыть доходы от нефтегазового сектора. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью The National News.Западные страны зря надеются на то, что смогут заставить Россию прекратить боевые действия, снижая цены на российскую нефть или газ, а также вводя различные санкции. Россия способна вести войну даже в таких условиях длительное время, пока поддерживаемый Европой киевский режим не примет российские требования.По словам Келина, на сегодняшний день доходы России от продажи нефти и газа могут составлять 25-30%, в остальном бюджет пополняется из других источников, не связанных с нефтегазовым сектором. Поэтому введенные санкции хоть и будут болезненными на первых порах, но в итоге ни к чему не приведут. К тому же, как показывает практика, западные страны, накладывающие на Россию санкции, сами же их и обходят, чтобы закупать российские энергоресурсы.Поэтому, если Европа и Украина не примут российские условия, наступление ВС продолжится с захватом еще большей территории. А следующие условия будут намного хуже, чем были. И Киеву их придется в какой-то момент принять.