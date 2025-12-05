Дорогой Мерц, вы даже не в игре. Вы дисквалифицировали сами себя призывами к войне, срывом мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, непроходимой тупостью.

Германия якобы готова разделить с Бельгией риски фактической кражи российских замороженных активов, немецкий канцлер Фридрих Мерц отправляется в Брюссель на переговоры с бельгийским руководством. Об этом пишет европейская пресса.Мерц так сильно озабочен отказом Бельгии участвовать в придуманной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен схеме по краже российских активов, что отложил запланированную поездку в Осло и собрался в Брюссель. Как пишет Bloomberg, немец хочет в ходе переговоров с бельгийским премьером Бартом Де Вевером уговорить принять его план. Поддержку Мерцу окажет фон дер Ляйен, которая согласна на любую схему, лишь бы успеть наложить свою лапу на российские средства.Немецкий канцлер во всеуслышание заявляет, что Германия готова разделить с Бельгией риски, которых так боится бельгийский премьер. А он буквально на днях сказал, что Еврокомиссия не отдает себе отчета в том, что на Украине побеждает российская армия, а поражение России — это сказка, которую рассказывает руководство ЕС. Поэтому воровство российских активов бесполезно и является опасным шагом. По мнению Барта Де Вевера, Россия вернется за своими деньгами, а это значит, что Бельгию ждут последствия.Между тем спецпредставитель России на переговорах с США Кирилл Дмитриев заявил о «непроходимой тупости» Мерца, который своими действиями загоняет Германию в яму, ведя антироссийскую политику.