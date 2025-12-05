Мерц намерен добиться изъятия российских активов, уговорив премьера Бельгии

Германия якобы готова разделить с Бельгией риски фактической кражи российских замороженных активов, немецкий канцлер Фридрих Мерц отправляется в Брюссель на переговоры с бельгийским руководством. Об этом пишет европейская пресса.

Мерц так сильно озабочен отказом Бельгии участвовать в придуманной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен схеме по краже российских активов, что отложил запланированную поездку в Осло и собрался в Брюссель. Как пишет Bloomberg, немец хочет в ходе переговоров с бельгийским премьером Бартом Де Вевером уговорить принять его план. Поддержку Мерцу окажет фон дер Ляйен, которая согласна на любую схему, лишь бы успеть наложить свою лапу на российские средства.



Немецкий канцлер во всеуслышание заявляет, что Германия готова разделить с Бельгией риски, которых так боится бельгийский премьер. А он буквально на днях сказал, что Еврокомиссия не отдает себе отчета в том, что на Украине побеждает российская армия, а поражение России — это сказка, которую рассказывает руководство ЕС. Поэтому воровство российских активов бесполезно и является опасным шагом. По мнению Барта Де Вевера, Россия вернется за своими деньгами, а это значит, что Бельгию ждут последствия.

Между тем спецпредставитель России на переговорах с США Кирилл Дмитриев заявил о «непроходимой тупости» Мерца, который своими действиями загоняет Германию в яму, ведя антироссийскую политику.

Дорогой Мерц, вы даже не в игре. Вы дисквалифицировали сами себя призывами к войне, срывом мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, непроходимой тупостью.
  1. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 06:19
    Вот ведь как люди до чужого добра жадные бывают. Все никак не угомонятся
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:24
    ❝ Поддержку Мерцу окажет фон дер Ляйен, которая согласна на любую схему, лишь бы успеть наложить свою лапу на российские средства ❞ —

    — Им замороженные российские активы «ляжку жгут» ...
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +1
      Сегодня, 06:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Им замороженные российские активы «ляжку жгут» ...

      На мой взгляд, нужно на Германию и ЛИЧНО на Мерца-Шмерца подать заявление в какой-нибудь Международный Суд и потребовать взыскать с них суммы, потраченные Россией на строительство обоих потоков.
      И Первого и Второго.
      "Не уберегли? Платите!"
      И статейку ещё одну сверху прилепить - какую-нибудь поблевотней.
      Типа - "За упущенную выгоду в период с такого-то, по такое-то". И побольше нолей нарисовать.
      Штук так десять - одиннадцать...
      Толку, конечно, от этого не будет никакого. Экономического.
      Но зато все западные Шмерцы поймут, что в эту игру можно и нужно играть вдвоём!...
      И у реального Мерца из штанов запахнет пареной репой! lol
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Сегодня, 06:27
    В этот день , 68 лет назад , был спущен на воду первый в мире Советский , атомный ледокол "ЛЕНИН". Слава великому СССР и его великому народу !
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:39
      Атомфлот уже отметил свой профессиональный праздник, от спуска на воду до введение в эксплуатацию проходит приличное время .3 декабря 1959 года состоялся ввод в эксплуатацию первого в мире атомного ледокола Ленин..3 декабря день атомного ледокольного флота.
  4. zsdk Звание
    zsdk
    0
    Сегодня, 06:42
    "Германия готова разделить с Бельгией риски" , а почему не лично мерц?, он как пришел так и уйдет, а проблем Германии оставит на десятилетия. Может немцам задуматься?
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:00
    Немецкий канцлер во всеуслышание заявляет, что Германия готова разделить с Бельгией риски,

    Ручки свои шаловливые в штаны себе засунь и шали....
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:03
    А не получится ли так что забрав, украв или реквизировав российские активы особенно если все, не подстегнёт или это вызовет немыслимую инфляцию на Западе от такого количества денег? Это как если наркоману дать чемодан наркотиков или несколько ящиков водки алкашу. Хотят сделать как лучше а получится как всегда. hi
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:04
    Мерц намерен добиться изъятия российских активов, уговорив премьера Бельгии

    Европейские воры соревнуются, кто из них наглее и циничнее...
