ВС РФ подошли к Попасному, приблизив перерезание снабжения ВСУ в Константиновке

Российские войска, продолжая наступление в Донецкой Народной Республике, увеличили площадь контроля в селе Веролюбовка, в которое вошли накануне. Веролюбовка находится примерно в 5 км западнее ранее освобождённого Часова Яра и менее чем в 10 км от юго-восточных окраин Краматорска, остающегося под контролем противника.

В ночное время суток армия России довершила зачистку центра этого достаточно протяжённого села и вышла к соседнему селу Попасное.



Такие наступательные действия российских войск сокращают расстояние до главной артерии снабжения гарнизона ВСУ в Константиновке до 6,5 км. Речь идёт об автомобильной дороге Краматорск-Дружковка-Константиновка.



Это автомобильная дорога Н-20, участок которой между Дружковкой и Константиновкой помечен на фрагменте карты.

При учёте того, что российские войска не только перерезали большинство других маршрутов снабжения и освободили юго-восточную часть Константиновки, ситуация для гарнизона вооружённых сил Украины в этом городе начинает напоминать то, что было в Покровске (Красноармейске). Напомним, что ВС РФ планомерно охватывали город, что и привело в конечном итоге к блокированию его гарнизона, а затем и к освобождению самого города.
