ЕС должен быть независимым или, по крайней мере, быть готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, в том числе иметь собственные планы установления мира в Украине и обсуждать их с трансатлантическими партнёрами.

Европу «несправедливо» отодвинули от переговоров по мирному урегулированию на Украине, Россия и США игнорируют попытки Брюсселя как-либо повлиять на мирный план. Но руководство Евросоюза это не останавливает, европейские страны разработают свой собственный альтернативный план, которого будут придерживаться.Европа должна занять «сильную позицию» в происходящих событиях, заявил накануне еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Поэтому Брюссель будет разрабатывать свой собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Его и будет продвигать Европа, потому что составленный американцами ее не устраивает, а российский и подавно.Ранее часть европейских стран уже разработала альтернативный план, который пыталась подсунуть вместо предложенного американцами, но делегация США его проигнорировала. Россия вообще не стала рассматривать предложение Европы, заявив, что не видит европейские страны за столом переговоров, потому что к ним нет никакого доверия. Как заявили в Москве, мир на Украине наступит только на российских условиях.