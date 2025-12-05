Трамп направляет компании из США за редкоземельным неодимом в Руанду и ДРК

Американская администрация старается снизить зависимость промышленности от китайских редкоземельных металлов. Как ранее сообщало «Военное обозрение», Китай является не просто мировым лидером в производстве востребованных в ряде промышленных секторов магнитов из редкоземельных металлов, но и производит их больше, чем все остальные страны мира, вместе взятые.

По оценочным данным, объёмы производства редкоземельных магнитов в КНР составляют около 80% от общемировых объёмов.



Дональд Трамп пытается идти по пути импортозамещения. Замещать сами редкоземельные металлы в полной мере пока не получается, поэтому на данный момент – диверсификация источников поставок сырья.

Положил свой глаз президент США на африканские страны. Поступают сведения, что в Руанду и ДРК (Демократическую Республику Конго) направятся представители американских компаний, которые начнут разработки месторождений.

По последним данным, в Руанде находится крупное месторождение редкоземельных металлов, которое распространяется и на ДРК. В этом месторождении преобладают неодимовые руды, а сам неодим является одним из наиболее востребованных в мире редкоземельных минералов.

Напомним, что ранее Трамп «остановил войну» между Руандой и Демократической Республикой Конго. Теперь собирается «взять свой процент» за миротворческую деятельность.

В самой Руанде видят в приходе американских компаний возможность улучшить положение дел в экономике. Только открытым остаётся вопрос: будет ли что-то от американской деятельности по добыче редкозёмов идти в бюджеты африканских стран, в которых эта деятельность запланирована?
  Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:45
    А чо , Хахляндия уже фсё , а понтов то было.
    Штааль
      Штааль
      0
      Сегодня, 06:48
      Ага, как с покупкой у Франции истребителей, которых нет, на деньги, которых тоже нет.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:52
    ❝ Трамп направляет компании из США за редкоземельным неодимом в Руанду и ДРК ❞ —

    — «У вас есть редкозёмы? Тогда мы идём к вам!» ...
  Павел_Свешников
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 06:55
    Если папуасы задешево не отдадут ресурсы, то их ждут оранжевые революции инашествия террористических банд. А если отдадут, то свою копеечку получит только местная верхушка. Остальные будут работать за хлеб.
    Гардамир
      Гардамир
      0
      Сегодня, 07:00
      Так вот как уничтожили Советский Союз.
  Юрий_Я
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 06:59
    А если отдадут, то свою копеечку получит только местная верхушка. Остальные будут работать за хлеб

    Как и везде? Что то мне это напоминает....
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:09
    В ДРК ещё находится половина разведанного урана в мире.Трамп получил бонус,вот от геологоразведки до добычи могут пройти года.Мозгоклюи,жопарезы и грингострелы в Африке такие непредсказуемые.