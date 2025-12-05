❝ Трамп направляет компании из США за редкоземельным неодимом в Руанду и ДРК ❞

Американская администрация старается снизить зависимость промышленности от китайских редкоземельных металлов. Как ранее сообщало «Военное обозрение», Китай является не просто мировым лидером в производстве востребованных в ряде промышленных секторов магнитов из редкоземельных металлов, но и производит их больше, чем все остальные страны мира, вместе взятые.По оценочным данным, объёмы производства редкоземельных магнитов в КНР составляют около 80% от общемировых объёмов.Дональд Трамп пытается идти по пути импортозамещения. Замещать сами редкоземельные металлы в полной мере пока не получается, поэтому на данный момент – диверсификация источников поставок сырья.Положил свой глаз президент США на африканские страны. Поступают сведения, что в Руанду и ДРК (Демократическую Республику Конго) направятся представители американских компаний, которые начнут разработки месторождений.По последним данным, в Руанде находится крупное месторождение редкоземельных металлов, которое распространяется и на ДРК. В этом месторождении преобладают неодимовые руды, а сам неодим является одним из наиболее востребованных в мире редкоземельных минералов.Напомним, что ранее Трамп «остановил войну» между Руандой и Демократической Республикой Конго. Теперь собирается «взять свой процент» за миротворческую деятельность.В самой Руанде видят в приходе американских компаний возможность улучшить положение дел в экономике. Только открытым остаётся вопрос: будет ли что-то от американской деятельности по добыче редкозёмов идти в бюджеты африканских стран, в которых эта деятельность запланирована?

