Посол РФ: Украина подпишет соглашение с Россией, но это будет не Зеленский

656 3
Посол РФ: Украина подпишет соглашение с Россией, но это будет не Зеленский

Россия так или иначе подпишет мирное соглашение с Украиной, но это будет не Зеленский, его подпись ничтожна. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Зеленский нелегитимен, и его подпись под соглашением ничего не стоит. Выборы на Украине должны были состояться еще год назад, но киевский клоун так сильно держался за кресло президента Украины, что отменил их, заявив о невозможности проведения в условиях военного положения. Таким образом, на сегодняшний день Украина не имеет законного президента. Поэтому заключать с Зеленским какие-либо соглашения нельзя.



Россия может провести переговоры с Зеленским и даже прийти к каким-либо договоренностям, но подписывать договор о мире с ним никто не будет, потому что юридически эта бумага ничего стоить не будет.

Если придет другой президент и скажет: «Я не обязан иметь дело с этим листком бумаги». Так что это большой юридический вопрос, как поступить сейчас.


По словам Келина, Москве нужен всеобъемлющий договор, охватывающий не только Украину, но и Европу, гарантии безопасности для России и европейских стран и многое другое. Глупо было бы думать, что все будет подписывать нелегитимный президент Украины. Конечно, в итоге все будет подписано, но это точно будет не Зеленский.

Со своей стороны отметим, что на Украине уверены в сливе Зеленского американцами. Как предполагается, в ближайшее время его могут убрать из Киева.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 07:11
    Ну выбирут или назначат другого он подпишет,отсидит в кресле свой срок придет новый и отменит этот договор так как не ОН его подписывал,делов то.
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 07:14
    Если мы разгромим всю Украину и выйдем на границу с Западом, проблема с подписанием мира с Украиной исчезнет. Умерла так умерла. Когда мы забрали Крым при Екатерине Второй мы что с кем то в Крыму мир подписывали? Тем более мы Украину возвращаем в родные пенаты, запретив там католицизм, и уничтожив нацизм и фашизм. hi
  3. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 07:16
    Каждый следующий президент так же сможет заявить о недействительности/неправильности решений и подписей предыдущего.