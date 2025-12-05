Если придет другой президент и скажет: «Я не обязан иметь дело с этим листком бумаги». Так что это большой юридический вопрос, как поступить сейчас.

Россия так или иначе подпишет мирное соглашение с Украиной, но это будет не Зеленский, его подпись ничтожна. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.Зеленский нелегитимен, и его подпись под соглашением ничего не стоит. Выборы на Украине должны были состояться еще год назад, но киевский клоун так сильно держался за кресло президента Украины, что отменил их, заявив о невозможности проведения в условиях военного положения. Таким образом, на сегодняшний день Украина не имеет законного президента. Поэтому заключать с Зеленским какие-либо соглашения нельзя.Россия может провести переговоры с Зеленским и даже прийти к каким-либо договоренностям, но подписывать договор о мире с ним никто не будет, потому что юридически эта бумага ничего стоить не будет.По словам Келина, Москве нужен всеобъемлющий договор, охватывающий не только Украину, но и Европу, гарантии безопасности для России и европейских стран и многое другое. Глупо было бы думать, что все будет подписывать нелегитимный президент Украины. Конечно, в итоге все будет подписано, но это точно будет не Зеленский.Со своей стороны отметим, что на Украине уверены в сливе Зеленского американцами. Как предполагается, в ближайшее время его могут убрать из Киева.