Жизнь и творчество Антуана Бертье



Карабин Бертье с магазином на три патрона образца 1892 г. Фотография А. Добресса

Пой, забавляйся, приятель Филибер,

Здесь, в Алжире, словно в снах,

Темные люди, похожи на химер,

В ярких фесках и чалмах.

В дымном трактире невольно загрустишь

Над письмом любимой той.

Сердце забьется, и вспомнишь ты Париж,

И напев страны родной…

К. Подревский



Отверстие в ложе, через которое выпадала пуская пачка. Оно, как вы видите, не было закрыто, из-за чего через него внутрь механизма попадали пыль и грязь. Фотография А. Добресса



Дата выпуска… Фотография А. Добресса



Прицел винтовки 1913 года. Фотография А. Добресса



Приклад «мушкетона» 1916 г. Фотография А. Добресса



«Мушкетон» 1916 года с выступающим магазином на пять патронов. Причина того, что он выступал столь значительно, был не слишком удачный патрон винтовки «Лебель» с массивной закраиной. Чтобы патроны не цеплялись закраинами друг о друга, они должны были располагаться в пачке строго определенным образом, ну и гнезда для нее в ложе тоже должно было быть соответственным. В этом винтовка Бертье, безусловно, уступала германской винтовке «Маузер» с шахматным магазином, не выступавшим за габариты ложи. Фотография А. Добресса



Рукоятка затвора карабина 1916 года. Фотография А. Добресса



Один из «пулеметных» патентов Бертье. Четыре ствола, четыре магазина!



«Виккерс-Бертье» M1924. Музей Батей ха-Осеф, Тель-Авив, Израиль

В прошлый раз мы рассказали о винтовке Бертье, многие годы состоявшей на вооружении не только собственно французской армии, но и ее колониальных подразделений в Африке и в Азии. Да, но кем был ее создатель, кроме того, что служил инженером-железнодорожником, в том материале сказано не было. И вот сегодня как раз о его судьбе мы и расскажем.Итак, родился будущий конструктор-оружейник 11 января 1858 года в коммуне Нёйи-сюр-Сен, сегодня это предместье Парижа, в семье служащего Военного Министерства Вержила Антуана Крессана Бертье. Назвали его по-французски коротко: Андрэ Вержил Поль Мари. И тут надо сказать, что с местом рождения и родственниками ему очень и очень повезло. Прямо через речку был арсенал Пюто, а дядей (мужем родной сестры его матери) мальчику приходился не кто-нибудь, а сам Анри Гюстав Дельвинь, ну, тот самый, который придумал каморный штуцер, а затем и популярный револьвер...В 18 лет, в январе 1876-го, Андре ушел в армию добровольцем, служил в зуавах и дослужился до чина сержанта 2-го Зуавского полка. Затем получил образование, стал инженером и начал работать на частную железнодорожную компанию сначала в Северной Африке, а затем в ее штаб-квартире в Париже. Потом перешел на руководящую должность в компанию по производству боеприпасов. Ну и понятно, что он с самого детства был большим любителем и оружия, и стрельбы из него. И не просто любителем, нет. В 1883-1886 гг. он решил организовать движение гимнастических и стрелковых обществ и сумел этого добиться. В 1885 году он членом Национального стрелкового конкурсного комитета. А в 1889 году на национальных соревнованиях по стрельбе получил должность директора по оружию.И всё это время он занимался тем, что, начиная с 1886 года и по 1888 год, представлял Военному ведомству различные проекты своих малокалиберных винтовок и револьверов и получал на них патенты. То есть занимался активной изобретательской и конструкторской деятельностью.В 1888 году им был представлен Военному министерству наиболее совершенный образец магазинной винтовки, а затем и кавалерийского карабина, который как раз и будет принят на вооружение в 1890 году и с небольшими изменениями будет состоять на вооружении французской армии вплоть до 50-х годов ХХ века.Кстати, в 1888 году он получил чин младшего лейтенанта 44-го территориального пехотного полка (аналог ландвера для старших возрастов призыва, которые проходили службу только лишь во время учебных сборов). И вот тут-то он едва не расстался с жизнью из-за банальной ссоры со своим сослуживцем в кабаке, которая произошла из-за… выпивки.А было так, что 31-летний эльзасец Луи Буржуа сидел и пил в кабаке, вместо того чтобы в это время быть на службе. Бертье сделал ему замечание, на которое тот ответил, что его социальное положение выше, поскольку он художник-живописец и тоже был бы лейтенантом, если бы захотел. Бертье отправил его на гауптвахту, с которой Луи был отпущен и, переодевшись в гражданскую одежду, побежал сводить счеты со своим офицером. Встретив его у кафе, он выстрелил в Бертье из револьвера, но тот успел наклонить голову, и пуля в него не попала. Второй раз выстрелить Луи не удалось, так как он был схвачен владельцем кафе и находившимися тут же офицерами.За нападение на офицера при отягчающих вину обстоятельствах во французской армии полагалась смертная казнь, к которой его и приговорили по суду военного трибунала. Интересно, что на Луи Буржуа приговор так подействовал, что он впал в сильную депрессию и настолько ослаб, что был отправлен в военный госпиталь лагеря Шалон, где и умер 31 июля 1891 года в возрасте 32 лет.Ну а сам Бертье после этого почему-то поехал в Турцию. И там 15 июля 1891 года для правительства Османской империи он организовал и провел испытания стрелкового оружия на дальность стрельбы, причем для этого было задействовано самое современное оборудование, полученное из Франции. После этого он стал офицером турецкой армии, получил звание адъютанта султана Абдул-Хамида Второго и в этом качестве стал отвечать за патронное производство и реорганизацию арсеналов Османской империи.Из полученных им восьми правительственных наград пять были турецкими, хотя Орден Почетного Легиона (1892) он тоже получил, причем получил, прежде всего, за свой карабин.В родную Францию он возвратился лишь после 1900 года, получив очередной патент в Париже в 1908 году. Теперь он занимался пулеметами и придумал очень интересный образец, производство которого он попытался организовать сначала в Бельгии, на заводе Пипера, а затем уже во время Первой мировой войны в США. Не сразу ему это удалось, однако в итоге концерн «Виккерс-Армстронг» купил его пулемет и начал его производство. Он стоял на вооружении и даже успел повоевать на территории современного Пакистана, в Войне Чако и во время Гражданской войны в Испании. Интересно, что на вооружении армии предвоенной Литвы он тоже состоял, а значит, вполне мог попасть и в руки наших солдат в ходе Великой Отечественной войны…Пулемет этот получил название «Виккерс-Бертье» и был принят на вооружение в 1917 году в армии США, однако производство в Америке так и не состоялось. Поэтому Бертье продал права на его конструкцию англичанам, начавшим его выпуск в 1928 году. На конкурсе на лучший пулемет для английской армии его обошел знаменитый «Брэн», однако к новому пулемёту проявила интерес индийская армия, для которой в 1931 году была разработана версия Mk.2, а в 1933 — финальная Mk.3. От своих предшественников этот пулемет отличался наличием быстросъемного ствола, а также возможностью его установки на станок. Кроме того, конструктивно он был проще, чем «Брэн», и его было легче производить именно на индийских заводах.Пулемет имел вес 9,4 кг, длину 1180 мм, длину ствола 607 мм, стрелял патронами 7,7×57R мм (.303 Mk.VII) при скорострельности 500 выстрелов в минуту. Автоматика работала за счет отвода пороховых газов из ствола и перекоса затвора в вертикальной плоскости. Коробчатый, изогнутый магазин на 30 патронов, аналогичный магазину «Брэна», вставлялся также сверху. Из-за этого эти пулеметы часто путают.Всего же Бертье подготовил и выпустил для французской армии целый «букет» своих винтовок и карабинов разного предназначения и названия. Первой в их числе будет «кавалерийская винтовка» образца 1890 года (общая длина 945 мм), рассчитанная на три патрона калибра 8 мм, как и винтовка 1886 года, известная как «Лебель». Затем «винтовка кирасира», также модель 1890 (общая длина 952 мм), отличающаяся только рукояткой.В 1902 году появилась модель «Индокитайский стрелок» с тремя патронами (общая длина 1125 мм; изогнутая рукоятка затвора) в магазине. 1907 год – «Сенегальский стрелок» (общая длина 1306 мм, в основном с изогнутой рукояткой затвора). Модель 1915 года (общая длина 1306 мм). Наконец, в 1916 году все винтовки претерпели те же изменения, что и карабины, а именно: перешли на 5-зарядный магазин и получили улучшенной формы приклад!