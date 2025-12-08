Воины эпохи крестовых походов



Битва при Легнице. Иллюстрация из манускрипта «Легенды о святой Хедвиге», 1353 г. Музей Дж. Пола Гетти, Лос-Анджелес

«Братья, последуем кресту; имея веру, сим знаком победим!»

Согласно сведениям монаха Диего де Ланды, именно эта надпись была на знамени Эрнана Кортеса







Однажды мир меня прельстил,

И неспроста

Мне, грешному, так был он мил.

Теперь чиста

Моя душа, и я в поход

Собраться рад,

Свободный от мирских забот,

А мой собрат

На привязи весь век,

Пропащий человек.

Отправлюсь в дальний путь,

К войскам святым готов примкнуть.

Гартман фон Ауэ (1160/1170–1210/1220). Перевод В. Микушевича Согласно сведениям монаха Диего де Ланды, именно эта надпись была на знамени Эрнана КортесаГартман фон Ауэ (1160/1170–1210/1220). Перевод В. Микушевича



Шлем XII в. Вес 1312,6 г. Именно в таких шлемах первые крестоносцы отправились на Восток. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Большая печать короля Ричарда I 1189 года. Исторический музей Вандеи, Ле-Люк-сюр-Булонь, Вандея



Печать Петра Иакинта Лойфреда, около 1200 года. На печати шлем воина не имеет ни забрала, ни лицевой маски. Немецкий исторический музей, Нюрнберг



«Горшечный шлем» Ганса Ритера фон Корнбурга, XIV в. Немецкий исторический музей, Нюрнберг



Очень любопытный шлем – «шлем Аранаса». Давно хотел поместить на ВО его фотографию. Но по ряду причин не получалось. И вот... Красавец, не так ли? Нашли его при раскопках руин замка Аранас в 1916 году, и сегодня он известен как «шлем Аранаса». Сделан из железа и повреждён ржавчиной и огнём. Несмотря на это, он имеет большое значение как один из немногих хорошо сохранившихся шлемов XIII века, оставшихся в Европе. Вес 2340 г. Высота 300 мм. Ширина 200 мм. Длина 330 мм. Диаметр 170 мм. Шведский исторический музей, Стокгольм



Два маркграфа из Бадена в шлемах-подшлемниках (ранний типа бацинета) на голове. Большой шлем, сильно ограничивающий обзор и дыхание, обычно надевали поверх этой «металлической шапочки». Здесь же изображены два шлема топфхельм с нашлемными украшениями. Витраж из церкви цистерцианского монастыря в Лихтентале, около 1300/1310 гг., Баденский государственный музей, Карлсруэ



Изображение Ричарда (слева) и Саладина (справа), ок. 1250-1260, на плитках, найденных в аббатстве Чертси в графстве Суррей. Британский музей, Лондон



Скандинавский меч, ок. 1020 г. Длина 95,9 см. Длина клинка 81 см. Вес 1021 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Рукоять скандинавского меча крупным планом. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Европейский меч XII – начала XIII в. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Меч XIII в. Франция. Вес 850,5 г. Метрополитен музей, Нью-Йорк



Чрезвычайно «живописная» иллюстрация из манускрипта 1320-1330 гг., изображающая сражения знати и простолюдинов. Сверху: знатные рыцари сражаются друг с другом верхом. Они в полном вооружении, включая бацинеты с большими подвижными забралами; один держит щит с изображением виверны**, у другого на колене шипастый полейн***. У короля забрало с решёткой, а на плечах — наплечники в форме звезды. Оружие — топоры, фальшионы и прямые мечи. Внизу: простолюдины бьются друг с другом в пешем строю. Их доспехи легче, включая бацинеты без забрала. На иллюстрации изображены фальшион, глефа, мечи, топоры и два лука со стрелами. «Холкхэмская иллюстрированная Библия». Британский музей, Лондон



Битва при Моргартене. Миниатюра из хроники Бенедикта Чахтлана (1470). Центральная библиотека г. Цюриха, Швейцария



Бацинет. Ок. 1400 г. Что и говорить: время и ржавчина над ним поработали... Немецкий исторический музей, Нюрнберг



Шлем салад (саллет) очень ржавый и старый. Музей национальной истории Трансильвании, город Клуж-Напока, Румыния



Немецкий салад, между 1480 и 1490 гг. Художественный музей Уолтерса, Балтимор



«Ручная пушка из Танненберга», 1399 г. Длина ствола: 80 см. Немецкий исторический музей, Нюрнберг



«Мёркёская ручная пушка». Изготовлена из литой бронзы. Калибр 21 мм. Найдена рыбаком в Балтийском море у побережья Сёдерманланда недалеко от Нюнеса до 1828 года. Украшена головой бородатого мужчины над запальным отверстием и выгравированной религиозной надписью готическим минускулом (шрифтом) MARIA, повторяющейся несколько раз. Длина ствола: 193 мм. Вес: 945 г. Государственный исторический музей, Стокгольм



Арбалет, возможно австрийский, 1425-1475 гг. Материалы: дерево, рог, сухожилия животных, береста, железо, пенька. Длина 95,6 см. Ширина 75,5 см. Вес 3989 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Две стрелы для арбалета («болты»), XV или XVI в. Длина 43,7 см; длина наконечника 6,6 см. Вес 74 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

* Всего можно насчитать несколько десятков различных походов, проводившихся под лозунгами крестоносного движения, то есть в форме войны за веру.

** Мифическое существо, напоминающее европейского дракона, но только с одной парой лап, часто изображалась со змеиным хвостом.

*** Наколенник в доспехах.

**** Если считать крестовыми все походы и вооруженные паломничества, объявлявшимися таковыми, то всего их наберется несколько десятков, причем направлялись крестоносцы не только в Палестину, но и в разные другие места.

***** Несмотря на то, что такое оружие было до чрезвычайности примитивным, количество стрелков из него было невелико. Так, в 1388 году город Аугсбург мог выставить всего 38 таких стрелков, а город Нюрнберг – 48.