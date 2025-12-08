Разведывательная авиация ВВС США на спутниковых снимках

Самолёты дальнего радиолокационного дозора и радиотехнической разведки Boeing E-3G Sentry



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и заправщики Boeing KC-135R Stratotanker на авиабазе Тинкер



Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и другая авиационная техника на территории авиаремонтного предприятия, расположенного на авиабазе Тинкер



Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и самолёты-заправщики Boeing KC-135 на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Снимок сделан в июне 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и тяжелый военно-транспортный самолёт Lockheed C-5М Galaxy на авиабазе Элмендорф-Ричардсон



Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и воздушные заправщики Boeing KC-135R на авиабазе Кадена



Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry на авиабазе Акротири



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и военно-транспортные Lockheed C-130Н Hercules на авиабазе Принц Султан



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и Boeing КС-46А Pegasus на авиабазе Аль-Дафра. Снимок сделан в октябре 2020 года

Дальние разведывательные самолёты Boeing RC-135 S/U/V/W



Спутниковый снимок Google Earth: разведывательные самолёты Boeing RC-135 различных модификаций на авиабазе Оффут



Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint на авиабазе Оффут



Спутниковый снимок Google Earth: разведывательный Boeing RC-135S Cobra Ball, самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и заправщик Boeing KC-135R на авиабазе Кадена



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты RC-135U Combat Sent и Boeing RC-135W Rivet Joint на авиабазе Оффут

Высотные разведывательные самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady



Спутниковый снимок Google Earth: нетипично окрашенный в белый цвет самолёт U-2, летавший в интересах НАСА, среди авиатехники, выведенной из эксплуатации, на стоянке аэродрома Моффетт



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady на авиабазе Бил



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady и Boeing E-3G Sentry на авиабазе Аль-Дафра



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady на авиабазе Акротири



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady на заводском аэродроме Lockheed Martin в Палмдейле. Снимок сделан в апреле 2017 года

Самолёты разведки и наблюдения Pilatus U-28A Draco



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Pilatus U-28A Draco на авиабазе Херлберт Филд. Снимок сделан в феврале 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Pilatus U-28A Draco и конвертопланы Bell Boeing CV-22 Osprey на авиабазе Кэннон. Снимок сделан в мае 2023 года

БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на заводе в Палмдейле. Снимок сделан в апреле 2017 года



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk и самолёт Lockheed U-2S Dragon Lady на авиабазе Бил. Снимок сделан в мае 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Гранд-Форкс



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk, самолёты Boeing C-17А Globemaster III и Lockheed P-3С Orion на авиабазе Сигонелла



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Андерсен



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk, самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и военно-транспортный Lockheed C-130H Hercules на авиабазе Аль-Дафра. Снимок сделан в июле 2020 года



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Эдвардс



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Мисава

Разведывательно-ударные БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper и заправщики Boeing KC-135R на авиабазе Марч



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper и конвертоплан Bell Boeing CV-22 Osprey на авиабазе Кэннон



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА над взлётно-посадочной полосой авиабазы Крич



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper, выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы на авиабазе Кадена



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper и палубные самолёты вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II на авиабазе Сигонелла



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper на авиабазе Аль-Дафра

Разведывательный БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk рядом с заводскими корпусами предприятия Lockheed Martin в Палмдейле



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на предприятии Lockheed Martin в Палмдейле



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и бомбардировщик Northrop Grumman B-2A Spirit на предприятии Lockheed Martin в Палмдейле