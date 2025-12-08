Разведывательная авиация ВВС США на спутниковых снимках
В 21 веке существенно возросли возможности спутниковой разведки, и даже в распоряжении обычных граждан появились снимки земной поверхности высокого разрешения. Это произошло благодаря тому, что в два последних десятилетия на околоземной резко увеличилось число космических аппаратов, принадлежащих частным компаниям.
Помимо частных спутников, предназначенных для коммерческой работы, ежедневно витки вокруг земли наматывают многочисленные аппараты видовой, радиотехнической и радиолокационной разведки, запущенные государственными агентствами в интересах военных. Эти разведывательные спутники осуществляют наблюдение за стратегическими и тактическими ядерными силами, контролируют перемещение крупных воинских соединений, кораблей и транспортные потоки, следят за испытаниями ракетной и авиационной техники, осуществляют радиоперехват, выявляют места развёртывания систем ПВО и ПРО.
Впрочем, средства космической разведки не всегда способны реагировать оперативно и «заткнуть все дыры». Кроме того, изменение орбиты спутника сокращает срок его эксплуатации, что не даёт возможности решать тактические задачи. В связи с этим по-прежнему очень востребованными остаются разведывательные летательные аппараты различного назначения, и по состоянию на сегодняшний день самым крупным парком разведывательной авиации обладают США.
Самолёты дальнего радиолокационного дозора и радиотехнической разведки Boeing E-3G Sentry
Согласно справочным данным, по состоянию на 2024 год в ВВС США имелся 21 самолёт (19 в строю) дальнего радиолокационного дозора Boeing E-3G Sentry, которые приписаны к восьми строевым эскадрильям управления. Также имеется по одной испытательной и одной резервной эскадрильи. Более половины строевых и резервная эскадрилья дислоцированы на авиабазе Тинкер в Оклахоме.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и заправщики Boeing KC-135R Stratotanker на авиабазе Тинкер
Базой для первой модификации самолёта ДРЛО Е-3А послужил пассажирский Boeing 707-320 с двигателями Pratt & Whitney TF33-P-100A. Головной самолёт поступил в состав строевого 552-го авиакрыла дальнего радиолокационного обнаружения в 1977 году.
При максимальном взлётном весе около 157 300 кг самолёт может вести патрулирование без дозаправки в течении 11 часов. Максимальная скорость – до 855 км/ч. Потолок – 12 000 метров. Тактический радиус действия – 1600 км. Патрулирование обычно ведётся на высоте 8 000-10 000 метров при скорости 750 км/ч.
В 21 веке все самолёты системы AWACS ВВС США, имеющие достаточный для дальнейшей эксплуатации ресурс, были модернизированы до уровня E-3G. С обновлённым радиотехническим оборудованием один самолет системы AWACS, патрулирующий на высоте 9000 метров, способен контролировать территорию площадью более 300 000 км2. Три E-3G могут осуществлять постоянный радиолокационный контроль воздушной обстановки над всей Центральной Европой, при этом зоны обнаружения РЛС самолетов будут взаимно перекрываться. По данным, опубликованным в СМИ, дальность обнаружения маловысотной цели с ЭПР 1 м2 на фоне земли при отсутствии помех составляет 400 км. Бомбардировщики на средней высоте обнаруживаются на дальности более 500 км, а высотные воздушные цели, летящие с большим превышением над горизонтом – до 650 км. На последних модификациях самолётов AWACS серьёзно повышены возможности по наблюдению за малозаметными летательными аппаратами, крылатыми ракетами на предельно малой высоте и стартующими баллистическими ракетами.
Помимо слежения за воздушными и морскими целями при помощи бортового радиолокационного комплекса, самолёты E-3G оснащены весьма совершенными станциями радиотехнической разведки, антенны которых расположены в передней части фюзеляжа, что позволяет обнаруживать, классифицировать и определять координаты источников радиоизлучения в широком спектре частот.
Большое внимание уделяется увеличению дальности полёта и продолжительности патрулирования, для чего регулярно осуществляется отработка дозаправки в воздухе от воздушных танкеров КС-135R/T и КС-46А.
Капитальный ремонт и модернизация самолётов AWACS осуществляется в Центре продления жизненного цикла на авиабазе Тинкер. Здесь также проходят восстановление и обслуживание дальние бомбардировщики Boeing B-52Н Stratofortress и Rockwell B-1 Lancer, воздушные танкеры Boeing KC-135R/T Stratotanker, самолёты управления ядерными силами Boeing E-6В Mercury, дальние разведчики Boeing RC-135S/U/V/W, а также военно-транспортные Lockheed C-130Н Hercules.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и другая авиационная техника на территории авиаремонтного предприятия, расположенного на авиабазе Тинкер
Несмотря на значительные эксплуатационные расходы, интенсивность полётов самолётов Е-3G в настоящее время примерно такая же, как и в годы холодной войны. При этом число находящихся в строю «Сентри» весьма значительно, а уровень технической готовности высок.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и самолёты-заправщики Boeing KC-135 на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Снимок сделан в июне 2022 года
Американские самолёты ДРЛО часто совершают промежуточные посадки на американских авиабазах в различных частях планеты и совершают полёты вблизи границ России, КНР и КНДР.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и тяжелый военно-транспортный самолёт Lockheed C-5М Galaxy на авиабазе Элмендорф-Ричардсон
Помимо авиабазы в Оклахоме самолёты Е-3G Тихоокеанского воздушного командования на постоянной основе размещаются на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске (962-я эскадрилья управления) и на авиабазе Кадена в Японии (961-я эскадрилья управления).
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и воздушные заправщики Boeing KC-135R на авиабазе Кадена
В средиземноморском регионе в качестве промежуточного аэродрома используется авиабаза Акротири на острове Кипр. Взлетев с неё, самолёты ДРЛО могут просматривать воздушное пространство над Сирией, Израилем, Ливаном и Египтом, а также вести радиотехническую разведку, выявляя и классифицируя наземные и сухопутные РЛС и радиостанции.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry на авиабазе Акротири
С марта 2022 года несколько самолётов Е-3G несут дежурство на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии (968-я экспедиционная эскадрилья управления), также самолёты этой эскадрильи регулярно присутствуют на авиабазе Тумраит в Омане.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и военно-транспортные Lockheed C-130Н Hercules на авиабазе Принц Султан
В последнее десятилетие 4-5 самолётов Е-3G находятся на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ, расположенной в 32 км к югу от Абу-Даби.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО Boeing E-3G Sentry и Boeing КС-46А Pegasus на авиабазе Аль-Дафра. Снимок сделан в октябре 2020 года
Аль-Дафра является крупнейшей американской авиабазой в регионе. Здесь развёрнута сводная 380-я экспедиционная авиагруппа, в составе которой имеются самолёты ДРЛО, высотные разведчики, воздушные заправщики, истребители, штурмовики и БПЛА.
Дальние разведывательные самолёты Boeing RC-135 S/U/V/W
Во время холодной войны разведывательные RC-135 держали в постоянном напряжении силы ПВО СССР. Очень большой запас прочности и высокий модернизационный потенциал обеспечил этим самолётам завидное долголетие. Эти разведывательные машины наряду с бомбардировщиками В-52Н являются самыми старыми в ВВС США. Первый самолёт в семействе RC-135 приступил к выполнению разведывательных миссий в 1961 году.
Дальние разведчики Boeing RC-135S/U/V/W ведут свою родословную от транспортного самолёта Boeing C-135А Stratolifter, который в свою очередь был создан на базе заправщика Boeing KC-135 Stratotanker. Хотя было построено всего 32 планера, в течение всего их жизненного цикла осуществлялось создание новых модификаций, включая самолеты для различных видов разведки (радиоэлектронной, радиоперехвата, радиолокационной для слежения за испытаниями баллистических ракет и т. д.). При этом в ходе ремонтных работ и модернизации происходила замена бортового оборудования и двигателей.
Согласно справочным данным, в настоящее время в лётном составе ВВС США числятся: 1 RC-135S Cobra Ball, 2 RC-135U Combat Sent, 1 RC-135V Rivet Joint, 18 RC-135W Rivet Joint. Этими самолётами оснащено семь строевых разведывательных эскадрилий ВВС, одна учебно-боевая эскадрилья и одна резервная эскадрилья Воздушной национальной гвардии. В настоящее время все разведывательные самолёты этого типа, имеющиеся в ВВС США, приписаны к 55-му авиакрылу, штаб которого находится на авиабазе Оффут в Небраске. Помимо авиабазы Оффут самолёты 55-го авиакрыла развёрнуты на авиабазах: Элмендорф (Аляска), Кадена (Япония), Милденхолл (Великобритания) и Суда (Греция).
Спутниковый снимок Google Earth: разведывательные самолёты Boeing RC-135 различных модификаций на авиабазе Оффут
Самыми многочисленными в этом семействе являются самолёты модификации RC-135W Rivet Joint – предназначенные для ведения радиотехнической разведки.
Дальний разведчик RC-135W с максимальным взлётным весом около 135 000 кг без дозаправки в воздухе имеет практическую дальность до 9100 км. Практический потолок составляет 12 000 м. Четыре турбовентиляторных двигателя CFM International F-108-CF-201 тягой 98 кН каждый обеспечивают максимальную скорость полёта 933 км/ч. Крейсерская скорость – 880 км/ч. Лётный экипаж состоит из четырёх человек. На борту имеются рабочие места для четырёх офицеров управления, четырнадцати операторов разведывательного оборудования и телекоммуникационных систем и четырёх бортинженеров. От более поздней и многочисленной модели RC-135W Rivet Joint единственный оставшийся в строю RC-135V Rivet Joint незначительно отличается составом бортового оборудования.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint на авиабазе Оффут
Разведывательные RC-135V /W Rivet Joint оснащены аппаратурой, позволяющей собирать, геолоцировать и анализировать источники радиосигналов, доступных во всём спектре частот. При необходимости собранная информация оперативно транслируется по спутниковым каналам связи в различных форматах широкому кругу потребителей. Имеется возможность совместной работы в паре с самолётом ДРЛО Boeing E-3G Sentry. В ходе взаимодействия с системой AWACS на RC-135V/W передается полученная радиолокационным способом символьно-графическая картина воздушной обстановки, формируемая операторами самолета E-3G, куда она в цифровой форме возвращается в близком к реальному масштабу времени, дополненная маркерами распознавания и классификации воздушных целей по данным радио и радиотехнической разведки на фоне вскрытой системы ПВО противника.
Самолёт RC-135S Cobra Ball, оснащённый многофункциональной БРЛС с синтезированной апертурой, предназначен для слежения за испытаниями баллистических ракет и перехвата телеметрии. По правому борту самолёта в иллюминаторах установлено оптоэлектронное оборудование, а правая плоскость и гондолы двигателей для предотвращения бликов окрашены в чёрный цвет.
Спутниковый снимок Google Earth: разведывательный Boeing RC-135S Cobra Ball, самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и заправщик Boeing KC-135R на авиабазе Кадена
Самолёт RC-135S большую часть времени проводит на американской авиабазе Кадена, расположенной на японском острове Окинава, и в основном используется для наблюдения за испытаниями китайских и северокорейских баллистических ракет, а также отслеживает падение инертных боевых блоков российских МБР и БРПЛ на камчатском полигоне Кура.
В настоящее время в строю имеется два самолёта RC-135U Combat Sent, предназначенных для сбора стратегически важной информации о иностранных системах ПВО/ПРО и стратегических вооружениях, которая предоставляется высшему военно-политическому руководству США. Также бортовой аппаратный комплекс позволяет осуществлять радиоперехват, отслеживать активность неприятельских сухопутных, морских и воздушных сил. Основным внешним отличием этой машины от самолётов RC-135V/W является не такой длинный носовой обтекатель и иное расположение приёмо-передающих антенн.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты RC-135U Combat Sent и Boeing RC-135W Rivet Joint на авиабазе Оффут
По основным лётным данным разведывательный RC-135U аналогичен RC-135S, и на нём также установлены четыре турбовентиляторных двигателя CFM International F108-CF-201 с высокой степенью двухконтурности. Экипаж: два пилота, один штурман, два инженера бортовых систем, не менее 10 операторов радиоэлектронных систем, шесть или более офицеров разведки. Всего в 1964-1971 годах построено три RC-135U, один из них впоследствии переделан в модификацию RC-135W. Имеющиеся на вооружении RC-135U неоднократно проходили восстановительный ремонт и модернизацию. Большая часть бортового радиоэлектронного оборудования на них поменяна несколько раз, но его состав и возможности не разглашаются.
По одному самолёту RC-135U приписано к 45-й разведывательной эскадрильи и к 97-й разведывательной эскадрильи, дислоцированным на авиабазе Оффут, и эти машины используются в разных географических локациях. В недавнем прошлом разведывательные самолёты совершали полёты вблизи воздушного пространства нашей страны. Так, 6 ноября 2025 года RC-135U взлетевший с авиабазы ВВС США Милденхолл находился в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем в непосредственной близости от берегов Крыма и Краснодарского края. Предыдущий полёт RC-135U в этом районе произошел за два дня до этого. Маршрут полета пролегал над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией и Венгрией, после чего самолет вышел в акваторию Чёрного моря через воздушное пространство Румынии.
Высотные разведывательные самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady
Ещё одним действующим американским разведывательным самолётом, принятым на вооружение в самый разгар холодной войны более 60 лет назад, является U-2 – разработанный и выпускавшийся компанией Lockheed. Всего с 1955 по 1989 год было построено 104 высотных разведчика. Для своего времени этот разведывательный самолёт обладал выдающими характеристиками, и его высота полёта была долго недосягаема для большинства истребителей. Впрочем, большой потолок не являлся гарантией полной неуязвимости, и в 1960-е годы не менее шести высотных разведчиков U-2 было сбито зенитными ракетами советского противовоздушного комплекса СА-75 «Двина» в воздушном пространстве КНР, СССР и Кубы.
Понеся болезненные потери, американцы стали тщательней планировать маршруты полётов и избегать вхождения в зону действия ЗРК, которые могли достать U-2. Хотя боевых потерь больше не было, ещё два десятка самолётов разбилось в лётных происшествиях. Помимо миссий в интересах военных и ЦРУ, высотные разведчики участвовали в ряде исследовательских программ. В частности, самолёты U-2, базирующиеся на федеральном аэродроме Моффетт, в Калифорнии, летали в интересах Исследовательского центра имени Эймса, находящегося под управлением НАСА.
Спутниковый снимок Google Earth: нетипично окрашенный в белый цвет самолёт U-2, летавший в интересах НАСА, среди авиатехники, выведенной из эксплуатации, на стоянке аэродрома Моффетт
В настоящее время все высотные самолёты, используемые в разведывательных миссиях, относятся к модификации U-2S Dragon Lady. При максимальном взлётном весе 18 144 кг длина фюзеляжа составляет 18,2 м, размах крыльев – 31 м. Турбовентиляторный двигатель General Electric F118-101 с тягой 76 кН обеспечивает на высоте 20 000 м крейсерскую скорость 765 км/ч. Практический потолок – 24 000 м. Практическая дальность полёта – около 11 000 км. Масса полезной нагрузки превышает 2000 кг. Помимо современных оптоэлектронных систем, предназначенных для аэрофотосъёмки и способных работать днём и ночью, в состав разведывательного оборудования входит аппаратура радиотехнической разведки и радиолокатор с синтезированной апертурой ASARS-2, который позволяет обнаруживать и точно определять местоположение как неподвижных, так и движущихся наземных целей. Информация, полученная во время разведывательного вылета, передаётся по широкополосному каналу связи на наземную станцию.
По состоянию на 2024 год ВВС США располагали 27 самолётами Lockheed U-2S Dragon Lady, из которых 24 находились в лётном состоянии. Все дееспособные высотные разведчики в настоящее время сведены в 9-ю оперативную группу, 9-го разведывательного авиакрыла, которое является подразделением 16-й воздушной армии Боевого воздушного командования со штабом на авиабазе Бил в Калифорнии.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady на авиабазе Бил
Авиабаза Бил является местом постоянной дислокации 1-й смешанной эскадрильи, на вооружении которой имеются разведывательные самолёты U-2S Dragon Lady, учебно-тренировочные Northrop T-38А Talon и БПЛА RQ-4В Global Hawk. На авиабазе Осан в Республике Корея постоянно находятся U-2S, принадлежащие 5-й разведывательной эскадрильи.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady и Boeing E-3G Sentry на авиабазе Аль-Дафра
99-я экспедиционная разведывательная эскадрилья включает в себя четыре звена, которые дислоцированы на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ, на авиабазе Акротири, Кипр, и на авиабазе Андерсен, остров Гуам.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady на авиабазе Акротири
В прошлом руководство американского военного ведомства планировало отказаться от самолётов Lockheed U-2S Dragon Lady и заменить их беспилотниками. Однако в связи с тем, что эксплуатационные расходы БПЛА RQ-4 Global Hawk оказались существенно выше, чем у U-2S, а возможности беспилотников в части сбора разведывательной информации хуже, эксплуатацию пилотируемых машин продлили. Представители компании Lockheed Martin неоднократно заявляли, что большая часть имеющихся U-2S имеет очень значительный запас эксплуатационного ресурса и эти самолёты могут оставаться в активной службе до 2050 года.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed U-2S Dragon Lady на заводском аэродроме Lockheed Martin в Палмдейле. Снимок сделан в апреле 2017 года
Для поддержания в лётном состоянии высотные разведчики U-2S регулярно проходят ремонт и модернизацию на заводе Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния.
Самолёты разведки и наблюдения Pilatus U-28A Draco
В настоящее время в ВВС США числится 26 однодвигательных турбовинтовых самолётов Pilatus U-28A Draco, являющихся адаптированной для Командования Сил специальных операций версией швейцарского Pilatus PC-12 NG. Первоначально самолёты U-28A предназначались для доставки отдельных специалистов, небольших групп спецназначения, оперативников ЦРУ и компактных грузов на аэродромы, находящиеся неподалёку от районов проведения тайных операций.
С учётом того, что U-28A является относительно компактным и имеет максимальный взлётный вес 4761 кг, он стал вполне пригоден для обеспечения специальных мероприятий. На самолёте установлен один турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A-67P мощностью 1200 л.с. Максимальная скорость полёта составляет 540 км/ч. Крейсерская – 502 км/ч. Скорость сваливания – 124 км/ч. Дальность полёта с одним пассажиром на борту – 3530 км. Дальность с одним пилотом и 10 пассажирами – 2371 км. При максимальной загрузке 1024 кг – дальность полёта 1206 км. «Пилатус» обладает хорошими взлётно-посадочными характеристиками, минимальная длина ВПП, необходимая для взлёта – 570 м. Пробег при посадке – 450 м.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Pilatus U-28A Draco на авиабазе Херлберт Филд. Снимок сделан в феврале 2023 года
На спутниковом снимке видно, что U-28A на фоне других американских самолётов-разведчиков имеют относительно небольшие размеры. Длина «Драко» составляет всего 14,4 м, а размах крыльев – 16,23 м.
Эксплуатация U-28A в ВВС США началась в 2006 году. Всего американское военное ведомство приобрело 28 лёгких турбовинтовых транспортно-пассажирских «Пилатусов». Впоследствии значительную часть машин переоборудовали в самолёты разведки, наблюдения и целеуказания.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Pilatus U-28A Draco и конвертопланы Bell Boeing CV-22 Osprey на авиабазе Кэннон. Снимок сделан в мае 2023 года
В авиации сил специальных операций эти машины стали играть такую же роль, как разведывательные U-2 и RC-135 для тактического авиационного командования.
В зависимости от конфигурации разведывательного оборудования «Драко» может выполнять следующие миссии: радиотехническая, радиолокационная и ИК-разведка, ведение радиоэлектронной борьбы и выдача целеуказания крылатым ракетам, БПЛА, вертолётам и ударным самолётам. Известно два варианта разведывательного оборудования, устанавливаемого на U-28A:
— U-28A HB-FOB оснащён оптико-электронной системой Sensor Management System (SMS), разработанной Northrop Grumman. Система SMS включает три вычислительных комплекса. В состав аппаратуры разведки и наблюдения входят ИК-датчики ночного видения WF-160DS FLIR, оптическая камера с вариообъективом от 20 до 280 мм и оптоэлектронная система RISTA (Reconnaissance, Infra-red Surveillance, Target Acquisition) и лазерный целеуказатель.
— U-28A HB-FOG оборудован датчиками Northrop Grumman WF-160DS IR/E-O, РЛС Raytheon Sea Vue SV 1021, системой радиотехнической разведки Delfin Systems, работающей в частотном диапазоне от 30 МГц до 2 ГГц.
Обе разведывательные модификации имеют систему передачи данных в реальном режиме времени по радиоканалу на дальность до 200 км. Также разведывательные самолёты оснащены полным комплектом аппаратуры, позволяющей совершать полёты в ночное время независимо от внешнего навигационного обеспечения. Стоимость базовой модификации самолёта PC-12 NG в 2018 году составляла $5 млн. После установки специальной аппаратуры стоимость разведывательного U-28A HB-FOB составила $16 млн. Разведывательные U-28A HB-FOG и U-28A HB-FOB визуально отличаются зашитыми иллюминаторами, антеннами связных и радиотехнических систем, дополнительными контейнерами в нижней части фюзеляжа и сферической головкой оптико-электронной системы.
В настоящее время самолёты U-28A различного назначения эксплуатируются в двух эскадрильях ССО ВВС (319-й и 34-й), дислоцированных на авиабазе Хёрберт-Фильд во Флориде, а также в двух эскадрильях ССО ВВС (310-й и 318-й) на авиабазе Кэннон в Нью-Мексико.
U-28А засветились в «горячих точках» по всему миру. Несколько раз компактные турбовинтовые самолёты специального назначения попадали в объективы фото- и видеокамер на аэродромах, где официально они не должны были находиться. На данный момент известно о двух разбившихся самолётах U-28А. В феврале 2012 года самолет, принадлежавший 319-й эскадрилье, при невыясненных обстоятельствах погиб в Джибути. Никто из четырёх членов экипажа, находившихся на борту, не выжил. 15 марта 2017 года в ходе тренировочного полёта в окрестностях авиабазы Кэннон в Нью-Мексико разбился разведывательный U-28А из состава 318-й эскадрильи. Три члена экипажа погибли.
БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk
По заказу ВВС США было построено 42 разведывательных БПЛА RQ-4B. Сейчас в лётном состоянии находится приблизительно 20 летательных аппаратов этого типа (в основном модификация Block 40). Техническое обслуживание и дооборудование беспилотников осуществлялось на предприятии в городе Палмдейл, штат Калифорния.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на заводе в Палмдейле. Снимок сделан в апреле 2017 года
Беспилотный аппарат со снаряженной массой 14 628 кг имеет алюминиевую полумонококовую конструкцию с V-образным хвостовым оперением, крылья изготовлены из композитных материалов. Полезная нагрузка, превышающая 900 кг, может включать в себя РЛС с АФАР для наблюдения за морскими и наземными объектами, а также различные оптоэлектронные датчики. При длине фюзеляжа 14,5 м размах крыльев составляет 39,9 м. Турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce F137-RR-100, развивающий максимальную тягу 34 кН, обеспечивает максимальную горизонтальную скорость 629 км/ч. Крейсерская скорость – 570 км/ч. Практический потолок – 18 000 м. Практическая дальность – около 22 000 м.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk и самолёт Lockheed U-2S Dragon Lady на авиабазе Бил. Снимок сделан в мае 2018 года
RQ-4В способен совершать вылеты продолжительностью более 30 часов и может обследовать до 100 000 км2. Камеры, установленные на борту аппарата, летящего на высоте 20 000 м, в состоянии опознать на земле объект диаметром 30 см. Изображения, получаемые с радара и ОЭ/ИК-сенсоров, обрабатываются на борту БПЛА и передаются на наземную станцию в виде отдельных кадров. Наземная станция собирает из кадров изображения и подготавливает их для дальнейшего использования. Для связи с БПЛА, находящимся на значительном удалении от базы, используются спутниковые каналы. На дистанции прямой видимости или при наличии ретрансляторов задействуется прямой канал передачи данных. Большую часть времени на маршруте беспилотником руководит автономный автопилот. В районах с высокой плотностью полётов автономная навигация отключается, и RQ-4 управляется дистанционно по спутниковому каналу связи операторами, находящимися на земле.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Гранд-Форкс
Основная часть БПЛА «Глобал Хок» эксплуатируется в эскадрильях 319-го разведывательного крыла, штаб которого дислоцирован на авиабазе Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Здесь же развёрнута 348-я разведывательная эскадрилья. Домом 12-й разведывательной эскадрильи является авиабаза Бил в Калифорнии. Беспилотники 7-й разведывательной эскадрильи размещены на авиабазе Сигонелла в Италии.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk, самолёты Boeing C-17А Globemaster III и Lockheed P-3С Orion на авиабазе Сигонелла
На постоянной основе RQ-4В Global Hawk 4-й разведывательной эскадрильи находятся на авиабазе Андерсен, расположенной на тихоокеанском острове Гуам.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Андерсен
В составе 380-й экспедиционной авиагруппы, с 2002 года развёрнутой на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ, эксплуатируется несколько RQ-4В Global Hawk, которые вместе с самолётами U-2S Dragon Lady выполняют разведывательные миссии в Ближневосточном регионе.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk, самолёт ДРЛО Boeing E-3G Sentry и военно-транспортный Lockheed C-130H Hercules на авиабазе Аль-Дафра. Снимок сделан в июле 2020 года
Несколько беспилотников «Глобал Хок» имеется в 31-й испытательно-оценочной эскадрильи на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, которая является частью 53-го авиакрыла, отвечающего за боевую подготовку.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Эдвардс
Впрочем, как и в случае с другими американскими разведывательными летательными аппаратами, география применения БПЛА RQ-4В Global Hawk строго не ограничивается какими-либо конкретными районами. В 2025 году такой беспилотник был замечен на японской авиабазе Мисаава.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на авиабазе Мисава
Впрочем, будущее беспилотников «Глобал Хок» в ВВС США является неопределённым. Заявлено, что из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с надёжностью они могут быть выведены из эксплуатации после 2028 года.
Разведывательно-ударные БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper
Согласно информации, опубликованной в 2025 году журналом Air & Space Forces Magazine, в строевых подразделениях ВВС США эксплуатируется 206 БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper, и ещё 24 таких аппарата имеется в распоряжении ВВС Национальной гвардии.
БПЛА MQ-9А Reaper имеет длину 11 м, размах крыльев 20 м и максимальный взлётный вес 4760 кг. Турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-10 мощностью 900 л.с. с цифровым электронным управлением обеспечивает максимальную скорость в горизонтальном полёте 482 км/ч. Крейсерская скорость – 313 км/ч. Патрулирование ведётся на высоте до 7500 м. Беспилотник базового варианта может находиться в воздухе 27 часов. Беспилотники модификации Reaper ER (38 единиц) имеют продолжительность полёта до 35 часов.
Поисково-разведывательное оборудование MQ-9А включает в себя комплект многоспектральной оптоэлектронной аппаратуры Raytheon AN/AAS-52, совмещённой с лазерным дальномером-целеуказателем, и многофункциональный радар с синтезированной апертурой Lynx.
На континентальной части США развёрнуто 12 эскадрилий БПЛА MQ-9А Reaper, сведённых в три авиакрыла (49-е, 53-е и 432-е), которые на постоянной основе размещаются на авиабазах Холломан (штат Нью-Мексико), Крич (штат Невада), Эглин (штат Флорида), Уайтмен (штат Миссури), Эллсворт (штат Южная Дакота), Шоу (штат Южная Каролина). Для эксплуатации беспилотников среднего класса в Воздушных силах Национальной гвардии развёрнуто 11 эскадрилий на авиабазах Ниагара-Фолс и Хэнкок-Филд (штат Нью-Йорк), Батл-Крик (штат Мичиган), Хоршем (штат Пенсильвания), Берри-Филд (штат Теннесси), Де-Мойн (штат Айова), Эллингтон (штат Техас), Марч (штат Калифорния), Спрингфилд-Бекли (штат Огайо), Эббинг (штат Арканзас).
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper и заправщики Boeing KC-135R на авиабазе Марч
В распоряжении Командования специальных операций находится две эскадрильи, размещённые на авиабазах Кэннон (штат Нью-Мексико) и Киртланд (штат Нью-Мексико).
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper и конвертоплан Bell Boeing CV-22 Osprey на авиабазе Кэннон
Основной центр управления БПЛА MQ-9А находится на авиабазе Крич в штате Невада, для чего используются спутниковые каналы.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА над взлётно-посадочной полосой авиабазы Крич
Однако взлёт и посадка производятся под управлением оператора на аэродроме базирования.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper, выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы на авиабазе Кадена
Хотя БПЛА MQ-9А имеет меньшую дальность, высоту и продолжительность полёта, эксплуатационные расходы и стоимость этого аппарата существенно меньше, чем у более крупного RQ-4В Global Hawk. В связи с чем беспилотники с турбовинтовым двигателем используются для разведки и патрулирования гораздо шире.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper и палубные самолёты вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II на авиабазе Сигонелла
Беспилотники MQ-9А Reaper также входят в состав 380-й экспедиционной авиагруппы, развёрнутой на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ, и, по имеющейся информации, интенсивность полётов этих аппаратов весьма высока.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА General Atomics MQ-9А Reaper на авиабазе Аль-Дафра
В отличие от тяжелого разведывательно-патрульного беспилотного аппарата RQ-4В Global Hawk, средние многоцелевые MQ-9А Reaper удачно вписались в структуру ВВС США, являются очень востребованными, и их закупки продолжаются.
Разведывательный БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel
Более 15 лет назад началась эксплуатация БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, но этот аппарат до сих пор является секретным. По этой причине беспилотники, эксплуатируемые ВВС США, сразу после полётов убираются в ангары, и их нет на спутниковых снимках, доступных рядовым обывателям. Впрочем, в свободном доступе имеются снимки БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel на заводе Lockheed Martin в Палмдейле, Калифорния. Первый такой снимок датирован октябрём 2016 года.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk рядом с заводскими корпусами предприятия Lockheed Martin в Палмдейле
Второй снимок БПЛА RQ-170 Sentinel в Палмдейле был сделан 27 сентября 2018 года.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и Northrop Grumman RQ-4В Global Hawk на предприятии Lockheed Martin в Палмдейле
Самый свежий снимок RQ-170 Sentinel датирован августом 2025 года. На фотографии хорошо видно, что беспилотник практически полностью повторяет схему дальнего бомбардировщика Northrop Grumman B-2A Spirit.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и бомбардировщик Northrop Grumman B-2A Spirit на предприятии Lockheed Martin в Палмдейле
БПЛА RQ-170 Sentinel создавался для выполнения разведывательных полётов над враждебной территорией, в связи с чем разработчики постарались снизить его радиолокационную заметность. Этот аппарат, построенный по схеме «летающее крыло», имеет верхний воздухозаборник. Его длина составляет примерно 4,5 м, а размах крыльев 19 м. Разные источники пишут, что на RQ-170 Sentinel устанавливаются турбовентиляторные двигатели Garrett TFE731 или General Electric TF34. Согласно оценочным данным, максимальная скорость полёта может превышать 800 км/ч. Потолок может достигать 15 000 м, а продолжительность полёта составлять 6 часов.
Первым подразделением оснащенным RQ-170 Sentinel, стала 30-я разведывательная эскадрилья на авиабазе Крич в Неваде, за ней последовала 44-я разведывательная эскадрилья, дислоцированная там же. Также беспилотники этого типа имеются на вооружении 427-й разведывательной эскадрильи на авиабазе Бил в Калифорнии. По неподтвержденным данным, численность RQ-170 Sentinel в строевых эскадрильях может достигать 30 единиц.
В прошлом малозаметные БПЛА разворачивались в Афганистане, ОАЭ, Южной Корее и на острове Гуам. В 2011 году один американский малозаметный дрон разбился в Иране, после чего в этой стране через некоторое время появились беспилотники Shahed 171 Simorgh и Shahed 191 Saegheh – внешне очень похожие на RQ-170 Sentinel.
