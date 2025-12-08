Northrop Grumman представила БПЛА Talon
Общий вид опытного БПЛА
Американская корпорация Northrop Grumman продолжает разработку перспективной беспилотной авиационной техники. На днях она представила новый проект такого рода, получивший название Talon. Потенциальным заказчикам собираются предложить БПЛА тяжёлого класса, способный нести разное оборудование и вооружение для решения тех или иных боевых и вспомогательных задач. При этом беспилотник будет существенно проще и дешевле конкурентов.
Рассекреченный проект
В конце октября издание Aviation Week впервые сообщило о новом проекте корпорации Northrop Grumman и её дочерней компании Scaled Composites. От своих источников оно узнало, что на заводе «Скейлд Композитс» в г. Мохаве (шт. Калифорния) идёт сборка опытного БПЛА нового типа. Изделие получило рабочее название Lotus. Его постройка должна была завершиться в ближайшее время.
3 декабря «Нортроп Грумман» провела официальную презентацию, в ходе которой не только подтвердила сам факт разработки перспективного БПЛА, но и показала опытный образец. Также раскрыли некоторые данные об этом проекте и общие планы на ближайшее будущее.
В ходе презентации руководство корпорации напомнило, что она ранее участвовала в программе военно-воздушных сил США Collaborative Combat Aircraft (CCA). По ряду причин, её проект не смог пройти дальше стадии Increment 1, уступив конкурентам. Тем не менее, Northrop Grumman продолжила работы. На основе конкурсного проекта решили разработать новый беспилотник с рядом важных особенностей и преимуществ.
Изначально перспективный проект носил название Lotus, как ранее сообщала пресса. Однако недавно его переименовали. Теперь БПЛА называется Talon («Коготь»). Это имя служит намёком на учебно-тренировочный самолёт Northrop T-38. Подразумевается, что новый беспилотник будет таким же простым, недорогим и эффективным.
Работы по новому проекту начались 15 месяцев назад — в середине 2024 г. В течение ближайших 9 месяцев предполагается провести ряд необходимых мероприятий, после чего должны стартовать лётные испытания нового БПЛА. Впрочем, точную дату первого полёта назвать пока не могут.
Из раскрытых данных следует, что в ближайшем будущем предстоит завершить работы по ряду бортовых систем беспилотника. Кроме того, будут внедрены решения и приборы, связанные с конкретными задачами и миссиями. По итогам этих процессов БПЛА приобретёт вид, близкий к окончательному, а также сможет показать свои основные возможности.
В Northrop Grumman не исключают, что представят проект Talon на новый этап конкурса CCA Incr. 2. При этом корпорация собирается искать и других заказчиков помимо ВВС США. Уже сообщается о наличии интереса со стороны зарубежных стран, хотя и не уточняется, каких именно.
Курс на упрощение
Как сообщается, целью проекта Lotus / Talon была разработка беспилотной воздушной платформы, способной нести различные полезные нагрузки и вооружения. При этом особое внимание уделили не только тактико-техническим, но и экономическим и эксплуатационным характеристикам. Утверждается, что новый БПЛА проще и дешевле конкурентов как в производстве, так и в эксплуатации.
Talon представляет собой беспилотный самолёт средних размеров. Он имеет фюзеляж сложной формы, указывающей на снижение радиолокационной заметности. На верхней поверхности фюзеляжа предусматривается воздухозаборник двигателя. Используется низкорасположенное стреловидное крыло и V-образное хвостовое оперение. Планер выполнен из металлов и композитов, что дало оптимальное сочетание прочности, массы и стоимости.
Следует отметить, что БПЛА Talon внешне похож на летающую лабораторию Beacon, при помощи которой Northrop Grumman и Scaled Composites сейчас отрабатывают новые системы управления. При этом речь идёт не только о внешнем сходстве, но и об использовании общей электроники и других приборов.
Talon получит один турбореактивный двигатель неизвестной модели. Судя по конструкции, БПЛА сможет развивать высокую дозвуковую скорость. Высокая продолжительность и дальность полёта не предусматриваются. Средства дозаправки топливом в полёте тоже отсутствуют.
Беспилотник оснащается системой управления Prism, разработанной в Northrop Grumman и Scaled Composites. Это цифровой комплекс, способный управлять полётом, использовать различные полезные нагрузки, взаимодействовать с другими боевыми единицами и т.д. В его состав могут включаться различные приборы и устройства, необходимые для тех или иных задач и миссий.
Система Prism позволит новому БПЛА работать в разных режимах. В зависимости от поставленных задач, он будет действовать самостоятельно и полностью автономно или при участии оператора. Также предусматривается режим «верного ведомого», в котором Talon будет взаимодействовать с пилотируемым самолётом. Групповое применение будет возможным и без человека — в составе беспилотных эскадрилий.
Разработчики пока не уточняют, какие именно варианты полезной нагрузки сможет нести БПЛА Talon. По всей видимости, в будущем его могут оснастить оптико-электронными станциями или радиолокаторами разных типов. Возможно применение и иного радиотехнического оборудования.
Внутри фюзеляжа предусмотрен грузовой отсек с люком в днище. Это указывает на возможность несения и применения вооружения. Впрочем, компании-разработчики пока не раскрывают эту тему и даже не говорят о назначении отсека.
В то же время, упоминается, что Talon будет гибкой многофункциональной платформой. Заказчик сможет выбирать комплектацию и связанные с нею возможности. При этом во всех случаях будет обеспечиваться низкая стоимость производства, переоборудования и эксплуатации.
Платформа с преимуществами
Таким образом, компании Northrop Grumman и Scaled Composites не останавливаются на достигнутом и продолжают разработку перспективных беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Несмотря на неудачу в конкурсе CCA Incr. 1, они запустили новый проект и теперь демонстрируют первые его результаты. Кроме того, в ближайшем будущем новый БПЛА Talon обещают довести до лётных испытаний.
Летающая лаборатория Beacon. на которой отрабатываются компоненты будущих БПЛА
Нетрудно заметить, что изделие Talon с технической точки зрения принципиально не отличается от других современных разработок своего класса. Используются отработанные и проверенные временем решения в области планера, двигательной установки, систем управления и т.д. При этом компании-разработчики решили сделать упор на другие особенности и характеристики.
Целый ряд нововведений связан с необходимостью сокращения стоимости строительства и эксплуатации. По задумке разработчиков, Talon должен быть существенно дешевле конкурентов без серьёзных потерь в параметрах. Судя по раскрытым данным, такая задача решается за счёт оптимизации конструкции, широкого применения унифицированных компонентов и т.д.
Кроме того, на стоимость изделий должна повлиять их универсальность. Talon фактически является платформой для разных нагрузок разведывательного или боевого назначения. Обеспечение совместимости с различными приборами является непростой задачей, но позволяет получить большие преимущества на этапе службы.
Впрочем, пока речь идёт, главным образом, о рекламе и обещаниях разработчиков. К настоящему времени проект Talon добрался только до стадии строительства опытного образца. Вскоре должна начаться подготовка к его лётным испытаниям, которые стартуют не ранее лета-осени следующего года. Ещё несколько лет могут уйти на доводку конструкции, отработку полезных нагрузок и другие вопросы.
Всё это означает, что реальный потенциал нового БПЛА от Northrop Grumman и Scaled Composites станет известен только в средней перспективе. Однако стоит ожидать, что компании-разработчики будут регулярно отчитываться об испытаниях опытного Talon, и эта информация позволит делать некоторые выводы и оценки. Первые возможности такого рода появятся примерно через год.
Информация