Египет разрабатывает РСЗО: проекты Raad-200 и Rad’a-300
122-мм РСЗО Raad-200
На вооружении сухопутных войск Египта состоят реактивные системы залпового огня нескольких типов, закупавшиеся у разных зарубежных стран. Несколько лет назад было принято решение о разработке собственной техники этого класса, и к настоящему времени эту задачу успешно решили. На выставках последних лет египетская промышленность представила две собственные РСЗО — Raad-200 и Rad’a-300. Ожидается, что они поступят на вооружение и начнут заменять устаревшую импортную технику.
Две системы
По известным данным, Египет занялся разработкой собственной реактивной артиллерии на рубеже последних десятилетий. Технику этого класса проектирует Национальная организация военного производства (NOMP) из состава министерства военной промышленности. Работы ведутся в закрытом режиме.
Результат первого проекта такого рода представили в декабре 2023 г. на выставке EDEX, прошедшей в Новом Каире. В павильоне впервые показали опытную РСЗО под названием Raad-200. Также раскрыли основную информацию о проекте, расчётные характеристики и т.д.
Сообщалось, что опытная боевая машина готовится к испытаниям и в ближайшее время должна будет подтвердить заявленные параметры. После этого ожидался запуск серийного производства и поставки техники в египетскую армию. Впрочем, точные сроки поступления на вооружение, требуемые объёмы выпуска и другие важные подробности не раскрывались.
Как стало известно позже, проект «Раад-200» получил развитие. Организация NOMP, переименованная в Национальное управление военного производства (NAMP), доработала существующую РСЗО и заменила её ключевые компоненты. Это привело к значительному изменению облика системы и к росту основных боевых характеристик.
Результат такой модернизации представили недавно на выставке EDEX-2025. Новая РСЗО получила название Rad’a-300 и демонстрировалась вместе с уже известным изделием Raad-200. Посетители мероприятия могли сравнить две боевые машины и сделать выводы. Главное отличие новой системы заключается в возможности использования различных боеприпасов с достижением разного уровня характеристик.
Две египетские системы залпового огня получили высокие оценки. Отмечалось, что их появление имеет большое значение для вооружённых сил Египта. Благодаря усилиям NOMP / NAMP и смежных организаций появилась возможность самостоятельного изготовления реактивной артиллерии для перевооружения строевых частей. Зависимость от импортной продукции резко снизится, а также сократятся соответствующие риски.
В производстве и на вооружении
Согласно зарубежным источникам, РСЗО Raad-200 успешно прошла испытания и подтвердила расчётные тактико-технические характеристики. Было принято решение о принятии этого изделия на вооружение и запуске серийного производства.
В 2024-25 гг. министерство военной промышленности в лице бронетанкового завода №200 (г. Абу Заабал) должно было освоить серийное производство новых систем. К настоящему времени первые партии такой техники могли передать армии. Впрочем, точные сведения такого рода пока отсутствуют.
Более новая РСЗО Rad’a-300 пока достаточно далека от серийного производства. Сейчас она находится на стадии испытаний и демонстрации возможностей. Если все подобные мероприятия пройдут без замечаний, в ближайшем будущем может появиться заказ на производство такой техники.
РСЗО «Раад-200» предназначаются для замены боевых машин БМ-21 «Град», выработавших ресурс. В артиллерийских частях имеется не менее 350 таких систем советской и локальной сборки. Некоторое их количество придётся снять с вооружения и заменить современной техникой.
Кроме того, армия имеет РСЗО нескольких других типов и калибров. Так, остаются на вооружении и в резерве 240-мм системы БМ-14 и БМ-24 советского производства. В начале двухтысячных у Южной Кореи приобрели 36 изделий K-136. Имеется несколько десятков американских M270 старых модификаций.
Новая мультикалиберная система Rad'a-300 на EDEX-2025
Новейшая система Rad’a-300, использующая ракеты разных типов, должна будет дополнить существующий парк либо заменить РСЗО больших калибров. При этом замена старых систем иностранного производства современной машиной собственной разработки даст очевидные положительные последствия.
На общей базе
Два изделия египетской промышленности имеют схожую конструкцию и отличаются вооружением. Это боевые машины на гусеничном шасси с бронированной кабиной и пусковой установкой для ракет. В обоих случаях используется современная электроника, позволяющая улучшить боевые и эксплуатационные характеристики.
Шасси для двух РСЗО было разработано на базе боевой машины пехоты Sena-200. По сути, это была глубоко модернизированная советская БМП-1/2 с рядом нововведений, обусловленных возможностями египетской промышленности. Такую БМП впервые показали в 2021 г., и, вероятно, к этому времени на её базе уже создавали новые системы залпового огня.
Новое шасси было разработано несколько лет назад в ходе проекта Raad-200 с учётом его требований. Недавно его доработали для использования в составе новой РСЗО «Рад’a-300». В конструкцию внесли некоторые изменения, однако принципиальные и радикальные нововведения не предусматривались.
При перестройке в базу для РСЗО, машина «Сена-200» лишилась верхней части корпуса, боевого отделения и т.д. Осталась только нижняя часть корпуса с ходовой частью, силовая установка и ряд других агрегатов. В носовой части такого шасси установили новую бронированную кабину бескапотной компоновки, за которой находится кожух с необходимыми агрегатами. В корме организована платформа под пусковую установку.
Шасси оснащено дизельным двигателем HD12ZLG-M китайского производства, развивающим мощность 385 л.с. Ходовая часть имеет по пять опорных катков большого диаметра на каждом борту. Подвеска — индивидуальная торсионная. Сообщается, что БМП и две РСЗО на её базе могут развивать скорость до 65 км/ч на шоссе.
Обе РСЗО на общем шасси имеют длину не более 7 м при ширине ок. 2,9 м и высоте 3 м. Боевая масса 122-мм системы Raad-200 не превышает 18,6 т, а мультикалиберное изделие Rad’a-300 весит 20 т.
Реактивное вооружение
РСЗО «Раад-200» получила пусковую установку для 122-мм реактивных снарядов. На корме шасси установлена поворотная платформа с качающейся рамой для пакета направляющих. Используются гидравлические приводы, при помощи которых обеспечивается горизонтальная наводка в пределах 100° вправо и влево от нейтрального положения и вертикальная до 55°.
Пакет выполнен в виде прямоугольной рамы из металлических профилей. Внутри неё находятся 30 направляющих — 3 горизонтальных ряда по 10 шт. Используются такие же трубы, как и на БМ-21 — калибром 122 мм с боковой винтовой направляющей для придания ракете вращения.
Raad-200 должна использовать разные 122-мм реактивные снаряды. Это могут быть боеприпасы советского «Града» и различные их производные, включая египетские изделия «Сакр». Огневые характеристики системы зависят от типа и параметров применяемой ракеты.
Для новой РСЗО Rad’a-300 разработали другую пусковую установку. Она так же имеет поворотное основание и подъёмный механизм с гидравлическими приводами. При этом используется рама иных габаритов с креплениями для полноценных транспортно-пусковых контейнеров. Также предусмотрены средства для самостоятельной загрузки и выгрузки ТПК.
Новая система позиционируется как мультикалиберная, однако вся номенклатура боеприпасов пока не раскрывается. На унифицированной раме предлагается монтировать ТПК с ракетами разных типов. На недавней выставке РСЗО демонстрировалась с четырьмя контейнерами прямоугольного сечения под 300-мм реактивные снаряды. Также возможно применение других боеприпасов, вплоть до привычных 122-мм.
Сообщается, что ракеты большого калибра заимствуются у китайской РСЗО SR5 / PHL-11. Это могут быть 220-мм и 300-мм боеприпасы. Возможно, интегрируют и 610-мм оперативно-тактическую ракету.
Китайская 220-мм ракета имеет стартовую массу 200 кг и несёт 70-кг боевую часть. Дальность стрельбы — до 75 км. 300-мм боеприпас весит 400 кг, и четверть этой массы составляет БЧ. Дальность пуска — до 150 км. В свою очередь, ракеты «Града» или их модификации позволят атаковать цели на дальности 40-45 км.
Большие планы
Таким образом, Египет планирует обновить парк своей реактивной артиллерии, и не хочет закупать иностранную технику. Начата разработка собственных проектов РСЗО с разными особенностями и боевыми возможностями. Впрочем, полностью отказаться от зарубежных компонентов не удалось. К настоящему времени представили два таких изделия.
По некоторым данным, система Raad-200 уже дошла до серийного производства и поставляется в войска. В ближайшем будущем за ней должна последовать новая Rad’a-300. Благодаря двум новым РСЗО египетская армия получит возможность списать устаревшую технику сразу нескольких типов, а также улучшить основные характеристики реактивной артиллерии.
Однако следует учесть, что египетская промышленность не имеет большого опыта в создании артиллерийских систем. Проекты «Раад-200» и «Рад’а-300» на любой стадии могут столкнуться с теми или иными проблемами, которые помешают реализации существующих планов. Если все вызовы и трудности удастся преодолеть, это будет большим успехом промышленности Египта.
