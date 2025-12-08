Как немцы распространяли листовки
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный и образовательный характер. Она основана на исторических фактах, подтверждённых источниками, и не содержит пропаганды, оправдания или одобрения идеологии, политики, действий или символики Третьего рейха.
Для успешной пропагандистской работы необходимо не только создать эффективную листовку, способную поколебать противника, но также и грамотно доставить агитационные материалы тем, для кого они предназначались.
Во ходе Второй мировой войны у фашистской Германии (как и у Советского Союза) было разработано множество способов доставки агитационного материала. Эти способы варьировались от массового сброса листовок на позиции противника до точечного заброса листовок, предназначенных для солдат конкретной дивизии при помощи небольших агитационных снарядов.
В данной статье будут рассмотрены методы распространения материалов листовой пропаганды солдатами вермахта.
Распространение авиацией
Главным способом распространения агитационных печатных материалов в начале войны было использование особых самолетов эскадрилий тактической разведки H-Staffeln. Будучи в распоряжении сухопутного командования вермахта, они придавались армейским корпусам. Для распространения листовки просто загружались в них большими стопками, и когда самолёт оказывался над соответствующей позицией, агитационный материал сбрасывался вручную, так как никакого особого оборудования для этих целей не было.
Для распространения листовок периодически старались задействовать силы Люфтваффе, но для этого было необходимо согласовать вылет с командованием авиакорпуса. В таком случае листовки распространялись самолетами Heinkel He 111.
У немцев не было специальной авиабомбы с листовками. Они использовали вертикальные системы, в которых листовки складывались в стопки, так называемые Flugblattstangen (палочки для листовок), чтобы сбрасывать листовки с бомбардировщиков Heinkel He 111. Они также использовали так называемые Flugblatthullen (конверты для листовок), чтобы сбрасывать листовки с «быстроходных бомбардировщиков» Junkers JU-88.
Немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 с грузом листовок на высоте около 4000 метров сбрасывает пропагандистские листовки на позиции советских войск у Сталинграда. Фото из 22 выпуска фашистского журнала «Die Wehrmacht», от 21 октября 1942 года
Вид на «дорожку» падающих листовок из соседнего немецкого бомбардировщика
На фото запечатлён груз для бомбардировщика – 40 килограмм стопок с листовками. Офицер из роты пропаганды информирует экипаж о местах сброса
Немецкие солдаты закладывают в самолёт стопки листовок (те самые Flugblattstangen)
Немецкое командование несколько раз поднимало вопрос о создании особой эскадрильи, предназначавшейся исключительно для распространения агитационных материалов. Но из-за нехватки ресурсов и отсутствия особой важности эти планы так и не были реализованы.
Использование артиллерии для этой цели было связано с меньшими бюрократическими проволочками. Солдаты не боялись обстрелов агитационными снарядами, так как звук летящего снаряда, начиненного листовками, отличался от звука боевого.
105-мм агитационный снаряд
В первую очередь агитационные снаряды применялись на стабильных участках фронта, и особенно для воздействия на части противника, попавшие в окружение.
Во Второй мировой войне главным агитационным боеприпасом у немцев был 105-мм агитационный снаряд. Внизу снаряд был окрашен в красный цвет, а наверху – в белый.
Данный снаряд был предназначен для стрельбы из легких полевых гаубиц le.F.H.16 и le.F.H.18
Немецкие солдаты ведут огонь из лёгкой полевой гаубицы le.F.H.18 (из такой гаубицы стреляли 105-мм агитационными снарядами)
Каждый агитснаряд при перевозке помещался в специальный деревянный «короб» с металлическими укреплениями.
105-мм агитационный снаряд рядом с деревянным лотком, в котором данные снаряды транспортировались
105-мм агитационный снаряд помещён в деревянный лоток с металлической арматурой для транспортировки
Агитматериалы располагались в корпусе снаряда и при стрельбе на определённой высоте выходили через дно боеприпаса. Это достигалось благодаря присутствию в агитснаряде дистанционного взрывателя, который приводил в действие вышибной заряд (порох). Именно такая конструкция и выталкивала вышибное дно боеприпаса на определённой высоте.
Для данного снаряда лучшей высотой для срабатывания были 200 м. Таким образом удавалось охватить листовками территорию 150х150 м.
Принцип действия агитационного снаряда на рисунке
Масса снаряда с листовками – 12,90 кг; масса листовок – 0,5 кг; длина снаряда – 464 мм; максимальная дальность стрельбы – 9000 м; максимальная начальная скорость – 495 м/с.
Дно 105-мм агитационного снаряда
Рулон пропагандистских листовок в 105-мм агитационном снаряде
Рулоны листовок, извлечённые из двух 105-мм агитационных снарядов (зажаты между двумя полуцилиндрами)
Содержимое рулонов из предыдущего фото
105-мм агитационный снаряд в разобранном виде
73-мм реактивная агитационная граната
105-мм агитснаряд возможно было использовать только при присутствии артиллерии. Это было его существенным минусом, ведь у артиллерии были свои задачи, и её отвлечение от этих задач могло негативно сказаться на ходе боя. Кроме того, осенью 1941 года погода ухудшилась, из-за этого стало невозможно использовать авиацию в целях пропаганды.
Поэтому той же осенью по заказу Управления Вооружений сухопутных войск вермахта были созданы новые виды агитационных боеприпасов: 30-мм винтовочная агитграната и 73-мм реактивный пусковой комплекс Propagandawerfer 41.
Общий вид 73-мм реактивной агитационной гранаты
Propagandawerfer 41 разрабатывался как замена 105-мм агитснаряду. Этот пусковой комплекс мог распространять листовки формата 148х210 мм. Принцип работы данного комплекса был схож со стрельбой из миномёта.
Propagandawerfer 41 начал использоваться осенью 1941 года. В каждый комплект входили 73-мм реактивная агитационная граната, а также сама пусковая установка. В корпусе снаряда находился рулон из 200-250 листовок.
73-мм реактивная агитационная граната в пусковой установке
Рулон был зажат между двумя полуцилиндрами в корпусе боеприпаса. В рулоне с листовками находилась пружина, предназначенная для выталкивания листовок. Как и в предыдущем снаряде, внизу находился вышибной заряд. Наверху снаряда был наконечник.
Схема 73-мм реактивной агитационной гранаты
Наконечник 73-мм агитационной гранаты
Нижняя часть боеприпаса была сделана в виде турбины. Стреляли этим снарядом из предназначенной для него пусковой установки Propagandawerfer 41.
Реактивные сопла в хвостовой части 73-мм агитационной гранаты
Вес гранаты – 3100 граммов (без листовок); длина – 415 мм; дальность стрельбы составляет 3200-3500 м; вместительность листовок – 200-250 штук; для переноски гранат применялся специальный жестяной короб на 4 гранаты (фото 8); вес короба с гранатами – 16,8 кг.
73-мм агитационная граната с раскрытым корпусом
Найденная при раскопе 73-мм агитационная граната
73-мм агитационная граната в разобранном виде
73-мм агитационные гранаты рядом с коробом для них (найдены при раскопе)
Немецкий солдат готовится к запуску 73-мм реактивной агитационной гранаты
Немецкий солдат заряжает 73-мм реактивную агитационную гранату
Немцы готовят к использованию агитационные гранаты
За 5 секунд до пуска агитационной гранаты
Пуск агитационной гранаты
30-мм винтовочная агитационная граната
Второй разработкой в этой области была 30-мм агитационная граната. Стрельба ей производилась из винтовочного гранатомёта. Этот гранатомёт уже имел значительную номенклатуру разных боеприпасов (универсальная осколочная граната, осветительная и прочие). С помощью этой агитгранаты можно было вести точечную пропаганду для конкретных рот и батальонов Красной Армии, вместо массового сброса листовок общего содержания.
Агитационная граната – это особый боеприпас дистанционного действия. Граната состоит из корпуса, донной части и крышки сверху. Внутри корпуса располагался рулон из 40 листовок размером 90х150 мм. Внизу гранаты также располагался вышибной заряд из чёрного пороха.
Общий вид 30-мм агитационной гранаты
Донная часть 30-мм агитационной гранаты
Открыты корпус и крышка 30-мм агитационной гранаты
Схема 30-мм винтовочной агитационной гранаты
Чтобы выстрелить такой гранатой, был необходим холостой снаряд с деревянной пулей. Выстрел производился под углом 30 градусов. В этом случае граната пролетала расстояние 450-500 м, сброс пропагандистских материалов производился на высоте 50 м. При выстреле поджигался пороховой замедлитель в нижней части гранаты. Замедлитель позже воспламенял пороховой вышибной заряд, выталкивающий листовки из гранаты.
Вес гранаты – 230 г; длина – 148 мм; дальность стрельбы составляет 450-500 м.
30-мм агитационные гранаты, найденные поисковым отрядом (рядом с их содержимым)
30-мм агитационная граната с рулоном листовок внутри
Открытый корпус 30-мм агитационной гранаты с листовками внутри
Одна из пропагандистских листовок, извлечённых из агитационной гранаты
Листовки, замаскированные под партийный билет ВКП(б), извлечённые из агитационной гранаты
Немецкий солдат заряжает 30-мм агитационную гранату
Стрельба 30-мм агитационной гранатой
Информация