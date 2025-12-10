Военно-политическая виктимность: провокация слабостью и нерешительностью — это путь к большой войне
Разные подходы
Воюют все по-разному. Например, когда говорят о возможной войне между Россией и странами НАТО, то зачастую забывают один очень важный момент – США и их союзники уже давно не любят ввязываться в кровопролитные наземные сражения, предпочитая разгром противника с воздуха, с минимальными со своей стороны потерями.
Если основные усилия России на Украине сконцентрированы на наступлении, ведущемся наземными силами, то США и их союзники в случае начала войны между нами приоритетно будут наносить удары по тыловым объектам – военной, а главное – гражданской инфраструктуре нашей страны.
Американские вертолёты на фоне горящих скважин в Ираке
Если Россия по каким-то неясным причинам весьма трепетно относится к украинской инфраструктуре – основным электрическим подстанциям 750 кВ, машинным залам электростанций и иным объектам, то США и их союзники будут бить в самые уязвимые точки, стараясь нанести максимальный ущерб, сделать жизнь населения невыносимой или даже невозможной.
Но позвольте, воскликнет скептик, ведь силы противовоздушной обороны (ПВО) нашей страны должны быть способны отразить американские удары?
Реальность показывает, что даже обломки сбитых украинских БПЛА-камикадзе могут наносить достаточно неприятный ущерб. Что произойдёт, если на нас одновременно полетят тысячи крылатых ракет большой дальности, каждый может представить сам, особенно если атаковать будут незащищённые военные объекты, а именно гражданскую инфраструктуру.
Допустим, возражает скептик, но если страны НАТО атакуют критическую инфраструктуру нашей страны, то Россия в ответ применит ядерное оружие?
А применит ли?
Стёртые красные линии
Уже было наземное вторжение на нашу территорию – Курскую область (кстати, а где в этот момент были наши «союзники», например любители «Орешников»? И, разумеется, этот вопрос не относится к Северной Корее), атаки объектов стратегических ядерных сил – радиолокационные станции раннего предупреждения и аэродромы стратегической авиации, атомные электростанции (АЭС), про инфраструктуру нефтепереработки и говорить не хочется – последствия уже видны невооружённым взглядом, выросли цены на бензин, в некоторых районах были установлены ограничения на количество заправляемого топлива, закрываются небольшие автозаправочные станции.
Страны Запада медленно, но верно переступают «красные линии», про которые, впрочем, в последнее время уже никто и не говорит, а если и говорит, то на стороне противника, саркастически называя их «коричневыми», намекая на ценность обещаний сурового возмездия.
Очередным витком эскалации могут стать поставки и применение высокоточного оружия большой дальности – пока США ещё не отправили на Украину крылатые ракеты (КР) «Томагавк», но уже в открытую говорят о том, что разведывательные данные для ударов по российским объектам предоставляют именно они – фактически это прямое признание их участия в войне, а удары имеющимся у Украины высокоточным оружием большой дальности вглубь нашей территории уже стали нормой.
Результаты ударов НАТО по городам Республики Сербской
В последнее время в отечественной блогосфере стали появляться оправдательные пассажи, дескать, мосты мы не можем уничтожить, потому что это наследие Советского Союза, что строились они с расчётом на то, чтобы иметь возможность выдержать даже ядерный удар, что для разрушения таких мостов необходимо сбрасывать ФАБ-3000 прямо непосредственно на них.
Чуть позже подобные мантры появились и в отношении высоковольтных подстанций – что сразу мы их не уничтожили из соображений гуманизма, а теперь поздно – все критические объекты на Украине поместили в бетонные саркофаги, закрыли сетями и арматурой, вызывающей преждевременную детонацию боевых частей (БЧ) дронов. Да и уничтожать их нельзя, так как от них запитывается оборудование АЭС.
Не успели, что поделать, теперь уж поздно, придётся воевать на «земле»... – такой можно сделать вывод, если почитать подобные высказывания.
Как говорил Константин Станиславский – «не верю»...
Украина действительно расстаралась для защиты своих объектов повышенной важности (кстати, а как с этим обстоят дела у нас?), но это вовсе не делает их неуязвимыми.
Ограничения или самоограничения?
Всё-таки одно дело – это поражение подземных укреплённых бункеров, которые, действительно, можно поразить только прямым попаданием мощного противобункерного боеприпаса, причём возможно, что только ядерного противобункерного, сбрасываемого со стратегического бомбардировщика с относительно небольшого расстояния.
Что, это такое уж неуязвимое сооружение?
Другое дело – поражение объектов, расположенных на поверхности, здесь вопрос скорее в концентрации усилий, увеличении наряда сил и средств, высокоточного оружия большой дальности.
Какой смысл тратить БПЛА-камикадзе большой дальности на поражение каких-то объектов в Павлограде или в Харькове, если, уничтожив путепроводы через Днепр, мы практически полностью перережем снабжение между правобережной и левобережной Украиной?
Ну хорошо, даже если мы не можем разрушить их полностью, но даже приостановка движения на сутки по крупнейшим транспортным путепроводам, в первую очередь железнодорожным – это колоссальный удар по логистике противника.
Может, достаточно выделять десяток-другой высокоточных средств поражения для того, чтобы поддерживать статус объекта как «не разрушен, но не работоспособен»? А еще здесь есть разные фокусы, когда удар наносится кассетными боевыми частыми в тот момент, когда противник восстанавливает объект – после нескольких таких ситуаций количество желающих чинить мосты резко сократится.
Что касается зависимости АЭС от электроподстанций 750 кВ, то здесь всё просто – при выходе подстанций из строя АЭС просто глушатся. Ну а если Украина принудительно взорвёт АЭС, то здесь нет никакой гарантии в том, что они и так этого не сделают, без всяких ударов с нашей стороны – положат рядом обломки «Герани» или даже просто своей же ракеты, нарисуют на них букву «Z», и странам Запада этого будет достаточно – об этом мы уже говорили ранее в материале Удар по Чернобыльской АЭС: неудавшаяся провокация с далеко идущими последствиями.
Фото возгорания на саркофаге Чернобыльской АЭС после якобы российского удара
Не поддаётся логическому объяснению и наша необъяснимая толерантность относительно ударов по административным объектам Украины, в первую очередь правительственным учреждениям.
Это что, такая «джентельменская» договорённость – они не будут бить по Кремлю, а мы по Банковой?
Даже если такая договоренность есть, то Украина будет соблюдать её лишь до тех пор, пока у её военно-политического руководства не появится уверенность в осуществимости и целесообразности такой акции, появится – вдарят без колебаний, или просто по приказу из Лондона...
Всё целёхонькое – ни кассетная БЧ не прилетала, ни фугасная, ни зажигательная, ни уж тем более «Орешник»
Нет информации о преднамеренной охоте на представителей украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ВСУ и других государственных и окологосударственных структур, а также о диверсиях на этих предприятиях, тогда как у нас постоянно происходят какие-то «хлопки» и «технологические повреждения».
Все эти самоограничения до добра нас не доведут.
Можно сколько угодно говорить, что российская армия сейчас является сильнейшей в мире, но подобные заявления делались и тогда, когда мы бомбили «бармалеев» в Сирии, вот только сирийский опыт оказался практически бесполезен на Украине, да и конечный результат тех побед, к сожалению, всем известен…
Да, сирийских боевиков мы неплохо так «подкормили»...
Можно сколько угодно говорить о том, что мы воюем со всем блоком НАТО, но по факту это далеко не так, и прямое вмешательство НАТО в войну ничего хорошего для нас не сулит. Помощь, предоставляемая Украине странами североатлантического альянса, велика, но она несопоставима с той мощью, которую могут применить против нас непосредственно страны НАТО, разумеется, в первую очередь речь идёт о США.
И здесь не надо считать наземные дивизии НАТО, ведь не считая локальных операций по занятию оптимальных позиций, никто наземное вторжение осуществлять не будет, а будут нас долбить авиацией и крылатыми ракетами по промышленности и инфраструктуре до тех пор, пока сами не сдадимся.
Мы, кстати, наступать по земле тоже не сможем, раз уж за почти четыре года не смогли захватить господство в воздухе над Украиной, то и над Европой не сможем, а без воздушной поддержки наземные силы далеко не продвинутся, разве что «прибалтийских тигров» в блин раскатаем, уж они-то в любом случае пойдут в расход между жерновами...
Кроме того, как и во времена Второй мировой войны, на востоке нас будут покалывать японские штыки. Неизвестно, как будет развиваться ситуация между Южной Кореей и Северной Кореей, наверняка Великобритания сможет раскачать ситуацию в Средней Азии, так что придётся умиротворять ещё и этих «союзников».
Конечно, подобная ситуация легко может быть разрешена массированным применением ядерного оружия по военным базам США и стран НАТО в Восточной и Западной Европе – пары сотен специальных боевых частей тактического класса, скорее всего, будет достаточно. Вряд ли кто-то из ядерных держав решится ударить в ответ по нашей территории, поскольку в противном случае мы вдарим уже непосредственно по их территории.
Все эти союзнические обязательства НАТО и клятвы в нерушимой верности превратятся в ничто, как только дело дойдёт до применения ядерного оружия.
Вопрос только в том, а пойдём ли мы на это? Или будет проведена всеобщая мобилизация, которая выскребет остатки коренного населения России, которое потом заменят «трудолюбивые мигранты» из Средней Азии?
Можно убеждать себя в том, что война на истощение гарантированно приведёт к краху Украины, но реалии российской экономики, с которыми сталкивается практически каждый, говорят о том, что и нам затяжной конфликт ничего хорошего не несёт.
Нас уже никто особо-то и не боится, и чем дальше мы будем проводить политику минимизации ущерба, наносимого противнику, тем больше будут наглеть наши противники, тем сильнее будет оказываться на нас давление.
Выводы
Относительно недавно вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по плотине в Белгороде, практически разрушив её, что привело к подтоплению ряда территорий.
А когда мы ударим по плотинам на Днепре?
Разрушение мостов и плотин через Днепр позволило бы уже давно захватить всю левобережную Украину, тогда переговоры об остановке по линии боевого соприкосновения быстро превратились бы в уговоры России об остановке хотя бы на Днепре.
Относительно недавно ВСУ попробовали атаковать подстанцию 750 кВ под Владимиром, которая обеспечивает выдачу мощности Волжской ГЭС, Калининской АЭС и Костромской ГРЭС – что-то они не боятся аварии на нашей АЭС? Можно не сомневаться, что они и дальше будут пытаться это делать, и когда получат в своё распоряжение дальнобойные крылатые ракеты, пусть не «Томагавк», а, например, JASSM-ER, то наверняка добьются результата.
А когда мы вынесем все украинские подстанции 750 кВ? Сколько можно бить по второстепенным объектам, игнорируя важнейшие из них?
Украина уже три года могла бы сидеть без электричества, а в этих условиях никакое крупное промышленное производство попросту невозможно, не будет работать связь, не будет расчётов в электронной форме, прекратят свою работы call-центры, высасывающие из слабозащищённых российских слоёв населения (пенсионеров и подростков) буквально миллиарды рублей на поддержку ВСУ, а теперь благодаря действиям мошенников и выживших из ума и обнаглевших бабок в России практически обрушился рынок вторичной недвижимости (впрочем, возможно, в этом кто-то заинтересован и в нашей стране? Как-то уж резко всё началось и достигло полного абсурда…).
Теперь начались атаки танкеров с российскими грузами в Чёрном море.
Президент России говорит о блокаде Украины с моря, но осуществимо ли это? Почему это не было сделано несколько лет назад? Зачем были нужны эти мутные «зерновые сделки»?
Давно пора уже было топить всё, что движется в сторону Украины, все возможности у нас для этого были и остаются.
Сколько можно униженно торговаться с США и их европейскими прихвостнями в рамках так называемых «переговоров», где Украина выступает абсолютно непримиримым противником, не готовым ни к каким компромиссам? Да и что последует за таким «миром»? Судорожная гонка вооружений в ожидании новой войны?
Не пора ли всё-таки, наконец, отказаться от вегетарианской политики и перейти к нанесению действительно чувствительных ударов по нашим противникам прямо сейчас?
