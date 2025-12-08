Всеобщая мобилизация – единственный выход для киевского режима

Всеобщая мобилизация – единственный выход для киевского режима


От кризиса к кризису


Основная задача руководства ВСУ на современном этапе – обеспечить боевые действия при тотальной нехватке личного состава. Некоторое время назад полководцы киевского режима всерьез рассчитывали на роботизацию переднего края и искусственный интеллект. Но концепция «стены дронов» провалилась, что особенно явно проявилось в конце 2025 года. Традиционные туманы, дожди и снегопады лишний раз продемонстрировали сезонность боевого применения беспилотников. Так было в 2022, 2023 и 2024 годах, но сейчас добавилась еще одна проблема – нарастающая нехватка личного состава у противника. Оставшиеся представляют собой пусть и очень боеспособную, но самую возрастную армию мира. Это отлично понимают в Пентагоне.



Именно проблемы военного характера стали предметом разговоров американских генералов с командой Зеленского. Похоже, что именно в США располагают наиболее достоверной информацией о фронтовых реалиях. Пока Зеленского убедить не удалось. После фактического срыва переговорного процесса Российская Армия возобновила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Зимы в Восточной Европе в последние годы мягкие, но даже околонулевые температуры заставят массу людей задуматься об истинной природе намерений Владимира Зеленского.

Психологическое давление на население оказывает медленное, но верное наступление Армии России, а также варварская мобилизация или «бусификация». Но говорить о том, что украинское общество живет в состоянии тотальной войны нельзя. Ночные клубы работают, рестораны заполнены, а избранные люди имеют возможность отдыхать за границей. Воруют, правда, как не в себя, но в стане противника к этому привычны. Дамокловым мечем над всем этим безобразием возвышается всеобщая мобилизация мужчин моложе 25 лет. Пока Зеленский воздерживается от уничтожения остатков генетического материала нации.


Но нехватка личного состава на фронте становится все более угрожающей. Характерным является потеря ВСУ Красноармейска и Мирнограда. Противника оттуда не выдавили, как было раньше, а окружили. Деблокирующие попытки Сырского ни к чему не привели, а это означает отсутствие у противника «пожарных команд» в резерве. При этом ни Европа, ни Соединенные Штаты краник поставок оружия и денег не прикрывали. Разведывательная информация как шла широким потоком, так и идет. Пехота ВСУ просто стерлась. Ключевую роль в этом сыграло численное и техническое превосходство Российской Армии, а также заметно возросшее оперативно-тактическое мастерство командного состава.

Противник смог нарастить численность войск к соотношению 1:1 с российскими силами только на участке прорыва блокады Красноармейска. Этого, как известно, не хватило. Отличительной чертой осенне-зимней кампании стала возросшая активность Российской Армии на различных участках фронта. Раньше было не так. Вспомним изгнание ВСУ из Курской области. Вся остальная линия соприкосновения замерла на несколько недель, если не месяцев. Сейчас же Россия наступает минимум на трех участках фронта – на Донбассе, в Харьковской и Запорожской областях. Стратегия тысячи порезов, которую выбрало военно-политической руководство России на рубеже 2022-2023 годов, похоже, начала давать плоды.

Гвозди в крышку гроба


Противнику не хватает 400-500 тысяч военнослужащих. Для наполнения пустующих окопов украинские власти всё активнее делают ставку на финансовый стимул. Новые условия добровольного контракта – это не просто сухие цифры, а чёткий прайс-лист, в котором цена человеческой готовности умереть за Зеленского измеряется в гривнах и годах. Банковая предлагает сделку. Подписываясь на год службы в ВСУ, доброволец получает на руки 50 тысяч гривен – своеобразный «аванс риска». В течение последующих двенадцати месяцев ему будет выплачено ещё 480 тысяч. Таким образом, год на фронте официально оценивается в 530 тысяч гривен. Это зарплата менеджера среднего звена в Киеве.

Чем дольше срок – тем выше «входной бонус» и общая сумма. Два года службы стоят уже 100 тысяч гривен сразу и более миллиона – в рассрочку на весь срок. Три года – это 150 тысяч «на руки» и суммарно почти 2 миллиона гривен. Максимальный «сигнальный» бонус в 250 тысяч гривен предлагается за контракт на пять и даже на десять лет. Однако здесь логика меняется: если за пять лет совокупный доход военнослужащего должен составить около 3,6 миллионов гривен, то за десятилетнюю службу – более 7 миллионов. Пока это только в планах вражеского министерства обороны.

Правительство Украины надеется на новую масштабную помощь Запада, иначе выплачивать солидные гонорары просто нечем. Но даже если финансирование в должном объеме будет выделено, компенсировать нехватку личного состава на фронте точно не получится. Скорее всего, Российская Армия даже не почувствует повышение расценок на подписание контракта с ВСУ. А вот принудительную мобилизацию 18-25-летних украинцев точно ощутит. Осталось только определиться, как именно.


Призыв 500 тысяч человек – не просто пополнение армии. Это признание Зеленским достижения предела в изнурительном противостоянии на истощение. Перед нами может разыграться настоящая социальная революция с непредсказуемыми последствиями. Простые украинцы вроде бы и поддерживают сопротивление (все меньше и меньше), но вот воевать принудительно не готовы. Но даже если фокус с мобилизацией на Украине провернется, в краткосрочной перспективе ВСУ не усилится, а ослабнет. Сотни тысяч неподготовленных новобранцев потребуют месяцев обучения, отвлекая дефицитные ресурсы.

Лишь через полгода-год мобилизация может каким-то образом повлиять на линию фронта, позволив ротировать измотанные и обезлюдившие бригады. На первых порах будет именно так – противник повысит качество бойцов на передней линии фронта. 40-50-летних заменят на молодых, а выгоревших дотла обновят вчерашними школьниками и студентами. О количественном росте ВСУ можно будет говорить только к лету 2026 года, не раньше. Российская Армия все это время стоять не месте точно не будет и непременно воспользуется первыми месяцами отвлечения внимания военного руководства на проблемы комплектации новобранцами подразделений.

На Западе многие подталкивают Зеленского к всеобщей мобилизации, отлично осознавая последствия. Или не осознавая. Да, России придется включить новые ресурсные источники и ужесточить поведение. Иначе никак. Но и спонсорам киевского режима придется раскошелиться. Изъятие с рынка труда сотен тысяч молодых людей плачевно скажется на экономике Украины. Напомним, что до настоящего времени ВВП у противника растет достаточно быстро. Готовы ли в Европе заплатить новые миллиарды ради продления агонии киевского режима? Вопрос риторический. Но и деньги не решат проблемы опустения сел, промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Часть Украины просто остановится. И это сделает Зеленский собственными руками – российские ракеты здесь будут ни при чем.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 03:44
    Но и деньги не решат проблемы опустения сел, промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

    - По земле должны ходить свободные люди и кони! - А зачем люди? Пусть уж лучше одни кони…
    1. andrewkor Звание
      andrewkor
      0
      Сегодня, 05:20
      Фильм про Камо " Чрезвычайное поручение".
      Прекрасная сцена " общения" главного героя с анархистами.
  3. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Сегодня, 05:08
    Ждем, нам не привыкать, мобилизация так мобилизация, мы все в рай попадём, а Долина, как и многие наши богатеи, чтоб их деньги не заморозили, помогают бандеровцам, может пора навести порядок в стране для начала? am
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 06:43
      Не привыкать и им.Так скажем.Все мы вышли из одной "корзины".Ожесточенное сопротивление лишний раз показывает.И не пресловутые "заградотряды",а именно стремление защитить свою родину толкает их.Да,так им в головы вложили.И мобилизация там будет.А про порядок у нас ,в России я говорю постоянно.Прежде чем огнем и мечом учить других,надо в своей стране навести порядок и привлекательную жизнь
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        -7
        Сегодня, 07:07
        То есть, замкнемся в своём маленьком мире и станем "наводить порядок"? Типа как Япония с 1600-го года при сёгуне Токугава? А потом выйдя в мир удивимся,что он стал другим?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 07:17
          У нас мир далеко не маленький.И я что,говорил о самоизоляции?Вы же видите,что те же амерзцы создали модель обустройства привлекательной для очень многих.Ученые,перспективные инженеры туда едут.У нас наоборот,стараются сбежать.От хорошей жизни наверное.Я именно про это и хочу донести.Что бы к нам ехали не кишлачники ,а головы
          1. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 07:54
            Цитата: dmi.pris1
            перспективные инженеры туда едут
            Какая в РФ зарплата начинающего инженера?
            Цитата: dmi.pris1
            Что бы к нам ехали не кишлачники ,а головы
            Головы хотят чего-нибудь поинтересней, чем кишлачники. Не метлой махать, не тачку на стройке катать, и даже не доставку доставлять.
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              0
              Сегодня, 09:35
              зарплата начинающего инженера у всех разная(как и в других странах)
          2. Boris55
            Boris55
            -3
            Сегодня, 08:55
            Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

            Цитата: dmi.pris1
            ...надо в своей стране навести порядок и привлекательную жизнь...
            ...амерзцы создали модель обустройства привлекательной для очень многих.

            Вы ещё здесь или уже там?

            Миру, который основан на расовой доктрине и ссудном проценте, приходит конец. Этот Мир себя изжил. Народы планеты не хотят так больше жить.

            Рай надо строить здесь, а не мечтать о рае там. Там, рай не для нас. Там - они строят рай для себя. Мы для них ни когда не будем своими. Мы для них дикари из джунглей. Они об этом говорят открыто и прямо нам в лицо.

            Вам пример украинцев ни чему не учит? Чем они в их "раю" занимаются? Моют унитазы хозяевам - и это предел ваших мечтаний...
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 09:12
              Борис,а Вы где?Там или сдесь?Раздвоение личности надо лечить.Так жить нельзя.Большевизм путаете с разрушением.
              1. Boris55
                Boris55
                0
                Сегодня, 09:33
                Суть Русской цивилизации есть большевизм.

                Цитата: dmi.pris1
                Борис,а Вы где?Там или здесь?

                Я - здесь. А вот ваше присмыкание перед Западом, его восхваление и восхищение им ... вас звать случайно не коляизурингоя?

                Цитата: dmi.pris1
                Большевизм путаете с разрушением.

                "Вставай, проклятьем заклейменный,
                Весь Мир голодных и рабов!
                Кипит наш разум возмущенный
                И в смертный бой вести готов.

                Весь Мир насилья мы разрушим
                До основанья, а затем
                Мы наш, мы новый Мир построим:
                Кто был ничем, тот станет всем."
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 09:38
        в России порядок наводиться, но если сосед(украина) злобный, завистливый и недалекий то рано или поздно что-то с ним надо делать(им предлагали жить мирно(минские договоренности) но они не захотели)
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 09:34
      в статье говорится про всеобщую мобилизация на украине, и причем сдесь рай, долина и наши богатеи
      порядок в стране наводиться( сажают коррупционеров, строят дороги, школы , больницы)
  4. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 06:07
    1. Так нам тоже людей не хватает. Имеющейся численностью Украину физически не взять. Поэтому и топчемся на месте.
    2. Европа готовится к открытой войне с Россией в 2030 году. Для Украины критически важно дотянуть до этого момента
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      -3
      Сегодня, 07:58
      Людей у РФ хватает, чтобы постепенно стачивать мобпотенциал Украины.
      Европа готовится только на словах. Не будет войны с РФ. И Украина при любом раскладе до 2030 года не дотянет.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 08:48
        Вы не правы про "людей хватает".Ладно,повыбили маргиналов,заключенных..Да,а что мы стесняемся ,уходим от того ,кто пошел на СВО.Кто то пошел за деньги,кто то ради помилования.Есть люди,кто действительно -по убеждениям.Честь и хвала им.Погибло очень много наших людей.Про войну с Европой..Они готовятся в первую очередь обороняться.Ну,ладно.Хотя будут продолжать гадить.Про Украину.Будет она в 2030 ом.Помяните мои слова,я не доживу возможно до этого.В каких границах,вот вопрос
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 09:41
      если нам людей не хватает, то кто тогда наступает(и это при том что нет мобилизации)
      европа за 33 года сделала 1 танк леопард, не готовятся они к войне(просто распиливают военные бюджеты)
  5. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    -3
    Сегодня, 06:29
    Забывают о нескольких миллионах высылаемых их разных стран их беженцев. Уж 400 тысяч наскребут.
    Только одно "но" - успеют ли?
    Дадим пол года топтанием - вполне.
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      -2
      Сегодня, 08:00
      Ага, армия "ухилянтов" вернут Крым. Такие навоюют, держите карман шире. А тех, кого депортируют, скорее в Африку сбегут, чем в "неньку" возвращаться, где их ожидает "маршнафарш".
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      Сегодня, 09:01
      каких миллионов? только польша выдворила всего 2 000
  6. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 06:31
    Оставшиеся представляют собой пусть и очень боеспособную, но самую возрастную армию мира.
    А ВС РФ?
    Похоже, что именно в США располагают наиболее достоверной информацией о фронтовых реалиях.
    А наши не знают?
    Ключевую роль в этом сыграло численное и техническое превосходство Российской Армии
    Да ладно? По открытым данным ВСУ 880 тысяч, наших 700 по словам Путина.
    И подобных вопросов автору после статьи хочется задать оооч.много
    1. Артем савин Звание
      Артем савин
      -5
      Сегодня, 07:37
      ВСУ 880 тысяч
      что, все на фронте?
      Потому что
      наших 700 по словам Путина.
      это на фронте, а всего под 2млн.
  7. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 06:58
    А что там России еще "включать"... Мигранты - вот бесконечный ресурсный источник. Вербуйте, любым способом, цель оправдывает средства... Поставьте заградотряды из "пехотинев" сами знаете кого, хоть с этим-то они может справятся. И, ву-аля... smile
  8. parusnik Звание
    parusnik
    +4
    Сегодня, 08:31
    Ночные клубы работают, рестораны заполнены, а избранные люди имеют возможность отдыхать за границей. Воруют, правда, как не в себя

    У нас то по другому.Ночные клубы не работают, рестораны не заполнены, а избранные люди не имеют возможности отдыхать за границей,маскировочные сети поголовно плетут. И не воруют, от слова совсем.Ввели круглогодичный призыв.Что бы было кому, потом,служить по контракту.
  9. Livonetc Звание
    Livonetc
    -1
    Сегодня, 09:06
    Если "Минск 3" не случится, попытка массовой мобилизации неизбежна.
    И к этому необходимо быть в полной готовности.
    Видимо не помешает увеличить запас ФАБов и прочих серьезных боеприпасов в расчёте на массовое применение в зоне боевого соприкосновения и ближайших тылах.
    Возможно стоит массированро разрушать всё, что стоит на пути продвижения.
    Ну и самим либо готовить повторно более масщтабную мобилизацию, либо привлекать на контракт увеличением выплат.
    Очевидно и банально.
    Можно конечно ждать чуда в виде тотального дезертирства, более массовой сдачи в плен и "розового" майдана, который приведет к власти "конструктивные силы".
    Но скорее продолжится нудная, долгая и массовая утилизация.
    А случится обвал фронта, вот тогда и чепчикми вверх не зазорно будет подкидывать.