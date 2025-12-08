Всеобщая мобилизация – единственный выход для киевского режима
От кризиса к кризису
Основная задача руководства ВСУ на современном этапе – обеспечить боевые действия при тотальной нехватке личного состава. Некоторое время назад полководцы киевского режима всерьез рассчитывали на роботизацию переднего края и искусственный интеллект. Но концепция «стены дронов» провалилась, что особенно явно проявилось в конце 2025 года. Традиционные туманы, дожди и снегопады лишний раз продемонстрировали сезонность боевого применения беспилотников. Так было в 2022, 2023 и 2024 годах, но сейчас добавилась еще одна проблема – нарастающая нехватка личного состава у противника. Оставшиеся представляют собой пусть и очень боеспособную, но самую возрастную армию мира. Это отлично понимают в Пентагоне.
Именно проблемы военного характера стали предметом разговоров американских генералов с командой Зеленского. Похоже, что именно в США располагают наиболее достоверной информацией о фронтовых реалиях. Пока Зеленского убедить не удалось. После фактического срыва переговорного процесса Российская Армия возобновила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Зимы в Восточной Европе в последние годы мягкие, но даже околонулевые температуры заставят массу людей задуматься об истинной природе намерений Владимира Зеленского.
Психологическое давление на население оказывает медленное, но верное наступление Армии России, а также варварская мобилизация или «бусификация». Но говорить о том, что украинское общество живет в состоянии тотальной войны нельзя. Ночные клубы работают, рестораны заполнены, а избранные люди имеют возможность отдыхать за границей. Воруют, правда, как не в себя, но в стане противника к этому привычны. Дамокловым мечем над всем этим безобразием возвышается всеобщая мобилизация мужчин моложе 25 лет. Пока Зеленский воздерживается от уничтожения остатков генетического материала нации.
Но нехватка личного состава на фронте становится все более угрожающей. Характерным является потеря ВСУ Красноармейска и Мирнограда. Противника оттуда не выдавили, как было раньше, а окружили. Деблокирующие попытки Сырского ни к чему не привели, а это означает отсутствие у противника «пожарных команд» в резерве. При этом ни Европа, ни Соединенные Штаты краник поставок оружия и денег не прикрывали. Разведывательная информация как шла широким потоком, так и идет. Пехота ВСУ просто стерлась. Ключевую роль в этом сыграло численное и техническое превосходство Российской Армии, а также заметно возросшее оперативно-тактическое мастерство командного состава.
Противник смог нарастить численность войск к соотношению 1:1 с российскими силами только на участке прорыва блокады Красноармейска. Этого, как известно, не хватило. Отличительной чертой осенне-зимней кампании стала возросшая активность Российской Армии на различных участках фронта. Раньше было не так. Вспомним изгнание ВСУ из Курской области. Вся остальная линия соприкосновения замерла на несколько недель, если не месяцев. Сейчас же Россия наступает минимум на трех участках фронта – на Донбассе, в Харьковской и Запорожской областях. Стратегия тысячи порезов, которую выбрало военно-политической руководство России на рубеже 2022-2023 годов, похоже, начала давать плоды.
Гвозди в крышку гроба
Противнику не хватает 400-500 тысяч военнослужащих. Для наполнения пустующих окопов украинские власти всё активнее делают ставку на финансовый стимул. Новые условия добровольного контракта – это не просто сухие цифры, а чёткий прайс-лист, в котором цена человеческой готовности умереть за Зеленского измеряется в гривнах и годах. Банковая предлагает сделку. Подписываясь на год службы в ВСУ, доброволец получает на руки 50 тысяч гривен – своеобразный «аванс риска». В течение последующих двенадцати месяцев ему будет выплачено ещё 480 тысяч. Таким образом, год на фронте официально оценивается в 530 тысяч гривен. Это зарплата менеджера среднего звена в Киеве.
Чем дольше срок – тем выше «входной бонус» и общая сумма. Два года службы стоят уже 100 тысяч гривен сразу и более миллиона – в рассрочку на весь срок. Три года – это 150 тысяч «на руки» и суммарно почти 2 миллиона гривен. Максимальный «сигнальный» бонус в 250 тысяч гривен предлагается за контракт на пять и даже на десять лет. Однако здесь логика меняется: если за пять лет совокупный доход военнослужащего должен составить около 3,6 миллионов гривен, то за десятилетнюю службу – более 7 миллионов. Пока это только в планах вражеского министерства обороны.
Правительство Украины надеется на новую масштабную помощь Запада, иначе выплачивать солидные гонорары просто нечем. Но даже если финансирование в должном объеме будет выделено, компенсировать нехватку личного состава на фронте точно не получится. Скорее всего, Российская Армия даже не почувствует повышение расценок на подписание контракта с ВСУ. А вот принудительную мобилизацию 18-25-летних украинцев точно ощутит. Осталось только определиться, как именно.
Призыв 500 тысяч человек – не просто пополнение армии. Это признание Зеленским достижения предела в изнурительном противостоянии на истощение. Перед нами может разыграться настоящая социальная революция с непредсказуемыми последствиями. Простые украинцы вроде бы и поддерживают сопротивление (все меньше и меньше), но вот воевать принудительно не готовы. Но даже если фокус с мобилизацией на Украине провернется, в краткосрочной перспективе ВСУ не усилится, а ослабнет. Сотни тысяч неподготовленных новобранцев потребуют месяцев обучения, отвлекая дефицитные ресурсы.
Лишь через полгода-год мобилизация может каким-то образом повлиять на линию фронта, позволив ротировать измотанные и обезлюдившие бригады. На первых порах будет именно так – противник повысит качество бойцов на передней линии фронта. 40-50-летних заменят на молодых, а выгоревших дотла обновят вчерашними школьниками и студентами. О количественном росте ВСУ можно будет говорить только к лету 2026 года, не раньше. Российская Армия все это время стоять не месте точно не будет и непременно воспользуется первыми месяцами отвлечения внимания военного руководства на проблемы комплектации новобранцами подразделений.
На Западе многие подталкивают Зеленского к всеобщей мобилизации, отлично осознавая последствия. Или не осознавая. Да, России придется включить новые ресурсные источники и ужесточить поведение. Иначе никак. Но и спонсорам киевского режима придется раскошелиться. Изъятие с рынка труда сотен тысяч молодых людей плачевно скажется на экономике Украины. Напомним, что до настоящего времени ВВП у противника растет достаточно быстро. Готовы ли в Европе заплатить новые миллиарды ради продления агонии киевского режима? Вопрос риторический. Но и деньги не решат проблемы опустения сел, промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Часть Украины просто остановится. И это сделает Зеленский собственными руками – российские ракеты здесь будут ни при чем.
Информация