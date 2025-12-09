Борис Анненков. Один из самых одиозных белых атаманов гражданской войны



Борис Анненков сидит в центре

Происхождение и начало военной службы Бориса Анненкова

Это был… отличный наездник, спортсмен, великолепный стрелок, гимнаст, фехтовальщик и рубака… Он часто садился под поваленное дерево, имея на руках своего Фокса, и казаки сотни прыгали на лошадях через своего сотенного командира. Не было ничего рискованного, на что он не вызвался бы.



Сотник Анненков на фотографии 1913 г.

Бунтовщик

Б. Анненков в период I мировой войны



Анненков (с собакой справа) на фотографии времен I мировой войны

Это наступление 8-й и 10-й немецких армий в феврале 1915 года, безусловно, было большим успехом для наших врагов. Наша 10-я армия была вынуждена отступить с территории Восточной Пруссии, на этот раз навсегда.

Как и все партизаны в эту войну, он ничем особенно не отличался.

За немногими исключениями шли главным образом худшие элементы офицерства, тяготившиеся почему-то службой в родных частях.

Б. Анненков после отречения Николая II

При большевиках он (Анненков) похитил в Омске знамя Ермака и собрал целый отряд. Первое полугодие 1918 года он провёл в станицах под Омском, постоянно тревожа большевиков и оставаясь неуловимым. Ему помогала омская буржуазия. Произошёл переворот, Анненков не отдал знамени Ермака. Круг требовал, он не отдавал, пока не воздействовали на ослушника, срамя его в казачьем органе «Иртыш».

Б. Анненков в начале гражданской войны



Иван Каширин на фотографии середины 30-х гг.



Николай Каширин на фотографии середины 30-х гг.

В июле-августе 1918 года в Лепсинском уезде Семиреченской области появился белый отряд, пришедший со стороны Сибири и прославивший «силу русского оружия» рубкой голов и порками мирного населения. Отсутствие сопротивления давало возможность пьяной, разнузданной банде офицеров и присоединившимся к ним казакам безнаказанно пороть и рубить мирных жителей, насиловать женщин и даже малолетних девочек, грабить их имущество. Горе тому, кто пытался не то что защитить, а лишь только высказать свое неудовольствие по поводу грабежей и насилий. Его сразу объявляли большевиком и в лучшем случае пороли плетьми, а то и рубили, да не просто рубили, а истязали. Отрубят ногу, руку, разрежут живот. Всех больных и раненых, находившихся в лепсинском лазарете, зверски изрубили... Больной тифом старый партиец, незадолго перед этим приехавший из Перми, был жестоко избит, затем ему распороли живот и выбросили в огород, где он умер через сутки.

Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Синонимом террора стал кадет В. Н. Пепеляев, возглавлявший МВД в колчаковском правительстве. Он прямо заявлял, что нужно не бояться «запачкать руки в крови» и при необходимости «самим быть палачами».

Народ бежал от Анненкова на бричках в сторону Ключинского тракта… Немного позже мне пришлось однажды ехать той же дорогой с почтой. За четыре версты до Славгорода стали попадаться трупы, порубленные шашками. Дорога на том месте была сжата в узкий проход, и трупы столпились в этом рукаве. Я слезал, стаскивал их на обочину, и только тогда ямщик двигался вперед.

Мы отвечали, что их нет. Мы и не знали вообще, что это за большевики. Тогда расстреляли моего мужа, трех казаков и одну девушку. Затем два солдата увели мою сноху и изнасиловали, сделав это, они то же совершили и со мной. После изнасилования одна женщина умерла.

В начале 1918 года, когда казаки прибыли с фронта, к ним примкнули киргизы и старожильческие крестьянские села, все остальные села примкнули к красным. Между крестьянами и казаками создавалось обострение. Казаки хотели провести окашичивание всей Семиреченской области. Всем крестьянам было приказано записываться в казаки, тех, кто не запишется, обещали выселить из Семиречья в Сибирь. Часть крестьянских сел перешла в казаки, а часть не пожелала. Образовались из крестьян в горах «Горные орлы» (партизанские отряды в горах Тарбагатая). Когда я приехал в Урджар, то узнал, что «Горными орлами» командует мой бывший вахмистр по германской службе Егор Алексеев. Я завел с ним переписку, спрашивал, как он попал в большевики и против кого он ведет борьбу. Он ответил, что идет ни против большевиков, ни против временного правительства, а против казаков и киргиз.



А. Ионов



Генерал М. Ионов на фотографии 1892 г. из «Военной энциклопедии» И. Сытина