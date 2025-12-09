Байконур пришел к финалу, дальше только Восточный или батут?

Байконур пришел к финалу, дальше только Восточный или батут?

Для начала сразу немного истории. Помните, как в 2014 году Дмитрий Рогозин, бывший тогда вице-премьером и курировавший космонавтику, предложил в некоей ныне запрещенной у нас социальной сети доставлять американских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью батутов?

А в апреле 2021 года он же опроверг информацию о переговорах «Роскосмоса» и SpaceX, заявив, что у России свои планы, и в 2025 году к российской станции полетит российский пилотируемый корабль «Орел». Ну, если будет станция, то будет и новый корабль. Не будет станции – полетим на МКС.



Вот у нас заканчивается 2025 год. Где российская станция? Где все эти «Орел», «Федерация», «Арго», «Парус»?

Я очень хочу вставить цитату одного из величайших русских писателей, родившегося в русском городе Киеве, Михаила Афанасьевича Булгакова, из его бессмертного романа:

Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.
– Это опять-таки случай так называемого вранья, – объявил он громким козлиным тенором, – бумажки, граждане, настоящие!

Нет никаких новых кораблей. Нет многоразовых ракет. Нет новых ракет. По факту есть ракеты-носители и корабли, созданные величайшими людьми прошлого тысячелетия: Королёвым, Келдышем, Глушко, Цандером, Тихонравовым, Мишиным и другими менее известными, но не менее значимыми инженерами и конструкторами.


Корабли «Союз» и «Прогресс» (грузовая версия «Союза»), ракеты-носители «Союз», «Протон», «Зенит», «Рокот» — все они были созданы гениальными конструкторами советской школы. И тогда же был построен Байконур, такая же жемчужина космической эры, как и мыс Канаверал.


И вот 27 ноября 2025 года была закрыта последняя страница космодрома Байконур. Так получилось.

Именно 27 ноября, после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-28», произошло событие, которое станет вехой в истории российской космонавтики.

Сам запуск прошел успешно, «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и астронавтом Кристофером Уильямсом благополучно оторвался от Земли и прибыл на МКС.

Но после старта на стартовое сооружение (площадку и газоход) упала кабина обслуживания 8У216. Здесь надо знать, что кабина обслуживания – это не совсем кабина в нашем понимании. Это трехуровневая платформа размером 20 х 17 метров и весом около 150 тонн.


Эта кабина при подготовке к пуску выдвигается из бетонной стены газохода, подводится под нижнюю часть ракеты, ее платформы поднимаются и обеспечивают доступ к двигателям первой и второй ступеней ракеты-носителя. Отсюда команда проводит все предстартовые работы с нижней частью ракеты, включая снятие защитных чехлов и установку «брусков со спецустройством» на двигатели ракеты.

Под значительным термином «бруски со спецустройствами» прячутся обыкновенные пиротехнические шашки с электрическими запалами, без которых невозможно запустить эти древние двигатели, созданные Королевым и Глушко. А брусок… Ну брусок он и есть брусок – деревяшка квадратного сечения. Так запускали двигатели космических ракет в 60-х годах прошлого века, так, оказывается, запускают и сегодня. Не «Фалькон», однако…

Что произошло 27 ноября?


Подготовка к пуску «Союза-2.1а» с «Союзом МС-28» прошла штатно. За 44 минуты до старта кабина обслуживания, согласно регламенту, переместилась в нишу. Дальше был старт, и вот во время старта случилось то, что случилось: давление, которое создал поток газов от двигателей, вырвало кабину из ниши.

Хорошо, что это был не моментальный процесс, ракета благополучно ушла вверх, а вот после кабина рухнула с 20-метровой высоты в газоотражательный лоток, причем во время падения она перевернулась и упала вверх дном. То есть вся двухэтажная надстройка — ну вы понимаете, 150 тонн с 20 метров, F=m*g… В общем, там не осталось для ремонта ничего.


Причиной такого называют ненадежное закрепление кабины в нише либо замки, которые не выдержали нагрузки.

Насчет некомпетентности пускового расчета… Совершенно не хочу в эту сторону смотреть сразу по нескольким причинам. Общался, спойлерить не буду, просто будет еще одна статья потом. Это своеобразные люди, чем-то сродни подводникам. Профессионализм в смеси с… пожалуй, с фанатизмом. Понять сложновато, проще уважать.

А вот в вышедший из строя замок верится вполне, тем более что в специализированных источниках типа RussianSpaceWeb.com напрямую говорят о том, что причиной аварии стали нарушения правил эксплуатации объекта 31/6, возникшие из-за редкого технического обслуживания в последние несколько лет.

И здесь уже все напрямую говорят про «оптимизацию», которая началась еще при Рогозине и которую никто так и не отменил. И оптимизация в «Роскосмосе» ничем не отличается от таких же процессов где угодно: больше работы за меньшие деньги и вообще экономия на всем. Вот экономия, как говорится, налицо. Точнее, в газоотвод.

Многие эксперты и без проведения разборов и комиссий говорят, что кабина обслуживания 8У216 — всё.

Ремонту не подлежит


Надо возводить (лучше слова не придумать) новую.

К огромному счастью, завод, на котором в 60-х годах построили 8У-216, а именно сызранский «Тяжмаш», который держит в руках семья Трифоновых, живет и более того – процветает, в отличие от многих собратьев.


Тут вообще отдельный детектив, как подполковник-топограф Сергей Трифонов оказался в 2004 году в кресле генерального директора «Тяжмаша», находящегося в предбанкротном состоянии, и как Трифонов вытащил завод, но факт: кабину есть где сделать.

Вопрос только в том, сколько это займет времени. Тех, кто строил эти кабины 60 лет назад, сами понимаете. А в наше время постройка кабин для «Восточного» и «Куру» заняла по два года.

После аварии «Роскосмос» сообщил о «наличии всех необходимых запчастей для восстановления стартового комплекса, поэтому его отремонтируют в ближайшее время». Но за бравым рапортом скрывается… «Гагаринский старт», площадка №1. Этот комплекс в 2010 году был передан Казахстану, и там организовали музей под открытым небом. Понятно, что в рамках всё той же оптимизации.

Действительно, а зачем держать запасной старт? Тратить на него деньги? Проще выбросить в Казахстан. С баланса долой, как говорится, из расходов прочь.


И теперь лучшее, что светит Байконуру, – это б/у кабину с Гагаринского старта переволокут и смонтируют на площадке 31. Насколько это вообще умно, учитывая, что 15 лет нет толкового обслуживания, сказать сложно.

По различным оценкам, сроки восстановления стартового комплекса 31/6 — от нескольких месяцев до трёх лет. Даже при наличии достаточного количества запчастей необходимо сначала провести полное обследование стартового комплекса, чтобы определить, не повредила ли кабина другие элементы площадки при обрушении. Проверки займут не один месяц, это понятно.

А потом еще один аспект. Россия сегодня — это не СССР. И даже не США. Это наглухо забюрократизированная страна, в которой на одного рабочего в любой структуре приходится в среднем шесть управленцев и менеджеров.

А «Роскосмос», который еще и государственная компания… Нужно будет сперва провести оценки повреждений и расчеты стоимости. Потом подготовить документы на проведение конкурса по заявленным работам. Потом провести сам конкурс. В общем, только бумажная волокита МИНИМУМ на полгода, а так вообще больше, поскольку только разбор и оценка повреждений на площадке 31 будет идти от трех месяцев до шести по предварительным оценкам.

А сколько будет идти сама работа — этого вообще никто не знает. И сколько это будет стоить. И в каком состоянии будет та кабина, которую надо будет тащить на 31-й старт. Опять же, в истории просто не было прецедентов разбора кабины обслуживания, переноса ее на другую площадку и сборки там.

Учитывая наши реалии и возможную помощь со стороны казахов, ну точно года три, никак не меньше.

Для примера: в истории резервная площадка № 31 работала с 1961 года, то есть с зари пилотируемых полетов, на ней уже бывали аварии, которые временно оставляли страну без дублирующей площадки. Процитирую дневники генерала Каманина:

Был на 31-й площадке, осмотрел старт, разрушенный взрывом ракеты 14 декабря 1966 года. Работы по восстановлению старта идут успешно, все бетонные работы закончены, начался монтаж стартового оборудования. Строители и монтажники заверяют, что к 1 мая 1967 года они полностью восстановят старт.

Тогда на площадке рванула ракета с аппаратом «Космос-133», который потом стал «Союзом». И надо сказать, что тогда люди работали много более оперативно, чем сейчас. По крайней мере, законов о госзакупках, тормозящих дело намертво, не было. И то справедливости ради замечу, что товарищи монтажники и строители дали дату начальству «на отвали». Как положено, к красивой цифре, чтобы руководство действительно отвалило и не мешало работать. На самом деле, первый полет с отремонтированной площадки состоялся не 1 мая 1967 года, а 8 февраля 1968.

Так что, когда смогут (если смогут) восстановить площадку 31 – большой вопрос. Очень большой.

МКС


Между тем площадка 31/6 была единственным российским стартовым комплексом, способным отправлять экипажи на МКС. Можно справедливо задать вопрос о том, что у нас есть Плесецк, Куру и Восточный. Да, они есть, и там есть площадки для старта «Союзов», но:

- Плесецк из-за своего северного расположения не годен для запуска пилотируемых космических кораблей. Оттуда можно запускать спутники, но запуск «Союза» с экипажем – нет. По нескольким причинам физического толка.
- Восточный не имеет инфраструктуры для пилотируемых пусков, а именно не отработана совершенно система аварийного поиска и спасения при аварии. Да, это от 1 до 4% от общего числа пусков, но тем не менее.
- Куру. Можно вспомнить, мы туда денег всадили просто океан. Но теперь космодром Куру закрыт, ибо санкции.

Про «Морской старт» можно даже не вспоминать, авантюра закончилась провалом: полуразобранный комплекс с 2020 года стоит на Дальнем Востоке без каких-либо шансов. На кораблях демонтировано всё американское и украинское оборудование, нет, естественно, ракет-носителей «Зенит» производства «Южмаш», в общем, полный морской финиш.


Так что единственный огонек надежды – это Восточный, но там сложностей не меньше.


В мае 2025 года начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин публично в интервью «МК» упомянул об ограничениях для пилотируемых полётов с Восточного. Он сказал:

Кстати, РОС с наклонением в 97 градусов будет выгоднее нам при запуске с нашего космодрома Восточный, куда планируется перевести все запуски после сведения с орбиты МКС. Если мы будем стартовать с космодрома Восточный на орбиту с меньшим наклонением, трасса будет проходить через Тихий океан или территории США или Канады. Для страхования космонавтов в морской зоне во время каждого запуска должны будут дежурить по 12–13 кораблей-спасателей (это на случай ЧП, вероятность которого составляет не более 1 процента). Но если с того же Восточного мы будем стартовать на орбиту с наклонением 97 градусов, первые две ступени будут падать над нашей территорией, над сушей, за что к нам не будет никаких претензий со стороны других государств. Да и страховать наших космонавтов будет гораздо удобнее.

Правда, начальник отдела баллистики умалчивает, что одно дело искать в казахстанской степи-пустыне, другое — в лесах Сибири и Дальнего Востока.

Но это всё в непонятном будущем, после принятия кучи решений. А пока Россия реально какое-то время не сможет отправлять «Союзы» и «Прогрессы» к МКС.

И вот тут сразу возникает ряд очень неприятных вопросов:


1. Что будет с «Прогрессом», который должен стартовать с грузами к МКС 21 декабря? Разгрузят и пойдут на поклон к Маску, чтобы подкинул попутно на МКС?

2. Как будет происходить смена экипажей на российском сегменте? Российские космонавты летают на МКС по программе перекрестных полетов. В рамках этой программы Россия и США предоставляют по одному месту в корабле для представителя другой страны. То есть, одно место в «Союзе» против одного места в «Драконе».

Не знаю, как будет работать эта программа без «Союзов» и будет ли работать вообще. Американцы ребята такие, могут и батут от Рогозина припомнить. А МКС не может остаться без российского экипажа, российский сегмент надо обслуживать, его надо ремонтировать, там как бы всё далеко не новое…

3. Что проще: отремонтировать старт на Байконуре или довести до ума Восточный? В смысле — что быстрее, потому что космос ждать не будет, и если не хотим потерять российский сегмент МКС, то и шевелиться надо быстрее.

Ну и последнее


Сергей Павлович Королев был гениальным конструктором, понимавшим космос. Поэтому у него были запасные старты. Да, они время от времени уничтожались, аварии были, это было начало пути в человеческий космос. Илон Рив Маск оказался достойным учеником и также создал дублирующую инфраструктуру для стартов пилотируемых полетов отнюдь не потому, что ему деньги девать некуда.

Оба прекрасно видели полезность резервных стартов. И у Королева при старте одного корабля на параллельном уже обычно стоял второй. На всякий случай. И, кстати, китайцы тоже поняли суть и то же самое делают у себя. И у них, представьте, всё уже окупилось!

Вот китайский пример: микрометеориты или космический мусор повредили иллюминаторы космического корабля «Шэньчжоу-20», пристыкованного к китайской орбитальной станции. Проблема? Совершенно нет! Тут же Китай запустил резервный пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21», космонавтов со станции сняли и доставили на Землю. А «дырявый» «Шэньчжоу-20» в беспилотном режиме сведут с орбиты.

А если бы у них не было запасного корабля на запасном столе? Вот если такое случилось бы с нашими? Продырявили бы «Союз»? Да, с МКС друзья-американцы как-бы эвакуировали бы наших космонавтов, а что будут делать, если такое произойдет на РОС, к которой вообще с ее планируемой под Восточный орбитой ни с одного другого космодрома не подойти? Ни китайцам, ни американцам?

Ситуация, которая запросто может произойти: РОС болтается на своей недостижимой орбите, единственный старт поврежден, и что? Космонавтам сразу Героя посмертно? Или будут полгода болтаться, деля последнюю банку консервов на троих?

Есть мнение, что наши откровенно убогие умом горе-оптимизаторы из числа «эффективных менеджеров» зашли слишком далеко в своей экономии. И в итоге оставили российскую космонавтику без космоса, точнее, без космодромов.

Представляю повторение того самого совещания у Сталина, когда в 1942 году выяснилось, что имеющиеся пушки броню «Тигров» не берут:

- Ну что делать будем, товарищи?

- Да что делать будем, товарищ Сталин? – угодливо заглядывая в глаза лидеру, спрашивали те, кто отправил в утиль 57-мм пушку Грабина. Да, она была не без недостатков, но бить немцев могла.

Только будет оно, естественно, у Путина, персонажи будут другие, но, думаю, поведенческий стиль будет тот же.

Не знаю, что им скажет Владимир Владимирович, ситуацию ему соратники подкинули от души, надо признать. Никогда не забуду: «Вот когда у Маска полетит, тогда поговорим». Вот у Маска все летает. И «Драконы», и «Фальконы». Летает многоразово и безаварийно, на зависть конкурентам.

А вот где все наши «Арго», «Орлы», «Паруса», «Федерации» и прочие канувшие в Лету «Орлята» — вопрос. От «Арго» даже сайта не осталось, про «Федерацию»/«Орла» последние новости датируются вообще 2022 годом, да и то в них рассказывается в основном о том, что в 2028-2030 году к разрабатываемой станции полетят разрабатываемые корабли.

Но рассказывать о том, как наши космические корабли «бороздят просторы Большого театра», можно бесконечно, но вот уже и королевские «Союзы», бесконечно модернизируемые за последние 50 лет, отлетались. Временно — возможно, вопрос только, насколько это «временно». Не верится в заявления «Роскосмоса» о том, что у них есть всё для ремонта, слишком часто господа из этой компании потчевали нас сказками. А поставить кабину с Гагаринского старта № 1, которая лет 15 не видела обслуживания, — это продление агонии, и не больше того.

Тот случай, когда и рад бы найти хоть что-то светлое, да не получается.
