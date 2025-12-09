Байконур пришел к финалу, дальше только Восточный или батут?

Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

– Это опять-таки случай так называемого вранья, – объявил он громким козлиным тенором, – бумажки, граждане, настоящие!

Что произошло 27 ноября?

Ремонту не подлежит

Был на 31-й площадке, осмотрел старт, разрушенный взрывом ракеты 14 декабря 1966 года. Работы по восстановлению старта идут успешно, все бетонные работы закончены, начался монтаж стартового оборудования. Строители и монтажники заверяют, что к 1 мая 1967 года они полностью восстановят старт.

МКС

Кстати, РОС с наклонением в 97 градусов будет выгоднее нам при запуске с нашего космодрома Восточный, куда планируется перевести все запуски после сведения с орбиты МКС. Если мы будем стартовать с космодрома Восточный на орбиту с меньшим наклонением, трасса будет проходить через Тихий океан или территории США или Канады. Для страхования космонавтов в морской зоне во время каждого запуска должны будут дежурить по 12–13 кораблей-спасателей (это на случай ЧП, вероятность которого составляет не более 1 процента). Но если с того же Восточного мы будем стартовать на орбиту с наклонением 97 градусов, первые две ступени будут падать над нашей территорией, над сушей, за что к нам не будет никаких претензий со стороны других государств. Да и страховать наших космонавтов будет гораздо удобнее.

И вот тут сразу возникает ряд очень неприятных вопросов:

Ну и последнее

- Ну что делать будем, товарищи?



- Да что делать будем, товарищ Сталин? – угодливо заглядывая в глаза лидеру, спрашивали те, кто отправил в утиль 57-мм пушку Грабина. Да, она была не без недостатков, но бить немцев могла.