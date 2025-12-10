Американские эксперты бьют тревогу, радары Гренландии уязвимы для гиперзвуковых ракет
РЛС Bendix AN/FPS-30 — поисковый радар дальнего действия, развёрнутый на линиях дальнего раннего оповещения (DEW Line) в Гренландии. Он представлял собой усовершенствованный вариант РЛС AN/FPS-19, развёрнутых на Аляске и в Канаде, и был оптимизирован для использования в суровых арктических условиях. Он планировался как замена всех стационарных РЛС на «Линии дальнего обнаружения» (РЛС) DEW на 69-й параллели от Аляски до Гренландии системы NORAD, однако из-за ограничений по стоимости он был установлен только на объектах DYE в Гренландии.
В соответствии с Объединённой системой обозначения типов электроники (JETDS), обозначение «AN/FPS-30» представляет собой хронологически 30-ю по счёту конструкцию электронного устройства армии и флота для стационарных наземных поисковых РЛС. Кодифицированное обозначение JETDS также теперь используется для обозначения всех электронных систем (РЛС) Министерства обороны США.
С первых дней холодной войны стационарные РЛС раннего оповещения (обнаружения) в Гренландии были важнейшим элементом защиты Северной Америки от ядерных атак с использованием межконтинентальных баллистических ракет.
Однако сегодня критики предупреждают, что сами радары уязвимы для атак гиперзвуковых ракет. Американские базы в Гренландии не способны ни обнаружить эти ракеты, ни сбить их.
В недавнем эссе для Small Wars Journal Буффар и его соавторы выступили за создание комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны для Гренландии, в частности, для космической базы «Питуффик» и её датчиков противоракетной и космической обороны. Хотя «Питуффик» охраняется эскадрильей ВВС США (F-16C), эти подразделения в большей степени предназначены для наземной обороны от налётов коммандос или террористов, а не для предотвращения гиперзвуковых атак КР, летящих на скоростях более 5 Махов.
Буффар прав, РЛС AN/FPS-30 довольно дальнозоркая, «видит» баллистические цели с ЭПР 0,1 кв. метра на дальностях свыше 4 000 км, но она не видит аэродинамические цели на высотах ниже 100 км. То есть атаку на себя блоками МБР «Ярс» или БРПЛ «Булава» она увидит, а вот атаку УББ «Авангард», МБР УР-100Н УТТХ или атаку гиперзвуковой КР 3М22 «Циркон» она не увидит. И получается: «Сапожник без сапог».
Трой Буффар предлагает создать «многоуровневую противовоздушную оборону с использованием систем ЗРК малой и средней дальности, адаптированных к арктическим операциям», которая станет частью распределённой системы обороны в североамериканской Арктике. По его мнению, такая система могла бы включать батареи Patriot, Национальные зенитно-ракетные комплексы (NASAMS) и системы ПВО малой дальности (SHORAD).
Согласно статье, для этого потребуется сочетание датчиков: РЛС обнаружения баллистических ракет, РЛС ПВО для обнаружения аэродинамических угроз на малых высотах, а также развёртыванием дополнительного количества самолетов дальнего радиолокационного обнаружения или загоризонтных радаров.
Как всегда в арктических операциях, вопрос заключается в том, как добиться этого в условиях, когда температура может опускаться почти до -100 градусов по Фаренгейту. Лёд, снег и температура, среди прочих факторов, могут существенно влиять на работу радаров и визуальных оптических датчиков, отмечается в эссе.
Такие технологии, как адаптивная оптика и поляриметрический радар, могут смягчить некоторые из этих эффектов. Однако, как говорится в эссе, «успех на этом театре военных действий требует специальных тактических возможностей и опыта ведения боевых действий в Арктике».
С 1960 года, когда был введен в эксплуатацию первый радар Системы раннего предупреждения о баллистических ракетах (BMEWS), Гренландия стала дальним рубежом американского раннего оповещения. Сегодня эти датчики, известные как Модернизированная система раннего оповещения, входят в состав 12-й эскадрильи космического оповещения, которая отвечает за сканирование неба на предмет ракет, а также за отслеживание космических объектов.
Политика защиты Гренландии может быть столь же сложной, как и её рельеф и климат. Хотя географически этот крупнейший в мире остров, не имеющий размеров континента, является автономной территорией Дании, что делает Гренландию объектом внимания как Америки, так и Европы/НАТО. Администрация Трампа выразила заинтересованность в покупке Гренландии, но эта идея не пришлась по вкусу ни гренландцам, ни тем более датчанам.
До недавнего времени Министерство обороны США относило Гренландию к Европейскому командованию вооружённых сил США. Однако в июне Северное командование США взяло на себя ответственность за Гренландию, что стало ещё одним подтверждением того, что остров рассматривается как часть системы внутренней обороны США.
Действующий План объединённого командования Пентагона предусматривает ответственность за североамериканскую Арктику в рамках Северного командования США, а за европейскую Арктику — в рамках Европейского командования США. «Защита Гренландии потребует тесного взаимодействия между несколькими боевыми командованиями», — говорится в статье в журнале Small Wars Journal.
В статье утверждается, что оборона Гренландии также должна соответствовать интегрированному плану противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.
В эссе отмечается, что защита Гренландии потребует не только ресурсов, но и терпения и самоотверженности.
«Эффективный способ достижения необходимой готовности и мастерства в таких условиях — это переориентация ресурсов, внимания и планирования на Арктику как на заблаговременную задачу, а не как на второстепенную, как это было после окончания холодной войны», — заключили авторы.
