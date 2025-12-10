Сегодня у США нет постоянного интегрированного эшелона противовоздушной и противоракетной обороны в Гренландии,

Новая будущая угроза гиперзвуковых крылатых ракет изменила все, поскольку существующая система обороны не может от них защититься,

Даже будущие армейские системы, такие как системы многоуровневой лазерной обороны (LLD), также могут рассматриваться как тактические решения для стратегической системы обороны,

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование США могли бы заниматься немедленным реагированием на угрозы с воздуха в рамках внутренней обороны, Европейское командование США могло бы включить Гренландию в региональные планы обороны НАТО, а Стратегическое командование США могло бы обеспечить защиту стратегических активов, поддерживая общую архитектуру сдерживания и противоракетной обороны,

Многокомандный контроль гарантирует, что защита узла противоракетной обороны в Гренландии — это не изолированное усилие, а часть всеобъемлющего плана арктической кампании, согласованного с обороной территории США и коллективной обороной союзников,