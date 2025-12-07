Украинские радикалы объявляют охоту на президента Словакии Пеллегрини

База украинского сайта «Миротворец» (в России признан экстремистским) пополнилась новой строкой. И строка эта касается президента Словакии Петра Пеллегрини.

Украинским радикалам, которые ведут указанный сайт, мягко говоря, не нравится та риторика, которую использует словацкий президент, комментируя украинский вооружённый конфликт. Петр Пеллегрини неоднократно призывал ЕС пойти на контакт с Российской Федерации, чтобы конфликт был завершён. Также президент Словакии публично заявлял о масштабной украинской коррупции и о том, что киевский режим своими действиями наносит ущерб всей Европе, включая Словакию.

То есть, Пеллегрини оказался в базе «Миротворца» исключительно за высказанную правду. Но украинскому режиму это сложно признать, поэтому там для аргументации внесения президента Словакии на экстремистский сайт использовали привычную для себя пропаганду, объявив Петра Пеллегрини «агентом влияния России в странах Евросоюза».

Хорошо известно, что лица, которых украинские радикалы и стоящие за ними силы вносят на указанный сайт, подвергаются прямой опасности. По сути, режим в Киеве объявляет вариант своеобразной охоты на этих людей, включая высших лиц государства. И в той же Европе на посылы этого ресурса привычно закрывают глаза.

Напомним, что Словакия относительно недавно уже переживала агрессию со стороны проукраинский радикалов, когда был ранен премьер страны Роберт Фицо.
  hiller
    hiller
    +1
    Вчера, 22:16
    Было бы смешно, если бы не было так грустно... " Вы могли бы полюбить радикала? Простите, не поняла ради чего?"
    михаилл
      михаилл
      +1
      Вчера, 22:40
      Цитата: hiller
      любить радикала

      Кстати да, некоторые сумасшедшие люди платят сумасшедшие деньги, чтобы выпить напиток из экскрементов.
      Наган
        Наган
        0
        Сегодня, 02:15
        Цитата: михаилл
        чтобы выпить напиток из экскрементов.
        У этого извращения аж 2 научных наименования, копрофилия и копрофагия. Копрофилия при этом ограничивается наружным употреблением, а копрофагия это употребление вовнутрь.
    Помеха с права
      Помеха с права
      +2
      Вчера, 22:56
      Было бы смешно, если бы не было так грустно...
      Это называется параноидальная шизофрения)) Врачи говорят, что заболевание не заразное, но глядя на этот свинарник, я в почему-то им не верю...
      михаилл
        михаилл
        0
        Вчера, 23:31
        Цитата: Помеха с права
        Врачи говорят, что заболевание не заразное

        Плюс-минус половина шизофрений- это токсоплазмоз. И это заразно.
        Mitos
          Mitos
          +1
          Вчера, 23:42
          Украинские радикалы объявляют охоту на президента Словакии

          Что выхотели от истинных носителей демократических ценностей.
          михаилл
            михаилл
            +1
            Сегодня, 00:07
            Цитата: Mitos
            Что выхотели от истинных носителей демократических ценностей.

            Токсоплазма есть везде, и только если иммунитет подорван, то она проникает в мозг! И тогда шизофрения.
            Не курите, не пейте, занимайтесь физкультурой, а не спортом. Кушайте вкусно и правильно. И тогда ваш общий и неспецифический иммунитет "переварит" хоть ковид, хоть токсоплазму.
            Наган
              Наган
              0
              Сегодня, 02:17
              Цитата: михаилл
              Не курите, не пейте, занимайтесь физкультурой, а не спортом. Кушайте вкусно и правильно.
              Алкоголь и никотин - самый лучший витамин wassat
        Горыныч1
          Горыныч1
          0
          Сегодня, 06:38
          Токсоплазмоз? Это вроде у дам беременных.
  михаилл
    михаилл
    +1
    Вчера, 22:31
    А вообще так можно? Там цену за голову объявляют прямо в прямом эфире или все же пока стесняются?
  Glagol1
    Glagol1
    +1
    Вчера, 22:40
    А мне интересно. Есть ли хотя бы еще одна страна в мире, где власти терпят аналог этого террористического гадюшника у себя? Может кто то в курсе?
    Napayz
      Napayz
      +1
      Вчера, 23:16
      Власти 404 прямо заинтересованы в таком сайте. Им не приходиться ничего терпеть.

      Другое дело, почему его существование терпят борцуны за "демократию"?
  Eugen 62
    Eugen 62
    +6
    Вчера, 22:46
    Словаки лучше вместо того чтобы всё это слушать, взяли бы и перекрыли транзит через Чоп в свою сторону. Венгры тоже могли бы перекрыть. Ведь в Миротворец всё равно уже внесли. Была бы реальная польза. Останется только сухопутный транзит через Польшу и Румынию. С логистикой станет сложнее. Война раньше закончится. А так говорят много, но ничего не предпринимают.
    Normann
      Normann
      0
      Вчера, 23:08
      Вы просто не понимаете, это другое...)))
    михаилл
      михаилл
      +1
      Вчера, 23:49
      Цитата: Eugen 62
      взяли бы и перекрыли транзит

      Там такие сумасшедшее бабки, что даже в лес не повезут. Обложат дом хворостом, а пожарные будут поливать керосином.
  MrWolf
    MrWolf
    0
    Сегодня, 02:09
    Цитата: Mitos
    Украинские радикалы объявляют охоту на президента Словакии

    Что выхотели от истинных носителей демократических ценностей.

    Вы, наверное, имели ввиду- разносчиков?
  Pandemic
    Pandemic
    +4
    Сегодня, 02:52
    я не очень понимаю такой резкой теплоты к первым лицам Словакии. Словацкий CSG на днях подписал рекордный контракт на поставку снарядов натовского образца на натовские склады. Угадайте, в кого они полетят
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:52
    Цитата: михаилл
    выпить напиток из экскрементов
    Напоить бы Зеленского таким божественным напитком!
  Романенко
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:48
    Похоже, сайт HOHLOвоинства "Миротворец" грозит стать самым большим по объему списком противников фашизма и, наконец-то оправдать свое название. Постепенно, даже в тухлой Гейропе, на почве газонефтяной диеты начинают просыпаться сомнения в заплывших жиром мозгах. А те, у кого мозги были на месте, просто перестают помалкивать и открыто выражают своё мнение по поводу происходящего.