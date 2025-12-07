База украинского сайта «Миротворец» (в России признан экстремистским) пополнилась новой строкой. И строка эта касается президента Словакии Петра Пеллегрини.Украинским радикалам, которые ведут указанный сайт, мягко говоря, не нравится та риторика, которую использует словацкий президент, комментируя украинский вооружённый конфликт. Петр Пеллегрини неоднократно призывал ЕС пойти на контакт с Российской Федерации, чтобы конфликт был завершён. Также президент Словакии публично заявлял о масштабной украинской коррупции и о том, что киевский режим своими действиями наносит ущерб всей Европе, включая Словакию.То есть, Пеллегрини оказался в базе «Миротворца» исключительно за высказанную правду. Но украинскому режиму это сложно признать, поэтому там для аргументации внесения президента Словакии на экстремистский сайт использовали привычную для себя пропаганду, объявив Петра Пеллегрини «агентом влияния России в странах Евросоюза».Хорошо известно, что лица, которых украинские радикалы и стоящие за ними силы вносят на указанный сайт, подвергаются прямой опасности. По сути, режим в Киеве объявляет вариант своеобразной охоты на этих людей, включая высших лиц государства. И в той же Европе на посылы этого ресурса привычно закрывают глаза.Напомним, что Словакия относительно недавно уже переживала агрессию со стороны проукраинский радикалов, когда был ранен премьер страны Роберт Фицо.

