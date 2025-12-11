Эра традиционных ЗРК закончилась навсегда

Эра традиционных ЗРК закончилась навсегда

Прошедшая короткая война между Израилем и Ираном окончательно уступила место в СМИ другим событиям. Израиль победил, несмотря на провал с запасами высокоточных средств поражения и необходимость прибегнуть к помощи США, Иран проиграл — его позиции в мире и в регионе после войны стали существенно хуже, чем были.

Но совсем недавно на сайте 388-го истребительного авиакрыла ВВС США появилась короткая заметка о том, как лётчики F-35 выполняли эскортирование бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit во время операции Midnight Hammer – «Полуночный молот», удара американских бомбардировщиков и крылатых ракет ВМС по Ирану.



В ходе операции истребители эскортировали бомбардировщики, и их главной задачей была расчистка зоны пролёта бомбардировщиков от систем ПВО, способных быть опасными для В-2.

Сама заметка — по-американски восторженное изложение о том, какие замечательные американские истребители и их лётчики, и американские технологии, и подготовка пилотов, и как вообще всё здорово.

Но в тексте заметки есть интересная цитата командира 34-й истребительной эскадрильи, входящей в авиакрыло, подполковника Аарона Осборна:

Это было очень классно видеть, как истребитель делает то, для чего он был разработан, пока они [иранцы] пытались прицелиться в нас какой-то очень высокотехнологичной системой ПВО и просто не смогли это сделать.

Это интересный момент. Американцы выжгли все системы ПВО на пути своей авиации, но получается, что иранцы, вообще говоря, видели их, но не могли прицелиться. Слово «targeting» в оригинале цитаты Осборна говорит именно об этом.

ВВС заявили, что ни одна из иранских противовоздушных систем не смогла произвести пуск ракеты, и что американские самолёты применили по ним 30 средств поражения.

Потерь ВВС США не понесли.

Израиль тоже не потерял ни одного пилотируемого самолёта, хотя использовал не только F-35, но и самолёты, хорошо заметные на экранах радиолокационных станций.

При этом известно, что в ходе диверсионной атаки, предпринятой перед израильским налётом, были поражены далеко не все системы иранской ПВО и даже не большинство, диверсионная атака лишь обеспечила внезапность удара, потом ПВО пыталась сбивать израильтян, нагло и большими силами влетавшими в иранское воздушное пространство. Смогли сбить два беспилотника, при этом большинство погибших на этой войне иранцев — зенитчики.


Примерные зоны поражения иранских ЗРК в 2018 году. Розовые круги — С-300В, красные — С-300ПМУ2, оранжевые — Raad. Bavar-373 тогда был прототипом, и на схеме его нет. В 2025-м эта ПВО была существенно сильнее, чем тогда. Израильтяне свободно действовали внутри зон поражения на севере страны. Источник: Irangeomil

Важный момент — американцы могли объяснить свой успех радиолокационной заметностью F-35A, но израильтяне использовали и немалозаметные самолёты тоже. Они не приближались к атакуемым объектам, производили отцеп средств поражения на большом расстоянии, но в воздушное пространство Ирана заходили очень глубоко.


Зона действия иранской загоризонтной РЛС Nazir в 2018 году. Она могла обеспечить ПВО данными о целях, находящихся на большом расстоянии. Источник: Irangeomil

Что во всём этом важного?

Всё очень просто и одновременно страшно.

Начиная с 1999 года ЗРК не могут сбивать самолёты тех стран, ВВС которых готовятся к войне по-настоящему.

За десятки лет непрерывных воздушных войн Запад потерял от огня ЗРК такое количество самолётов, которое тот самый Лаос (если Вы понимаете, о чём я) мог потерять за день в начале одной своей большой войны.

Эра классического ЗРК закончена. И это одна из тех вещей, которые от Вас хотят скрыть.

Конечно, если вести речь о применении ЗРК против тех стран, которые реально готовят свои Вооружённые Силы к войне. Против авиации других стран ЗРК ещё долго будут актуальны, но нам вопрос интересен с другой точки зрения.

Эпоха нулевых потерь.


За последние несколько десятилетий США, НАТО и Израиль неоднократно вели наступательные воздушные операции против стран, имевших зенитно-ракетные комплексы и системы управления ПВО, охватывающие, в некоторых случаях, их территорию целиком.

В ходе этих войн Югославия понесла ущерб, от которого не оправилась потом никогда, потеряла Косово, а деморализация её населения дала старт её окончательному распаду на Сербию и Черногорию, Ирак в 2003 году был полностью оккупирован, десятки тысяч иракских солдат были убиты в боях, вся боевая техника иракской армии была уничтожена на границе, в Басре и в ходе настоящей бойни, в которую превратилось для иракцев продвижение 1-й пехотной дивизии США к Багдаду на левом фланге американского наступления и морской пехоты на правом.

Ливия была просто полностью уничтожена и, видимо, в обозримой исторической перспективе не восстановится.

Над Сирией израильтяне и американцы творили что хотели, невзирая на постоянные попытки ПВО этой страны сбивать израильских налётчиков.

В целом американские авантюры перекроили карту мира, а счёт погибших от последствий их интервенций людей давно идёт на миллионы.

И везде по ним стреляли с Земли.

А теперь смотрим, сколько самолётов было потеряно в этих гигантских по масштабам войнах.

Югославия: два самолёта сбито (F-117 и F-16), один F-117 повреждён до невосстановимого состояния, но дотянул до базы.

Ирак — два сбито ЗРК, штурмовик А-10 сбит французским ЗРК Roland-2 (ещё один самолёт был потерян от ПЗРК), и один F-15E потерян в ходе нанесения удара по неизвестной причине, предположительно от ЗРК того же типа, но точно это неизвестно. Ещё два британских и один американский самолёты по ошибке были сбиты американским ЗРК Patriot.
Ливия — сбито ноль.

В Сирии, в ходе многолетних авиаударов, Израиль не потерял ни одного самолёта, исключением был лишь массированный удар израильских ВВС по Сирии в феврале 2018 года, в ходе которого сирийским зенитчикам удалось сбить один самолёт.

Все остальные боевые самолёты, потерянные в активных фазах войн Запада и Израиля, были потеряны из-за аварий и лётных происшествий. Некоторое количество удавалось уничтожить разного рода повстанцам, когда захватчики расслабились и просто летали, как будто вокруг мирное время, но их было очень мало.

То есть то, что с 2003 по 2009 года США потеряли в Ираке 29 самолётов, это не та цифра, которая нас интересует, туда даже упавший с палубы авианосца S-3 Viking попал.

А то, сколько сбили ЗРК, — показательно.

Длительное время в среде отечественных военных экспертов ходило (и ходит до сих пор) мнение о том, что всё дело в устаревших зенитно-ракетных комплексах и системах управления ПВО.

Но в реальности это было справедливо лишь отчасти — у Югославии была устаревшая по матчасти ЗРК, но очень продвинутая в части управления система ПВО, охватывающая всю страну. В каком-то смысле это была система, ставшая «предвестником» ПВО Украины — рассредоточенная и необнаруживающая себя, без какого-то единого центра, уничтожение которого может её «положить». Позже ВСУ прибегли к таким же подходам при организации своей ПВО.

В ходе натовских бомбардировок эта ПВО произвела 800 прицельных пусков зенитных ракет по летательным аппаратам и крылатым ракетам НАТО. НАТО, в свою очередь, так и не смогло подавить её полностью, ПВО Югославии осталась боеспособной до самого конца войны, и после неё тоже, а потери в ЗРК были хоть и серьёзными, но не фатальными, и также не привели к утрате боеспособности.

Получается, что натовцев видели, стреляли по ним, вели ракеты на их самолёты, но результат оказался почти нулевой. Между тем возможностей было хоть отбавляй, НАТО выполняло до 1000 самолёто-вылетов в сутки, целей для поражения в небе хватало.

Все мифы об устаревшей ПВО как причине неуязвимости Запада и Израиля развеял Иран.

Эта страна имеет свою высокотехнологичную промышленность и обеспечивает сама себя системами ПВО, достаточно современными.

Помимо большого количества своих систем ПВО, Иран имел на вооружении российские ЗРК С-300ПМУ2, ЗРК «Тор», плюсом к своим новейшим, таким как Bavar-373, Raad и ряд других.

Старые ЗРК Hawk/Mersad изначально американской разработки, имевшиеся у Ирана, фактически были модернизированы до уровня, когда от первоначальной конструкции остался только внешний вид, а ракеты просто были новые, с современной электроникой.

Да и старый «Хок» был совсем не таким плохим, как кому-то может показаться.


Разница наглядно. На этом фото - ГСН ЗУР ЗРК Hawk, в том виде, в котором эти ракеты когда-то давно попали в Иран. Фото: https://www.flugzeug-lexikon.de


А это то, что в ракетах для этого комплекса стоит сейчас. И настолько же модернизировано всё остальное, как ракета, так и РЛС, аппаратура управления и всё остальное. Источник указан на фото

В Иране как раз и произошло противостояние вполне современной ПВО, которая по используемой технике не очень уступает украинской, а в чём-то и превосходит её, и авиации Израиля и США.

В итоге и Израиль, и США спокойно действовали в иранском воздушном пространстве, как у себя дома, выполнили все свои задачи (израильтяне — на сколько хватило средств поражения), поразили десятки позиций ПВО с воздуха и не понесли никаких потерь, кроме двух израильских дронов.


Иранский ЗРК Raad (аналог «Бука»), обнаруженный БЛА ВВС Израиля на дороге недалеко от Тегерана, глубоко внутри зоны действия иранских ЗРК С-300 и Bavar-373. Позже он был уничтожен ударом с воздуха. Фото: defense-blog.com

Но как?

И вот здесь и начинается самое неприятное.

В 1991 году в Ираке США и союзники в первые часы лишили Ирак системы управления ПВО, превратив иракскую ПВО в набор не связанных друг с другом дивизионов ЗРК и отдельных комплексов.

Но при этом в целом за всю войну США потеряли в боях от огня с земли 38 самолётов всех типов, ещё один был сбит МиГом-25 в воздушном бою, а остальные были потеряны по техническим причинам.

И через восемь лет после этого началась эпоха околонулевых потерь от огня ЗРК, которая продолжается до сих пор.

В среде «нелояльных» экспертов, склонных к сомнениям в нашем величии, есть мнение о том, что дело в продвинутых методах радиоэлектронной разведки, подавления ЗРК, постановки помех и применении противорадиолокационных ракет.

Безусловно, эти методы и средства есть, применяются и эффективны, их постоянно совершенствуют, но дело не в них.

Всё необходимое для подавления ПВО Запад и в Ираке делал, причём на сравнимом с югославской войной техническом уровне, а результат был другой.

Не имея точной информации о причинах взрывного роста эффективности, попробуем поработать шпионами-аналитиками и ответить на один простой вопрос.

А было ли какое-то средство защиты авиации от зенитных ракет, которое в Ираке в 1991 году не применялось, а потом применялось везде?

И после недолгого поиска ответ легко находится — да, такое средство было.

Зададим проверочный вопрос — а те самолёты, которые были сбиты или повреждены до невосстановимого состояния в Югославии, несли это средство или нет?

Ответ — только один из них.

Более того, чуть позже станет понятно, что все самолёты, которые после Югославии Запад потерял от огня ЗРК в своих войнах, были потеряны в обстановке, в которой потенциал этого средства полностью реализовать было нельзя.

Да и тот единственный потерянный в Югославии, судя по всему, тоже, и это тоже будет показано.

Этим средством является авиационная буксируемая ловушка (АБЛ). Именно применение АБЛ было по-настоящему новым в Югославии, именно ловушек не было в Ираке.

Всё остальное было похожим, если не тем же самым.

И именно в этом изделии и заключена разница.

Шаг первый — АБЛ


Авиационная буксируемая ловушка — это ложная цель, которая буксируется за самолётом на гибком тросе и своим излучаемым сигналом имитирует сигнал ГСН зенитной ракеты, отражённый от самолёта-цели. В результате ракета наводится на ловушку и подрывается там, где её боевая часть не может повредить самолёт. Ловушка при этом уничтожается.

Обычно самолёт несёт одну ловушку на одном узле подвески оружия. Она находится штатно на подвеске, но перед входом в опасную зону выпускается. Маневрированию самолёта ловушка почти не мешает.


Авиационная буксируемая ловушка, рисунок. Источник: Raytheon

Ловушка — это просто излучатель. Сигнал, который она должна излучать, формируется на борту самолёта и передаётся на ловушку уже готовым. В случае ловушек старых типов по медному кабелю, а в случае с новейшей американской AN/ALE-70 — по оптико-волоконному.

Ловушка в теории способна защитить самолёт не только от ГСН зенитной ракеты, но и от ГСН ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением.

Правда, в реальном бою это не проверялось, но разработчикам таких ракет и тем, кто занимается оперативным планированием применения боевой авиации, стоит учитывать этот момент. Возможно, что закончилась не только эра ЗРК.

Авиационная буксируемая ловушка AN/ALE-55 под крылом истребителя F-16. Фото: Wikipedia

Появление ловушек стало самой массовой и недооценённой за пределами Запада инновацией Югославской войны.

Естественно, что на самом Западе о реальной эффективности ловушек не распространяются — в любых источниках сказано, что ловушки эффективны против ракет с радиолокационным самонаведением, иногда приводятся какие-то фактические данные, но всё это без указаний на их реальную роль в защите самолётов западных стран и Израиля в боях.


Eurofighter Tayphoon в полёте с выпущенной буксируемой ловушкой. Фото: The aviationist

Более того, видимо, опасаясь насильственного раскрытия глаз российским «лицам, принимающим решения» на жестокую реальность, Запад НЕ ДАЕТ АБЛ УКРАИНЕ.

С одной стороны, украинские жизни не имеют для западников никакой ценности, украинцы для них — это просто живые боеприпасы и не более того, они совершенно точно не считаются на Западе людьми и в представлении западных стратегов даже не животные, а просто расходник, но тем не менее факт интересен и показателен — свободные полёты украинских F-16 через зону обстрела С-400 и нанесением ракетно-бомбовых ударов по кому угодно насторожили бы даже российское руководство, по крайней мере, если бы это приняло длительный по времени и систематический характер. А так бы и случилось.

Настораживать российское руководство перед «выносом» России на европейском ТВД никто не хочет, и оно продолжает пребывать в блаженном спокойствии, а украинский персонал ВВС продолжает иногда сжигать пианино.

Самостоятельно отечественная военная наука эффективностью АБЛ не интересуется.

Зато сейчас ими очень серьёзно интересуются в Китае.

Несмотря на то, что сейчас НАТО в основном сосредоточено на подготовке будущего противостояния или войны с Россией, китайцы тоже понимают, что и им, возможно, придётся воевать, причём сразу с США, а не с европейской «солянкой» небольших государств.

Поэтому сейчас в китайской специализированной прессе очень легко найти массу исследований и моделирований того, насколько АБЛ реально эффективны.

Китайцы не хотят попасть в большую войну неготовыми, беспокоятся об этом и пытаются подтянуть уровень боеготовности до приемлемого уровня.

Они, видимо, поняли, что именно АБЛ стали первопричиной «эпохи нулевых потерь», и очень серьёзно занимаются сейчас этой темой.

Хорошо, что нашей стране не угрожает война с противником, имеющим современную авиацию и мотивированным именно на войну, а не разного рода показуху, да?

Разбор сбитых.


И тем не менее, шесть самолётов развитых стран с 1999 года ЗРК сбили (и три было сбито своими — американцы сбили одного своего и двух британцев в Ираке в 2003).

Но эти сбития невероятно показательны.

Два F-117, потерянных в Югославии (один дотянул до базы и официально сбитым не считается, но мы засчитаем, так как самолёт был списан), как раз и были самолётами, которые не несли ловушки и полагались на скрытность.


F-117 показали себя хорошо - два сбитых на то количество боевых вылетов, которые сделали эти самолёты сделали бы честь любым ВВС. Но американцам показалось мало. Да и зачем нужен такой самолёт, если неуязвимым теперь можно сделать любой самолёт?

Остаётся один F-16.

Трудно сказать, как югославы смогли.

Но мы знаем, что, во-первых, очень часто они работали вдогон. Возможно, это было так и на этот раз.

Кроме того, есть противоречивая информация о том, что часть ЗРК С-125 была модернизирована с использованием тепловизоров. Если обнаружить самолёт РЛС ОВЦ, а стрелять и вести ракету с использованием тепловизионного канала тоже, то фактор ловушки можно обойти. Правда, есть и утверждения, что никаких тепловизоров не было.


ЗРК С-125 250-й бригады ПВО Югославской армии, той самой, которая сбила F-117 и F-16. Кто повредил ещё один F-117, мы точно не знаем. Не знаем и были ли у ЗРК тепловизоры. Но знаем, что как минимум расчёт Золтана Дани, сбивший F-117 полковника Дэйла Зилко, имел экстраординарно высокий уровень боевой подготовки, им хватило открытых на считанные секунды бомбоотсеков и разового спуска через густые влажные облака при пикировании, чтобы поразить цель, которую их РЛС в другие моменты времени не обнаруживала. Нетипичный случай, мягко говоря

Но факт в том, что за 78 дней бомбардировок, с сотнями боевых вылетов в сутки, из трёх потерянных самолётов два не несли ловушки штатно.

Иракские сбития 2003 года тоже интересны.

Про британские «Tornado» и американский F/A-18, сбитые американскими ЗРК Patriot, говорить не будем — вряд ли внутри своей ПВО пилоты сбитых самолётов применяли ловушки, и вряд ли американцы не готовились справиться с тем защитным оборудованием, про которое они всё знают.

А вот три потерянных американских самолёта куда интереснее.

Один А-10 был сбит ЗРК Roland-2 (ещё один был сбит ПЗРК, ловушка бы тут тоже не помогла).

И тут опять специфика.


Пусковая установка ЗРК Roland-2C в варианте комплекса объектовой ПВО на шасси грузового автомобиля. Предположительно, именно такая установка сбила штурмовик А-10 над Багдадом. Специфика наведения ракет на этой машине делает АБЛ бесполезными. Копирайт на фото

Roland-2 имеет комбинированное наведение: ракету можно наводить и по радиолокационному, и по оптическому каналу, и по инфракрасному каналу наведения, и оптический и инфракрасный каналы штатно интегрированы в комплекс. Ракета, в свою очередь, имеет канал управления с самой боевой машины, её ведут к цели с ЗРК.

Сочетание этих особенностей делает ловушку бесполезной — оператору достаточно использовать оптическое или инфракрасное прицеливание, и всё.

С F-15E ситуация неизвестная, но сами американцы предполагают, что это тоже был ЗРК Roland-2.

Про последний израильский F-16I, сбитый сирийской ПВО, мы ничего не знаем.

Но даже если никакой связи с применением или неприменением АБЛ в этом случае нет, то это всего лишь один случай с 1999 года.

Ну один самолёт на пару миллионов убитых и несколько стёртых в порошок стран можно потерять, даже если для его безопасности было сделано всё, правда?

Все эти случаи, кроме двух эпизодов с F-16 (в Югославии и Сирии), произошли в условиях, когда использование ловушки было либо невозможно (как в случае с F-117), либо не могло обеспечить желаемую защиту (например, против Roland-2). Один из F-16, вероятно, был обстрелян вдогонку, что существенно снижает эффективность ловушки из-за направления разлёта поражающих элементов ракеты. Также существует вероятность, что ракету навели на него с помощью тепловизора, что также уменьшает шансы на успешное применение ловушки.

И про один мы ничего не знаем.

Эти факты говорят вот о чём.

Именно ловушки стали причиной «эры нулевых потерь». Именно они свели к околонолю эффективность всех существующих ЗРК против пилотируемых самолётов.

Именно они закончили эру ЗРК как таковых, сведя их к вспомогательному средству обороны, способному сбивать только ракеты и планирующие бомбы. Причём не все.

F-117 после Югославии, кстати, сняли с вооружения именно по причине ненужности — больше прятаться от ЗРК не надо, они всё равно никуда не попадут. А на хранение убрали вместо утилизации потому, что есть риск, что какая-то страна озадачится борьбой с этим средством. Но вот пока не озадачилась, и F-117 стоят невостребованные.

Ловушки при этом были лишь началом.

Предпоследний гвоздь в гроб


Ловушка стала тем, что в английском языке называется game changer, то, что ломает и полностью меняет ход «игры», но не только в силу возможностей, которые она даёт сама по себе.

Ловушка придала новое качество традиционным, существовавшим до неё средствам защиты самолётов, которые существовали до неё и развивались независимо.

Для того чтобы понять, как сейчас всё это работает, рассмотрим работу израильского комплекса обороны, состоящего из:

- Контейнерной системы РЭБ EL/L-8212 или EL/L-8222;
- Самолётной системы обороны EL/L-8260;
- Системы предупреждения об облучении EL/L-8265;
- Авиационной буксируемой ловушки EL/L-8270.

Контейнер ELTA EL/L-8212 (8222 — это другая модификация того же изделия) — это очень компактная, размером с ракету «воздух — воздух» и массой всего 100 кг, контейнерная станция постановки помех, затрудняющая применение против самолёта ракет с радиолокационным наведением. Станция фиксирует излучение, определяет по библиотеке тип применяемого против самолёта средства, выбирает диапазон частот, на котором надо ставить помехи, и ставит эти помехи.

Все действия выполняются в автоматическом режиме, настройки станции могут быть перепрограммированы прямо в полёте.


Контейнерная станция РЭБ ELTA EL/L-8222 под крылом индийского истребителя Tejas. Глупые индийцы, они тоже верят в то, что их самолётам придётся воевать.

Самолётная система обороны EL/L-8260 управляет и сводит в единый комплекс систему предупреждения о радиолокационном облучении, систему предупреждения о лазерном облучении, систему обнаружения приближающихся ракет и автоматически применяет указанный выше контейнер РЭБ, пассивные помехи, как инфракрасные, так и противорадиолокационные (фольга), направленные системы подавления инфракрасных систем самонаведения и т. д.

Система предупреждения об облучении EL/L-8265 — это не то же самое, что под таким названием скрывается у нас. Система не только определяет, что самолёт облучается, но и чем, а если это наземная РЛС, то и откуда, выводя на тактическую карту положение РЛС противника. При необходимости устройство также может управлять средствами противодействия.

И — в качестве последней линии обороны — ловушка.

Самолёт, обвешанный всем этим, сначала покажет пилоту, что его «ведёт» РЛС, что даст пилоту сразу предпринять какие-то меры, например, резко уйти к земле, автоматически срабатывающие системы обороны затруднят и прицеливание по самолёту, и захват его ГСН зенитной ракеты (или ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением), но если противник каким-то образом «переиграл» все эти линии обороны, то ГСН ракеты, которая в любом случае находится в сложнейшей помеховой обстановке, создаваемой всеми указанными системами обороны, «поймает» от АБЛ сигнал куда более сильный, чем будет отражён от фюзеляжа самолёта. И наведётся на неё.

Ловушка закрыла последние бреши, которые в значительной степени, но не полностью и так были перекрыты другими системами обороны.

Никакого секрета в неуязвимости израильских самолётов от огня ЗРК нет. Всё просто, надо только делать.

С американцами то же самое, просто производители самолётных подсистем другие.


Компьютерный рендер израильской ловушки XGuard-RT компании Rafael, предназначенной для защиты от ЗРК больших и тяжёлых самолётов, например, военно-транспортных

Всё вышеописанное не стоит путать с системами подавления РЛС, которыми Израиль и Запад пользуется для операций по подавлению и уничтожению ПВО.

Это именно средство самообороны строевых самолётов.

Средства РЭБ, которые применяются для атак ЗРК, это совсем другая история, и речь не о них, а о том, какие возможности имеет каждый строевой самолёт, какую бы задачу он ни выполнял.

У американцев используются различные виды ловушек, есть и комбинированные устройства в составе контейнерной станции постановки помех и ловушек, чтобы занимать всеми системами обороны один узел подвески оружия, но факт лишь в том, что теперь и малозаметный самолёт почти неуязвим.

Югославы могли сбить F-16, потому что его системы обороны просто ни в какое сравнение не шли с тем, что набито в фюзеляж F-16 сегодня.

Тогда ловушки спасли сотни самолётов, по которым запускали зенитные ракеты, но не спасли один борт, на котором или были, или должны быть. Потому что там, в небе Югославии, ловушка была основным средством спасения.

Сейчас это последняя линия обороны отдельно взятого самолёта, к которой ракете ещё надо «пробиться».

Но если она всё-таки пробьётся, то уйдёт на ловушку.

Сравнить всё это с отечественными СПС — самолётными станциями помех — может любой специалист, и комментарии тут просто не нужны.

А по западному или израильскому самолёту попасть теперь можно только если повезёт.

Последний гвоздь в гроб


А теперь вернёмся к «Полуночному молоту». Иранцы не смогли запустить ни одной ракеты.

Их РЛС обнаружения целей за счёт большой длины волны могли обнаруживать американские малозаметные самолёты.

Но не могли по ним стрелять, потому что РЛС наведения ракет имели более высокие рабочие частоты.

Обсмеянная отечественными пропагандистами технология Stealth, как выяснили иранские зенитчики и ядерщики, вполне работает.

Американцы положились на малозаметность и победили, но не надо думать, что они вернулись к тем же подходам, которые применялись с F-117.

«Ночной ястреб» был слепой.

F-35A несёт мощнейший комплекс разведывательного оборудования, обеспечивающего пилота ситуационной осведомлённостью на огромном расстоянии. И по способности обнаружить работающую РЛС эти самолёты уж точно не уступают израильским F-16. Интеграцию противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM новейших модификаций американцы провели ещё в 2024 году, и сейчас она закончена.

Малозаметность создаёт ещё одну линию обороны, которую нужно преодолеть зенитчикам.

Теперь им надо как-то прицелиться.

В основном ЗРК обнаруживает цель одной РЛС, прицеливается по ней другой. В отечественной терминологии станция обнаружения целей — СОЦ, и станция наведения ракет — СНР.

В России было вложено немало усилий в РЛС, способные обнаруживать малозаметные воздушные цели, и прогресс достигнут немалый. Это касается как СОЦ ЗРК, так и других РЛС, обеспечивающих их целеуказанием.

К услугам ВС РФ и загоризонтные РЛС, и РЛС пассивной радиолокации, и набор РЛС обнаружения целей для разных высот.

Вся эта техника может работать совместно, с разнесённых позиций, и каким бы малозаметным ни был самолёт противника, он будет обнаружен более-менее своевременно. В отличие от сухопутных войск, у зенитчиков есть эффективные и проверенные в боях (в том числе на Украине) системы автоматизированного управления ПВО.

Но нет никаких гарантий, что у даже нас, с нашей техникой получится прицеливание. Потому что физику не обманешь, и РЛС должна «светить» на более высоких частотах, чем СОЦ.

Иначе не получится прицелиться точно. А на них эффективность Stealth максимальна.

Этот фактор придётся обходить специально, реализуя в массовом порядке средства, которых сейчас на строевых ЗРК нет.

Но если даже получится, то сначала встанет фактор помеховой обстановки уже для ГСН ЗУР.

И он будет отягощён тем, что ей надо будет захватить именно малозаметную цель с очень низкой ЭПР.

А если она её всё-таки захватит, то получит на свою антенну тот же, как бы отражённый от самолёта, но более мощный сигнал от ловушки AN/ALE-70, четыре единицы которых штатно несёт F-35 любой модификации.

И здесь ракете с радиолокационным наведением не поможет уже ничего.


Маленький двустворчатый люк F-35 предназначен для отстрела ИК-ловушек, а большой, приоткрытый для выпуска авиационной буксируемой ловушки AN/ALE-70, которые этот самолёт несёт в количестве 4-х единиц. Фото: Steve Fortson

Впрочем, американцы уже имеют в запасе куда более продвинутые тактические сценарии, например, когда часть самолётов с ловушками оттягивают на себя внимание расчётов ПВО, а часть с противорадиолокационными ракетами на малой высоте, с выключенными РЛС, не демаскируя себя ничем, получая обстановку от отвлекающей группы, выходят на удар по ЗРК.

И эта тактика уже отработана.

А если по ним тоже успеют выпустить ракету, то ловушки готовы и у них.


Блоки систем, обеспечивающих применение АБЛ AN/ALE-70 с самолёта F-35 и сама ловушка, без кабеля. Фото: BAE Systems

А впереди ещё менее заметные F-47 и более заметные и вполне сбиваемые, но зато массовые, дешёвые и беспилотные FQ-44 Fury, которыми, в силу их низкой цены и отсутствия на борту пилотов, можно буквально заваливать любого противника, абсолютно не считаясь с их потерями.

Если кто-то не понял, то это конец истории для такого вида оружия, как традиционный зенитно-ракетный комплекс. В принципе.

Выход в надсистему


Яркий мировой дебют отечественного ЗРК С-75 в 60-х годах ХХ века сделал этот класс оружия массовым высокотехнологичным средством, определяющим облик воздушной войны. Начиная с U-2 Пауэрса, отечественные ЗРК сбили многие тысячи самолётов, построенных в странах Запада. Без ЗРК невозможно было бы победить во Вьетнаме.

ЗРК развивались и на Западе, как морские, так и наземные.


14 февраля 1968 года, подрыв ЗУР комплекса С-75 вблизи F-105D над Вьетнамом. Кажется, что самолёт ускользнул, но на самом деле он изрешечён поражающими элементами БЧ ракеты, а его пилот Роберт Малколм Эллиот уже убит. Труп нашли только в 1998. Нашим инженерам есть чем гордиться, но цепляться за прошлое нельзя. Эпоха ЗРК осталась там, на чёрно-белых фото и лучше это понять побыстрее. Фото: ВВС США

В конце 70-х — начале 80-х годов рост сложности и цены как боевых самолётов, так и зенитно-ракетных систем поставил страны Запада перед выбором — что развивать. Или наземные ЗРК как класс оружия, или истребительную авиацию как средство, с помощью которого можно обеспечивать и ПВО, и вести наступательные боевые действия.

Выбор был сделан в пользу истребителей.

Это не значило, что развитие ЗРК на Западе остановилось в принципе. Но оно серьёзно замедлилось, ресурсы на это направление были ограничены.

В СССР пошли своим путём, и ресурсы в развитие ЗРК вливались немалые. Немалые ресурсы вливались в эту тематику и в постсоветской России. Сегодня мы окончательно увидели то, куда сделанный выбор привёл каждую из сторон.

Столкнувшись с убогим вариантом войсковой ПВО, использовавшей преимущественно советскую технику в Ираке в 1991 году, и экстраполировав свои потери на борьбу с более современным и менее централизованным противником, у которого нет единого командного центра, нейтрализация которого положит сразу всю ПВО (как иракская система KARI), американцы решили создать условия, когда будет без разницы, насколько современные ЗРК применяет противник и насколько эффективно они управляются. Более того, в этих условиях оказалось ещё и без разницы, подавлена ли ПВО в принципе или нет.

Югославская ПВО пережила свою страну, например.

Запад и Израиль «вышли в надсистему» — с той техникой, которая у них есть, и с той тактикой, которой они пользуются, уже просто неважно, есть ли у противника ЗРК или нет, современные они или нет, обнаруживают ли они цель или нет, могут ли пустить по ней зенитную ракету или нет.

Это всё стало просто неважно, потому что ракета всё равно не попадёт в самолёт.

И не попадает — количество сбитых ЗРК самолётов США, НАТО и Израиля с 1999 по 2025 годы вполне красноречиво. И это не фантазии о будущем, это уже история, люди, которые всё это сделали, уже начали умирать от старости, а пилоты, без особого риска выходившие под прицельный ракетный обстрел с земли первый раз, уже давно на пенсии по возрасту.

А мы всё это пропустили, продолжая возить по выставкам свои С-400, «Буки» и всё остальное.

В принципе, всё указанное выше давно было понятно, но нужно было дождаться сначала разгрома ПВО страны, имеющей многочисленные современные ЗРК и связь, а потом получить какие-то факты и цифры, описывающие этот разгром. Иначе вместо осмысленной реакции была бы волна истерик на тему «как автор посмел усомниться в наших подходах к построению ПВО?».

В Иране этот разгром стал реальностью. И факты теперь начинают появляться.

ЗРК не стали бесполезными в принципе.

Каждый день они сбивают украинские ракеты и беспилотники, причём в огромных количествах. Сбивали они и украинские самолёты, и тоже в больших количествах.

Проблема в том, что они не смогут сбивать западные самолёты.

Потому что ракеты в них попадать, в основном, не будут. Мы, конечно, не иранцы и не югославы, и какое-то количество F-35 и «Еврофайтеров» собьём.

Может быть, доведём их потери до пары-тройки процентов от первоначальной численности авиации, пошедшей в бой.

Сгладим первый удар Запада и выиграем за счёт гибели расчётов ЗРК какое-то время для сухопутных войск на охваченных войной ТВД, может быть, даже не одни сутки.

Но что нам это в итоге даст, кроме морального удовлетворения?

И да, с ракетами «воздух-воздух» с радиолокационным наведением будет та же похожая история. Впрочем, создать новые ракеты для самолётов проще и быстрее, чем какое-то наземное ракетное оружие, способное использоваться эффективно против Запада и Израиля. Особенно в свете того, что самолётным ракетам нужны только другие ГСН (хотя и с этим у нас всё будет непросто, начиная с невозможности признать проблему).

Последнее, наверное, может быть создано, в том числе с использованием имеющегося задела… Но для этого надо сначала признать проблему, а с этим в Лаосе понятно что.

Но так или иначе, вы все предупреждены.

Хотя бы это знание у нас теперь есть.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 03:47
    Не согласен с автором...надо искать новые методы и способы наведения и прицеливания ракет на цели.
    Никогда не говори "никогда".
    Почему бы не использовать селекцию,фильтрацию ложных сигналов, акустический, инфракрасный, радилокационный и комбинированный способ в разных сочетаниях с обработкой ИИ.
    Нужны системы с высокими вычислительными возможностями обработки информации.
    Кто ищет тот всегда найдёт способ противодействия врагу.
    1. Darkdimon Звание
      Darkdimon
      -1
      Сегодня, 04:19
      Вон на беспилотник ракету прицепили, дешево и сердито.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 04:37
        Цитата: Darkdimon
        Вон на беспилотник ракету прицепили, дешево и сердито.

        Это просто пугалка. Просто прицепить ракету конечно можно, но толка от этого не будет никакого.
        1. Darkdimon Звание
          Darkdimon
          -1
          Сегодня, 05:02
          Уже один был сбит. Конечно не факт, что с дрона, но потеря есть у них.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +1
            Сегодня, 05:44
            Цитата: Darkdimon
            Уже один был сбит. Конечно не факт, что с дрона

            Вы сами не знаете, но приписываете тому, что это сделать не могло чисто физически. Вы вообще знаете как применяются ракеты в-в с ИК ГСН? Что для этого нужно? На пример на борту ЛА должна присутствовать система охлаждения ГСН ракеты которая запускается перед применением ракеты, а для этого нужно обнаружить цель и сопровождать ее пока ГСН охлаждается и начинает захватывать цель, после чего по звуковому сигналу производится ее запуск. Где вы на Герани видели средства обнаружения ВЦ?
            1. old_pferd Звание
              old_pferd
              0
              Сегодня, 06:25
              У Р-60 неохлаждаемая ГСН ОГС-60ТИ
              У Р-60М охлаждаемая ГСН ОГС-75
              Естественно, характеристики первой хуже.
    2. timokhin-a-a Звание
      timokhin-a-a
      +1
      Сегодня, 05:37
      надо искать новые методы и способы наведения и прицеливания ракет на цели.


      Проблема в физике.
      Чтобы свести ЗУР и цель, надо вывести её точно в упреждённое место цели, или как это зенитчики называют, не знаю. Для чего нужно знать текущие координаты цели, её курс и скорость.
      На этом моменте Стелс режет всё начинание.
      Если его обойти, то да, можно запилить многоспектральную голову с нейросетью, которая будет опознавать именно самолёт и отфильтровывать его от помех.
      Но как вывести её точно на цель?
      Это очень сложный вопрос.
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        -1
        Сегодня, 05:53
        Цитата: timokhin-a-a
        Стелс режет всё начинание.

        Вжух и волшебное слово и ты неуязвим! good
        Цитата: timokhin-a-a
        Это очень сложный вопрос.

        Не разбираетесь - не пишите. К чему тогда статья?
        1. timokhin-a-a Звание
          timokhin-a-a
          +1
          Сегодня, 06:07
          Я то разбираюсь, а вот природа Вашего комментаторского зуда какая?
    3. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 06:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Нужны системы с высокими вычислительными возможностями обработки информации

      laughing Кто-то доказывал, что электроники на 150нм достаточно на все случаи жизни!
      А так, с точки зрения инженера, и прицеливание (предварительный подлет в район цели) по низкочастотному радарц (где стелс не работает, однако ловушки работают - но они не далеко от цели) и многоканальные системы наведения, и селекция - далеко не самая сложная задаче.
      Не решаемая ТАМ - а им зачем? Против кого?
      А у нас - 350-150нм, проблемы с датчиками и много Ивановых в МО.
    4. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 06:29
      Включать на терминальном участке траектории ЗУР инфракрасную головку самонаведения (можно, не мудрствуя лукаво, взять готовую от ПЗРК), и ЗУР благополучно, игнорируя холодную обманку, наведется на горячее сопло двигла. Место для установки ГСН, если постараться, найдется, и кусок софта дописать тоже реально, хотя наверно и нетривиально. И делать надо вчера, потому что какой-нить условный Макарон может поставить обманки в/на 404, или они сами произведут, благо вещь нехитрая, по сравнению с ракетами и дронами. Но ведь, как всегда на Руси, начнут делать тогда, когда вдруг выяснится, что укpo-литаки с некоторых пор летают безнаказанно.
  3. ycuce234-san Звание
    ycuce234-san
    +1
    Сегодня, 04:07
    «Ночной ястреб» был слепой.

    Сами же указали что радиолокационным ЗРК огонь вести по самолёту с ловушками надо вдогонку.
    Скорее плохо то что ЗРК слишком заметны и слишком медлительны и для снижения потерь у зенитчиков надо их полностью автоматизировать и удешевить для крупных серий в производстве.
  4. Дырокол Звание
    Дырокол
    -1
    Сегодня, 04:08
    Сложно что-то добавить. Но полагаю большинство начнет отрицать ибо им много лет пропаганда вбивает в головы байки о не имеющих аналогов и т.д.
    Выбор был сделан в пользу истребителей.

    Это кстати одна из причин, почему западные наземные ЗРК имеют довольно скромный радиус действия, дабы не мешать авиации работать, потому как авиация осуществляет наиболее эффективную ПВО. Наши ВВС уже "вкусили" умение отечественных ЗРК вести дружественный огонь.
    Но для этого надо сначала признать проблему, а с этим в Лаосе понятно что.

    Ничего не изменилось и не изменится. Просто ПВО Украины признано непреодолимой и зайти в воздушное пространство контролируемое ПВО даже не пытаются.
    П.С: Может это не вписывается в основную тему развитую автором, но полагаю также относится к ПВО. Попытки хамас использовать дроны-камикадзе ВВС Израиля пресекли на корню. Любое включение пульта управления дроном приводило к тому, что на тот район обрушивался огонь с небес и операторы дронов либо закончились, либо поменяли профессию. Т.е. ситуация с дронами это показатель уровня ВВС Лаоса...
    1. Darkdimon Звание
      Darkdimon
      -2
      Сегодня, 04:28
      Если поставили Ирану ПВО так же как Украине, ещё быстрее свернули бы свой блицкриг. У Хамаса их просто нет, все путь почти перекрыты и это не заслуга ВВС.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 04:35
        Цитата: Darkdimon
        Если поставили Ирану ПВО так же как Украине, ещё быстрее свернули бы свой блицкриг.

        Это не изменило бы ничего. И ответьте на простой вопрос, НАТО поставило Пэтриоты Украине 23.02.2022?
        Цитата: Darkdimon
        У Хамаса их просто нет, все путь почти перекрыты и это не заслуга ВВС.

        Это заслуга того, что ВВС Израиля контролируют небо. Если бы у хамас были бы средства ПВО, то для того чтобы контролировать небо ВВС Израиля уничтожила бы все угрозы.
        1. Darkdimon Звание
          Darkdimon
          -1
          Сегодня, 04:57
          Поставили далеко не сразу, а летали ВКС России в начале много.
          Конфликт длился 12 дней Ирана и Израиля начала затухать, когда замаячили первые поставки из Китая. Хамаса и беспилотников толком не было, любых притом, ни говоря о каком-то там ПВО.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +2
            Сегодня, 05:39
            Цитата: Darkdimon
            Поставили далеко не сразу, а летали ВКС России в начале много.

            Для подтверждения своих тезисов необходимо опираться на цифры и даты. Когда поставили, сколько, где разместили. Для информации. Первая батарея Пэтриот была поставлена в апреле 2023 года и разместили ее под Киевом. Т.е. только через год и два месяца, одна батарея на защиту столицы. Больше ничего она прикрывать не могла. Ни Одессу, ни Николаев, ни уже оставленный Херсон и тем более Львов. Я уже молчу о ближних тыловых районах ВСУ.
            Касаемо "много" - активность ВКС более или менее прослеживалась до осени 2022 года и в большинстве своем над линии фронта и в ближнем тылу противника. Никаких Пэтриот там и в помине не было.
            Цитата: Darkdimon
            Конфликт длился 12 дней Ирана и Израиля начала затухать, когда замаячили первые поставки из Китая

            Ни о каких поставках из Китая и речи не было. Их начали фиксировать после перемирия, когда уже все закончилось ибо Ирану нужно было восстанавливать ПВО.
            Цитата: Darkdimon
            Хамаса и беспилотников толком не было

            Выдаете желаемое за действительное. Их пытались применять с первых дней вступления Цахал в Газу, даже видео выкладывали успешного применения. Но евреи быстро купировали попытки использования БПЛА.
      2. Велизарий Звание
        Велизарий
        +4
        Сегодня, 05:18
        Цитата: Darkdimon
        Если поставили Ирану ПВО так же как Украине

        Вообще -то у Ирана ПВО было намного лучше чем у Украины. Это сейчас ,чтобы оправдать потери и отсутствие господства в воздухе стали говорить о его силе,а в начале 2022 над ним,как и над ВВС смеялись.
        Основа украинского ПВО в 2022 -первые С-300 с старыми ракетами и первые Буки . Ну и совсем древние раритеты.
      3. timokhin-a-a Звание
        timokhin-a-a
        +3
        Сегодня, 05:31
        Если поставили Ирану ПВО так же как Украине, ещё быстрее свернули бы свой блицкриг.


        У Ирана ПВО была сильнее украинской
        1. Darkdimon Звание
          Darkdimon
          -1
          Сегодня, 05:42
          Вот чем? Ракеты у Ирана есть, но этого мало.
          1. timokhin-a-a Звание
            timokhin-a-a
            +3
            Сегодня, 05:44
            ЗРК больше, они современнее, есть система обнаружения ВЦ с ЗГРЛС, десятки малых тактических ЗРК обнаруживающих цель в пассивном неизлучающем режиме, и т.д.
            У укропов "Вираж-Планшет" рулит, но будь у нас нормальные ВВС, им бы он не помог.
            1. Darkdimon Звание
              Darkdimon
              -1
              Сегодня, 06:11
              ЗГРЛС сколько их? 4? Сколько они цели могли сопровождать? Десятки малых тактических ЗРК, но это же капля в море, хоть и беспилотники иранцы сбивали.
  5. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +3
    Сегодня, 04:23
    Всё. Картина Репина "Приплыли".
    Флот уже поливали вот такими "мнениями". Поливали авиацию (если точнее - ВКС), морпехов, ВДВ, бронетехнику.
    Добрались и до ПВО. А дальше какой род войск будет? Автор статьи эксперт. Безусловно. А вот все НИИ, инженеры, разведки и другие оборонные ведомства некомпетентны? Ничего не делают и не знают? Сомневаюсь за такой расклад. Вот автор пишет, что не хотят западники заранее России всё прям раскрывать. Так танго, обычно, танцуют вдвоём. Мы то почему вот прям здесь и сейчас должны всё показать. Немного показали - и хватит пока что. Всему своё время.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 04:30
      Цитата: Pasha Novik
      Ничего не делают и не знают?

      А вы оценивайте по результатам. Действия ВВС в небе Ирака, Сирии, Ирана, Югославии и Украины. В каких случаях ВВС действовали эффективно, а в каких отказались от активных действий. А уж почему ничего не делают это уже вопрос третий.
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        -2
        Сегодня, 05:31
        А уж почему ничего не делают это уже вопрос третий

        Евгений! Я не делал комментарий про то, что наши ученые, инженеры, разведка и все остальные причастные "ничего не делают и не знают". Я прокомментировал, что "сомневаюсь за такой расклад". Я не обладаю информацией, чтобы дать аргументированную оценку. А вы? А то уже с точки зрения утверждения пишите, что ничего не делают. Наверное вам всё докладывают и вам виднее. Простой тогда вам вопрос - а чего Са-Ша-Ай так обеспокоены поставками С-400 Турции и возможными поставками данного комплекса в другие страны (Индия, например)? Ответьте, если вы всё знаете.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 05:58
          Цитата: Pasha Novik
          Простой тогда вам вопрос - а чего Са-Ша-Ай так обеспокоены поставками С-400 Турции

          Опасались, что при отработке применения С-400 по своему прямому назначению против F-35 будут получены режимы работы способствующие выработать приемы противодействия которые утекут в РФ. Т.е. турки могли проводя учения по отражению удара F-35 выработать схемы позволяющие нивелировать преимущества самолета, можно летчику на F-35 поставить ряд задач по преодолению С-400 тем самым позволив операторам ЗРК выявить "полезные "режимы работы РЛС. Это же критически важная информация и ее утечка может стоить дорого.
          Цитата: Pasha Novik
          Я не обладаю информацией, чтобы дать аргументированную оценку. А вы?

          Здесь же вопрос логики. Если в РФ все плохо в космосе на пример, то почему должно быть хорошо в этом случае.
          1. Pasha Novik Звание
            Pasha Novik
            0
            Сегодня, 06:03
            Ну это-то мы все читали. Соглашусь с Вами. Иначе чего американцы так глубоко ныряют в морях и океанах, чтобы достать свои утонувшие самолеты. Значит есть что скрывать. Недавно очередную затонувшую авиатехнику подняли со дна в спорных с Китаем водах. У каждого есть что скрывать. И нам тоже. Надеюсь и нам будет что ответить. В "мультики" тоже никто не верил. А вот однако воплотили в металл изделия, так сказать.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +1
              Сегодня, 06:13
              Цитата: Pasha Novik
              Иначе чего американцы так глубоко ныряют в морях и океанах, чтобы достать свои утонувшие самолеты.

              Не знаю как сегодня, но во времена СССР тоже это делали. И тут дело не только в секретах, важно понять почему это случилось чтобы потом не повторилось, ведь "опыт сын ошибок трудных..."
    2. timokhin-a-a Звание
      timokhin-a-a
      +5
      Сегодня, 05:30
      Флот уже поливали вот такими "мнениями".


      итоги боев на Чёрном море на заставили Вас выйти из комы?

      Поливали авиацию (если точнее - ВКС)


      Как там с нашим господством в воздухе над всей Украиной?

      Добрались и до ПВО.


      Как там с эффективностью ПВО против нашего главного противника?

      Немного показали - и хватит пока что.


      Показали столько, что к нам теперь территориальные претензии есть даже у Эстонии. Хорошо показали, отлично.
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        -2
        Сегодня, 05:35
        Александр. Так в чём проблема? Берите саблю в руки и вперёд! Никто никому ещё ничего не показал и не доказал. И самолеты сбиваются. И другие ЛА. И ракеты, бомбы и т.д. Лозунговать и критиковать легче всего. Предложите действенный выход из сложившейся ситуации. А желчь оставьте свою себе. Пригодится.
      2. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        0
        Сегодня, 05:58
        итоги боев на Чёрном море на заставили Вас выйти из комы?

        Я в неё и не впадал (некорректный ваш ответ с целью задеть или обидеть. Ни того ни другого не удалось).
        Как там с нашим господством в воздухе над всей Украиной?

        А зачем оно нам над всей прям Украиной? Чтобы наши самолёты сбивали и гибли пилоты (самое ценное - люди)? Мы и так справляемся. Можем и без вхождения в воздушное пространство Украины поражать цели.
        Как там с эффективностью ПВО против нашего главного противника?

        Конкретизируйте. Ситуативно какого противника главного вы подразумевали в настоящее время с учетом сложившейся обстановки? В каком объеме - локальном, глобальном?
        Показали столько, что к нам теперь территориальные претензии есть даже у Эстонии.

        Ой ли. Да эти вообще самостоятельно даже под себя сходить не могут! Не смешите, Александр! Уши конечного бенефициара в этих визгах прибалтийских собачек явно торчат.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:03
          Цитата: Pasha Novik
          А зачем оно нам над всей прям Украиной?

          Чтобы победить. Какие еще варианты возможны?
          Цитата: Pasha Novik
          Мы и так справляемся.

          В победных заголовках новостей.
          Цитата: Pasha Novik
          Можем и без вхождения в воздушное пространство Украины поражать цели.

          3000 кг. авиабомбами дабы промах компенсировать количеством ВВ.
          1. Pasha Novik Звание
            Pasha Novik
            0
            Сегодня, 06:07
            Евгений. Я понимаю Вас. Но. Взгляните на карту до начала боевых действий в СВО и сейчас. И учтите, что все освобожденные нашими ребятами территории Украина укрепляла восемь лет.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 06:20
              Цитата: Pasha Novik
              Евгений. Я понимаю Вас. Но. Взгляните на карту до начала боевых действий в СВО и сейчас. И учтите, что все освобожденные нашими ребятами территории Украина укрепляла восемь лет.

              Не бывает укреплений которые невозможно преодолеть. В истории масса тому примеров. Просто у тех кто смог были на то средства и умение, а у тех, кто не смог не было чего то из перечисленного.
              1. Pasha Novik Звание
                Pasha Novik
                0
                Сегодня, 06:26
                Согласен. Так и мой комментарий об этом. Ведь освободили же эту территорию. Да долго. А что, надо несколько миллионов солдат положить, чтобы за пол-года год выполнить "хотелки" желающих? На тему истории. Сколько войн было, которые долго длились? Масса тому примеров как в мировой истории, так и в истории России (СССР).
        2. timokhin-a-a Звание
          timokhin-a-a
          0
          Сегодня, 06:06
          Мы и так справляемся.


          Всё с Вами понятно.
          1. Pasha Novik Звание
            Pasha Novik
            0
            Сегодня, 06:11
            Взаимно. Ну с вами тоже, категоричный вы наш!
            Предлагайте. Предлагайте! Напишите нам, не знающим истинных положений вещей, что надо делать? Что-то изложили и потом только на личности переходите. Вы хотите убедить всех в своей правоте? Есть вполне законные способы. Дерзайте и удачи Вам в Вашем нелёгком пути!
    3. Щирый прапор Звание
      Щирый прапор
      0
      Сегодня, 05:36
      Так флот уже достаточно расколупали и оставшееся спрятали в Новороссийск.
      ВДВ с неба уже никто в здравом уме не отправляет на десантирование, но и люменевые танки на бредли тоже не меняют-по штату не положено.
      Что там ещё остается проверить до начала очередного блицклига, СЯСы?
      ТС наверное устал уже стучатся в МО, и от безисходности запилил отчёт здесь, в надежде на раскрутку и шум тут. Думаю здесь он даже не полный, дабы не будить
      интерес у спецслужбы Мьянмы к зарабатыванию очков.
      1. Pasha Novik Звание
        Pasha Novik
        -1
        Сегодня, 05:41
        В принципе, конечно же, есть вопросы у простых обывателей к текущему положению дел. Я не эксперт. Необходимой информацией не обладаю. Но если бы всё было настолько плохо, то нас уже давно бы стерли. Значит есть сдерживающие факторы.
        1. Lykases1 Звание
          Lykases1
          0
          Сегодня, 06:17
          Разумеется есть. 1550 развёрнутых боеголовок и неизвестно сколько тактических зарядов.
          1. Pasha Novik Звание
            Pasha Novik
            +1
            Сегодня, 06:20
            Это понятно. Но за точные цифры я бы не говорил. Кто знает, сколько их всего в наличии и сколько на боевом дежурстве.
            1. Lykases1 Звание
              Lykases1
              0
              Сегодня, 06:28
              Это не 100% число. Данные публикуются, сейчас не хочу искать. Пусть будет +- 50. До недавних пор количество развёрнутых боеголовок контролировалось США. Ну а мы у них контролировали. Договор. Развернуть можно до 3,5 тыс. Больше запасов нет ни у них, ни у нас
  6. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +3
    Сегодня, 04:34
    Весьма интересно и очень познавательно. Да, надо признать автор прав и п-досы хорошо и при этом незадорого подготовилтсь:
    4 буксируемые ловушки на Ф35 говорят о том, что они хорошо знают наш норматив в 2-3 ракеты на цель и сделали схему n+1.
    а ещё подстраховались убив в своё время нашего ведущего конструктора разработчика ГСН.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:01
    Это было очень классно видеть, как истребитель делает то, для чего он был разработан, пока они [иранцы] пытались прицелиться в нас какой-то очень высокотехнологичной системой ПВО и просто не смогли это сделать
    Все это обыкновенный пропагандистский понос. Такой же понос, как и стопроцентное отражение израильским ПВО иранских ракет и утверждение Ирана о том что он сбил какое-то количество израильских самолётов. В Израиле до сих пор восстанавливают нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, а в Иране никак не могут найти сбитые обломки от израильских самолётов wink
  8. Scipio Звание
    Scipio
    +2
    Сегодня, 05:11
    Спасибо за статью. Давно удивлял этот момент. Очень смущали низкие потери ввс НАТО.
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 05:15
    Эра традиционных ЗРК закончилась навсегда

    А что там с эрой традиционных танков, каноничных боевых кораблей, устоявшихся типов самолетов? Зачем этот балласт в виде привычного ядерного оружия, если даже воздушный (высотный) ядерный взрыв не способен погасить эту армаду воздушного флота потенциального противника с буксируемыми ловушками? На кой этот конвенциональный гиперзвук?
    А чего там рассуждать и домысливать за конструкторов и учёных, которые вплотную связаны с разработками новейшего вооружения, когда вот так просто можно набрать несколько сотен предложений, обработать их редактором с ИИ и пожалуйста - ультимативно-пропагандистская статья готова.
    Так нам заворачиваться в белые простыни и выдвигаться на кладбище или немного погодить?
    А что будет, если НАТО всё-таки изымет российские капиталы и даст Украине то, чем она сможет «потрясти» российскую армию? А как пойдёт расклад, если Россия уничтожит гиперзвуковым «Орешником» осиное гнездо в Лондоне и Брюсселе, да так, что от него останутся одни ошмётки? А что случится, если мы всё-таки накупим фанеры, достоим российский «Ан-2» и улетим отсель к чёртовой матери, пока петухи не прокукарекали? belay
    1. timokhin-a-a Звание
      timokhin-a-a
      +1
      Сегодня, 05:28
      А чего там рассуждать и домысливать за конструкторов и учёных, которые вплотную связаны с разработками новейшего вооружения, когда вот так просто можно набрать несколько сотен предложений, обработать их редактором с ИИ и пожалуйста - ультимативно-пропагандистская статья готова.


      Почему Вы с таким же пафосом не комментируете потери ВВС ША и Израиля от ЗРК с весны 199 года?
      ИИ не использовался при написании этой статьи, мне костыли не нужны.
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +1
        Сегодня, 05:36
        Цитата: timokhin-a-a
        199 года?
        ИИ не использовался при написании этой статьи, мне костыли не нужны.

        Прям доказательства, что не ИИ. в 199 году нашей эры - ни США, ни Израиля не было
        И тем более ЗРК. Вы все это к тому, что ваш хвалёный патриврот только лампу алладина потереть может и попросить единственным желанием что-то сбить? lol
  11. Dometer Звание
    Dometer
    -1
    Сегодня, 05:23
    Ну так сделать тандемные ЗРК ! Первый заряд уничтожает ловушку, а второй (озираясь), находит сам самолёт и бьёт по нему.
  12. Darkdimon Звание
    Darkdimon
    0
    Сегодня, 05:27
    Проблема в том, что они не смогут сбивать западные самолёты.
    Сбивали когда были самолеты ДРЛО.
    Иранцы не смогли запустить ни одной ракеты.
    Что?
    Выиграем за счёт гибели расчётов ЗРК
    Это надо построятся, потерять сам расчёт, а не установку.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:30
    Цитата: Dometer
    Первый заряд уничтожает ловушку, а второй (озираясь), находит сам самолёт и бьёт по нему
    Зенитная ракета с неконтактным взрывателем может поразить как ложную цель, так и сам самолёт. А если кому-то вздумается ещё и применить зенитную ракету с ЯБ, то поражение гарантированно!
  14. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 05:35
    good
    Как всегда, "по железу хорошо, остальное - не очень".

    ИМХО, применение буксируемых ловушек лишь одно из средств пассивной защиты ЛА.
    Причина успехов "условного Запада" в борьбе с ПВО - в принципе, как автор и указал, осознание необходимости это самое ПВО преодолевать со времен Вьетнама/арабо-израильских войн (различными методами, начиная от систем помех и ракет ПРР, до "перенасыщения" ПВО целями). Вот и отрабатывается СЕАД на учениях регулярно, с учетом реального ПВО. Пример - ТОРы и С300 одной маленькой страны в Средиземном море (куда с большой гордостью эти комплексы были поставлены) на которых раз в год официально тренируются все, кому не лень (особенно не лень еще одной стране, где "народ на четверть наш").
    Это не считая еще больших по масштабу регулярных учений в США, где моделируется практически любая ПВО.
    И то, не всегда планы соответствовали реалиям, тот же налет Package Q Airstrike на Багдад в1991 был признан неудачным.
    Пытливый читатель может сам прикинуть, откуда берут для учений С400 и откуда скоро возьмут Су35 и Су57.

    По поводу "все пропало, ПВО проиграло" - как надо строить ПВО показывает, например, Пакистан (смотрим цикл статей уважаемого Линника по этой теме). Да, с опорой еще и на современные АВАКСЫ и самолеты ПВО, с дальнобойными ракетами.

    Ну и не будем забывать о новых принципах наведения ракет, таких как "advanced seeker which includes an electro-optical and imaging infrared homing seeker" для которых ловушки не проблема...

    request
    Ладно, хватит о грустном, давайте о Лаосе.
    Как там, в Лаосе, с пассивной защитой самолетов?
    Орфография и пунктуация оригинала по возможности сохранены во имя ценной информации, "прошу отнестись с пониманием".
    "Про самолетный РЭБ, он же КРЭП.
    Триггером для этого поста, стала статья какого-то греческого бьютиблогера, которую у нас перевели и теперь ходят с ней и машут как транспарантом по кабинетикам. (Прикреплю ее в комментах)
    Для многих (и меня, в том числе) конечно стала шоком эффективность наших самолетных РЭБ Лаоса в начале кампании. (Естественно у нас в России с этим все полный порядок, все прекрасно, аж слёзы на очах от счастья)
    Это все в Лаосе.
    Сбивали всё и всех. И Су-34 с "Хибинами" и прикрытые контейнерами групповой защиты, и вертолетами РЭБ и наземными станциями и Су-30СМ с их КРЭП и Су-35С. Все самое современное и передовое, что есть у нас валили пачками. Сбивали и всемогущими советскими "Буками" и старыми С-300 и древними ПЗРК. Мы себя "успокаивали" сначала тем что "да просто мы слишком близко", "да ракурс не тот", "да куда она ///й ставит, надо сюда, а она туда", "да просто у нас те же частоты на ПВО и всем раздать помехи система не успевает", "да патроны не той длины", да вот сейчас бы хох// НАТОвские комплексы получили, ибо у нас все против нашего плохо работает, а там каааак все заработает. И все ракеты мимо!".
    //й там.
    Технические причины я тут описывать не буду.
    Ибо большинство технических косяков было устранено и исправные станции РЭБ у нас стоят практически на каждом самолете-тактике.
    Но чуда все равно не произошло.
    Причина стандартная.
    По////м.
    Глобальный. Масштабный.
    Работа РЭБ человеческому глазу не видна, и статистике не поддается. Ракета не попала в самолёт из-за превышения ограничений, по своей неисправности, косякам работы зенитного расчета или еще по миллиону причин, или ее отклонил РЭБ, понять практически невозможно. Поэтому по умолчанию что? Конечно это РЭБ молодец. Ну или "Шнек". ///й знает. Науке это не известно. Ракета попала? Ну просто слепая зона была, или мощности не хватило, или она попала случайно, из последних сил. Ну или "обломки" просто долетели.
    В приоритете и тогда и сейчас то что "на устах в новостях". А там про этот наш реб только то что его "нехватает". Нужны количества сброшенных бомб.
    Особенность самолётных РЭБ в том, что ими надо заниматься. Их надо использовать умеючи. Каждый раз тактическая обстановка разная. В каждом бою.Новые частоты, новые характеристики, углы, дальности, комплексы появляются ежедневно. Поэтому каждый вылет должен анализироваться. Сниматься ОК с КРЭП, посекундно смотреть все что светило, и куда - какая помеха шла. И шла ли вообще. И на основе анализа должны немедленно вносится корректировки в программу работы РЭБ, полученный опыт должен обобщаться и передаваться коллегам. Базы сигнатур должны обновляться ежедневно. К каждому новому вылету на основе этих данных надо готовится и к каждому вылету должны выдаваться рекомендации. Это должны делать специалисты РЭБ полка во взаимодействии с экипажами. А как им взаимодействовать, если эти специалисты штурмуют лесополки, стоят на ПВН, или прикручивают УМПК к бомбе?
    Я уже не говорю про постоянные, специальные исследования, полеты на сходные ЗРК, с выработкой тактики, новых технических решений, внесением доработок. В идеале, данные с самолётных КРЭП должны передаваться на землю онлайн. Лет десять как должны. Да на пару бомб прилетит меньше. Да столбик на слайде будет чуть покороче, а цифры меньше.
    Но только тогда РЭБ заработает так, как должен.
    А при общем по///изме, не помогут никакие РЭБ.
    "Учитесь! Или..." (с)"
    https://t.me/s/bomber_fighter

    PS.Автор этой статьи - один из лучших на ВО.
    fellow
    1. timokhin-a-a Звание
      timokhin-a-a
      +2
      Сегодня, 05:41
      Вот и отрабатывается СЕАД на учениях регулярно, с учетом реального ПВО.


      Я специально убрал SEAD/DEAD за скобки и сосредоточился строго на самообороне самолётов.
      Понятно, что борьба с ПВО должна вестись, но фокус в том, что теперь они могут позволить её себе провалить.
      И ничего им за это не будет.
  15. Pushkowed Звание
    Pushkowed
    +2
    Сегодня, 05:37
    Чем меньше длина волны, тем точнее наведение. Но у ИК, оптики и УФ длина волны ещё меньше, чем у СНР. К тому же в этих диапазонах "точность" уже становится такой, что поставить помехи или обеспечить малозаметность сложнее. ИК-ловушки работают против ИК ГСН в режиме "куча ярких пятен скрывает одно не очень яркое". Этого было достаточно, чтобы запутать "мозги" ракетам середины XX века. А современные технологии с элементами ИИ уже позволяют создавать перспективные изделия, способные "узнать в лицо" самолёт надёжнее, чем любая традиционная система "свой-чужой". Самолёт может слепить ракету бортовым лазером? Возможные ответы: многодиапазонные ГСН, светофильтры, абляционная защита... Кроме того, лазером можно поражать и сам самолёт. Если же посмотреть на перспективу, то даже на ракетах можно ставить боевые одноразовые лазеры, но это пока фантастика.

    В общем, очередной этап гонки вооружений ещё только предстоит...
    1. timokhin-a-a Звание
      timokhin-a-a
      +3
      Сегодня, 05:42
      А современные технологии с элементами ИИ уже позволяют создавать перспективные изделия, способные "узнать в лицо" самолёт надёжнее, чем любая традиционная система "свой-чужой".


      Ну вот как-то так проблему ловушек и надо решать, но остаётся вопрос выведения ЗУР на малозаметную цель.
      1. Pushkowed Звание
        Pushkowed
        +1
        Сегодня, 06:13
        Цитата: timokhin-a-a
        остаётся вопрос выведения ЗУР на малозаметную цель
        Видимо, придётся создавать децентрализованную, но при этом единую информационную систему ситуационной осведомлённости на ТВД. То, о чём приходится долбить из раза в раз. Наземные РЛС (как стационарные, так и подвижные) становятся всё менее живучими. А самолёты ДРЛОиУ/AWACS слишком дороги, немногочисленны и... уязвимы перед такими вот перспективными средствами поражения. Так что понадобится куча дешёвых расходуемых СОЦ, без живых расчётов, работающих только на передачу. На дронах, на мачтах, на аэростатах, на "атмосферных спутниках" + реально космический эшелон ДРЛО. Всё это должно обеспечивать непрерывный "подсвет" ТВД. И подавить такую систему нереально. Так же, как нереально сбивать осветительные снаряды. А приёмники отражённого сигнала должны быть пассивными и хорошо замаскированными, как и пусковые установки, как и лазерные комплексы.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 06:28
          Цитата: Pushkowed
          Видимо, придётся создавать децентрализованную, но при этом единую информационную систему ситуационной осведомлённости на ТВД.

          Для противодействия современной авиации нужна такая же своя. Наземные средства ПВО конечно важны, но не прикрытые с воздуха они превращаются в мишени какие бы вы умные системы не создавали потому что у авиации есть важные преимущества, скорость и возможность перемещения в трех измерениях.
  16. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:49
    Цитата: timokhin-a-a
    На этом моменте Стелс режет всё начинание.

    Проблема не столько в физике...сколько в материаловедении,химии,электронике,чипах ,новых изобретений в области датчиков и так далее. smile
    Почему бы не создать помимо радиолокационного поля поля на других принципах...и обьединить их в единую информационную систему...чем американцы плотно и занимаются.
    Как у нас обстоят дела в этой области мне неизвестно...поэтому рвать волосы на своей лысине не стану. what
  17. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:14
    Цитата: tsvetahaki
    А у нас - 350-150нм, проблемы с датчиками и много Ивановых в МО.

    На больную мозоль наступили.
    Проект по корпусированию российских процессоров «Байкал-М», проводившийся в последние три года в Калининградской области, признали успешным и закрыли без дальнейшего развития

    Вот так и живем. request
  18. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 06:27
    Неудачи Югославии и Ирака, и Ирана в том что они вели войну от обороны. Правда Иран пытался перевести войну на территорию противника, и если бы не помощь США ещё бы неизвестно что было. В следующий раз Иран всё это учтёт. Нам тоже не грех поучится на этом. Мы тоже сейчас ведём СВО от обороны и ведём её как интеллигенты. Не трогая военный тыл Украины, это военные базы НАТО откуда ведётся снабжение войск Украины, ведётся разведка и наведение ударов по территории России. Бояться третьей мировой войны не стоит, её не будет быстрей от наших ударов по базам НАТО, чем терпеть их участие в войне на Украине показывая свою слабость и провоцируя НАТО на третью мировую войну. hi