Эра традиционных ЗРК закончилась навсегда
Прошедшая короткая война между Израилем и Ираном окончательно уступила место в СМИ другим событиям. Израиль победил, несмотря на провал с запасами высокоточных средств поражения и необходимость прибегнуть к помощи США, Иран проиграл — его позиции в мире и в регионе после войны стали существенно хуже, чем были.
Но совсем недавно на сайте 388-го истребительного авиакрыла ВВС США появилась короткая заметка о том, как лётчики F-35 выполняли эскортирование бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit во время операции Midnight Hammer – «Полуночный молот», удара американских бомбардировщиков и крылатых ракет ВМС по Ирану.
В ходе операции истребители эскортировали бомбардировщики, и их главной задачей была расчистка зоны пролёта бомбардировщиков от систем ПВО, способных быть опасными для В-2.
Сама заметка — по-американски восторженное изложение о том, какие замечательные американские истребители и их лётчики, и американские технологии, и подготовка пилотов, и как вообще всё здорово.
Но в тексте заметки есть интересная цитата командира 34-й истребительной эскадрильи, входящей в авиакрыло, подполковника Аарона Осборна:
Это интересный момент. Американцы выжгли все системы ПВО на пути своей авиации, но получается, что иранцы, вообще говоря, видели их, но не могли прицелиться. Слово «targeting» в оригинале цитаты Осборна говорит именно об этом.
ВВС заявили, что ни одна из иранских противовоздушных систем не смогла произвести пуск ракеты, и что американские самолёты применили по ним 30 средств поражения.
Потерь ВВС США не понесли.
Израиль тоже не потерял ни одного пилотируемого самолёта, хотя использовал не только F-35, но и самолёты, хорошо заметные на экранах радиолокационных станций.
При этом известно, что в ходе диверсионной атаки, предпринятой перед израильским налётом, были поражены далеко не все системы иранской ПВО и даже не большинство, диверсионная атака лишь обеспечила внезапность удара, потом ПВО пыталась сбивать израильтян, нагло и большими силами влетавшими в иранское воздушное пространство. Смогли сбить два беспилотника, при этом большинство погибших на этой войне иранцев — зенитчики.
Примерные зоны поражения иранских ЗРК в 2018 году. Розовые круги — С-300В, красные — С-300ПМУ2, оранжевые — Raad. Bavar-373 тогда был прототипом, и на схеме его нет. В 2025-м эта ПВО была существенно сильнее, чем тогда. Израильтяне свободно действовали внутри зон поражения на севере страны. Источник: Irangeomil
Важный момент — американцы могли объяснить свой успех радиолокационной заметностью F-35A, но израильтяне использовали и немалозаметные самолёты тоже. Они не приближались к атакуемым объектам, производили отцеп средств поражения на большом расстоянии, но в воздушное пространство Ирана заходили очень глубоко.
Зона действия иранской загоризонтной РЛС Nazir в 2018 году. Она могла обеспечить ПВО данными о целях, находящихся на большом расстоянии. Источник: Irangeomil
Что во всём этом важного?
Всё очень просто и одновременно страшно.
Начиная с 1999 года ЗРК не могут сбивать самолёты тех стран, ВВС которых готовятся к войне по-настоящему.
За десятки лет непрерывных воздушных войн Запад потерял от огня ЗРК такое количество самолётов, которое тот самый Лаос (если Вы понимаете, о чём я) мог потерять за день в начале одной своей большой войны.
Эра классического ЗРК закончена. И это одна из тех вещей, которые от Вас хотят скрыть.
Конечно, если вести речь о применении ЗРК против тех стран, которые реально готовят свои Вооружённые Силы к войне. Против авиации других стран ЗРК ещё долго будут актуальны, но нам вопрос интересен с другой точки зрения.
Эпоха нулевых потерь.
За последние несколько десятилетий США, НАТО и Израиль неоднократно вели наступательные воздушные операции против стран, имевших зенитно-ракетные комплексы и системы управления ПВО, охватывающие, в некоторых случаях, их территорию целиком.
В ходе этих войн Югославия понесла ущерб, от которого не оправилась потом никогда, потеряла Косово, а деморализация её населения дала старт её окончательному распаду на Сербию и Черногорию, Ирак в 2003 году был полностью оккупирован, десятки тысяч иракских солдат были убиты в боях, вся боевая техника иракской армии была уничтожена на границе, в Басре и в ходе настоящей бойни, в которую превратилось для иракцев продвижение 1-й пехотной дивизии США к Багдаду на левом фланге американского наступления и морской пехоты на правом.
Ливия была просто полностью уничтожена и, видимо, в обозримой исторической перспективе не восстановится.
Над Сирией израильтяне и американцы творили что хотели, невзирая на постоянные попытки ПВО этой страны сбивать израильских налётчиков.
В целом американские авантюры перекроили карту мира, а счёт погибших от последствий их интервенций людей давно идёт на миллионы.
И везде по ним стреляли с Земли.
А теперь смотрим, сколько самолётов было потеряно в этих гигантских по масштабам войнах.
Югославия: два самолёта сбито (F-117 и F-16), один F-117 повреждён до невосстановимого состояния, но дотянул до базы.
Ирак — два сбито ЗРК, штурмовик А-10 сбит французским ЗРК Roland-2 (ещё один самолёт был потерян от ПЗРК), и один F-15E потерян в ходе нанесения удара по неизвестной причине, предположительно от ЗРК того же типа, но точно это неизвестно. Ещё два британских и один американский самолёты по ошибке были сбиты американским ЗРК Patriot.
Ливия — сбито ноль.
В Сирии, в ходе многолетних авиаударов, Израиль не потерял ни одного самолёта, исключением был лишь массированный удар израильских ВВС по Сирии в феврале 2018 года, в ходе которого сирийским зенитчикам удалось сбить один самолёт.
Все остальные боевые самолёты, потерянные в активных фазах войн Запада и Израиля, были потеряны из-за аварий и лётных происшествий. Некоторое количество удавалось уничтожить разного рода повстанцам, когда захватчики расслабились и просто летали, как будто вокруг мирное время, но их было очень мало.
То есть то, что с 2003 по 2009 года США потеряли в Ираке 29 самолётов, это не та цифра, которая нас интересует, туда даже упавший с палубы авианосца S-3 Viking попал.
А то, сколько сбили ЗРК, — показательно.
Длительное время в среде отечественных военных экспертов ходило (и ходит до сих пор) мнение о том, что всё дело в устаревших зенитно-ракетных комплексах и системах управления ПВО.
Но в реальности это было справедливо лишь отчасти — у Югославии была устаревшая по матчасти ЗРК, но очень продвинутая в части управления система ПВО, охватывающая всю страну. В каком-то смысле это была система, ставшая «предвестником» ПВО Украины — рассредоточенная и необнаруживающая себя, без какого-то единого центра, уничтожение которого может её «положить». Позже ВСУ прибегли к таким же подходам при организации своей ПВО.
В ходе натовских бомбардировок эта ПВО произвела 800 прицельных пусков зенитных ракет по летательным аппаратам и крылатым ракетам НАТО. НАТО, в свою очередь, так и не смогло подавить её полностью, ПВО Югославии осталась боеспособной до самого конца войны, и после неё тоже, а потери в ЗРК были хоть и серьёзными, но не фатальными, и также не привели к утрате боеспособности.
Получается, что натовцев видели, стреляли по ним, вели ракеты на их самолёты, но результат оказался почти нулевой. Между тем возможностей было хоть отбавляй, НАТО выполняло до 1000 самолёто-вылетов в сутки, целей для поражения в небе хватало.
Все мифы об устаревшей ПВО как причине неуязвимости Запада и Израиля развеял Иран.
Эта страна имеет свою высокотехнологичную промышленность и обеспечивает сама себя системами ПВО, достаточно современными.
Помимо большого количества своих систем ПВО, Иран имел на вооружении российские ЗРК С-300ПМУ2, ЗРК «Тор», плюсом к своим новейшим, таким как Bavar-373, Raad и ряд других.
Старые ЗРК Hawk/Mersad изначально американской разработки, имевшиеся у Ирана, фактически были модернизированы до уровня, когда от первоначальной конструкции остался только внешний вид, а ракеты просто были новые, с современной электроникой.
Да и старый «Хок» был совсем не таким плохим, как кому-то может показаться.
Разница наглядно. На этом фото - ГСН ЗУР ЗРК Hawk, в том виде, в котором эти ракеты когда-то давно попали в Иран. Фото: https://www.flugzeug-lexikon.de
А это то, что в ракетах для этого комплекса стоит сейчас. И настолько же модернизировано всё остальное, как ракета, так и РЛС, аппаратура управления и всё остальное. Источник указан на фото
В Иране как раз и произошло противостояние вполне современной ПВО, которая по используемой технике не очень уступает украинской, а в чём-то и превосходит её, и авиации Израиля и США.
В итоге и Израиль, и США спокойно действовали в иранском воздушном пространстве, как у себя дома, выполнили все свои задачи (израильтяне — на сколько хватило средств поражения), поразили десятки позиций ПВО с воздуха и не понесли никаких потерь, кроме двух израильских дронов.
Иранский ЗРК Raad (аналог «Бука»), обнаруженный БЛА ВВС Израиля на дороге недалеко от Тегерана, глубоко внутри зоны действия иранских ЗРК С-300 и Bavar-373. Позже он был уничтожен ударом с воздуха. Фото: defense-blog.com
Но как?
И вот здесь и начинается самое неприятное.
В 1991 году в Ираке США и союзники в первые часы лишили Ирак системы управления ПВО, превратив иракскую ПВО в набор не связанных друг с другом дивизионов ЗРК и отдельных комплексов.
Но при этом в целом за всю войну США потеряли в боях от огня с земли 38 самолётов всех типов, ещё один был сбит МиГом-25 в воздушном бою, а остальные были потеряны по техническим причинам.
И через восемь лет после этого началась эпоха околонулевых потерь от огня ЗРК, которая продолжается до сих пор.
В среде «нелояльных» экспертов, склонных к сомнениям в нашем величии, есть мнение о том, что дело в продвинутых методах радиоэлектронной разведки, подавления ЗРК, постановки помех и применении противорадиолокационных ракет.
Безусловно, эти методы и средства есть, применяются и эффективны, их постоянно совершенствуют, но дело не в них.
Всё необходимое для подавления ПВО Запад и в Ираке делал, причём на сравнимом с югославской войной техническом уровне, а результат был другой.
Не имея точной информации о причинах взрывного роста эффективности, попробуем поработать шпионами-аналитиками и ответить на один простой вопрос.
А было ли какое-то средство защиты авиации от зенитных ракет, которое в Ираке в 1991 году не применялось, а потом применялось везде?
И после недолгого поиска ответ легко находится — да, такое средство было.
Зададим проверочный вопрос — а те самолёты, которые были сбиты или повреждены до невосстановимого состояния в Югославии, несли это средство или нет?
Ответ — только один из них.
Более того, чуть позже станет понятно, что все самолёты, которые после Югославии Запад потерял от огня ЗРК в своих войнах, были потеряны в обстановке, в которой потенциал этого средства полностью реализовать было нельзя.
Да и тот единственный потерянный в Югославии, судя по всему, тоже, и это тоже будет показано.
Этим средством является авиационная буксируемая ловушка (АБЛ). Именно применение АБЛ было по-настоящему новым в Югославии, именно ловушек не было в Ираке.
Всё остальное было похожим, если не тем же самым.
И именно в этом изделии и заключена разница.
Шаг первый — АБЛ
Авиационная буксируемая ловушка — это ложная цель, которая буксируется за самолётом на гибком тросе и своим излучаемым сигналом имитирует сигнал ГСН зенитной ракеты, отражённый от самолёта-цели. В результате ракета наводится на ловушку и подрывается там, где её боевая часть не может повредить самолёт. Ловушка при этом уничтожается.
Обычно самолёт несёт одну ловушку на одном узле подвески оружия. Она находится штатно на подвеске, но перед входом в опасную зону выпускается. Маневрированию самолёта ловушка почти не мешает.
Авиационная буксируемая ловушка, рисунок. Источник: Raytheon
Ловушка — это просто излучатель. Сигнал, который она должна излучать, формируется на борту самолёта и передаётся на ловушку уже готовым. В случае ловушек старых типов по медному кабелю, а в случае с новейшей американской AN/ALE-70 — по оптико-волоконному.
Ловушка в теории способна защитить самолёт не только от ГСН зенитной ракеты, но и от ГСН ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением.
Правда, в реальном бою это не проверялось, но разработчикам таких ракет и тем, кто занимается оперативным планированием применения боевой авиации, стоит учитывать этот момент. Возможно, что закончилась не только эра ЗРК.
Появление ловушек стало самой массовой и недооценённой за пределами Запада инновацией Югославской войны.
Естественно, что на самом Западе о реальной эффективности ловушек не распространяются — в любых источниках сказано, что ловушки эффективны против ракет с радиолокационным самонаведением, иногда приводятся какие-то фактические данные, но всё это без указаний на их реальную роль в защите самолётов западных стран и Израиля в боях.
Eurofighter Tayphoon в полёте с выпущенной буксируемой ловушкой. Фото: The aviationist
Более того, видимо, опасаясь насильственного раскрытия глаз российским «лицам, принимающим решения» на жестокую реальность, Запад НЕ ДАЕТ АБЛ УКРАИНЕ.
С одной стороны, украинские жизни не имеют для западников никакой ценности, украинцы для них — это просто живые боеприпасы и не более того, они совершенно точно не считаются на Западе людьми и в представлении западных стратегов даже не животные, а просто расходник, но тем не менее факт интересен и показателен — свободные полёты украинских F-16 через зону обстрела С-400 и нанесением ракетно-бомбовых ударов по кому угодно насторожили бы даже российское руководство, по крайней мере, если бы это приняло длительный по времени и систематический характер. А так бы и случилось.
Настораживать российское руководство перед «выносом» России на европейском ТВД никто не хочет, и оно продолжает пребывать в блаженном спокойствии, а украинский персонал ВВС продолжает иногда сжигать пианино.
Самостоятельно отечественная военная наука эффективностью АБЛ не интересуется.
Зато сейчас ими очень серьёзно интересуются в Китае.
Несмотря на то, что сейчас НАТО в основном сосредоточено на подготовке будущего противостояния или войны с Россией, китайцы тоже понимают, что и им, возможно, придётся воевать, причём сразу с США, а не с европейской «солянкой» небольших государств.
Поэтому сейчас в китайской специализированной прессе очень легко найти массу исследований и моделирований того, насколько АБЛ реально эффективны.
Китайцы не хотят попасть в большую войну неготовыми, беспокоятся об этом и пытаются подтянуть уровень боеготовности до приемлемого уровня.
Они, видимо, поняли, что именно АБЛ стали первопричиной «эпохи нулевых потерь», и очень серьёзно занимаются сейчас этой темой.
Хорошо, что нашей стране не угрожает война с противником, имеющим современную авиацию и мотивированным именно на войну, а не разного рода показуху, да?
Разбор сбитых.
И тем не менее, шесть самолётов развитых стран с 1999 года ЗРК сбили (и три было сбито своими — американцы сбили одного своего и двух британцев в Ираке в 2003).
Но эти сбития невероятно показательны.
Два F-117, потерянных в Югославии (один дотянул до базы и официально сбитым не считается, но мы засчитаем, так как самолёт был списан), как раз и были самолётами, которые не несли ловушки и полагались на скрытность.
F-117 показали себя хорошо - два сбитых на то количество боевых вылетов, которые сделали эти самолёты сделали бы честь любым ВВС. Но американцам показалось мало. Да и зачем нужен такой самолёт, если неуязвимым теперь можно сделать любой самолёт?
Остаётся один F-16.
Трудно сказать, как югославы смогли.
Но мы знаем, что, во-первых, очень часто они работали вдогон. Возможно, это было так и на этот раз.
Кроме того, есть противоречивая информация о том, что часть ЗРК С-125 была модернизирована с использованием тепловизоров. Если обнаружить самолёт РЛС ОВЦ, а стрелять и вести ракету с использованием тепловизионного канала тоже, то фактор ловушки можно обойти. Правда, есть и утверждения, что никаких тепловизоров не было.
ЗРК С-125 250-й бригады ПВО Югославской армии, той самой, которая сбила F-117 и F-16. Кто повредил ещё один F-117, мы точно не знаем. Не знаем и были ли у ЗРК тепловизоры. Но знаем, что как минимум расчёт Золтана Дани, сбивший F-117 полковника Дэйла Зилко, имел экстраординарно высокий уровень боевой подготовки, им хватило открытых на считанные секунды бомбоотсеков и разового спуска через густые влажные облака при пикировании, чтобы поразить цель, которую их РЛС в другие моменты времени не обнаруживала. Нетипичный случай, мягко говоря
Но факт в том, что за 78 дней бомбардировок, с сотнями боевых вылетов в сутки, из трёх потерянных самолётов два не несли ловушки штатно.
Иракские сбития 2003 года тоже интересны.
Про британские «Tornado» и американский F/A-18, сбитые американскими ЗРК Patriot, говорить не будем — вряд ли внутри своей ПВО пилоты сбитых самолётов применяли ловушки, и вряд ли американцы не готовились справиться с тем защитным оборудованием, про которое они всё знают.
А вот три потерянных американских самолёта куда интереснее.
Один А-10 был сбит ЗРК Roland-2 (ещё один был сбит ПЗРК, ловушка бы тут тоже не помогла).
И тут опять специфика.
Пусковая установка ЗРК Roland-2C в варианте комплекса объектовой ПВО на шасси грузового автомобиля. Предположительно, именно такая установка сбила штурмовик А-10 над Багдадом. Специфика наведения ракет на этой машине делает АБЛ бесполезными. Копирайт на фото
Roland-2 имеет комбинированное наведение: ракету можно наводить и по радиолокационному, и по оптическому каналу, и по инфракрасному каналу наведения, и оптический и инфракрасный каналы штатно интегрированы в комплекс. Ракета, в свою очередь, имеет канал управления с самой боевой машины, её ведут к цели с ЗРК.
Сочетание этих особенностей делает ловушку бесполезной — оператору достаточно использовать оптическое или инфракрасное прицеливание, и всё.
С F-15E ситуация неизвестная, но сами американцы предполагают, что это тоже был ЗРК Roland-2.
Про последний израильский F-16I, сбитый сирийской ПВО, мы ничего не знаем.
Но даже если никакой связи с применением или неприменением АБЛ в этом случае нет, то это всего лишь один случай с 1999 года.
Ну один самолёт на пару миллионов убитых и несколько стёртых в порошок стран можно потерять, даже если для его безопасности было сделано всё, правда?
Все эти случаи, кроме двух эпизодов с F-16 (в Югославии и Сирии), произошли в условиях, когда использование ловушки было либо невозможно (как в случае с F-117), либо не могло обеспечить желаемую защиту (например, против Roland-2). Один из F-16, вероятно, был обстрелян вдогонку, что существенно снижает эффективность ловушки из-за направления разлёта поражающих элементов ракеты. Также существует вероятность, что ракету навели на него с помощью тепловизора, что также уменьшает шансы на успешное применение ловушки.
И про один мы ничего не знаем.
Эти факты говорят вот о чём.
Именно ловушки стали причиной «эры нулевых потерь». Именно они свели к околонолю эффективность всех существующих ЗРК против пилотируемых самолётов.
Именно они закончили эру ЗРК как таковых, сведя их к вспомогательному средству обороны, способному сбивать только ракеты и планирующие бомбы. Причём не все.
F-117 после Югославии, кстати, сняли с вооружения именно по причине ненужности — больше прятаться от ЗРК не надо, они всё равно никуда не попадут. А на хранение убрали вместо утилизации потому, что есть риск, что какая-то страна озадачится борьбой с этим средством. Но вот пока не озадачилась, и F-117 стоят невостребованные.
Ловушки при этом были лишь началом.
Предпоследний гвоздь в гроб
Ловушка стала тем, что в английском языке называется game changer, то, что ломает и полностью меняет ход «игры», но не только в силу возможностей, которые она даёт сама по себе.
Ловушка придала новое качество традиционным, существовавшим до неё средствам защиты самолётов, которые существовали до неё и развивались независимо.
Для того чтобы понять, как сейчас всё это работает, рассмотрим работу израильского комплекса обороны, состоящего из:
- Контейнерной системы РЭБ EL/L-8212 или EL/L-8222;
- Самолётной системы обороны EL/L-8260;
- Системы предупреждения об облучении EL/L-8265;
- Авиационной буксируемой ловушки EL/L-8270.
Контейнер ELTA EL/L-8212 (8222 — это другая модификация того же изделия) — это очень компактная, размером с ракету «воздух — воздух» и массой всего 100 кг, контейнерная станция постановки помех, затрудняющая применение против самолёта ракет с радиолокационным наведением. Станция фиксирует излучение, определяет по библиотеке тип применяемого против самолёта средства, выбирает диапазон частот, на котором надо ставить помехи, и ставит эти помехи.
Все действия выполняются в автоматическом режиме, настройки станции могут быть перепрограммированы прямо в полёте.
Контейнерная станция РЭБ ELTA EL/L-8222 под крылом индийского истребителя Tejas. Глупые индийцы, они тоже верят в то, что их самолётам придётся воевать.
Самолётная система обороны EL/L-8260 управляет и сводит в единый комплекс систему предупреждения о радиолокационном облучении, систему предупреждения о лазерном облучении, систему обнаружения приближающихся ракет и автоматически применяет указанный выше контейнер РЭБ, пассивные помехи, как инфракрасные, так и противорадиолокационные (фольга), направленные системы подавления инфракрасных систем самонаведения и т. д.
Система предупреждения об облучении EL/L-8265 — это не то же самое, что под таким названием скрывается у нас. Система не только определяет, что самолёт облучается, но и чем, а если это наземная РЛС, то и откуда, выводя на тактическую карту положение РЛС противника. При необходимости устройство также может управлять средствами противодействия.
И — в качестве последней линии обороны — ловушка.
Самолёт, обвешанный всем этим, сначала покажет пилоту, что его «ведёт» РЛС, что даст пилоту сразу предпринять какие-то меры, например, резко уйти к земле, автоматически срабатывающие системы обороны затруднят и прицеливание по самолёту, и захват его ГСН зенитной ракеты (или ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением), но если противник каким-то образом «переиграл» все эти линии обороны, то ГСН ракеты, которая в любом случае находится в сложнейшей помеховой обстановке, создаваемой всеми указанными системами обороны, «поймает» от АБЛ сигнал куда более сильный, чем будет отражён от фюзеляжа самолёта. И наведётся на неё.
Ловушка закрыла последние бреши, которые в значительной степени, но не полностью и так были перекрыты другими системами обороны.
Никакого секрета в неуязвимости израильских самолётов от огня ЗРК нет. Всё просто, надо только делать.
С американцами то же самое, просто производители самолётных подсистем другие.
Компьютерный рендер израильской ловушки XGuard-RT компании Rafael, предназначенной для защиты от ЗРК больших и тяжёлых самолётов, например, военно-транспортных
Всё вышеописанное не стоит путать с системами подавления РЛС, которыми Израиль и Запад пользуется для операций по подавлению и уничтожению ПВО.
Это именно средство самообороны строевых самолётов.
Средства РЭБ, которые применяются для атак ЗРК, это совсем другая история, и речь не о них, а о том, какие возможности имеет каждый строевой самолёт, какую бы задачу он ни выполнял.
У американцев используются различные виды ловушек, есть и комбинированные устройства в составе контейнерной станции постановки помех и ловушек, чтобы занимать всеми системами обороны один узел подвески оружия, но факт лишь в том, что теперь и малозаметный самолёт почти неуязвим.
Югославы могли сбить F-16, потому что его системы обороны просто ни в какое сравнение не шли с тем, что набито в фюзеляж F-16 сегодня.
Тогда ловушки спасли сотни самолётов, по которым запускали зенитные ракеты, но не спасли один борт, на котором или были, или должны быть. Потому что там, в небе Югославии, ловушка была основным средством спасения.
Сейчас это последняя линия обороны отдельно взятого самолёта, к которой ракете ещё надо «пробиться».
Но если она всё-таки пробьётся, то уйдёт на ловушку.
Сравнить всё это с отечественными СПС — самолётными станциями помех — может любой специалист, и комментарии тут просто не нужны.
А по западному или израильскому самолёту попасть теперь можно только если повезёт.
Последний гвоздь в гроб
А теперь вернёмся к «Полуночному молоту». Иранцы не смогли запустить ни одной ракеты.
Их РЛС обнаружения целей за счёт большой длины волны могли обнаруживать американские малозаметные самолёты.
Но не могли по ним стрелять, потому что РЛС наведения ракет имели более высокие рабочие частоты.
Обсмеянная отечественными пропагандистами технология Stealth, как выяснили иранские зенитчики и ядерщики, вполне работает.
Американцы положились на малозаметность и победили, но не надо думать, что они вернулись к тем же подходам, которые применялись с F-117.
«Ночной ястреб» был слепой.
F-35A несёт мощнейший комплекс разведывательного оборудования, обеспечивающего пилота ситуационной осведомлённостью на огромном расстоянии. И по способности обнаружить работающую РЛС эти самолёты уж точно не уступают израильским F-16. Интеграцию противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM новейших модификаций американцы провели ещё в 2024 году, и сейчас она закончена.
Малозаметность создаёт ещё одну линию обороны, которую нужно преодолеть зенитчикам.
Теперь им надо как-то прицелиться.
В основном ЗРК обнаруживает цель одной РЛС, прицеливается по ней другой. В отечественной терминологии станция обнаружения целей — СОЦ, и станция наведения ракет — СНР.
В России было вложено немало усилий в РЛС, способные обнаруживать малозаметные воздушные цели, и прогресс достигнут немалый. Это касается как СОЦ ЗРК, так и других РЛС, обеспечивающих их целеуказанием.
К услугам ВС РФ и загоризонтные РЛС, и РЛС пассивной радиолокации, и набор РЛС обнаружения целей для разных высот.
Вся эта техника может работать совместно, с разнесённых позиций, и каким бы малозаметным ни был самолёт противника, он будет обнаружен более-менее своевременно. В отличие от сухопутных войск, у зенитчиков есть эффективные и проверенные в боях (в том числе на Украине) системы автоматизированного управления ПВО.
Но нет никаких гарантий, что у даже нас, с нашей техникой получится прицеливание. Потому что физику не обманешь, и РЛС должна «светить» на более высоких частотах, чем СОЦ.
Иначе не получится прицелиться точно. А на них эффективность Stealth максимальна.
Этот фактор придётся обходить специально, реализуя в массовом порядке средства, которых сейчас на строевых ЗРК нет.
Но если даже получится, то сначала встанет фактор помеховой обстановки уже для ГСН ЗУР.
И он будет отягощён тем, что ей надо будет захватить именно малозаметную цель с очень низкой ЭПР.
А если она её всё-таки захватит, то получит на свою антенну тот же, как бы отражённый от самолёта, но более мощный сигнал от ловушки AN/ALE-70, четыре единицы которых штатно несёт F-35 любой модификации.
И здесь ракете с радиолокационным наведением не поможет уже ничего.
Маленький двустворчатый люк F-35 предназначен для отстрела ИК-ловушек, а большой, приоткрытый для выпуска авиационной буксируемой ловушки AN/ALE-70, которые этот самолёт несёт в количестве 4-х единиц. Фото: Steve Fortson
Впрочем, американцы уже имеют в запасе куда более продвинутые тактические сценарии, например, когда часть самолётов с ловушками оттягивают на себя внимание расчётов ПВО, а часть с противорадиолокационными ракетами на малой высоте, с выключенными РЛС, не демаскируя себя ничем, получая обстановку от отвлекающей группы, выходят на удар по ЗРК.
И эта тактика уже отработана.
А если по ним тоже успеют выпустить ракету, то ловушки готовы и у них.
Блоки систем, обеспечивающих применение АБЛ AN/ALE-70 с самолёта F-35 и сама ловушка, без кабеля. Фото: BAE Systems
А впереди ещё менее заметные F-47 и более заметные и вполне сбиваемые, но зато массовые, дешёвые и беспилотные FQ-44 Fury, которыми, в силу их низкой цены и отсутствия на борту пилотов, можно буквально заваливать любого противника, абсолютно не считаясь с их потерями.
Если кто-то не понял, то это конец истории для такого вида оружия, как традиционный зенитно-ракетный комплекс. В принципе.
Выход в надсистему
Яркий мировой дебют отечественного ЗРК С-75 в 60-х годах ХХ века сделал этот класс оружия массовым высокотехнологичным средством, определяющим облик воздушной войны. Начиная с U-2 Пауэрса, отечественные ЗРК сбили многие тысячи самолётов, построенных в странах Запада. Без ЗРК невозможно было бы победить во Вьетнаме.
ЗРК развивались и на Западе, как морские, так и наземные.
14 февраля 1968 года, подрыв ЗУР комплекса С-75 вблизи F-105D над Вьетнамом. Кажется, что самолёт ускользнул, но на самом деле он изрешечён поражающими элементами БЧ ракеты, а его пилот Роберт Малколм Эллиот уже убит. Труп нашли только в 1998. Нашим инженерам есть чем гордиться, но цепляться за прошлое нельзя. Эпоха ЗРК осталась там, на чёрно-белых фото и лучше это понять побыстрее. Фото: ВВС США
В конце 70-х — начале 80-х годов рост сложности и цены как боевых самолётов, так и зенитно-ракетных систем поставил страны Запада перед выбором — что развивать. Или наземные ЗРК как класс оружия, или истребительную авиацию как средство, с помощью которого можно обеспечивать и ПВО, и вести наступательные боевые действия.
Выбор был сделан в пользу истребителей.
Это не значило, что развитие ЗРК на Западе остановилось в принципе. Но оно серьёзно замедлилось, ресурсы на это направление были ограничены.
В СССР пошли своим путём, и ресурсы в развитие ЗРК вливались немалые. Немалые ресурсы вливались в эту тематику и в постсоветской России. Сегодня мы окончательно увидели то, куда сделанный выбор привёл каждую из сторон.
Столкнувшись с убогим вариантом войсковой ПВО, использовавшей преимущественно советскую технику в Ираке в 1991 году, и экстраполировав свои потери на борьбу с более современным и менее централизованным противником, у которого нет единого командного центра, нейтрализация которого положит сразу всю ПВО (как иракская система KARI), американцы решили создать условия, когда будет без разницы, насколько современные ЗРК применяет противник и насколько эффективно они управляются. Более того, в этих условиях оказалось ещё и без разницы, подавлена ли ПВО в принципе или нет.
Югославская ПВО пережила свою страну, например.
Запад и Израиль «вышли в надсистему» — с той техникой, которая у них есть, и с той тактикой, которой они пользуются, уже просто неважно, есть ли у противника ЗРК или нет, современные они или нет, обнаруживают ли они цель или нет, могут ли пустить по ней зенитную ракету или нет.
Это всё стало просто неважно, потому что ракета всё равно не попадёт в самолёт.
И не попадает — количество сбитых ЗРК самолётов США, НАТО и Израиля с 1999 по 2025 годы вполне красноречиво. И это не фантазии о будущем, это уже история, люди, которые всё это сделали, уже начали умирать от старости, а пилоты, без особого риска выходившие под прицельный ракетный обстрел с земли первый раз, уже давно на пенсии по возрасту.
А мы всё это пропустили, продолжая возить по выставкам свои С-400, «Буки» и всё остальное.
В принципе, всё указанное выше давно было понятно, но нужно было дождаться сначала разгрома ПВО страны, имеющей многочисленные современные ЗРК и связь, а потом получить какие-то факты и цифры, описывающие этот разгром. Иначе вместо осмысленной реакции была бы волна истерик на тему «как автор посмел усомниться в наших подходах к построению ПВО?».
В Иране этот разгром стал реальностью. И факты теперь начинают появляться.
ЗРК не стали бесполезными в принципе.
Каждый день они сбивают украинские ракеты и беспилотники, причём в огромных количествах. Сбивали они и украинские самолёты, и тоже в больших количествах.
Проблема в том, что они не смогут сбивать западные самолёты.
Потому что ракеты в них попадать, в основном, не будут. Мы, конечно, не иранцы и не югославы, и какое-то количество F-35 и «Еврофайтеров» собьём.
Может быть, доведём их потери до пары-тройки процентов от первоначальной численности авиации, пошедшей в бой.
Сгладим первый удар Запада и выиграем за счёт гибели расчётов ЗРК какое-то время для сухопутных войск на охваченных войной ТВД, может быть, даже не одни сутки.
Но что нам это в итоге даст, кроме морального удовлетворения?
И да, с ракетами «воздух-воздух» с радиолокационным наведением будет та же похожая история. Впрочем, создать новые ракеты для самолётов проще и быстрее, чем какое-то наземное ракетное оружие, способное использоваться эффективно против Запада и Израиля. Особенно в свете того, что самолётным ракетам нужны только другие ГСН (хотя и с этим у нас всё будет непросто, начиная с невозможности признать проблему).
Последнее, наверное, может быть создано, в том числе с использованием имеющегося задела… Но для этого надо сначала признать проблему, а с этим в Лаосе понятно что.
Но так или иначе, вы все предупреждены.
Хотя бы это знание у нас теперь есть.
