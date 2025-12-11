Эра традиционных ЗРК закончилась навсегда

Это было очень классно видеть, как истребитель делает то, для чего он был разработан, пока они [иранцы] пытались прицелиться в нас какой-то очень высокотехнологичной системой ПВО и просто не смогли это сделать.



Примерные зоны поражения иранских ЗРК в 2018 году. Розовые круги — С-300В, красные — С-300ПМУ2, оранжевые — Raad. Bavar-373 тогда был прототипом, и на схеме его нет. В 2025-м эта ПВО была существенно сильнее, чем тогда. Израильтяне свободно действовали внутри зон поражения на севере страны. Источник: Irangeomil



Зона действия иранской загоризонтной РЛС Nazir в 2018 году. Она могла обеспечить ПВО данными о целях, находящихся на большом расстоянии. Источник: Irangeomil

Эпоха нулевых потерь.



Разница наглядно. На этом фото - ГСН ЗУР ЗРК Hawk, в том виде, в котором эти ракеты когда-то давно попали в Иран. Фото: https://www.flugzeug-lexikon.de



А это то, что в ракетах для этого комплекса стоит сейчас. И настолько же модернизировано всё остальное, как ракета, так и РЛС, аппаратура управления и всё остальное. Источник указан на фото



Иранский ЗРК Raad (аналог «Бука»), обнаруженный БЛА ВВС Израиля на дороге недалеко от Тегерана, глубоко внутри зоны действия иранских ЗРК С-300 и Bavar-373. Позже он был уничтожен ударом с воздуха. Фото: defense-blog.com

Шаг первый — АБЛ



Авиационная буксируемая ловушка, рисунок. Источник: Raytheon

Авиационная буксируемая ловушка AN/ALE-55 под крылом истребителя F-16. Фото: Wikipedia



Eurofighter Tayphoon в полёте с выпущенной буксируемой ловушкой. Фото: The aviationist

Разбор сбитых.



F-117 показали себя хорошо - два сбитых на то количество боевых вылетов, которые сделали эти самолёты сделали бы честь любым ВВС. Но американцам показалось мало. Да и зачем нужен такой самолёт, если неуязвимым теперь можно сделать любой самолёт?



ЗРК С-125 250-й бригады ПВО Югославской армии, той самой, которая сбила F-117 и F-16. Кто повредил ещё один F-117, мы точно не знаем. Не знаем и были ли у ЗРК тепловизоры. Но знаем, что как минимум расчёт Золтана Дани, сбивший F-117 полковника Дэйла Зилко, имел экстраординарно высокий уровень боевой подготовки, им хватило открытых на считанные секунды бомбоотсеков и разового спуска через густые влажные облака при пикировании, чтобы поразить цель, которую их РЛС в другие моменты времени не обнаруживала. Нетипичный случай, мягко говоря



Пусковая установка ЗРК Roland-2C в варианте комплекса объектовой ПВО на шасси грузового автомобиля. Предположительно, именно такая установка сбила штурмовик А-10 над Багдадом. Специфика наведения ракет на этой машине делает АБЛ бесполезными. Копирайт на фото

Предпоследний гвоздь в гроб



Контейнерная станция РЭБ ELTA EL/L-8222 под крылом индийского истребителя Tejas. Глупые индийцы, они тоже верят в то, что их самолётам придётся воевать.



Компьютерный рендер израильской ловушки XGuard-RT компании Rafael, предназначенной для защиты от ЗРК больших и тяжёлых самолётов, например, военно-транспортных

Последний гвоздь в гроб



Маленький двустворчатый люк F-35 предназначен для отстрела ИК-ловушек, а большой, приоткрытый для выпуска авиационной буксируемой ловушки AN/ALE-70, которые этот самолёт несёт в количестве 4-х единиц. Фото: Steve Fortson



Блоки систем, обеспечивающих применение АБЛ AN/ALE-70 с самолёта F-35 и сама ловушка, без кабеля. Фото: BAE Systems

Выход в надсистему



14 февраля 1968 года, подрыв ЗУР комплекса С-75 вблизи F-105D над Вьетнамом. Кажется, что самолёт ускользнул, но на самом деле он изрешечён поражающими элементами БЧ ракеты, а его пилот Роберт Малколм Эллиот уже убит. Труп нашли только в 1998. Нашим инженерам есть чем гордиться, но цепляться за прошлое нельзя. Эпоха ЗРК осталась там, на чёрно-белых фото и лучше это понять побыстрее. Фото: ВВС США