Афганский лабиринт: от Саурской революции до операции «Байкал-79»
Аэропорт Внуково. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев встречает лидера Афганистана Тараки
Декабрьские события 1979 года в Кабуле, известные как операция «Байкал-79», представляли собой сложную, масштабную и тщательно спланированную военную спецоперацию. В ходе этой операции воздушно-десантные войска СССР, в частности 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, сыграли ключевую роль в захвате стратегически важных объектов и свержении афганского режима Хафизуллы Амина.
Несмотря на многочисленные публикации, значительная часть правды о полном масштабе операции и об участии в ней воздушно-десантных войск остаётся недооценённой, искажённой или замалчиваемой.
Если мы не расскажем об афганской войне в целом и о декабрьских событиях 1979 года в Кабуле — об операции «Байкал-79», — то вместо нас это сделают совершенно посторонние люди, не имеющие никакого отношения к тем событиям. Но это будет уже другая история.
Эти исторические события хранят множество тайн и загадок, на которые до сих пор не найдены ответы.
И в первую очередь это мотивы вмешательства: почему советское руководство приняло такое решение в условиях высокой международной напряжённости?
Что предшествовало декабрьским событиям 1979 года? По какой причине пришлось не только отправить советский воинский контингент в Афганистан, но и произвести смену правительства?
Чтобы понять это, необходимо вернуться на полтора года назад — к апрелю 1978 года. Весной 1978 года в Афганистане произошла так называемая Саурская революция, в результате которой в стране было установлено социалистическое правительство.
17 апреля 1978 года был застрелен главный редактор оппозиционной властям газеты, член фракции «Парчам» Мир Акбар Хайбар. 19 апреля его похороны вылились в демонстрацию против режима президента Афганистана Мухаммеда Дауда, поскольку ходили слухи о причастности к этому убийству тайной полиции Дауда. В демонстрации приняли участие около 20 тысяч человек. Произошло столкновение демонстрантов с полицией. Дауд приказал арестовать лидеров Народно-демократической партии Афганистана (НДПА).
В ночь на 26 апреля Нур Мухаммед Тараки и Бабрак Кармаль были арестованы. Позже был отправлен в тюрьму и находившийся под домашним арестом Хафизулла Амин. Однако ещё в марте Амин с помощью своего сына передал верным НДПА воинским частям заготовленный приказ о начале вооружённого восстания. После этого сторонники Народно-демократической партии в армейской среде провели вооружённую акцию по смене правительства.
27 апреля 1978 года в 9 часов утра в штабе 4-й танковой бригады командир 1-го батальона майор Мохаммад Ватанджар объявил о начале вооружённого выступления. Около 10 часов утра на улицах Кабула появились танки, которые окружили президентский дворец «Арг». Ватанджар на своём танке одним из первых прибыл к президентскому дворцу и первым открыл по нему огонь. После этого танки пошли в атаку. Он же открыл огонь и по зданию Министерства обороны, которое располагалось во дворце «Дар-уль-Аман».
Мохаммад Ватанджар
После апрельской революции Ватанджар был назначен заместителем премьер-министра и министром связи Афганистана. Он сыграл одну из ключевых ролей в революции 1978 года, а также во втором этапе апрельской революции — событиях 27–28 декабря 1979 года в Кабуле.
Однако в апреле 1992 года, когда моджахеды захватили Кабул и режим Наджибуллы пал, Ватанджар перешёл на сторону Гульбеддина Хекматияра. Вскоре он покинул его лагерь и перебрался в Россию.
О последних годах жизни афганского революционера генерал армии Махмуд Гареев вспоминал:
Вернёмся в революционный Кабул.
Дворец "Арг"
Вокруг дворца «Арг» развернулись ожесточённые бои. На помощь восставшим пришла авиация, которая нанесла удар по президентскому дворцу. Самолёты атаковали главное здание. Один из самолётов, участвовавших в атаке на президентский дворец, пилотировал Саид Гулябзой — после переворота он занял пост министра внутренних дел.
Верные президенту Дауду силы попытались оказать ему поддержку. В частности, 7-я пехотная дивизия с боем начала прорываться к столице.
Однако в районе дворца «Дар-уль-Аман» колонна дивизии попала под обстрел 100-мм орудий зенитных батарей, расположенных на близлежащих высотах. Затем по колонне нанесли удары самолёты. После того как огонь по колонне открыла 88-я артиллерийская бригада, 7-я дивизия капитулировала.
Осада дворца «Арг» продолжалась всю ночь. Подвергнутый бомбардировке и обстрелу дворец пал на следующее утро. В здание, где находился глава государства, ворвалась группа военных. Президент Дауд и вся его семья были убиты. Примерно в это же время было подавлено сопротивление верных правительству войск.
Подбитая техника у дворца «Арг»
Ватанджар выступил по радио и зачитал на пушту текст обращения к народу о победе Саурской революции в Афганистане. Руководители НДПА — Тараки, Кармаль и другие — были освобождены из тюрьмы «Пули-Чархи».
Тараки и Кармаль
Афганистан был объявлен Демократической Республикой Афганистан (ДРА). Главой государства и премьер-министром стал Нур Мухаммед Тараки, его заместителем — Бабрак Кармаль. Хафизулла Амин занял пост первого заместителя премьера и министра иностранных дел.
Казалось бы, для Советского Союза это была хорошая новость: в Азии появилось ещё одно государство, взявшее курс на социализм.
Но для советских представителей в Кабуле, а также для советских спецслужб военный переворот 27 апреля 1978 года явился как гром среди ясного неба. Руководители Народно-демократической партии Афганистана скрывали от советской стороны свои планы по свержению Дауда, так как были уверены, что в Москве негативно отнеслись бы к их намерениям.
Советский экономист, американист, доктор экономических наук, профессор С. М. Меньшиков говорил:
Вспоминает председатель КГБ СССР Владимир Крючков:
Саурская революция в Афганистане сразу же поставила перед Москвой множество проблем. Что же всё-таки на деле происходит в Афганистане? Каковы истинные цели нового руководства этой страны на ближайшее время и в перспективе? Как теперь строить советско-афганские отношения в новых условиях, на кого опираться?
Мы совсем не знали друг друга, поэтому для этих первых переговоров была характерна взаимная настороженность, нежелание раскрывать все карты. Нам были неведомы планы и намерения новых властей. Да и афганцы, судя по всему, не знали, как мы отнесёмся к свержению Дауда, с которым у Советского Союза до последнего времени сохранялись неплохие отношения (Владимир Крючков. «Личное дело»).
Почему Владимир Крючков заявил о том, что на нашем южном фланге замаячила перспектива появления крайне опасного, враждебного нам соседа?
Уже весной и летом 1978 года произошли первые боестолкновения между исламистами и революционными властями. В августе НДПА объявила исламистскую экстремистскую организацию «Братья-мусульмане» врагом номер один. Были развёрнуты жестокие репрессии против этой организации и всего радикального духовенства.
На территории Пакистана создавались военные лагеря, где обучали моджахедов для борьбы с властями. С конца 1978 года началась массовая засылка в Афганистан вооружённых отрядов и диверсионных групп. В начале 1979 года радикалы объявили правительству джихад — на южных границах Советского Союза в соседней стране началась полноценная гражданская война.
15 марта 1979 года вспыхнул антиправительственный мятеж в Герате на западе Афганистана. В мятеже участвовало не менее 15 тыс. человек.
Лидер Афганистана Тараки обратился к руководству СССР с просьбой оказать военную помощь.
По словам исследователя афганской войны, доктора исторических наук Дмитрия Самородова, 17 марта 1979 года для обсуждения просьбы правительства ДРА собрались члены Политбюро ЦК КПСС. На этом заседании министр обороны маршал Д.Ф. Устинов заявил:
Члены Политбюро не поддержали этот проект. В итоге афганскому лидеру было отказано в его просьбе.
Однако разворачивавшиеся в Афганистане события заставляли руководство СССР задуматься о том, что рано или поздно всё же придётся ввести воинский контингент для поддержки дружественного режима.
Афганские лидеры периодически продолжали обращаться с просьбами о вводе советских войск. Советское руководство рассматривало различные планы возможного направления воинского контингента в Афганистан.
Весной 1979 года для реализации этих планов начались приготовления в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Сюда прибыл заместитель командующего ВДВ СССР генерал-лейтенант Н. Н. Гуськов. Он ознакомил командный состав дивизии с положением в Афганистане и довёл до них задачи, которые предстояло в последующем выполнять десантникам в этой восточной стране.
В это же время в полках набирали бойцов из среднеазиатских республик для формирования так называемого «мусульманского» батальона. Курировал подготовку нового подразделения также заместитель командующего ВДВ СССР генерал-лейтенант Гуськов.
После убытия генерала Гуськова из Витебска командный состав 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии во главе с начальником разведки воздушно-десантных войск СССР, гвардии полковником Кукушкиным, под видом гражданских специалистов совершил «экскурсию» в столицу Афганистана. Командиров батальонов, полков и отдельных дивизионов Витебской дивизии на 10 дней под видом туристов вывезли в Кабул.
По кабульским улицам их возили по своеобразным маршрутам. Для непосвящённого не менее странными могли показаться и слова «гида», проводившего эту экскурсию. Правда, непосвящённый здесь вряд ли мог оказаться. Мероприятие было тщательно засекречено и прикрывалось органами военной разведки.
– Вот здание Министерства. Это ваш объект, – сказал сопровождающий одному из присутствующих офицеров. – Запомните все детали. Командир батальона 317-го полка, приготовьтесь, сейчас отправимся к вашему объекту.
Автобус с советской делегацией долго кружил по городу, проезжая мимо Министерства внутренних дел, Генерального штаба, резиденции Амина, военной академии, почты, телеграфа и других зданий… Новоявленным туристам строго-настрого запрещали рассказывать кому-либо обо всем, что здесь происходило. Сотрудникам особых отделов предписывалось следить за выполнением этого запрета.
Гвардии полковник В. П. Савицкий – командир отдельного зенитно-ракетного дивизиона 103 ВДД, который в свое время принимал участие в рекогносцировке, вспоминает:
Выходит, что советское руководство уже в первой половине 1979 года рассматривало планы не только по возможному направлению воинского контингента в Афганистан, но и по смене власти в этой стране. На первый взгляд, в этом нет ничего странного — в декабре 1979 года именно это и произошло.
Однако речь всегда шла об Амине: утверждалось, что он был либо завербован ЦРУ, либо вынашивал вместе с американцами какие-то планы, направленные против СССР. Именно его и свергли. Но возникает странность: в первой половине 1979 года лидером Афганистана был не Амин, а Тараки.
По словам Владимира Крючкова, советское руководство не одобряло революцию 1978 года. Возможно, именно в этом кроется причина размышлений о смене власти в Кабуле уже весной 1979 года. И уже в то время рассматривались варианты замены руководства Афганистана на лояльное Москве. А историю с Амином, вероятно, придумали позже.
Солдаты и офицеры не догадывались о планах командования — это было известно только руководящему составу Витебской дивизии: комдиву, командирам полков, батальонов и отдельных дивизионов.
Итогом этих приготовлений стало объявление боевой тревоги в ночь с 10 на 11 декабря 1979 года в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, её переброска в Афганистан и проведение операции «Байкал-79».
25 декабря 1979 года дивизия начала десантирование посадочным способом на аэродромах Кабула и Баграма. За двое суток было передислоцировано 7700 десантников, 894 боевых машин, орудий и автомобилей, 1062 тонны боеприпасов, топлива и продовольствия.
Штаб дивизии во главе с комдивом, генерал-майором И. Ф. Рябченко, высадился на кабульском аэродроме. Сюда же десантировались 317-й и 350-й гвардейские парашютно-десантные полки, а также отдельный самоходно-артиллерийский дивизион и артиллерийский полк Витебской дивизии.
26 декабря. Командир дивизии генерал-майор Рябченко И. Ф. был ознакомлен с боевой задачей. Командиров частей и подразделений познакомили с проводниками из числа офицеров-советников. Они должны вывести части к объектам захвата. Каждый полк, в полку батальоны и роты, а в некоторых случаях и взводы, имели конкретные боевые задачи, разработанные до мелочей. На главный участок боевой операции нацелился 350 гв. ПДП (Полтинник) как наиболее подготовленный полк. Более опытным считался и командир этого полка подполковник Шпак Г.И.
(А. В. Кукушкин. Прыжок десантников в Афганистан).
ЗКП (запасной командный пункт) 103-й ВДД под командованием заместителя командира дивизии гвардии подполковника Ю. И. Двугрошева был развёрнут на Баграмском аэродроме. Сюда десантировались 357-й гвардейский парашютно-десантный полк, отдельные сапёрный, ремонтный и медицинский батальоны, разведрота, авторота и отдельный зенитный дивизион Витебской дивизии. В Баграме располагался и 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк под командованием гвардии подполковника Н. И. Сердюкова.
В связи с тем, что в Баграме находились две группировки воздушно-десантных войск без единоначалия, 26 декабря заместитель командующего ВДВ СССР по боевой подготовке генерал-лейтенант В. Н. Костылев отдал приказ о вхождении 345-го полка в состав 103-й ВДД. В Баграме была создана единая группировка ВДВ, которой руководил гвардии подполковник Двугрошев.
По словам Ю. И. Двугрошева, на ЗКП дивизии периодически заходила группа афганцев, которые располагались в соседнем бункере в количестве пяти человек. Одеты они были в шинели, бушлаты, солдатские шапки и сапоги. Как впоследствии выяснилось, это были люди из нового правительства Афганистана во главе с Бабраком Кармалем. Кармаль при каждом появлении на запасном командном пункте задавал один и тот же вопрос: когда начнётся операция и что происходит в Кабуле?
План этой операции, получившей название «Байкал-79», был результатом коллективной работы Министерства обороны и КГБ СССР.
Согласно плану, силами объединённой группировки (около 10 тыс. чел.), состоящей из ВДВ (103-я гв. ВДД, подразделений 345-го гв. ОПДП), спецгрупп КГБ («Гром»), КУОС («Зенит»), роты пограничников и спецназа ГРУ ГШ («мусульманский» батальон), предусматривался захват дворца Тадж-Бек, Генерального штаба, штаба центрального армейского корпуса, службы разведки и контрразведки, штаба ВВС, Министерства внутренних дел (Царандой), тюрьмы для политзаключённых Пули-Чархи, телецентра и ряда других объектов, а также блокирование 30-тысячного кабульского гарнизона.
Все действия подразделений воздушно-десантных войск, групп Комитета государственной безопасности и Главного разведывательного управления начались одновременно в 19:30 27 декабря 1979 года по единому сигналу «Шторм-333». В эфир по ЗАС-овской связи его передал генерал-лейтенант Николай Никитич Гуськов (заместитель командующего ВДВ СССР). В это же время группа "Зенит" произвела подрыв коммуникационного колодца в Кабуле.
Заместитель начальника ПГУ (служба внешней разведки) генерал-лейтенант В. А. Кирпиченко:
Оперативный дежурный на пункте управления полковник Е. В. Чернышев:
События в афганской столице развивались стремительно: бои шли по всему городу — во дворце Тадж-Бек, в Генеральном штабе, в Центральном армейском корпусе, во дворце Арк, в Министерстве внутренних дел (Царандой), в службе разведки и контрразведки, в штабе ВВС, в тюрьме для политзаключённых Пули-Чархи, в телецентре.
Подразделения десантников заблокировали части кабульского гарнизона. Самоходчики 103-й дивизии ВДВ остановили афганскую танковую бригаду, не допустив подхода её танков на помощь своим подразделениям, с которыми вели бой десантники, группы КГБ и ГРУ.
Все подразделения, участвовавшие в этой боевой (специальной) операции, имели чётко определённые командованием конкретные задачи, которые неукоснительно выполняли. Если бы нашим бойцам довелось потерпеть неудачу на одном из объектов, была бы разрушена вся цепочка блестяще реализованного плана.
Во дворце Тадж-Бек был убит Хафизулла Амин (объект №1), что было официально оформлено как решение «революционного суда» о его казни. В Генеральном штабе убит его верный соратник и родственник — начальник Генерального штаба Мухаммед Якуб (объект №2). Члены афганского правительства были арестованы.
Для опознания Амина во дворец прибыли А. Сарвари — будущий премьер-министр, и С. Гулябзой — будущий министр МВД. Опознание Якуба было поручено Абдулу Вакилю — будущему министру иностранных дел Афганистана.
В 1992 году Абдул Вакиль стал главным организатором заговора, который привёл к свержению Наджибуллы и его задержанию в Кабуле. Он возглавил Временный военный совет и руководил переговорами о мирной передаче власти представителям моджахедов, после чего эмигрировал в Швейцарию. По данным советского и российского дипломата Николая Ивановича Козырева, в настоящее время Абдул Вакиль живёт в Женеве на собственной вилле.
Вернёмся в Кабул. Как развивались события в ночь с 27 на 28 декабря 1979 года? Оперативный дежурный на ПУ полковник Е. В. Чернышев вспоминает:
Стрельба в городе прекратилась. Но затишье оказалось обманчивым — неожиданно десантников 3-го батальона 350-го гвардейского парашютно-десантного полка атаковали гвардейцы Амина: они попытались отбить Генеральный штаб.
Казармы бригады охраны располагались между Генеральным штабом и дворцом Тадж-Бек. Вечером 27 декабря гвардейцы не оказали сопротивления советским войскам — подразделения из казарм не вышли. Из-за отсутствия связи в первые минуты они не понимали, что происходит и куда выдвигаться: к дворцу или к Генеральному штабу. Стрельба шла и там, и там. Непонятно, что вдруг побудило их атаковать десантников.
Начальник разведки ВДВ СССР гвардии полковник Кукушкин: «Восстали гвардейцы. Они попытались отбить у десантников комплекс зданий ГШ. Это была отчаянная попытка как-то реабилитировать себя как верную охрану былого режима. Не знаю, кто подбил несчастных гвардейцев на этот бесперспективный и кровавый акт». (А. В. Кукушкин. «Прыжок десантников в Афганистан»).
Завязался бой. На помощь десантникам «Полтинника» подошла артиллерия 103-й дивизии. В течение часа атака верных стражей афганского диктатора была отбита.
Командир дивизии генерал-майор Рябченко приказал командиру 3-го батальона 350-го гвардейского парашютно-десантного полка капитану Фроландину выдвинуться с батальоном в район дворца Тадж-Бек, к казармам бригады охраны. Задача состояла в том, чтобы подавить мятеж гвардейцев афганского диктатора и разоружить или уничтожить тех, кто откажется сложить оружие.
Гвардии полковник Кукушкин: «В бой ввязалась артиллерия дивизии. 122-мм гаубицы и пушки боевых машин прямой наводкой били по гвардейцам, засевшим в казармах. Через 1,5-2 часа мятеж был сломлен и остатки мятежников разоружены». (А. В. Кукушкин. Прыжок десантников в Афганистан).
К утру 28 декабря Кабул полностью перешёл под контроль десантников.
Патруль 103 ВДД в Кабуле
Оперативный дежурный полковник Е. В. Чернышев:
Наших раненых уже разместили в госпитале. Убитых готовили к отправке в Союз. Уточнены списки погибших в самолёте ИЛ-76Д вечером 25-го. (Чернышев Е. В. «Дневник. Афганистан, декабрь 1979 – январь 1980»).
Многие, не владея информацией, долгие годы были уверены, что в Кабуле в конце декабря 1979 года находились лишь немногочисленные группы офицеров из спецподразделений КГБ СССР, которые фактически самостоятельно выполнили главную задачу: захватили дворец Тадж-Бек и отстранили от власти Хафизуллу Амина.
Позже к рассказам о тех событиях присоединились бойцы так называемого «мусульманского» батальона и 9-й роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. Исторические события обросли разного рода мифами и легендами, которые на протяжении нескольких десятилетий пересказываются людьми, не имеющими к тем событиям никакого отношения.
К сожалению, участники и очевидцы афганской войны, в том числе и декабрьских событий 1979 года, уходят из жизни, и очень важно, чтобы они оставили свои объективные воспоминания о ней.
