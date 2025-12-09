Афганский лабиринт: от Саурской революции до операции «Байкал-79»



Аэропорт Внуково. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев встречает лидера Афганистана Тараки



Мохаммад Ватанджар

С большой семьёй Ватанджар жил в Москве, не имея, как и большинство афганских эмигрантов, ни квартиры, ни вида на жительство, ни средств к существованию. В итоге его выселили из временно занимаемой квартиры, и он был вынужден переехать в Одессу. Никто из руководителей Министерства обороны России того ельцинского времени не пожелал встретиться с афганским военачальником, вместе с которым решались наши общие задачи в Афганистане.



Дворец "Арг"



Подбитая техника у дворца «Арг»



Тараки и Кармаль

Апрельская революция 1978 года, в результате которой к власти в Афганистане пришли местные коммунисты, стала большой неожиданностью для советского руководства. Отношения СССР со свергнутым режимом были относительно неплохие, и, возможно, поэтому афганские коммунисты решили не согласовывать с Москвой свои действия.

До апреля 1978 года, то есть до саурской революции, казалось, ничто не предвещало каких-то осложнений в советско-афганских отношениях. И вдруг в соседней стране, с которой мы имели протяжённую сухопутную границу, пришли к власти крайне левые радикалы, которые в считаные дни полностью изменили ситуацию не только в самом Афганистане, но и во всём регионе. Вместо традиционно дружественного Советскому Союзу государства на нашем южном фланге реально замаячила перспектива появления крайне опасного, враждебного нам соседа.



Саурская революция в Афганистане сразу же поставила перед Москвой множество проблем. Что же всё-таки на деле происходит в Афганистане? Каковы истинные цели нового руководства этой страны на ближайшее время и в перспективе? Как теперь строить советско-афганские отношения в новых условиях, на кого опираться?



Мы совсем не знали друг друга, поэтому для этих первых переговоров была характерна взаимная настороженность, нежелание раскрывать все карты. Нам были неведомы планы и намерения новых властей. Да и афганцы, судя по всему, не знали, как мы отнесёмся к свержению Дауда, с которым у Советского Союза до последнего времени сохранялись неплохие отношения (Владимир Крючков. «Личное дело»).

У нас разработаны два варианта относительно военной акции. Первый состоит в том, что мы в течение одних суток направляем в Афганистан 105-ю воздушно-десантную дивизию и перебросим пехотно-моторизированный полк в Кабул, к границе будет подтянута 68-я моторизованная дивизия, а 5-я мотострелковая дивизия находится у границы. Таким образом, за трое суток мы будем готовы к направлению войск… У нас имеется и второй вариант, он тоже проработан. Речь идет о вводе двух дивизий в Афганистан…

Вылет был с аэродрома Чкаловский. В группу входили девять комбатов, три комполка, начальник штаба артиллерийского полка, командир отдельного зенитно-ракетного дивизиона, командир отдельного самоходно артиллерийского дивизиона, командир дивизии Иван Фёдорович Рябченко и возглавлял всю команду начальник разведки воздушно-десантных войск гвардии полковник Алексей Васильевич Кукушкин. (В декабре 1979-го года гвардии полковник А. В. Кукушкин будет назначен начальником штаба оперативной группы Воздушно-десантных войск в Афганистане. прим. автора.) Все мы имели дипломатические паспорта. Приземлились на рассвете. В эти дни был праздник Рамадан, все магазинчики в городе были закрыты. Пробыли мы в Кабуле двое суток, совершили пешие и автомобильные экскурсии возле тех комплексов зданий, которые предстояло захватывать, провели фото- и видеосъёмку. Рекогносцировку провели достаточно успешно, изучив все маршруты выдвижения к объектам захвата, расположение сил и огневых позиций их охранения.

Вспоминает начальник разведки ВДВ СССР гвардии полковник Кукушкин:



26 декабря. Командир дивизии генерал-майор Рябченко И. Ф. был ознакомлен с боевой задачей. Командиров частей и подразделений познакомили с проводниками из числа офицеров-советников. Они должны вывести части к объектам захвата. Каждый полк, в полку батальоны и роты, а в некоторых случаях и взводы, имели конкретные боевые задачи, разработанные до мелочей. На главный участок боевой операции нацелился 350 гв. ПДП (Полтинник) как наиболее подготовленный полк. Более опытным считался и командир этого полка подполковник Шпак Г.И.

Вечером 27 декабря, с наступлением темноты, колонны 103-й дивизии ВДВ во главе с нашими группами (в некоторые из них включили «парчамистов») двинулись по разработанным маршрутам. К утру 28-го все операции должны были быть завершены. (Кирпиченко В. А. Разведка: лица и личности.)

Колонны десантников по городу можно было определять по звукам выстрелов. Вдоль всей трассы, пересекавшей Кабул из конца в конец, находились объекты захвата. С подходом к ним наших подразделений вспыхивала стрельба, и небо перечеркивалось трассами пуль. Афганская охрана везде уже была готова к ответному огню. Началась историческая акция, которая впоследствии встряхнет весь мир. (Чернышев Е. В. «Дневник. Афганистан, декабрь 1979 – январь 1980»).

28.12.79 г., пятница. К полуночи в основном всё было закончено. Стрельба утихла. Дело сделано. Однако отовсюду поступали доклады об убитых и раненых. Здесь проявился явный просчёт в долго готовившейся операции. Не было развёрнуто медицинское обеспечение, не было медицинских сил и средств. Теперь вот мы вынуждены объезжать дома, где жили семьи советников, собирать их жён, которые имели отношение к медицине. Собрали всех в поликлинике. Туда свозили раненых и убитых. Их было больше сотни. Некоторые были завёрнуты в простыни, пропитанные кровью. Им оказывали первую помощь и увозили в госпиталь. (Чернышев Е. В. «Дневник. Афганистан, декабрь 1979 – январь 1980»).

БМД быстро подошли к казармам. Всё было рядом, в зоне видимости: штаб, дворец, казармы. Напротив казарм уже стояли гаубицы и вели беглый огонь по зданию. Боевые машины выстроились в единую линию с орудиями и также открыли огонь. Удар был такой силы, что рухнула стена одной из казарм



Патруль 103 ВДД в Кабуле

28.12.1979. Часов в двенадцать разговаривал по телефону с генералом армии Варенниковым. Он интересовался потерями, сказал, чтобы к четырнадцати часам доложили. Предварительные данные у меня были. Я согласовал их со штабом ВДВ. Окончательных данных у них тоже не было, но к единым результатам мы пришли. В 14:00 я доложил по телефону в Москву: на 14:00 имеется убитых — 30 человек, из них офицеров — один, и раненых 128, из них один офицер. Данные по сотрудникам Иванова (КГБ) сюда не включались, они были нам неизвестны.



Наших раненых уже разместили в госпитале. Убитых готовили к отправке в Союз. Уточнены списки погибших в самолёте ИЛ-76Д вечером 25-го. (Чернышев Е. В. «Дневник. Афганистан, декабрь 1979 – январь 1980»).