США запустили барражирующий боеприпас с танка Abrams
1 0974
Американские компании GDLS и AeroVironment показали работу системы PERCH, установленной на танке M1A2 Abrams SEPv3 и снаряжённой барражирующими боеприпасами Switchblade для поражения сил противника.
Как пояснили разработчики, испытания, состоявшиеся в конце октября, прошли успешно.
PERCH – это модульная ПУ, предназначенная для применения барражирующих дронов Switchblade 300 и Switchblade 600 от AeroVironment с платформы ОБТ M1A2 SEPv3 и ББМ Stryker с целью ведения разведки и нанесения ударов по неприятелю за пределами прямой видимости. Как утверждается, конструкция не требует сварки или резки и размещается на башне на месте ящика для имущества, фиксируясь болтами на имеющемся креплении:
Система PERCH позволяет подразделениям применять Switchblade на переднем крае поля боя, оставаясь при этом незамеченными. Мы создаём оружие, способное побеждать в современных сражениях.
Так, Switchblade 600 имеет дальность действия более 40 км и может находиться в режиме ожидания более 40 мин.
Армия США ещё не приступила к массовым закупкам PERCH, но в GDLS сообщили, что в войсках проявили большой интерес к новому комплексу, в связи с чем планируется провести цикл демонстраций.
