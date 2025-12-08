США запустили барражирующий боеприпас с танка Abrams

США запустили барражирующий боеприпас с танка Abrams

Американские компании GDLS и AeroVironment показали работу системы PERCH, установленной на танке M1A2 Abrams SEPv3 и снаряжённой барражирующими боеприпасами Switchblade для поражения сил противника.

Как пояснили разработчики, испытания, состоявшиеся в конце октября, прошли успешно.



PERCH – это модульная ПУ, предназначенная для применения барражирующих дронов Switchblade 300 и Switchblade 600 от AeroVironment с платформы ОБТ M1A2 SEPv3 и ББМ Stryker с целью ведения разведки и нанесения ударов по неприятелю за пределами прямой видимости. Как утверждается, конструкция не требует сварки или резки и размещается на башне на месте ящика для имущества, фиксируясь болтами на имеющемся креплении:

Система PERCH позволяет подразделениям применять Switchblade на переднем крае поля боя, оставаясь при этом незамеченными. Мы создаём оружие, способное побеждать в современных сражениях.




Так, Switchblade 600 имеет дальность действия более 40 км и может находиться в режиме ожидания более 40 мин.

Армия США ещё не приступила к массовым закупкам PERCH, но в GDLS сообщили, что в войсках проявили большой интерес к новому комплексу, в связи с чем планируется провести цикл демонстраций.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:09
    Запад упорно отказывается от мангалов.Надеются на дроны перехватчики или на мaнглы трансформеры ?Чтобы запускать эту приблуду.
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +2
      Сегодня, 09:35
      Хорошая цель для fpv Дронов))) гореть будет лучше)))
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 09:12
    "конструкция не требует сварки или резки и размещается на башне на месте ящика для имущества, фиксируясь болтами на имеющемся креплении:"
    Не то ли расположение, в которое любят метить дроноводы?
    А по сути.
    Наверное в условиях реальных боевых действий установка будет расположена где то поверх звёздно полосатого мангала (пусть будет барбекю:)), установленного для защиты от дронов.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:40
    Смотрю все идет к тому что от БПЛА не откажутся все равно. Танк теперь будут атаковать сразу 3-4 ,а еще могут ядром