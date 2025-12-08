Качество проектирования и производства ББМ Ajax, заказанной британской армией, на протяжении всего периода реализации проекта является предметом серьёзных разбирательств. Вся программа регулярно подвергается критике и позиционируется как «системный сбой в управлении».Наиболее серьёзной проблемой являются чрезмерный шум и вибрация, которые вызывают у членов экипажа такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, рвота и отёк суставов. На первых порах разрешалось управлять машинами только 105 минут подряд и на скорости ниже 20 миль в час (до 32 км/ч).Также вибрация приводит к проблематичности ведения точного огня из 40-мм пушки во время движения машины. Машина оказалась не способна преодолевать препятствия высотой более 20 см, что стало следствием дефективности конструкции.В ходе производства возникли серьёзные проблемы с контролем качества. Так, первые 100 корпусов, изготовленные в Испании, имели такие проблемы, как несоответствие длины и непараллельность бортов, что потребовало от компании GDLS-UK проведения трудоёмкого ремонта. Также сообщалось о некачественных сварке и прокладке кабелей.Судя по недавно показанным в сети кадрам, на которых, запечатлена машина, видимо, из новой партии, проблемы с качеством производства никуда не делись. Но это лишь вершина айсберга.Несмотря на постоянные проблемы и задержки (первоначально планировалось, что Ajax поступит на вооружение в 2017 году), британская армия объявила о достижении ББМ начальной боевой готовности (IOC) 6 ноября 2025 года. Однако вскоре после этого командование было вынуждено приостановить все учения с использованием этой машины из-за новой волны травм, связанных с шумом и вибрацией, среди солдат во время учений, прошедших в конце ноября. Было начато новое расследование. При этом армии уже передано свыше 160 бронемашин.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»