Показано «качество» изготовления британской бронемашины Ajax

3 544 11
Показано «качество» изготовления британской бронемашины Ajax

Качество проектирования и производства ББМ Ajax, заказанной британской армией, на протяжении всего периода реализации проекта является предметом серьёзных разбирательств. Вся программа регулярно подвергается критике и позиционируется как «системный сбой в управлении».

Наиболее серьёзной проблемой являются чрезмерный шум и вибрация, которые вызывают у членов экипажа такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, рвота и отёк суставов. На первых порах разрешалось управлять машинами только 105 минут подряд и на скорости ниже 20 миль в час (до 32 км/ч).



Также вибрация приводит к проблематичности ведения точного огня из 40-мм пушки во время движения машины. Машина оказалась не способна преодолевать препятствия высотой более 20 см, что стало следствием дефективности конструкции.

В ходе производства возникли серьёзные проблемы с контролем качества. Так, первые 100 корпусов, изготовленные в Испании, имели такие проблемы, как несоответствие длины и непараллельность бортов, что потребовало от компании GDLS-UK проведения трудоёмкого ремонта. Также сообщалось о некачественных сварке и прокладке кабелей.

Судя по недавно показанным в сети кадрам, на которых, запечатлена машина, видимо, из новой партии, проблемы с качеством производства никуда не делись. Но это лишь вершина айсберга.

Несмотря на постоянные проблемы и задержки (первоначально планировалось, что Ajax поступит на вооружение в 2017 году), британская армия объявила о достижении ББМ начальной боевой готовности (IOC) 6 ноября 2025 года. Однако вскоре после этого командование было вынуждено приостановить все учения с использованием этой машины из-за новой волны травм, связанных с шумом и вибрацией, среди солдат во время учений, прошедших в конце ноября. Было начато новое расследование. При этом армии уже передано свыше 160 бронемашин.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 06:24
    Просто цифры -
    За все деньги которые были потрачены в Великобритании c 2010 года только в рамках программы Ajax (Scout SV) - британская армия могла бы модернизировать все имеющиеся в наличии ОБТ Challenger 2 до стандарта CR3 или например закупить порядка 600-700 единиц БМП CV90 Mk.IV. И это по сегодняшним ценам.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 08:16
      Это же великое качество "Made in UK". Американцы над таким смеялись еще в 80 годах прошлого века. Помнится был такой фильм "Короткое Замыкание" про военного робота резко поумневшего. Так вот уже в том фильме была фраза. "Чего же ты хочешь этот блок сделан в ЮК, поэтому и сгорел"
    2. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 08:29
      Хрен его знает, но мы в свое время всячески старались избегать поездок в десантсном отделении гусеничной бмп. При первой возможности перепрыгивали на броню или меняли на БТР. Вибрация и укачивание в десанте эт беда всех гусеничных бмп.
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 06:26
    Мне нравиться - скорость не выше 32 км и 105 минут езды максимально lol а дальше солдаты блюют...
    Это ж высочайшее качество проектирования и изготовления - антивоенный броневик
    "Это ж просто праздник какой-то!!! (С)
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 07:32
      Украине в итоге продадут..., там "долго кататься" не нужно - "дай бог" до ЛБС добраться, а там в "утиль". winked
    2. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 08:23
      А это вообще зашквар
      Машина оказалась не способна преодолевать препятствия высотой более 20 см,
      belay
      Это вообще что? На этом драндулете с асфальта можно съезжать или как?
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 06:43
    Это английские бронемашины и английские солдаты. Ну и пусть себе блюют на здоровье. Нам то какое дело. Или кто-то хочет посочувствовать?
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 07:04
    Для меня вообще загадка - на каком основании мелкобритты до сих числятся в типа великих державах?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 08:12
      Цитата: paul3390
      Для меня вообще загадка - на каком основании мелкобритты до сих числятся в типа великих державах?
      Они сами себя туда записали. Для игры в ногобол собрали негров со всей африки, а еще вся реальная торговля пока идет через Лондонскую Товарную Биржу. Вот когда через эту биржу начнет идти минимум товаров, тогда их можно будет вычеркнуть.
  5. 73bor Звание
    73bor
    +1
    Сегодня, 07:17
    Наверное собрали рабочих с бывшего "Ровера" ,там автомобиль начинал разваливаться ещё на этапе сборки потому и завод закрыли! laughing
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:09
    Всё что болтается ,англичане не пробовали прихватить на " узбекскую" сварку.Пусть нас Ашотом вызывают поможем .Болтаться точно ничего не будет .С шумом - наушники ,с вибраций вообще легко " подушки " под пятую точку ,из пуха " мозгоклюев ". wassat