Инцидент с радаром: Япония обвиняет китайские истребители в захвате целей

3 840 12
Инцидент с радаром: Япония обвиняет китайские истребители в захвате целей

Токио выразил официальный протест Пекину в связи с инцидентом вблизи Окинавы. Как утверждает Минобороны Японии, 6 декабря китайские палубные истребители J-15, взлетевшие с авианосца Liaoning, направили свои бортовые радары (то есть фактически взяли на прицел) на два японских самолёта F-15, которые были подняты по тревоге в ответ на возможное нарушение воздушного пространства:

Это был опасный поступок, выходящий за рамки, необходимые для обеспечения безопасного полёта. Произошедшее вызывает серьёзную обеспокоенность.

Как указывается в западной прессе, данные обвинения обоснованы, так как радиолокационное сопровождение, особенно с использованием РЛС управления огнём, считается в международной практике серьёзной провокацией. После захвата цели СУО может определить точное расстояние до неё:



Это один из последних этапов подготовки к запуску ракеты класса «воздух-воздух».

Захват радаром предупреждает цель о том, что она находится в зоне досягаемости УРВВ, и «такие действия рассматриваются как агрессивная эскалация».

В январе 2013 года уже происходил подобный инцидент. Тогда боевой корабль ВМС НОАК осветил радаром управления огнём эсминец сил самообороны Японии в Восточно-Китайском море.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 06:48
    какие они нежные стали, эти джаппы. уж и не посвети на них радаром - сразу в истерику бросаются..
  2. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 06:52
    И великие самураи , храбро бросились на утек. Запросив международную поддержку в виде памперсов!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 07:51
      Шел самурай за саке...
      Его фонарем осветили !
      Какое коварство !

      Козьма Прутков-сан, хокку № 12
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:24
        Клинок самурая раньше был остр - а теперь заржавел.
        Нет больше славы в бою!
        Лучше молча напиться саке....
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:28
        Снежинкой мгновенно растаяла Жизнь самурая и Путь свой закончил он....
        Проклятый Калашников.

        lol
  3. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 07:01
    Штанишки то потом в стирку сдали?
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:06
    А не надо было япошкам поднимать свои истребители. Тогда бы и угрозы не было... wassat
  5. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 07:37
    Ну раз японцы решили свои силы самообороны вновь сделать силами навсехнападения, то пусть привыкают, что по ним прицеливаются соседи. Назвался волком, полезай на мушку.
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 08:29
    "- С чего начался конфликт?
    - С того что он дал мне сдачи."
    Классика от западных шавок.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:11
    У истребителей ВВС КНР просто нет для японцев других радаров.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:19
    МИД КНР уже сделал Японии представление - заткнуть свой ротик и не мешать рутинным учениям ВМС КНР.
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:23
    ❝ Захват радаром предупреждает цель о том, что она находится в зоне досягаемости УРВВ ❞ —

    — Уходите из «зоны досягаемости», возвращайтесь на свой аэродром, и нет проблем ...