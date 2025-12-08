Дональд Трамп разочаровался в Зеленском, не оценившем мирный план США

Дональд Трамп разочаровался в Зеленском, не оценившем мирный план США

Дональд Трамп разочарован Зеленским, американского президента не устраивает его отношение к разработанному Вашингтоном мирному плану. По словам Трампа, нелегитимный президент Украины даже не читал проект мирной сделки.

Трамп раскритиковал Зеленского, который не хочет подписывать предложенный американцами мирный план. По словам президента США, проект получил поддержку Москвы, с ним согласна даже украинская делегация, а «нелегитимный» не удосужился его прочитать.



Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Его команда в восторге от этого, но он — нет. Россия с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал.


Сам Зеленский накануне заявил, что провел «очень сложные» переговоры с Уиткоффом и теперь едет в Европу, где проведет ряд встреч с европейскими политиками в Лондоне и Брюсселе. В общем, клоун поехал консультироваться со Стармером, Макроном и Мерцем, которые выступают категорически против принятия условий России, особенно в вопросе вывода войск.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:13
    ❝ Дональд Трамп разочарован Зеленским* ❞ —

    — А не надо было «очаровываться» ...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 06:37
      США и Россия скоро объединят усилия по подавлению Гейропы и Украины.

      Трамп получил от России очень выгодное предложение, раз так поддерживает.

      У меня подозрение, что замороженные европейцами активы тайно обещали Америке.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:22
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:13

      hi Не будем питать иллюзий от миротворца за Атлантической лужей, тому как завтра его мнение может поменяться на противоположное.
  2. Штааль Звание
    Штааль
    +3
    Сегодня, 06:17
    Таким темпом через годик Трамп будет кричать про денацификацию и демилитаризацию Украины и полную безоговорочную капитуляцию. wink
  3. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 06:22
    /В общем, клоун поехал консультироваться со Стармером, Макроном и Мерцем/
    Посмотрим что это чучело там наездит.
    Наглосаксам очень хочется, чтобы еэсовские овцы убились об стену и освободили место под финансовым солнцем, прям из кожи вон лезут.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Штааль
      клоун поехал консультироваться со Стармером, Макроном и Мерцем/
      Посмотрим что это чучело там наездит.

      А Макрон уже с китайцами заигрывать начал.
  4. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 06:40
    В общем, клоун поехал консультироваться со Стармером, Макроном и Мерцем, которые выступают
    консультироваться? Это обдолбанное нелегитимное ничтожество снова поползло получать инструкции по дальнейшему вставлению палок в колеса мирному урегулированию.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 08:09
    Не понятно, чего теперь от клоуна хотят. Клоун мочит, как хочет и за это ему ничего. На заокеанцев он вообще положил.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 09:39
      Ну его глобалисты защищают, Трамп с ними воевать умеет только до выборов, а после выборов его полномочия всё request
  6. Русич Звание
    Русич
    0
    Сегодня, 08:18
    Послушаешь других и понимаешь, насколько В. Путин грамотнее и умнее остальных.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 09:38
    Так и что дальше, он огорчён немножко? Делать что-то собирается этот мастер peace deal?