Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Его команда в восторге от этого, но он — нет. Россия с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал.

Дональд Трамп разочарован Зеленским, американского президента не устраивает его отношение к разработанному Вашингтоном мирному плану. По словам Трампа, нелегитимный президент Украины даже не читал проект мирной сделки.Трамп раскритиковал Зеленского, который не хочет подписывать предложенный американцами мирный план. По словам президента США, проект получил поддержку Москвы, с ним согласна даже украинская делегация, а «нелегитимный» не удосужился его прочитать.Сам Зеленский накануне заявил, что провел «очень сложные» переговоры с Уиткоффом и теперь едет в Европу, где проведет ряд встреч с европейскими политиками в Лондоне и Брюсселе. В общем, клоун поехал консультироваться со Стармером, Макроном и Мерцем, которые выступают категорически против принятия условий России, особенно в вопросе вывода войск.