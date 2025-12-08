Темнота и свечи в окнах становятся новым атрибутом Киева
Многочасовые отключения электроэнергии стали своеобразным символом отказа украинского военно-политического руководства одобрить мирный план, в котором были бы учтены российские интересы.
В Киеве введён особый график отключений, который предусматривает отсутствие света в целых районах по 16 часов. Кадры вечернего Киева таковы, что основное освещение дают фары автомобилей на основных улицах и проспектах города.
Свет – в редких окнах, да и то не от поданной электроэнергии, а от «автономных» источников, вплоть до свечей.
Тремя днями ранее мэр украинской столицы с пафосом объявил о том, что зажёг огни главной ёлки города.
Отключение электричества становится атрибутом целого ряда не просто городов, но и регионов Украины. Значительные проблемы с электроснабжением в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях, а также на оккупированных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Масштабные отключения дошли также до центральной и западной частей Украины.
Тем временем «Укрэнерго», объявив о новых графиках отключения и добавив, что «и они могут меняться в случае новых ударов по энергосистеме», пишет о «славе ВСУ» и о том, что вместе они «придут к перемоге».
