Темнота и свечи в окнах становятся новым атрибутом Киева

4 289 12
Темнота и свечи в окнах становятся новым атрибутом Киева

Многочасовые отключения электроэнергии стали своеобразным символом отказа украинского военно-политического руководства одобрить мирный план, в котором были бы учтены российские интересы.

В Киеве введён особый график отключений, который предусматривает отсутствие света в целых районах по 16 часов. Кадры вечернего Киева таковы, что основное освещение дают фары автомобилей на основных улицах и проспектах города.



Свет – в редких окнах, да и то не от поданной электроэнергии, а от «автономных» источников, вплоть до свечей.



Тремя днями ранее мэр украинской столицы с пафосом объявил о том, что зажёг огни главной ёлки города.



Отключение электричества становится атрибутом целого ряда не просто городов, но и регионов Украины. Значительные проблемы с электроснабжением в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях, а также на оккупированных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Масштабные отключения дошли также до центральной и западной частей Украины.

Тем временем «Укрэнерго», объявив о новых графиках отключения и добавив, что «и они могут меняться в случае новых ударов по энергосистеме», пишет о «славе ВСУ» и о том, что вместе они «придут к перемоге».
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 06:34
    А раньше,символом Киева были- кастрюли,сковородки- на головах жителей и кружевные труселя. Значит, " прогресс"- есть. Скоро упряжки волов увидим.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:35
    ❝ Темнота и свечи в окнах становятся новым атрибутом Киева ❞ —

    — А потому как не учатся на своих ошибках ...
    (Ученье свет, неученье тьма)
  3. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 06:36
    Бизнес идея - кострюля с фонариком для майдана против зели. Можно посыпать мукой...
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 06:39
    Может быть наконец, к 4 годовщине СВО, в Киеве перейдут от веерных отключений к полному обесточиванию. А если еще и во Львове, Одессе и других городах, то будет вообще замечательно.
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    +4
    Сегодня, 06:43
    Новый Год при свечах - романтика!
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 06:54
    Вместе с отключением эл.энергии к победе...Это сильно. belay
    1. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Сегодня, 08:44
      А "победа" и "перемога" это, скорее всего, разные понятия )))
  7. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:23
    что «и они могут меняться в случае новых ударов по энергосистеме»,

    Надо заставить менять
  8. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 08:28
    Тремя днями ранее мэр украинской столицы с пафосом объявил о том, что зажёг огни главной ёлки города.

    И наши молодцы славно потушили огни новогоднюю елку. tongue
  9. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 08:35
    Слишком яркие огонечки для свечей, нет? На первой фото не свет фар а уличное освещение какого-то проспекта. Как это в домах нет, а улицы освещают? Тем более видно, что не проредили через 1-2 столба для экономии. Вторая фотка больше похожа на правду - на улицах нет света, небо темное, что тоже подтверждает, но нет уверенности, что нет минимсального света в квартирах. Нрчью обычно спят и в окнах свет не горит.
    Короче, пока не увижу новости о глушении нескольких аэс - не поверю в наличие у них проблемы. Как уже писалось - выработки аэс хватает для гражданских, потому как нет никакой промки. Вот и принудьте заглушить аэс.
  10. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 08:58
    Цитата: кот Краш
    Новый Год при свечах - романтика!

    Для медийного эффекта они могут устроить массовый налет на московский регион в преддверии нового года. Этого нельзя допустить. Я бы усиливал пво.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 09:32
      ПВО Москвы это нечно грандиозное!!! Усилить ПВО Москвы - это значит забрать часть ПВО из других регионов, которые также нуждаются в защите. Вряд ли это хорошая идея.