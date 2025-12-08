❝ Темнота и свечи в окнах становятся новым атрибутом Киева ❞

Многочасовые отключения электроэнергии стали своеобразным символом отказа украинского военно-политического руководства одобрить мирный план, в котором были бы учтены российские интересы.В Киеве введён особый график отключений, который предусматривает отсутствие света в целых районах по 16 часов. Кадры вечернего Киева таковы, что основное освещение дают фары автомобилей на основных улицах и проспектах города.Свет – в редких окнах, да и то не от поданной электроэнергии, а от «автономных» источников, вплоть до свечей.Тремя днями ранее мэр украинской столицы с пафосом объявил о том, что зажёг огни главной ёлки города.Отключение электричества становится атрибутом целого ряда не просто городов, но и регионов Украины. Значительные проблемы с электроснабжением в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях, а также на оккупированных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Масштабные отключения дошли также до центральной и западной частей Украины.Тем временем «Укрэнерго», объявив о новых графиках отключения и добавив, что «и они могут меняться в случае новых ударов по энергосистеме», пишет о «славе ВСУ» и о том, что вместе они «придут к перемоге».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»