Ввод российских войск в Черниговскую область растянет оборону ВСУ ещё сильнее

Россия в ближайшие дни откроет еще одно направление, продолжая растягивать силы ВСУ. Как пишет украинская пресса, российское командование готовится к вводу войск в Черниговскую область. У Сырского нет резервов, чтобы организовать там нормальную оборону.

Украинские ресурсы чуть ли не в один голос заявляют, что в ближайшие дни россияне откроют еще один фронт на севере Украины, на этот раз Черниговский. Для этого у Москвы есть все необходимое, несколько бригад уже сформированы и прошли слаживание в тыловых районах, техника подтянута, все готово. А вот у ВСУ с личным составом проблемы, учитывая потери и все возрастающее дезертирство. Как утверждается, Сырский уже не контролирует фронт, занятый затыканием множественных дыр в обороне.



Сырский уже давно не контролирует фронт, а занимается затыканием дыр и прорывов русских.


По информации военной разведки Украины, в Брянской области России в полной боевой готовности находятся четыре или пять бригад ВС РФ, которые будут входить в Черниговскую область. У ВСУ на этом направлении есть подразделения, но их мало, сосредоточенных там сил явно не хватит для остановки наступления ВС РФ. А за Черниговом находится Киев.

Между тем украинские генералы снова поднимают вопрос всеобщей мобилизации на Украине, поскольку другого способа набрать личный состав для ВСУ нет. Возможно, что какие-то решения будут приняты после возвращения Зеленского из Европы. Все зависит от того, что ему пообещают европейские союзники.
  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +4
    Сегодня, 06:40
    Добавить огоньку на ЛБС, было бы хорошо...
    1. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 08:23
      Пусть незалежне свидомиты попрыгают на майдане при свечах, в кастрюлях, кружнвных трусах поверх тулупов и с печеньками в руках и поместают..
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 06:44
    Все зависит от того, что ему пообещают европейские союзники.

    Пообещать они могут всё что угодно, вопрос в том , что могут реально дать.
    Открытие Черниговского направления давно ожидаемый ход. Чувствую ещё один регион будет присоединён к России.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 07:04
      Ну и толку ? Вот в чем смысл ? Пока логистика через Днепр не уничтоженна враг подтянет силы и опять позиционка.А в том районе сеть и жд и авто развита . Пока мосты в Киеве живы смыслы в чем затевать такое ?
      1. topol717 Звание
        topol717
        -4
        Сегодня, 08:30
        Пока логистика через Днепр не уничтоженна
        Неоднократно уже писалось, что сейчас это не реально. Нет у нас такого оружия которое может уничтожить мосты через Днепр. Да и враг моментально возведет понтоны и продолжит.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 06:45
    Это правильно,а как будет-посмотрим.Это растянет и фронт нашей армии.Главное чтобы силы для этого были
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:55
    Все это только прогнозы. Посмотрим,как все будет на практике. Но думаю,что политическая верхушка украины,слишком засиделась, в Киеве. Пора бы им во Львов перебираться,
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:57
    Чем быстрее капитулирует киевский режим нацистов, тем меньше потерь понесёт потом Украина.
    Все очевидно...но до нацистов Украины и Европы это не доходит.
  6. Cartalon Звание
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 07:27
    4-5 бригад мало для нового направления.
  7. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    Сегодня, 07:34
    Украинские ресурсы чуть ли не в один голос заявляют, что в ближайшие дни россияне откроют еще один фронт на севере Украины, на этот раз Черниговский. 


    Если это правда, то у нас все очень плохо с секретность в армии, а все по тому, что ЗГТ надо не только у солдат телефоны проверять, но и у генералов.

    Было бы конечно неплохо если бы 5 бригад начали наступление на Черниговскую область, но откуда им взяться-то, да ещё и с техникой?!
    1. AMG Звание
      AMG
      -1
      Сегодня, 08:06
      !2-15 тысяч человек это не так уж и много .Наверняка в тылу готовятся резервы, да и техника есть .Удивляет осведомленность разведки противника, если это просто не один из способов давления для проведения всеобщей мобилизации.
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      -2
      Сегодня, 08:34
      https://topcor.ru/66493-vsu-perebrasyvaet-10-tysjachnuju-udarnuju-gruppirovku-k-granice-s-rossiej.html

      А вот тут говорят, что это Украина перебрасывает резервы в Сумскую область.
      И если мне память со склерозом еще не изменяет - перед вторжением в Курскую область было ровно тоже самое - крики со стороны Украины "ай на нас щас нападут с севера" и стягивание войск типа для обороны.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 08:20
    По информации военной разведки Украины, в Брянской области России в полной боевой готовности находятся четыре или пять бригад ВС РФ, которые будут входить в Черниговскую область


    Одна из них состоит из Человеков-Пауков. Xoxлам дрожать отчётливо.
  9. Tzar Звание
    Tzar
    +1
    Сегодня, 09:23
    Похоже на вброс. Скорее всего каких-то хлопчиков захотели снять с уютного черниговского тыла и отправить в Купянск/Покровск, они всполошились и решили показать свою важность сидения там, с помощью самых честных укрсми)