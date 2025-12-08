Сырский уже давно не контролирует фронт, а занимается затыканием дыр и прорывов русских.

Россия в ближайшие дни откроет еще одно направление, продолжая растягивать силы ВСУ. Как пишет украинская пресса, российское командование готовится к вводу войск в Черниговскую область. У Сырского нет резервов, чтобы организовать там нормальную оборону.Украинские ресурсы чуть ли не в один голос заявляют, что в ближайшие дни россияне откроют еще один фронт на севере Украины, на этот раз Черниговский. Для этого у Москвы есть все необходимое, несколько бригад уже сформированы и прошли слаживание в тыловых районах, техника подтянута, все готово. А вот у ВСУ с личным составом проблемы, учитывая потери и все возрастающее дезертирство. Как утверждается, Сырский уже не контролирует фронт, занятый затыканием множественных дыр в обороне.По информации военной разведки Украины, в Брянской области России в полной боевой готовности находятся четыре или пять бригад ВС РФ, которые будут входить в Черниговскую область. У ВСУ на этом направлении есть подразделения, но их мало, сосредоточенных там сил явно не хватит для остановки наступления ВС РФ. А за Черниговом находится Киев.Между тем украинские генералы снова поднимают вопрос всеобщей мобилизации на Украине, поскольку другого способа набрать личный состав для ВСУ нет. Возможно, что какие-то решения будут приняты после возвращения Зеленского из Европы. Все зависит от того, что ему пообещают европейские союзники.