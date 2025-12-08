Растёт число призывов к Сырскому о «деблокировании» гарнизонов ВСУ
Увеличивается число призывов украинских военных к Сырскому к их «деблокированию» на разных участках фронта. Ранее к главкому ВСУ обращались военнослужащие из состава остатков блокированного украинского гарнизона в Мирнограде. Теперь к ним добавились «сидельцы» подвалов Степногорска Запорожской области, а также те украинские военные, которые блокированы на левом берегу реки Оскол к юго-востоку от Купянска.
Ни в Мирнограде, ни в Степногорске, ни в районе Купянска-Узлового у ВСУ не осталось вариантов для безопасного отступления на запад. Российские войска заперли противника на его позициях, многие из которых уже «разобраны» российскими ВКС и артиллерией.
В Запорожском Степногорске остаётся блокированными не более 200 украинских военнослужащих в центральной части этого посёлка городского типа. Они оказались в полном окружении, как и остатки мирноградского гарнизона ВСУ численностью до 1 тысячи «всушников».
Значительно осложнилась ситуация для противника и в Северске. Там накануне Вооружённые силы России перерезали последний из остававшихся в действии маршрутов снабжения гарнизона, взяв под контроль участок дороги южнее ранее освобождённой Платоновки.
На данный момент призывы к деблокированию так и остаются призывами, так как любое такое деблокирование потребовало бы от противника ввода в бой значительного числа резервов. Но украинское командование опасается потерять новые значительные по площади территории в других местах, если снимет оттуда резервы, отправив под те же Мирноград или Северск.
