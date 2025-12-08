Растёт число призывов к Сырскому о «деблокировании» гарнизонов ВСУ

Увеличивается число призывов украинских военных к Сырскому к их «деблокированию» на разных участках фронта. Ранее к главкому ВСУ обращались военнослужащие из состава остатков блокированного украинского гарнизона в Мирнограде. Теперь к ним добавились «сидельцы» подвалов Степногорска Запорожской области, а также те украинские военные, которые блокированы на левом берегу реки Оскол к юго-востоку от Купянска.

Ни в Мирнограде, ни в Степногорске, ни в районе Купянска-Узлового у ВСУ не осталось вариантов для безопасного отступления на запад. Российские войска заперли противника на его позициях, многие из которых уже «разобраны» российскими ВКС и артиллерией.

В Запорожском Степногорске остаётся блокированными не более 200 украинских военнослужащих в центральной части этого посёлка городского типа. Они оказались в полном окружении, как и остатки мирноградского гарнизона ВСУ численностью до 1 тысячи «всушников».

Значительно осложнилась ситуация для противника и в Северске. Там накануне Вооружённые силы России перерезали последний из остававшихся в действии маршрутов снабжения гарнизона, взяв под контроль участок дороги южнее ранее освобождённой Платоновки.


На данный момент призывы к деблокированию так и остаются призывами, так как любое такое деблокирование потребовало бы от противника ввода в бой значительного числа резервов. Но украинское командование опасается потерять новые значительные по площади территории в других местах, если снимет оттуда резервы, отправив под те же Мирноград или Северск.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 07:09
    
    
    Сегодня, 07:09
    ❝ Ни в Мирнограде, ни в Степногорске, ни в районе Купянска-Узлового у ВСУ не осталось вариантов для безопасного отступления на запад ❞ —

    — Отступайте «опасно» или сдавайтесь ...
    роман66
Сегодня, 07:40
      
      
      Сегодня, 07:40
      Можно по примеру самураев сделать коллективную сэппуку. Не забыть предсмертную хокку
    Маз
Сегодня, 08:19
      
      
      Сегодня, 08:19
      Ну, ты смотри какие упертые, и верят же обещаниям своего командования и даже надеятся, вот что плохо. Или боятся добросовестно. Или и то и другое вместе взятое.
  Товарищ Берия
Сегодня, 07:37
    
    
    Сегодня, 07:37
    По оперативной информации из района Димитрова наши войска поднялись севернее по Соборной улице и взяли под контроль 40-й квартал города (Многоэтажки+городская больница).

    Также сорваны 6 крупных попыток эвакуации нацистов из котла.

    Милосердие наших воинов имело понятные границы и сроки, но xoxлы предпочли их не соблюдать.
  убей фашиста
Сегодня, 08:21
    
    
    Сегодня, 08:21
    По информации от одно из наших военных корреспондентов - бандеровцы находясь в котле взяли в плен наших разведчиков и на камеру из расстреляли. Выжигать надо эту плесень термобаром и фабами.
  tralflot1832
Сегодня, 08:41
    
    
    Сегодня, 08:41
    404 ые если не кончат сопротивляться судьбе дойдут до детских крестовых походов на ЛБС.
    Правда у них ещё есть выбор - страны с демократическими ценностями ,в приоритете.Но их там уже не ждут.