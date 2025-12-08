СВР Украины намерена «вразумить» Вэнса и Рубио в рамках разработанной операции
8 02632
Служба внешней разведки Украины разработала операцию против вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Госдепа Марко Рубио под названием «публичное вразумление». Об этом сообщают украинские медиа.
СВР Украины планирует провести против Вэнса и Рубио операцию, к которой будут привлечены европейские и американские политики и католические священники. Часть из них будет использована «вслепую». Сама операция заключается в публичной критике американских политиков, поэтому и название у нее такое. «Публичное вразумление» — это применяемый в христианстве публичный упрек, когда один верующий упрекает другого в некоем поступке, расходящемся с верой.
Операцию курирует генерал Олег Синянский, он же является ее разработчиком. В Сеть уже утекли документы со списком служителей церкви, которых Киев намерен привлечь к своему плану.
Служба внешней разведки Украины под непосредственным руководством главы службы генерала Олега Синянского готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса. Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое «публичное вразумление»... Операция запланирована на ближайшее время.
Как предполагается, причиной стала антиукраинская позиция американских политиков, выступающих за скорейшее подписание мирного соглашения.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация