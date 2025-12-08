СВР Украины намерена «вразумить» Вэнса и Рубио в рамках разработанной операции

СВР Украины намерена «вразумить» Вэнса и Рубио в рамках разработанной операции

Служба внешней разведки Украины разработала операцию против вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Госдепа Марко Рубио под названием «публичное вразумление». Об этом сообщают украинские медиа.

СВР Украины планирует провести против Вэнса и Рубио операцию, к которой будут привлечены европейские и американские политики и католические священники. Часть из них будет использована «вслепую». Сама операция заключается в публичной критике американских политиков, поэтому и название у нее такое. «Публичное вразумление» — это применяемый в христианстве публичный упрек, когда один верующий упрекает другого в некоем поступке, расходящемся с верой.



Операцию курирует генерал Олег Синянский, он же является ее разработчиком. В Сеть уже утекли документы со списком служителей церкви, которых Киев намерен привлечь к своему плану.

Служба внешней разведки Украины под непосредственным руководством главы службы генерала Олега Синянского готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса. Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое «публичное вразумление»... Операция запланирована на ближайшее время.


Как предполагается, причиной стала антиукраинская позиция американских политиков, выступающих за скорейшее подписание мирного соглашения.
32 комментария
  1. 73bor Звание
    73bor
    -1
    Сегодня, 07:20
    А по почкам не пробовали в тихом углу "вразумить"! wassat
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:33
      73bor
      Сегодня, 07:20

      hi Ответка прилетит бумерангом по жыдо наркофюреру.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 08:08
        Цитата: ZovSailor
        Ответка прилетит бумерангом по жыдо наркофюреру.

        Обещанную «ответку» три года (да больше) ждут...
        Для меня стало совершенно непонятно, почему во время ТМВ покушения на Гитлера и его разного рода гауляйтеров были приоритетны, а сегодня мы тупим глазки и жеманничаем с верхушкой террористического руководства, открыто заявляющим о своих нацистских замашках и «благородных» целях...
        В Израиле с этим не напрягаются, поэтому никто в мире не желает попасть в немилость МОССАДу... yes
        А были времена, когда три известные буквы из аббревиатуры названия известной советской организации вызывали приступы лихорадки и диареи у разного рода антисоветчиков...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 08:29
          ROSS 42
          Сегодня, 08:08
          Обещанную «ответку» три года (да больше) ждут.

          hi В упрощённом варианте согласен, всё руководство бандерштата подлежит физической ликвидации в первую очередь с целью обезглавливания, есть ещё цель захвата живыми для дальнейшего Международного военного трибунала, о чём сообщалось в сми.
          Есть ещё мнение по нынешней ситуёвине в сохранении жизни жыдо наркофюрера, как метода по усилению раскола между нашими врагами. what
        2. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 08:33
          Просто из зелека сделают мученика, и поставят другого, а оно нам надо?
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 09:20
            Да, было б неплохо чтоб у них там было побольше мучеников. Мало кто хочет таким стать. Заодно у нас у бойцов мораль вырастет, станет ясно что договорнячки за их спиной никто не заключает
    2. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 08:08
      Цитата: 73bor
      А по почкам не пробовали в тихом углу "вразумить"! wassat

      Да , уж!
      Они сам себе яму роют. В нынешней ситуации они должны вести себя как Табаки. Но они думают, что они Маугли, хотя по сути они бандерлоги. Судьба их уже предрешена и Каа неспешно приближает их бесславную кончину...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:20
    ❝ СВР Украины разработала операцию против вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Госдепа Марко Рубио под названием «публичное вразумление» ❞ —

    — Сами себя не выпорите публично ...
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 07:21
    СВР Украины намерена «вразумить» Вэнса и Рубио
    Взрастили дитятю на свою голову, что вразумлять собирается. lol
  4. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 07:23
    Операцию курирует генерал Олег Синянский, он же является ее разработчиком.

    Что-то мне подсказывает, ЦРУ этому генералу поменяет голову и … не голову местами, за любую операцию против амерских политиков такого уровня. Лохлы совсем страх потеряли?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 07:33
      Охотовед,они не потеряли страх. Они на столько узколобы,что не способны осознать,последствия. Типичное рагулячье мышление,не выходящее " дальше канавы хутора".
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Охотовед 2
      Лохлы совсем страх потеряли?

      Рамсы попутали.
  5. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:40
    СВР Украины намерена «вразумить» Вэнса и Рубио в рамках разработанной операции

    Вроде-бы серьезная организация - Служба внешней разведки, ну даже по названию не понюшка табаку и собираются "вразумить" Вэнса и Рубио - царедворцев с огромным опытом и стажем, официально не имеющих мнения, идущего вразрез с тем, что им приказано иметь? Детский сад. Свое мнене чиновники такого ранга обретают после выхода на пенсию, когда уже точно все состоялось и на службу больше не возьмут.
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Романенко
      официально не имеющих мнения,

      Верно подметили
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 09:06
      Серьёзные организации всегда планирует свои операции посвящая в планы СМИ. Вдруг кто что дельного подскажет.
  6. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 07:52
    Наркоману только за планирование этой операции уже надо в бункере сидеть и бояться laughing
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 08:11
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Наркоману только за планирование этой операции уже надо в бункере сидеть и бояться laughing

      А он не боится - он, наркоман...
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 08:38
        Он очень боится. Поэтому и наркоман.
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 08:39
          Цитата: Уарабей
          Он очень боится. Поэтому и наркоман.

          Может и так
  7. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 07:59
    причиной стала антиукраинская позиция американских политиков, выступающих за скорейшее подписание мирного соглашения.
    Так ведь католикам сам Бог велел быть за мир. Впрочем, и православным, и протестантам, и иудеям.
  8. rosomaha Звание
    rosomaha
    +3
    Сегодня, 08:08
    а похоже что тут бриты курируют..они ж ничего не теряют, а попробывать можно..грязью заляпать...к томуж оч хорошо это вписывается в укроидеологию...не можешь никак противодействовать ворогу - да хоть плюнь в него публично и нас...ри под дверь. Хорошо они у бритов учатся...скорее подучиваются..свой задел мразофантазии у них большой, бриты только учат вектор задавать и шоб громче это воняло
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 08:13
    Хвост угрожает собаке. Эх амеры, с кем вы связались.....
  10. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:19
    Безнаказанность порождает вседозволенность
  11. Техник_Харлан Звание
    Техник_Харлан
    +3
    Сегодня, 08:20
    Похоже на Украине "крыша" окончательно поехала. Генералы какие-то на "вразумление" выделены. Уж собрали бы шаманов со всего Света и специалистов по вуду.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:38
    операцию, к которой будут привлечены европейские и американские политики и католические священники.
    Если католическая церковь привлекается, то украинского здесь уже ничего нет. А когда то Украина была православной.
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 08:39
    Похоже ребята, вслед за своим президентом психотропными веществами увлекаться начали.
  14. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:44
    С такой новостью следует ознакомить каждого американца, а в первую очередь - Вэнса и Рубио. Вряд ли эта акция является инициативой какого-то борова из галушкистанских спецслужб: такой приказ мог дать только криворожский нарик. Быть может, к этому также причастны наркетовы кореша из Европы. Я конечно не утверждаю, что и они тоже являются наркоманами: для этого их пришлось бы поймать в вагоне поезда с ложечкой для кокаина...
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 09:38
      Захотят пусть ВО почитают. Здесь утечек разных и планов громадьё. А ложечка им зачем?
  15. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +1
    Сегодня, 08:45
    Новость какая-то совсем бредовая.. спецоперация против Вэнса и Рубио?! Давайте уж сразу против Трампа wassat Источники хотелось бы этой ахинеи
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 09:39
      Источник проверенный- утечка в СМИ.
  16. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:22
    СВР Украины намерена «вразумить» Вэнса и Рубио в рамках разработанной операции

    а мне - не смешно:
    от этих уродов можно ожидать любой подлости - им до этого всё "с рук сходило"...
  17. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 09:23
    Короче очередное переобувание Трампа случится из-за какой-то там операции, он там старается как может, но ничего с зелей и еврайхом сделать не получается и вообще он забыл о чем там договаривался раньше