Бербок: Украина не должна идти ни на какие территориальные уступки

3 419 16
Бербок: Украина не должна идти ни на какие территориальные уступки

«Ястребиным» маркером для современных политиков становится их отношение к урегулированию украинского конфликта. Обычно те, кто пару лет назад заявлял о необходимости завершить конфликт непременно на поле боя, сегодня объявляют, что Россия «немедленно должна остановить боевые действия, а уже после этого можно и мирный план обсудить».

В стане чиновников-«ястребов» остаётся и экс-министр иностранных дел Германии, ставшая главой Генассамблеи ООН, Анналена Бербок.



По её словам, «Украина не должна идти ни на какие территориальные уступки»:

Это агрессивная война. И такие войны нуждаются в осуждении. В противном случае это приведёт к новым конфликтам. Это не может быть достойным поощрения.

О том, как страны НАТО вели агрессивную войну против, например, Югославии, откровенно оторвав от Сербии Косово, г-жа председатель ГА ООН почему-то не вспоминает. Равно как не вспоминает и о других агрессивных войнах, развязанных США и другими странами НАТО, включая войны в Ираке и Ливии.

Таким образом, Бербок выступает за продолжение войны, но при этом сама же высказывает опасения относительно того, что Россия может овладеть ещё большими по площади территориями, нежели сейчас.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:49
    Бербок оказывается поддержку бандеровской хунте .Немцы ( некоторые) требуют окончательного перевоспитания.Их участь каяться и просить прощения .Германия совсем не та ,чтобы что то требовать.
    1. Маз Звание
      Маз
      +3
      Сегодня, 09:33
      Её надо посадить в хату в Харькове или в Киеве чтоб свет отсутстаовал по семь часов и через три отключали, и печка на электричестве газовая, и этаж этак двадцатый и сток клозета уже забит нижними соседями, а воду дают только на первые три этажа и то по ночам, и тогда послушать чо она запоет после оплаты жкх на мизерную пенсию. А это просто свист умалишенной подстилки сша. Я стою в очередях и слышу о чем люди из высоток говорят в городе. И это ещё цветочки, а на пятый или девятый этаж с парой вёдер воды она ещё не пробовала подниматься?
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 08:50
    Да ради бога.Пусть застрелятся
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 08:50
    "Дурилка картонная Анналена 360". У неё ни своих мозгов, не своего мнения. Её куратор сказал открыть рот, она открыла.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:52
      ❝ Дурилка картонная Анналена 360° ❞ —
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 09:38
      Во во и главное ее слушают. Как никак глава ГА ООН
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 08:51
    О том, как страны НАТО вели агрессивную войну против, например, Югославии, откровенно оторвав от Сербии Косово, г-жа председатель ГА ООН почему-то не вспоминает. Равно как не вспоминает и о других агрессивных войнах, развязанных США и другими странами НАТО, включая войны в Ираке и Ливии.

    В то время она ещё прыгала на батуте, недосуг было.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:18
      В то время она ещё прыгала на батуте, недосуг было.

      в то время ей памперсы меняли - родители...
    2. Пензяк Звание
      Пензяк
      +1
      Сегодня, 09:22
      А-а-а-а, у нее широкие бедра из-за того что мозги от прыжков высыпались ниже пояса, а я то раньше думал, что из просто не положили в голову
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 08:52
    Другими словами - окраина не должна думать о собственном существовании, а делать так, как ей укажет запад. "Суверенное государство", говорили они. "Щеневмерла..." пели они.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 08:59
    При прыжке на батуте эта тётя промахнулась мимо и приземлилась на пол прямо на голову. Ничего страшного. Жизненно важные органы не пострадали.
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 09:40
      И главное выжила . Нормальный человек не выжил бы
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 09:14
    Напомнила о себе в своём стиле, а то я про неё уже подзабыл.
  8. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 09:18
    насколько глубоко упала Украина, если даже такая шваль начинает говорить, что делать этому государству.
    Ну что, украинцы, как там с вашей незалежностью и гордостью? Все нормально или последнее дно еще не пробито? Ах да, точно, это же вата заставила Бербок говорить такое. Как я мог забыть.
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 09:37
    Всё верно сказала Бербок, но есть нюанс - "Украина не должна идти на территориальные уступки, а ОБЯЗАНА!!! Должна, или не должна, это уже не ей решать.
  10. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:39
    Глава Генассамблеи ООН...до чего же низко пала ООН, если такие становятся ее главой!