Это агрессивная война. И такие войны нуждаются в осуждении. В противном случае это приведёт к новым конфликтам. Это не может быть достойным поощрения.

«Ястребиным» маркером для современных политиков становится их отношение к урегулированию украинского конфликта. Обычно те, кто пару лет назад заявлял о необходимости завершить конфликт непременно на поле боя, сегодня объявляют, что Россия «немедленно должна остановить боевые действия, а уже после этого можно и мирный план обсудить».В стане чиновников-«ястребов» остаётся и экс-министр иностранных дел Германии, ставшая главой Генассамблеи ООН, Анналена Бербок.По её словам, «Украина не должна идти ни на какие территориальные уступки»:О том, как страны НАТО вели агрессивную войну против, например, Югославии, откровенно оторвав от Сербии Косово, г-жа председатель ГА ООН почему-то не вспоминает. Равно как не вспоминает и о других агрессивных войнах, развязанных США и другими странами НАТО, включая войны в Ираке и Ливии.Таким образом, Бербок выступает за продолжение войны, но при этом сама же высказывает опасения относительно того, что Россия может овладеть ещё большими по площади территориями, нежели сейчас.