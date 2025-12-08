Киев вторую ночь подряд атакует Поволжье и юг России
Киевский режим вторую ночь подряд атакует Поволжье, а также южное направление. Под ударами украинских дронов Саратовская, Ростовская и Волгоградская области.
По данным от Минобороны, в ночь с воскресенья на понедельник, 8 декабря, средствами ПВО было перехвачено и сбито 67 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 24 над Брянской областью. Как заявляют власти региона, пострадавших и разрушений нет, скорей всего дроны шли к другим целям через приграничную область.
12 дронов сбито над Саратовской областью, вторую ночь подряд Киев атакует сам Саратов и соседний Энгельс. По последствиям информации нет, власти ночную атаку не комментируют. Местные жители сообщают о работе ПВО и ночных взрывах в небе.
В Ростовской области сбили 11 украинских БПЛА, ПВО работала в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал, есть повреждения ЛЭП, в Чертковском районе были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.
9 дронов сбили в Волгоградской области, беспилотники работали по самому Волгограду, власти региона сообщают о повреждении двух домов в Тракторозаводском районе города. Люди не пострадали.
По 2 дрона перехвачено над Курской, Ленинградской, Тульской областями и Подмосковьем. По одному над Калужской, Орловской и Смоленской областями.
Информация