Киев вторую ночь подряд атакует Поволжье и юг России

Киевский режим вторую ночь подряд атакует Поволжье, а также южное направление. Под ударами украинских дронов Саратовская, Ростовская и Волгоградская области.

По данным от Минобороны, в ночь с воскресенья на понедельник, 8 декабря, средствами ПВО было перехвачено и сбито 67 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 24 над Брянской областью. Как заявляют власти региона, пострадавших и разрушений нет, скорей всего дроны шли к другим целям через приграничную область.



12 дронов сбито над Саратовской областью, вторую ночь подряд Киев атакует сам Саратов и соседний Энгельс. По последствиям информации нет, власти ночную атаку не комментируют. Местные жители сообщают о работе ПВО и ночных взрывах в небе.

В Ростовской области сбили 11 украинских БПЛА, ПВО работала в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал, есть повреждения ЛЭП, в Чертковском районе были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

9 дронов сбили в Волгоградской области, беспилотники работали по самому Волгограду, власти региона сообщают о повреждении двух домов в Тракторозаводском районе города. Люди не пострадали.

По 2 дрона перехвачено над Курской, Ленинградской, Тульской областями и Подмосковьем. По одному над Калужской, Орловской и Смоленской областями.
  1. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 09:27
    Я бы сказал, идет разведка боем и накопление для более массированного удара.