Принцип комплектования Вооруженных сил Юга России как причина их побед и поражений



Постер с рекламой «Хроник русской революции», давших повод вновь обратиться к теме Гражданской войны

Где столица – там и власть



А.В. Колчак – одна из самых трагических фигур Белого движения



Н.Д. Авксентьев – один из лидеров эсеров и глава Временного Всероссийского правительства, в котором до переворота Колчак занимал пост военного министра



Особое совещание при Главкоме ВСЮР, выполнявшее функции правительства, но правительством в полном смысле этого слова данный орган назвать сложно

Учиться военному делу настоящим образом



П.П. Лебедев



А.И. Деникин

В августе 1918 г., когда на территориях Ставропольской и Черноморской губерний, – пишет историк В.Ж. Цветков, – был объявлен призыв военнообязанных-новобранцев 1916, 1917, 1918 гг. (1895, 1896, 1897 годов рождения). Приказом ГК ВСЮР № 31 от 5 января 1919 г. призыв в Добровольческую армию распространялся уже на категории военнообязанных призывов 1910-13 гг. (1889-1892 г.р.).

Когда мобилизация дает сбой

Мобилизационные возможности (командования ВСЮР – И.Х.) ограничивались главным образом офицерскими кадрами и учащейся молодежью. Что касается рабочего населения, то призыв его в войска был нежелателен по двум мотивам: во-первых, по своим политическим симпатиям шахтеры не были явно на белой стороне и потому являлись элементом ненадежным. Во-вторых, мобилизация рабочих немедленно уменьшила бы добычу угля. Крестьянство, видя малочисленность добровольческих войск, уклонялось от службы в строю и, видимо, выжидало.



Офицеры ВСЮР



Красноармейцы

По мере очищения области (речь о Кубани и, надо полагать, иногороднем населении – И.Х.) от красных и продвижения наших войск вперед, часть из этих пополнений, освободив родное село или хутор, пытались всячески уклониться от дальнейшей службы.

Сдавшиеся добровольно вследствие неудачно проведенной боевой операции, равнодушные как к белым, так и к красным. Такие «профессиональные пленные» служили на той или иной стороне фронта по несколько раз. Они обычно были уроженцами тех мест, где проходили бои, и для них главными являлись стремления вернуться к своему хозяйству, оставленному ими по мобилизации в красную армию, сохранить жизнь, сказывалась и усталость от войны и т. д.

Из господ в товарищи и обратно, или Судьба пленных офицеров



А.В. Станкевич

В период боев под Курском (август 1919 г. – И.Х.) я направлялся с подпоручиком Глобой на один из участков полка. По пути встретили партию пленных. На мой вопрос, есть ли среди них офицеры, послышался ответ: «Я офицер, господин полковник». Взяв руку под козырек, передо мною вытянулся небольшого роста коренастый человек 33–35 лет.



– Как ваша фамилия? – Поручик Трохимчук. – Где вы раньше служили? – В мирное время был сверхсрочнослужащим в N-ском полку, а на войне произведен в офицеры. – Как же вам не стыдно было воевать против нас? – Да уж так сложились обстоятельства, господин полковник. При этих словах голос Трохимчука как-то дрогнул. Что-то хорошее и честное слышалось в ответах пленного.



– Желаете у нас служить? – Так точно, желаю. Поручик Трохимчук был зачислен в одну из рот, но не в ту, которая его пленила. В течение двухнедельных боев я несколько раз справлялся, как держится Трохимчук, и ротный командир всегда отзывался о нем как о примерном офицере.



Однажды мне надо было во что бы то ни стало удержать переправу, выводящую во фланг нашего расположения. К тому времени полк понес большие потери. Почти все ротные командиры и много офицеров были выбиты. Это был очередной кризис, когда кровью восполняли недостаток сил и недочеты армейской организации. На переправу можно было выделить только полуроту крайне слабого состава при пулеметах. Туда требовался офицер во всех отношениях надежный. Я вспомнил о поручике Трохимчуке и, узнав, что он цел, вызвал его к себе.



– Поручик Трохимчук, мне необходимо удержать такую-то переправу, и для ее обороны можно выделить только полуроту с двумя пулеметами. Я хочу назначить вас командиром этой полуроты. – Покорно благодарю, господин полковник. – Имейте в виду, что если большевики вас собьют, то положение полка будет тяжелым. – Понимаю. – Смотрите, поручик Трохимчук, удержитесь. Я вам верю. – Конечно, я служил у большевиков… И не могу ничего вам доложить, но вы сами увидите, господин полковник…



Поручик Трохимчук действительно выполнил свое обещание. Несмотря на тяжелое положение, он удержал переправу, потеряв убитыми и ранеными более половины своей полуроты. В конце боя, когда положение уже упрочилось, он был убит. Много лет прошло с тех пор, но я всегда с волнением вспоминаю этого честного офицера.



Дроздовцы

Однажды я пообещал командиру Самурского полка выдать имевшееся в моем распоряжении телефонное имущество. Командир обещал прислать приемщика. Вечером мне доложили, что меня желает видеть какой-то солдат. Раскрылась дверь, и с вопросом «можно войти?» на пороге обрисовалась представительная фигура в солдатской шинели с унтер-офицерскими нашивками. В вошедшем унтер-офицере я немедленно признал бывшего генерал-лейтенанта Л. М. Болховитинова. Он был во время Великой войны начальником штаба Кавказского фронта и для меня, тогда капитана генерального штаба, являлся чрезвычайно высоким начальством. Он знал меня прекрасно, так как я служил в штабе армии. Направляясь ко мне, «унтер-офицер Болховитинов», конечно, был осведомлен, кого он встретит, но для меня его появление было жутким. – Узнаете? – Еще бы не узнать! Здравствуйте, Леонид Митрофанович. Мы сели и на некоторое время забыли о телефонном имуществе. Оказалось, генерал Болховитинов одно время служил у большевиков, а затем перешел в Добровольческую армию. Согласно тогдашним правилам, он был судим, разжалован и послан рядовым на фронт. Как «хорошо грамотного» его назначили в команду телефонистов.

Большая часть из них (до 70%) сражались хорошо. 10% пользовались первыми же боями, чтобы перейти к большевикам, и 20% составляли элемент, под разными предлогами уклоняющийся от боев.

Понимаете, — говорил молодой командир одного из Марковских батальонов, — вот вчера выкупались в Сосне... Мы пошли в наступление. Красные — навстречу. Мы: «Ура! В штыки!» Раньше они бы 166 побежали, а теперь не тут-то было. Кричат: «Ура!» и тоже в штыки, а их-то в четыре раза больше.

Первопоходники, или Реквием белых по мечте



Корниловцы, вероятно 1-й Кубанский Ледяной поход

Волны и молодость – вне закона!

Тронулся Дон. Погибаем. Тонем.

Ветру веков доверяем снесть

Внукам – лихую весть:

Да! Проломилась донская глыба!

Белая гвардия – да! – погибла.

Но, покидая детей и жён,

Но уходя на Дон,

Белою стаей летя на плаху,

Мы за одно умирали: хаты!

Перекрестясь на последний храм,

Белогвардейская рать – векам.

Известие о моем назначении (командиром бригады 1-й Конной дивизии в августе 1918-го – И.Х.) вызвало, – вспоминал барон, – большое удивление среди знакомых мне офицеров штаба. В ставке строго придерживались выдвижения на командные должности исключительно «первопоходников», наиболее продолжительное время служивших в Добровольческой армии. Исключение для меня было сделано, надо думать, ввиду отсутствия кавалерийских начальников.

Те настроения, которые сделали психологически возможным такое обращение добровольцев к своему главнокомандующему, предопределили ход событий: в этот день я решил бесповоротно оставить свой пост.

В силу создавшихся условий комплектования, армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер классовый. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично.



А.И. Деникин в числе последних покидает Новороссийск, март 1920-го