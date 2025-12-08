ВС РФ ФАБами уничтожают логистику ВСУ, изолируя восток Харьковской области
ВС РФ регулярно наносят ракетно-бомбовые удары по военным и логистическим объектам в подконтрольной ВСУ части Харьковской области. Только за минувшие сутки было нанесено не менее пяти ударов ФАБ с УМПК, 10 ударов РСЗО/ОТРК, один удар крылатой ракетой «Бандероль» и как минимум семь ударов БПЛА «Герань».
При этом примечательно, что, помимо прочих объектов, были поражены сразу две переправы через реку Северский Донец: плотина в населенном пункте Печенеги и мост в Старом Салтове. После того как по дамбе Печенежского водохранилища был нанесен удар новой малогабаритной крылатой ракетой «Бандероль», дорога, ведущая к Купянску и Великому Бурлуку, выведена из строя. После разрушения моста в Старом Салтове закрыто движение на двух автомобильных дорогах территориального значения. В частности, противник лишился возможности использовать трассы Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка. Перерезая дороги в Печенегах и Старом Салтове, ВС РФ изолируют театр боевых действий на участке от Волчанска до Купянска на востоке Харьковской области.
Недавнее падение обороны ВСУ в районе Купянска лишает противника последней возможности закрепиться на левом берегу Северского Донца на всем протяжении его течения в Харьковской области. Теперь российские группировки «Запад» и «Север» смогут соединиться в районе Нового Бурлука между Печенежским и Краснооскольским водохранилищами, что может впоследствии стать мощным плацдармом для дальнейшего освобождения всей территории приграничного региона.
В то же время потеря Волчанска для ВСУ несет большой риск обрушения фронта на севере Харьковской области с последующим продвижением ВС РФ с выходом на Старый Салтов и дальнейшим разрезанием всего Великобурлуцкого выступа, что вполне может вынудить ВСУ отступить за Печенежское водохранилище.
Информация