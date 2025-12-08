ВС РФ ФАБами уничтожают логистику ВСУ, изолируя восток Харьковской области

ВС РФ регулярно наносят ракетно-бомбовые удары по военным и логистическим объектам в подконтрольной ВСУ части Харьковской области. Только за минувшие сутки было нанесено не менее пяти ударов ФАБ с УМПК, 10 ударов РСЗО/ОТРК, один удар крылатой ракетой «Бандероль» и как минимум семь ударов БПЛА «Герань».

При этом примечательно, что, помимо прочих объектов, были поражены сразу две переправы через реку Северский Донец: плотина в населенном пункте Печенеги и мост в Старом Салтове. После того как по дамбе Печенежского водохранилища был нанесен удар новой малогабаритной крылатой ракетой «Бандероль», дорога, ведущая к Купянску и Великому Бурлуку, выведена из строя. После разрушения моста в Старом Салтове закрыто движение на двух автомобильных дорогах территориального значения. В частности, противник лишился возможности использовать трассы Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка. Перерезая дороги в Печенегах и Старом Салтове, ВС РФ изолируют театр боевых действий на участке от Волчанска до Купянска на востоке Харьковской области.



Недавнее падение обороны ВСУ в районе Купянска лишает противника последней возможности закрепиться на левом берегу Северского Донца на всем протяжении его течения в Харьковской области. Теперь российские группировки «Запад» и «Север» смогут соединиться в районе Нового Бурлука между Печенежским и Краснооскольским водохранилищами, что может впоследствии стать мощным плацдармом для дальнейшего освобождения всей территории приграничного региона.

В то же время потеря Волчанска для ВСУ несет большой риск обрушения фронта на севере Харьковской области с последующим продвижением ВС РФ с выходом на Старый Салтов и дальнейшим разрезанием всего Великобурлуцкого выступа, что вполне может вынудить ВСУ отступить за Печенежское водохранилище.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +5
    Сегодня, 14:07
    Тайланд и Камбоджа возобновили боевые действия, минус один мир установленный Трампом, вывод простой можно потрепаться с переговорщиками из США, но вот Харьков а Новороссию нужно забирать, это залог прочного мира, а не барыжья сделка.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +8
      Сегодня, 14:09
      И Одессу так же, России жизнено необходимо идти вперед.
      1. Варяжко Звание
        Варяжко
        +3
        Сегодня, 16:14
        Не столько Харьков, а Одесса и Николаев нужны России. Они важнее Харькова, Сум и Чернигова.
        Херсон, Николаев, Одесса. И Руина 404 будет без моря.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 14:37
    После того как по дамбе Печенежского водохранилища был нанесен удар новой малогабаритной крылатой ракетой «Бандероль», дорога, ведущая к Купянску и Великому Бурлуку, выведена из строя.
    Была еще добавка. Как минимум двумя баллистическими ракетами. Скорее всего Торнадо-С.
    Есть ОК. Уже видно, что дамба получила повреждения,

  3. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    -1
    Сегодня, 14:45
    Возникает лютый вопрос: а почему не бьют по мостам через Днепр и другие реки? Или очень-очень пасуют перед табу, наложенным Западом?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 14:50
      Цитата: ТанкоистребительСУ-100
      а почему не бьют по мостам через Днепр и другие реки?

      Может быть потому, что потом нам же и восстанавливать придется. Там и так хватит, куда деньги вкладывать. А то, что со временем и Киев заберем - сомнений нет
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +3
        Сегодня, 16:10
        Нам в любом случае мосты не достанутся целыми.

        Единственный вариант - наступление по правому берегу Днепра с заходом на Украину с территории Белоруссии. Но это фантастика.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 16:12
          Цитата: Товарищ Берия
          Нам в любом случае мосты не достанутся целыми.

          Так там часть мостов уже сыпется от старости и "косметического ремонта"
          1. Кармела Звание
            Кармела
            0
            Сегодня, 16:25
            Цитата: Егоза
            Так там часть мостов уже сыпется от старости и "косметического ремонта"

            Но ездить пока можно. И они ездят и возят боеприпасы и прочее.