Аргентина на пути к «маленькой победоносной войне»
Буэнос-Айрес начала ХХ века, развивающаяся страна? Ну, ну...
Достаточно долго Аргентина была одной из перспективнейших стран, и назвать её «развивающейся» ни у кого язык не поворачивался. Сюда из Европы мчал полноводный поток эмигрантов, причём, по большей части, из Германии, Италии и Испании, то есть далеко не самых безграмотных людей. Поэтому на плодородных землях Аргентины применялись самые передовые агротехнологии, позволявшие получать высокие урожаи зерновых и выращивать на говядину множество коров.
Говядина в Аргентине до сих пор дешёвая...
Правда, развитие было односторонним: сельское хозяйство пёрло как на дрожжах, а промышленность... Дело в том, что, в отличие от тех же США, земля здесь в значительной степени принадлежала крупным помещикам-латифундистам, которые вырученные деньги пускали на престижное потребление, а не вкладывали в коптящие небо фабрики с заводами. В результате Великая Депрессия положила процветанию Аргентины конец, массовая безработица и обнищание населения привели в 1933 году к захвату власти военной хунтой, обещавшей навести порядок.
Скромный молодой полковник Хуан Доминго Перон
Министром труда в составе хунты стал некий полковник Хуан Доминго Перон. На данный пост почтенные генералы, учинившие переворот, не претендовали, и он достался незаметному полковнику. Который начал стремительно набирать популярность в народе! Все споры между профсоюзами и предпринимателями Перон решал в пользу профсоюзов, когда в 1945 году коллеги по опасному бизнесу поняли, что хитрый министр труда становится опасным, его арестовали. После чего в стране началась всеобщая забастовка такой силы, что через пять дней Перон с триумфом вернулся в свой кабинет. Что и не мудрено: в 1943 году в стране произошёл очередной государственный переворот (там всё сложно с действующими лицами, но все выгоды от переворота получил именно Перон), сделавший его самым влиятельным человеком в Аргентине. А в 1946 году скромный полковник впервые выиграл президентские выборы...
Эвита Перон, дама реально неординарная, раз о ней в 1996 году кино с Мадонной сняли...
Перон был популистом чистой воды, можно сказать — дистиллированным. С одной стороны, он как-то служил военным атташе в Италии и насмотрелся на фашизм Муссолини, позаимствовав из практики дуче многое. С другой, часто говорят, что созданная им, с оглядкой только на сиюминутную популярность, система сочетала в себе худшие черты как капитализма, так и социализма, игнорируя их положительные моменты.
«Перонизм», как называют эту идеологию, делился на два течения — экономическое, которое идёт от самого сеньора Хуана, и социальное, начало которому положила его жена (первая жена) Эва Перон, более известная как Эвита. Перон национализировал все предприятия, принадлежавшие иностранному капиталу, и начал массу «нацпроектов». Эвита вела широкую благотворительность, вводила массу социальных льгот и подачек. В день она принимала сотни просителей и никому ни в чём не отказывала — просят ребёнка в садик устроить? Нет проблем! Нужно денег на свадебное платье? Надо дать!
Выше нос аргентинцы! Подумаешь, инфляция...
В конце концов, национализированные предприятия под руководством честнейших аргентинских директоров стали приносить прибыль меньше, чем до национализации приносили налогов, а нацпроекты и социальная политика требовали денег, много денег! И Перон запустил печатный станок. Результат получился ровно тот, что и должен был получиться: дикая инфляция, крах экономики, безработица... На всё это накладывался культ личности самого Перона и его жены (Эвита умерла в 1952 году, была забальзамирована и помещена в мавзолей, в который постоянно шли посетители), причём такой интенсивности, что Иосиф Виссарионович обзавидуется! Хотя, надо отдать должное — в качестве диктатора Перон был достаточно мягок: оппозиционную прессу разогнал, но репрессий со смертельным исходом при нём почитай что и не было, максимум можно было лишиться работы.
Бомбить центральную площадь собственной столицы? Это от души!
В общем, к 16 июня 1955 года желающих свалить Перона хватало. Была предпринята попытка государственного переворота, после неудачи которой толпа сторонников «эль Президенте» вышла на площадь Мая и начала перед президентским дворцом Каса-Росада демонстрацию в поддержку сеньора Хуана. В 12:40 по местному времени над площадью появились 30 самолётов: 22 North American AT-6, 5 — Beechcraft AT-11 и 3 — Consolidated PBY Catalina. В результате бомбардировки погибло 364 (есть другие цифры, но эта наиболее достоверна) мирных жителей, а авиация Аргентины получила свой первый боевой опыт (если такое, конечно, можно назвать боем). Тогда переворот удалось предотвратить, оставшийся верным Перону истребитель даже сбил один из самолётов мятежников, но... Было ясно, что за «эль Президенте» взялись всерьёз.
Антиперонистская хунта. Фото не важное, но нужно ли лучше? Там все абсолютно серые личности...
16 сентября того же года началось восстание генералов Эдуардо Лонарди, Педро Арамбуру и адмирала Исаака Рохаса в Кордове. Перонисты пытались защищаться, но вскоре их сопротивление было сломлено, а сам Перон бежал в Парагвай, а затем в Испанию. К власти в Аргентине пришла очередная военная хунта во главе с главнокомандующим аргентинской армией Хосе Доминго Молина. Называлось всё произошедшее «Освободительной революцией». Перон возвращался ещё дважды: за время его отсутствия в стране возникло перонистское сопротивление — как открытые, так и подпольные (а иногда и партизанские) организации, добивавшиеся возвращения экс-президента. Первый раз неудачно: в 1964 году его завернули в Бразилии по просьбе тогдашнего президента Артуро Илиа (в стране в 1963 году состоялись-таки президентские выборы).
Хуан Доминго со второй женой Исабель. Не Эвита, но тоже ничего, был вкус у «Эль Президенте»
Второй раз — в 1973 году вполне удачно: Хуан Доминго вернулся в Аргентину со второй женой — Исабель Перон, он познакомился с ней в Панаме, в ночном клубе, где та работала танцовщицей (отношения «эль Президенте» с женщинами — повод для массы анекдотов: на обвинения в том, что его любовнице 13 лет, Перон ответил, что не суеверен). Участвовать в ближайших выборах ему запретили, но из страны не погнали, а перонисты одержали уверенную победу. Свою последнюю победу сам Хуан Доминго одержал на выборах в сентябре 1973 года, став президентом Аргентины, а Исабель победила на выборах вице-президента (в Аргентине — так). Но долго пробыть в кресле главы государства на этот раз старому пройдохе не удалось: в 1 июля 1974 года он скончался от сердечного приступа на фоне пневмонии. Президентское кресло заняла вице-президент, а по совместительству его вдова Исабель.
Первая женщина — президент латиноамериканской страны. У них там семейный подряд ценится...
Фигуру Перона сложно назвать однозначной. Он был популист, в чём-то — авантюрист, Че Гевара называл перонизм «латиноамериканским социализмом», но сам Хуан Доминго имел дворцы с набитыми миллионами наличных, золотыми слитками и бриллиантами сейфами, любил роскошь и не стеснялся коррупции. Он тайно поддерживал ультралевые партизанские отряды «Монтонерос», чтобы, пугая ими ультраправых фашистов, балансировать на тонкой проволоке аргентинской политики.
При этом во время его правления реально на 40 процентов выросла экономика, зарплаты — более чем на треть, кратно увеличилось число школ и больниц. При этом же непродуманная социальная политика приводила к фантастической инфляции, а вопросам экономики он придавал куда меньше значения, чем руководители стран с марксистским бэкграундом (Перон марксистом не был, и перонизм — социализм без Маркса). Неоднозначная личность. Но тех, кто пришёл ему на смену, назвать неоднозначными личностями язык не поворачивается. И я не об Исабель...
Хорхе Рафаэль Видела на вид — злодей из аргентинского сериала. Но он не из сериала. После свержения хунты посадили на пожизненное, а потом ещё 50 лет сверху накинули. И ведь за дело!
Исабель Перон стала первой в Латинской Америке женщиной-президентом. Она по мере сил пыталась продолжать дело мужа (получалось так себе), но... Поздним вечером 23 марта 1976 года вертолёт доставил её из Буэнос-Айреса вместо президентской резиденции Кинта-де-Оливос на базу ВВС в аэропорту Хорхе Ньюбери, где сеньору Исабель арестовали и поместили под домашний арест. Очередная военная хунта совершила очередной государственный переворот, страну возглавил генерал-лейтенант Хорхе Рафаэль Видела, которого иначе как «кровавый маньяк» назвать никак не получается...
«Грязная война» в разгаре
Пять лет правления Виделы называют «грязной войной». Все пять лет «эскадроны смерти» из числа членов ААА («антикоммунистического альянса Аргентины») уничтожали всех, кого подозревали в перонизме, социализме, коммунизме и кто просто не так посмотрел. Или его имя нашли в записной книжке того, кто просто не так посмотрел. Людей убивали на улицах, похищали, подвергали пыткам в 350 тайных тюрьмах, откуда живым выходило не более 10 процентов от попавших. Регулярно практиковались «полёты смерти», в ходе которых заключённого обкалывали барбитуратами, чтобы не рыпался, вывозили на самолёте далеко в океан и выбрасывали с большой высоты — концы в воду в буквальном смысле слова. Сколько народу погибло в ходе этой кампании террора, точно не известно: от 22 до 30 тысяч человек. Для Латинской Америки — очень много, там обычно при государственных переворотах обходятся малой кровью. Впрочем, Видела был не сам по себе такой урод: с 1975 по 1983 год силами ЦРУ проводилась операция «Кондор» по смене левых режимов в Латинской Америке на военные хунты. В операции, кроме аргентинцев, приняли участие военные из Чили, Бразилии, Боливии, Парагвая с Уругваем. Результат везде был одинаковый — похищения, «полёты смерти», тайные тюрьмы, пытки, но Аргентина завоевала в этом конкурсе кровавых клоунов заслуженное первое место...
В общем, режим, ведущий «грязную войну» со своим народом, быть популярным не может по определению. Между тем народная поддержка нужна даже военным хунтам, а рядом с Аргентиной мозолили глаза Фолклендские, они же Мальвинские острова. Никому толком не нужные, но спорные. Операция по их захвату обещала быть классической «маленькой победоносной войной» — быстрой, бескровной, поднимающей престиж власти. Что же представляли из себя вооружённые силы Аргентины в 1982 году?
Дуглас А-4Q «Скайхок» 3-й эскадрильи ВМС Аргентины
Начнём с авиации. Командовал ВВС генерал-бригадир Бастилио Артуро Игнасио Лами Досо. ВВС Аргентины были сведены в 8 бригад.
1-я бригада была транспортной и имела на вооружении транспортные и пассажирские самолёты: 7 самолётов "Локхид" С-130Н «Геркулес», 2 самолёта-заправщика "Локхид" КС-130Н «Геркулес», 3 "Боинга" 707-320С, 6 "Фоккеров" F-28-1000С и 12 "Фоккеров" F-27-400М.
2-я бригада имела на вооружении 8 древних английских реактивных бомбардировщиков фирмы «Инглиш Электрик» В.62 «Канберра» и два американских бизнес-джета «Лирджет 35» — для аэрофотосъёмки.
3-я бригада была вооружена такой экзотикой, как аргентинский штурмовик и противоповстанческий самолёт FMA IA 58 «Пукара» — низкоплан с парой турбовинтовых двигателей. Эти самолёты были хороши тем, что могли базироваться на небольших аэродромах Фолклендских островов, короткие ВПП которых для более серьёзных «авионов» не подходили. Таких самолётов в бригаде было 25.
4-я бригада имела на вооружении 16 штурмовиков А-4С «Скайхок» фирмы "Макдонелл-Дуглас". На тот момент это были вполне боеспособные самолёты — сверхзвуковые, с 5 узлами подвески и возможностью ночных полётов.
5-я бригада эксплуатировала 30 «Скайхоков» в варианте А-4В, с оборудованием для дозаправки в воздухе.
6-я бригада использовала IAI «Нешер» — израильскую версию французского «Миража 5» в количестве 27 единиц.
7-я бригада также была транспортной, но помимо трёх С-130 «Геркулес» имела на вооружении вертолёты: 2 СН-47С «Чинук» от фирмы «Боинг» и 2 "Белл" 212. Наконец, 8-я бригада была вооружена 16-ю «Миражами» IIIEA.
«Суперэтандер» и «Экзосет» созданы друг для друга!
Неплохо? Но это ещё не всё! Потому что свои ВВС были у аргентинского военно-морского флота. 1-я эскадрилья морской авиации имела на вооружении 6 самолётов «Аэрмакки» МВ.339А, учебно-тренировочных и одновременно лёгких штурмовиков. 2-я эскадрилья морской авиации/штурмовая эскадрилья стала основным ударным подразделением: у неё на вооружении стояло 4 французских штурмовика «Супер Этандер». 3-я эскадрилья использовала 8 «Скайхоков» модели А-4Q — палубной версии, используемой с авианосца «25 мая», бывшего английского «Венерабль», 1944 года постройки.
Сразу стоит отметить, что США из-за «грязной войны» перестали поставки запчастей для аргентинских «Скайхоков» (всех, не только палубных), так что их техническое состояние было... Не блестящим: катапульты не работали и всё такое... Противолодочная эскадрилья морской авиации имела на вооружении 6 противолодочных самолётов «Грумман» S-2E. Забегая вперёд, скажем: в качестве противолодочных самолётов в ходе конфликта они славы не стяжали, но как разведчики и для доставки грузов на борт авианосца были полезны.
Учебная эскадрилья имела на вооружении 4 «Бичкрафт» Т-34С-1 «Турбо-Ментор» — турбовинтовых тренировочных самолётов. Эскадрилья военно-морской разведки эксплуатировала пару древних «Локхид» SP-2Н «Нептун». 1-я эскадрилья морских вертолётов была представлена 10-ю «Алуеттами» АI361B, двумя британскими «Линкс» Мк.12 и 1-м британским легкомоторным самолётом «Бриттен-Норман» BN-2А. 2-я эскадрилья морских вертолётов имела на вооружении 5 вертолётов «Сикорский» S-61D-4 «Си Кинг». Эскадрилья военно-морской авиации имела на вооружении пассажирские самолёты «Локхид» L-188PF «Электра» (3 шт.), «Фоккер» F-28-3000C (3 шт.) и бразильский транспортный «Эмбраер» Р-95 «Бандерулья» (2 шт.).
"Белл" UH-1H "Ирокез" армейской авиации Аргентины
Имела свою авиацию и аргентинская армия. 601-й армейский авиационный батальон использовал 2 вертолёта «Боинг» СН-47С «Чинук», 3 «Аугуста» А-109А, 9 «Белл» UH-1Н «Ирокез» и 6 "Аэроспатиаль" SA-330 «Пума» — французский аналог нашего трудяги Ми-8. Ещё одна «Пума» была в составе авиационной службы береговой охраны. Кроме того, в составе этой организации были пять самолётов «Шот» «Скайвэн» 3М-200 — именно с них хунтой проводились «полёты смерти». Также вдобавок к этим силам стоит упомянуть «Эскадрилью «Феникс» — добровольческое соединение, сформированное во время конфликта из 77 гражданских самолётов разных типов, но это — забегая вперёд... Надо сказать, что в 1979 году Аргентина заказала во Франции 14 штурмовиков «Супер Этандер» и 28 противокорабельных ракет «Экзосет», но до начала конфликта успела получить только пять ракет и 4 самолёта...
Авианосец «25 мая» — всё как у взрослых!
Если ВВС Аргентины были значительно сильнее того, что могла выставить Великобритания на Фолклендах, то аргентинский флот... Тут всё было несколько печальнее. Командовал ВМФ адмирал Хорхе Исаак Анажа. Авианосец у Аргентины имелся ровно один — «25 мая», бывший британский «Венерабль» (тип «Колоссус», военной постройки). В Королевских ВМС корабль прослужил только 3 года, после чего его продали Нидерландам, там на нём случился пожар в котельном отделении, после которого корабль перестроили и продали Аргентине в 1968 году. Корабль мог нести до 24 самолётов, основной ударной силой были «Скайхок» А-4Q, помимо которых на корабле базировались противолодочные самолёты S-2 «Трэкер» и вертолёты «Си Кинг». Интересно, что в 1969 году британцы предложили Аргентине купить для авианосца свои самолёты вертикального взлёта и посадки «Харриер», но аргентинцев они не впечатлили. Корабль модернизировали в 1981 году, поставили новую РЛС, паровую катапульту и аэрофинишёр, передний край скошенной палубы снабдили увеличенным спонсоном. Всё это, теоретически, позволяло использовать на авианосце «Супер Этандеры», но сделать это не успели.
«Генерал Бельграно», дизельпанк — наше всё!
«25 мая» был самым сильным кораблём аргентинского флота, но флагманом был совсем другой корабль. Конечно же, это «Генерал Бельграно»! Это был лёгкий крейсер ВМС США «Феникс» 1938 года постройки. Надо сказать, что на 1982 год корабль ещё имел определённую боевую ценность: в ВМФ СССР на этот момент вполне себе присутствовали крейсера проекта 68-бис, которые были даже малость «пожиже» «Генерала Бельграно».
Крейсер имел на вооружении 15 6-дюймовых орудия в 5 башнях, 8 универсальных 5-дюймовок в 8 башнях, а 40-мм «Бофорсы» (2х2) дополняли 2 британских ЗРК «Си кэт».
Броня была представлена 140-мм поясом, 50-мм бронепалубой, 152-мм барбетами орудийных башен, 170-мм орудийными башнями и 127-мм боевой рубкой. Изначальные 32,5 узла крейсер, конечно, дать не мог: аргентинские источники утверждают, что плохое состояние турбины не позволяло кораблю идти со скоростью выше 18 узлов.
Как и любой старый корабль, он имел большой экипаж: в оригинальном виде — 868 человек, в аргентинском флоте — 1093. Корабль купили у США в 1951 году, и изначально он получил название «17 октября», в честь перонистского праздника — «Дня Верности» (именно 17 октября 1945 года рабочие начали забастовку, приведшую к освобождению арестованного Перона). В 1955 году крейсер, само-собой, переименовали, в честь героя борьбы за независимость Мануэля Бельграно (он ещё и аргентинский флаг создал — заслуженный человек!).
«Сантисима Тринидад» — одноклассник «Шеффилда». Только лучше
Помимо «кэпитал шип», были в составе ВМС Аргентины и корабли поменьше. Эсминцы были представлены сборной солянкой из древностей времен Второй мировой войны и вполне современных кораблей, в чём-то даже превосходивших британские аналоги. Наиболее ископаемым пароходом, принявшим хоть какое-то участие в конфликте, был эсминец типа «Флетчер» — «Альмиранте Домек-Гарсиа». Это был последний из пяти аргентинских кораблей этого типа, не пущенный на иголки, отойти от берега он уже был не в состоянии, но РЛС в ходе боевых действиях использовал.
Эсминец типа «Гиринг» 1945 года постройки, получивший в аргентинском флоте имя «Комодоро Пи» (в девичестве «Перкинс»). Корабль прошёл в 1962 году модернизацию: была установлена вертолётная площадка, изменена форма надстройки (проводились даже эксперименты по использованию БПЛА — беспилотного мини-вертолёта QH-50 DASH), поставлена новая ГАС. В 1973 году корабль был передан Аргентине, где его модернизировали, установив 4 противокорабельные ракеты «Экзосет».
Ещё тремя американскими эсминцами военной постройки стали три корабля типа «Аллен М. Самнер»: «Сеги», «Бушар» и «Пьедрабуэна». Наиболее современными кораблями ВМС Аргентины были эсминцы британской постройки «Геркулес» и «Сантисима Тринидад». Это были корабли типа 42 — аналогичные британским кораблям вроде печально известного «Шеффилда». Даже лучше: на них стояли пусковые установки противокорабельных ракет «Экзосет», коих британские аналоги не несли. «Геркулес» строился в Англии и вошёл в строй в 1977 году, «Сантисима Тринидад» — в Аргентине, и в строй вступил только в 1980 году: 22 августа 1975 года диверсионная группа «Артуро Левингер» из числа «Монтонерос» подорвала строящийся корабль, прикрепив бомбу к свае дока, где он строился.
Корвет ВМС Аргентины «Гранвилль»
Фрегатов в ВМС Аргентины не было, но корветы в наличии имелись. Это были корабли французской постройки типа «д'Эстьен д'Орв», которые на родине классифицируются как «авизо», то бишь — сторожевые корабли. Аргентинцы купили три корабля этого класса, которые получили имена «Драммонд», «Геррико» и «Гранвилль». Это были небольшие (полное водоизмещение 1250 тонн), но очень хорошо вооружённые корабли: 4 ПУ ПКР «Экзосет», 1 100-мм пушка «Крезо» со скорострельностью 60 выстрелов в минуту, спаренный 40-мм зенитный автомат «Бофорс» со скорострельностью 300 выстрелов в минуту и 2 20-мм автомата GIAT со скорострельностью 1000 выстрелов в минуту, 4 12,7-мм пулемёта «Браунинг», 2х3 торпедных аппарата калибра 324 мм. «Геррико» и «Драммонд» французы строили для ЮАР, но после введения эмбарго перепродали Аргентине. Местным адмиралам корабли так понравились, что они заказали ещё один.
Подлодка «Сальта», повоевать не довелось, зато не опозорилась...
Были в составе ВМС Аргентины ещё 9 патрульных катеров разной степени устарелости и 6 минных тральщиков, но на них останавливаться не имеет смысла, поскольку в конфликте за острова они никакого участия не принимали. А вот на подлодках остановиться стоит.
«Санта-Фе» была американской подлодкой класса «Балао» и в ВМС США носила имя «Кэтфиш». Лодка вошла в строй в 1945 году и даже успела совершить один боевой поход во время Второй мировой войны. В 1948-49 годах лодка прошла модернизацию (установлены новые выдвижные устройства, изменена форма ограждения рубки, установлена РЛС, дизеля заменили на более мощные), а в 1971 году была передана Аргентине.
Значительно более современными были подлодки «Сальта» и «Сан-Луис» — немецкие U-boats типа 209, вступившие в строй в 1974–75 годах. «Сальта» на момент начала конфликта находилась в ремонте французскими специалистами, которые сразу после занятия Фолклендов были отозваны во Францию, не завершив ремонта, так что лодка в боевых действиях не участвовала, а «Сан-Луис» совершила боевое патрулирование длительностью 39 суток и не была обнаружена (правда, и её атаки удачными не были).
Армия Аргентины - пафос зашкаливает!
Сухопутная армия Аргентины состояла из 5 пехотных бригад трёхполкового (полки — из 2–3 рот, т. е. батальоны) состава с артиллерийским дивизионом, разведротой, ротой связи, инженерно-сапёрной ротой и тыловыми подразделениями, 2 бронетанковых, 1 механизированной, 3 горнопехотных бригад, общая численность — 130 тысяч человек и 250 тысяч человек подготовленного резерва. Бронетехника была представлена 500 танками (SK-105 «Кирасир», АМХ-13, М4 «Шерман», ТАМ и М41 «Уокер Бульдог»), 50 бронеавтомобилями АМL-90 «Панар», 350 БМП (VCTP, VCX, АМХ), 450 бронетранспортёрами (М3, М113, «Роланд», ВDХ).
Артиллерия — 24 155-мм САУ АМХ МК F3, 350 буксируемых орудий калибров 155 и 105 мм, кроме того, были миномёты калибра 120, 81 и 60 мм, безоткатные орудия, ПТУР «Матого», 20, 30 и 35-мм ЗАУ, ЗРК «Роланд» и «Тайгеркэт», ПЗРК «Блоупайп». Состав 601-го авиационного батальона я уже указывал. Также в состав сухопутной армии входила полевая жандармерия численностью 12 тысяч человек, имеющая на вооружении бронетранспортёры М113 и 10 лёгких самолётов. Командующим сухопутными войсками был «Сам» — Леопольдо Галтьери.
Аргентинские командос на границе с Чили. Там жабогадюкинг до сегодняшнего дня продолжается...
Правда... Стоит отметить два момента: а) для вторжения на Фолкленды много сил не требовалось; б) очередной «эль Президенте» поссорился со своим чилийским коллегой Аугусто Пиночетом (тот самый случай любовной связи между жабой и гадюкой) из-за пары островов в проливе Бигль. Поссорились диктаторы конкретно, с высадками аргентинских войск на островах, пришлось их лично Папе Римскому мирить.
В общем, в 1982 году самые боеспособные 6-ю и 8-ю горнопехотные бригады пришлось аргентинцам держать на чилийской границе — а ну как Пиночет мнения Понтифика уважать не станет? 3-я и 7-я бригады находились на границе с Уругваем и были приспособлены для действий в джунглях. 11-я бригада находилась на крайнем юге страны и считалась приспособленной для действий в холодных условиях. 10-я механизированная бригада находилась в столице — типа на случай британского десанта в Буэнос-Айрес, реально — а ну как переворот или волнения? Кроме того, были воздушно-десантная бригада и военно-учебные заведения (морская пехота численностью 10 тысяч человек числилась за ВМФ).
Аргентинские срочники, чувствуется, что парней учили бегать, чистить и мести...
Проблема аргентинской армии была в том, что эта армия была латиноамериканской. То есть главным её занятием долгое время (как минимум 100 лет) было участие в государственных переворотах, подавление выступлений мирного населения и борьба с плохо вооружёнными повстанческими группами. Офицеры были достаточно замкнутой кастой, куда не было доступа, скажем так, людям из простого народа (а детям латифундистов везде был «зелёный свет»!). И в сфере их интересов, с самого начала службы, была скорее административная работа: в любой момент сеньора офицера могли поставить рулить каким-нибудь гражданским учреждением, между тем вероятность участия в реальных боевых действиях была исчезающе мала.
Солдаты? Гм... Их набирали по призыву (к 1982 году на 1 год) из того самого простого народа, на который сеньоры офицеры смотрели как на что-то вечно путающееся под ногами. Поэтому обращение было соответствующим: солдат плохо снабжали и кормили, мало чему учили, регулярно мордовали, иногда, в охотку, пытали электрическим током. В народе срочную службу называли colimba — по первым слогам слов «бегать» (corre), «чистить» (limpra) и «подметать» (barre).
Правда, было достаточно много контрактников (31 процент от общей численности), но они занимали должности младших офицеров и специалистов. Увольнение одного призыва и набор следующего производили одновременно, в феврале, чтобы не допустить дедовщины, но 2–3 месяца боевой готовности при этом выпадали — пока молодых обучишь (конфликт начался весной, когда никого кроме новобранцев в армии не было). Само собой, боевой дух такой армии находился где-то в районе плинтуса, а может быть и ниже оного. Уровень подготовки соединений был сильно разным, но для операции на Фолклендах лучшие части не привлекали.
Командос морской пехоты. Те же срочники, но после дополнительного курса подготовки.
Спецподразделения? Они были, но давайте не будем о грустном? Флот пытался воссоздавать итальянскую 10-ю флотилию MAS (получилось совсем плохо!), ВВС — британскую SAS (вышло не лучше), жандармерия — эскадрон специального назначения «Аларкан» («Скорпион» по-русски) (название оказалось сильно страшнее действительности). Наиболее подготовленными были роты горных егерей, сформированные из андских индейцев, но их на Фолклендах не задействовали. Все остальные «коммандос» были теми же срочниками, прошедшими дополнительную подготовку в месяц или чуть больше.
У нас столь пафосно позировать перед обшарпанной стеной постеснялись бы. В Латинской Америке - норм!
Формально Вооружённые Силы Аргентины считались вторыми по силе среди латиноамериканских стран. Но их слабым местом было слабое взаимодействие между родами войск: флот, авиация и сухопутные войска привыкли между собой скорее конкурировать, чем сотрудничать. Экзаменовать ВС Аргентины на профпригодность пришлось армии Великобритании и королевским ВМС. Экзамен Аргентина провалила с треском...
Информация