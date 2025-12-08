По требованию Киева в Нидерландах арестованы активы оператора «Турецкого потока»

Решением окружного суда Амстердама по требованию Киева в Нидерландах были арестованы активы оператора «Турецкого потока» компании South Stream Transport (SST), входящей в структуру «Газпрома». Иск выдвинуло дочернее предприятие украинского энергетического гиганта ДТЭК – «ДТЭК Крымэнерго».

Об этом сказано в материалах судебного разбирательства.

Споры начались после перехода имущества поставщика электроэнергии для Крыма, компании «Крымэнерго», в российскую собственность. Оно было национализировано. Разумеется, с таким шагом не могло согласиться руководство ДТЭК, и оно инициировало судебную тяжбу.

В 2023 году суд в Гааге потребовал от российской стороны компенсировать украинским энергетикам их потери и убытки. Для того чтобы удовлетворить судебное решение, средства оператора «Турецкого потока», размещенные в банке в Нидерландах, были арестованы. Юристы, действующие в интересах SST, стали добиваться отмены решения суда, но им это не удалось. Прошение было отклонено.

Во всей этой истории больше всего удивляет, что, несмотря на блокировки российских активов в западных странах, компании и госструктуры из РФ не стали их оттуда срочно выводить, пока была такая возможность.

Европа давно напрашивается на то, что Россия примет жесткие контрмеры в ответ на ее действия. В частности, одним из таких шагов мог бы стать полный отказ от поставок российских энергоресурсов в недружественные страны.
  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +12
    Сегодня, 14:14
    Во всей этой истории больше всего удивляет, что, несмотря на блокировки российских активов в западных странах, компании и госструктуры из РФ не стали их оттуда срочно выводить, пока была такая возможность.

    Ещё кого-то может удивить, что никто не сидит за это.
    Наводит на мысли всякие, не так ли?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Ivan№One
      Ещё кого-то может удивить, что никто не сидит за это.

      Иногда лучше молчать, чем нести околесицу.
      Как вы себе представляете вывод завода? или транспортной сети?
      Там уже давно заблокировали любые действия, впрочем как и у нас.
      Тот же финский Фортум. Который кстати просто списал в убытки все свои Активы в нашей стране.
      1. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 14:39
        ..... мог бы стать полный отказ от поставок российских энергоресурсов в недружественные страны.

        Неужели все должны в это поверить. Да, никогда !
      2. My_Log_In Звание
        My_Log_In
        +12
        Сегодня, 14:41
        "Турецкий поток" идёт через Голландию? На мой непросвещённый взгляд у SST там счёт банковский и офис с бухгалтером. Чего бы и не вывести пару лет назад ещё?... (все вопросы риторические)
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 14:44
          Вы про блокировку слышали?
          А если там всего офис с бухгалтером, так чего так переживать? значит это 1 десятитысячная промиле от активов Газпрома.
          1. My_Log_In Звание
            My_Log_In
            +4
            Сегодня, 14:46
            Вы читаете избирательно? Я про банковский счёт упоминал тоже.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +3
          Сегодня, 15:04
          Цитата: My_Log_In
          Чего бы и не вывести пару лет назад ещё?... (все вопросы риторические)

          Суд Амстердама не арестовал активы, а отказал снять арест, который был наложен ранее, а труба как работала так и будет работать, там уже всё давно выведено и идёт мимо Амстердама.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            -3
            Сегодня, 15:28
            труба как работала так и будет работать, там уже всё давно выведено и идёт мимо Амстердама.

            СП работает?
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +2
              Сегодня, 15:37
              Цитата: частное лицо
              СП работает?

              South Stream Transport (SST) это Турецкий поток.
      3. алексеев Звание
        алексеев
        +3
        Сегодня, 14:54
        "Как себе представляете вывод завода?"
        Это точно!
        Прежде, чем о чем - то рассуждать надо разобраться в теме.
        Какие там активы конкретно?
        Может доли какие- нибудь в акциях компаний? Приносят эти активы прибыль или нет?
        А вот решение отнять их вполне веское основание для предстоящих изъятий у каклов, а также наука не инвестировать в экономику недружественных стран. А энергоносители можно продавать. Но.... По выгодным ценам и с оплатой на нашей границе.
      4. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +2
        Сегодня, 16:28
        Иногда лучше молчать, чем нести околесицу

        А в чем, собственно, околесица? Судя по информации, приведенной в статье, арестованы активы одного из подразделений Газпрома, которые хранились в неназванном банке в Нидерландах. Газпром является госкорпорацией, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Спрашивается, какого рожна структура, полностью подконтрольная государству, хранит свои активы в иностранном банке, а ответственные госчиновники делают вид, что их это не касается? Если бы это была частная компания, то да - это личное дело владельцев частной компании
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 16:36
          Цитата: Ате_ист
          Судя по информации, приведенной в статье, арестованы активы одного из подразделений Газпрома, которые хранились в неназванном банке в Нидерландах.
          Все чем владеет газпром в Европе арестовано/заморожено уже очень давно. Точно так же как большинство импортных активов в нашей стране. Я для примера привел Фортум. Есть и другие типа BP, Shell и Mobil. И еще очень много всяких. Правительство РФ выдавало разрешение на продажу некоторых иностранных активов, например завод фольцваген. Я не знаю какие активы РФ в этом случае продавала за границей. Клубок там очень запутанный. И не надо всех наших считать неграмотными.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:38
      - компании и госструктуры из РФ не стали их оттуда срочно выводить, пока была такая возможность.
      В КНР за такое однозначно бы расстреляли.
  2. Mitos Звание
    Mitos
    +2
    Сегодня, 14:15
    Вот и не отказываются от поставок ресурсов туда, даже когда отжимают средства. Видимо комуто это выгодно.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 14:27
      Американцы отжимают рынок газа Европы.А ведь кто то год назад кричал на выборах что Трамп наш.Трамп наш говорили.Вот он за год чуть ли не весь нефтегазовый рынок Европы отжал в пользу США.А торговать всегда выгодно,особенно когда кроме нефти и газа не так чтобы сильно было что ещё продать. Но теперь то точно прийдётся всё самим делать.Нефтегазодоллар тю тю,уехал как скорый поезд.Схема когда мы продаём нефть и газ,а на вырученные деньги за рубежом приобретаем всё что нам надо судя по всему вот вот перестанет работать.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 15:32
        Американцы отжимают рынок газа Европы.

        Ну да сами америкосы будут покупать наш газ и уже перепродавать его гейропейцам как свой. Года три назад здесь на ВО была статья как раз об этом.
        1. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 21:24
          Им нужны теперь источники еще дешевле чем покупать гдето.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 14:27
    Интересно, что по этому поводу скажет Пердоган? Это же удар по его карману.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:30
    SST cтранная сервисная компания отвечающая только за сервис трубы под водой. А денег много за арестовали?
    Р,S представители Ходорковского *** так и не приехали арестовывать активы Арктикугля на Шпицбергене.
  5. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 14:33
    Кажется Зеля решил поссориться с турками? По принципу сгорел сарай — гори и хата? Но тут он явно погорячился, ссориться с Эрдоганом, дело такое.. Может ведь и ответка прилететь, султанчик не позволит никому залезть в свой карманчик безнаказанно. laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: garik77
      ссориться с Эрдоганом, дело такое..

      Танкера' подпалил - пролезло....За трубу взялся. Ждем реакции Эрдогана. wink
      1. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        0
        Сегодня, 17:43
        Танкера' подпалил - пролезло....За трубу взялся. Ждем реакции Эрдогана. wink


        "турки скачут по гробам прямо в город Амстердам" (с) bully
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 14:40
    Вообще-то от либеральной проглобалистской шоблы в российском правительстве вреда и ущерба гораздо больше, чем от всех санкций вместе взятых. И Владимир Владимирович "своих" не сдает, к сожалению. Отсилуанивание и обнабиулливание не останавливается. Дело Чубайса успешно продолжается. Не удивлюсь, если российскими же деньгами будет оплачена война Запада против России. Эти могут. Не зря же сериал "Спящие" так резко в свое время свернули.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:23
      Цитата: g_ae
      Вообще-то от либеральной проглобалистской шоблы в российском правительстве вреда и ущерба гораздо больше, чем от всех санкций вместе взятых.

      Как интересно! Оказывается, правительство РФ только тем и занимается, что усиленно вредит своей стране. И как же до сих пор экономика не рухнула, несмотря на тысячи санкций? Прямо чудеса какие-то.request
      1. g_ae Звание
        g_ae
        -2
        Сегодня, 15:32
        Вот и про Советский Союз так думали. Экономическая яма, кстати, самая глубокая. В нее можно долго падать. И с чего вы взяли, что они "своей" стране вредят. "Своим" странам, а не России, они как раз помогают. В какие страны там чиновники после службы эвакуируются? Куда там, кстати, тот же соратник Путина Козак эвакуировался? Это же он украинское направление курировал?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 16:10
          Цитата: g_ae
          "Своим" странам, а не России, они как раз помогают.

          Прошу огласить список "своих стран", которым усиленно помогают члены правительства, конкретно и поимённо.
          Цитата: g_ae
          Куда там, кстати, тот же соратник Путина Козак эвакуировался?

          Козак подал в отставку (или его подали) в середине сентября. Насколько известно, он из России никуда не уезжал, а у вас какие данные? Даже прозападная Википедия ничего не пишет об его "эвакуации". Если есть надёжный источник, дайте ссылку. Всякие инфопомойки не считаются.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:43
    Да там чёрт ногу сломит,скрин с официального сайта компании .Где они что будут арестовывать ,в Турции? laughingИ много там денег.Больше шума из ничего.
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 14:53
    Всё это дешевые пугалки и пустые сотрясания воздуха. Богатство у того, у кого газ. Сия статья про пустые понты.
  9. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    -1
    Сегодня, 14:53
    Цитата: Автор
    ...средства оператора «Турецкого потока», размещенные в банке в Нидерландах, были арестованы.

    what

    Надо же как неожиданно - не было, не было, и вдруг опять.
    Эти голландские утки нам ещё за "скифское золото" не ответили(которое им любезно отослали 4 крымских музея в 2013 г.)
  10. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    -1
    Сегодня, 14:55
    "Эффективный менеджмент" демонстрирует свою " эффективность ", доведя крупнейшего газового гиганта,до рекордых убытков,в прошлом году. Что примечательно: одним из инструментов сдерживания роста затрат,явилось сокращение управленчиских расходов,аж на 2%))
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:00
    Да Эрдоган все наличные "Алтаи "поставит у приёмной станции на своём берегу. Эрдоган в НАТО ,а не ЕС. lol
  12. Слово Звание
    Слово
    -1
    Сегодня, 16:32
    Экономическая политика нашего государства не поддаётся здравому анализу.
    Жадный платит дважды, глупый платит трижды, а трус платит постоянно.
  13. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:34
    Решением окружного суда Амстердама по требованию Киева в Нидерландах были арестованы активы оператора «Турецкого потока» компании South Stream Transport (SST), входящей в структуру «Газпрома».
    И мы после этого будем утверждать, что это до эстонцев долго доходит?
  14. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:43
    Помню при первом сроке Трампа в 2019 году Газпром типа урегулировал все споры с Украиной, выплатив им три лярда баксов. Но оказалось, что договорнячок Трампа всё, и снова пошли суды, где честные еврогейцы сваливают всё на Россию