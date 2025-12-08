По требованию Киева в Нидерландах арестованы активы оператора «Турецкого потока»
Решением окружного суда Амстердама по требованию Киева в Нидерландах были арестованы активы оператора «Турецкого потока» компании South Stream Transport (SST), входящей в структуру «Газпрома». Иск выдвинуло дочернее предприятие украинского энергетического гиганта ДТЭК – «ДТЭК Крымэнерго».
Об этом сказано в материалах судебного разбирательства.
Споры начались после перехода имущества поставщика электроэнергии для Крыма, компании «Крымэнерго», в российскую собственность. Оно было национализировано. Разумеется, с таким шагом не могло согласиться руководство ДТЭК, и оно инициировало судебную тяжбу.
В 2023 году суд в Гааге потребовал от российской стороны компенсировать украинским энергетикам их потери и убытки. Для того чтобы удовлетворить судебное решение, средства оператора «Турецкого потока», размещенные в банке в Нидерландах, были арестованы. Юристы, действующие в интересах SST, стали добиваться отмены решения суда, но им это не удалось. Прошение было отклонено.
Во всей этой истории больше всего удивляет, что, несмотря на блокировки российских активов в западных странах, компании и госструктуры из РФ не стали их оттуда срочно выводить, пока была такая возможность.
Европа давно напрашивается на то, что Россия примет жесткие контрмеры в ответ на ее действия. В частности, одним из таких шагов мог бы стать полный отказ от поставок российских энергоресурсов в недружественные страны.
